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 Мінцифри створило карту порушень самоізоляції, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації створило карту, яка демонструє недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив глава відомства Михайло Федоров.

"Створили карту, яка показує недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону, з країн де вирує коронавірус.

За словами міністра, за допомогою аналізу великого обсягу даних були визначені населені пункти, в яких живуть люди, які повернулися з-за кордону і менше всіх дотримувалися карантину - найменше перебувають на самоізоляції протягом 14 днів після приїзду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застосунок "Дій вдома" потрібен для розуміння ситуації щодо осіб, які перебувають у самоізоляції, але примушувати його встановлювати не будуть, - глава Мінцифри Федоров

Мінцифри створило карту порушень самоізоляції, - Федоров 01

Так, помаранчевий колір на карті означає, що 50-200 людей не дотримувалися карантину, червоний - понад 200. При цьому у великих містах беруться дані на площі 500 на 500 метрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні з коронавірусом госпіталізовано 848 осіб, з них 40 дітей. 38 осіб перебувають на апаратах ШВЛ, - ЦГЗ

Також Федоров зазначив, що Мінцифри отримує від операторів мобільного зв'язку Big Data про більш ніж пів мільйона людей. Це абоненти, які повернулися в Україну звідти, де є епідемія, починаючи від 17 березня. На основі цих даних створюється карта, якою можуть користуватися РНБО і МОЗ.

"Дані від мобільних операторів не містять жодної! персональної інформації про абонентів. Тобто ніякий конкретний абонент не відстежується. Отримується тільки інформація про:
— кількість осіб у населеному пункті, що повернулися з-за кордону;
— країни та канал повернення;
— кількість, яка не дотримується карантину (понад n% днів від дня повернення);
— сумарну кількість інших людей, з якими контактували порушники", - написав міністр.

Федоров додав, що держава буде використовувати карту в таких цілях:

  1. Для оцінки рівня дотримання карантину особами, що мають високий ризик бути носіями COVID-19 у різних містах.
    2. Для оптимізації розміщення ресурсів у тих регіонах, де найгірший рівень дотримання.
    3. Для планування заходів із безпеки та захисту здоров’я.

"Управлінські рішення в 21 столітті потрібно ухвалювати на основі даних", - резюмував міністр.

Мінцифри створило карту порушень самоізоляції, - Федоров 02
Мінцифри створило карту порушень самоізоляції, - Федоров 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187833
 
   
 Топ коментарі
 
Какое полезное "минцыхверки"! Есть шансы догнать и перегнать "минстець" по бесполезности.
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а может Вы путаете причину и следствие?
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Люди з короною налякані що їх близьких на ізоляцію запруть сидять до останнього вдома.
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Какое полезное "минцыхверки"! Есть шансы догнать и перегнать "минстець" по бесполезности.
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Це тільки початок епідемії, бо далі кількість хворих буде збільшуватися.
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реальное число скрытых носителей и переболевших можно будет прикинуть попозже. когда заробитчаны вновь потянутся на запад, без тестов, признанных страной работодателем и карантина вряд ли их будут теперь набирать. вот тогда и можно будет оценить реальные масштабы произошедшего в Украине. ну и по такому печальному показателю как преобладание смертности над выздоровлением (.
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Перші хворі були ще у 2019 році, але тоді їх не рахували.
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А почему вы решили, что это коронавирус? И мало ли случаев ошибки в диагнозах? Испокон веков они делаются.
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для подобного рода утверждений нужен расчёт доверительной вероятности (матожидания), которое должно быть не меньше 0,9 хотя бы, когда я этим занимался доверительная вероятность в моих расчетах составляла не менее 0,995.
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Тоді поясніть чому хворих на короновірус не рахували хоча би з грудня 2019 року та як враховані ті, які просто не зверталися до лікарів?
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Такие ситуации давным-давно известны и известно как их обрабатывать. Известны и распределения которыми в таких случаях пользуются, критерий простой - доверительная вероятность, о чем я писал, а дальше как подберете распределение, в Ориджине их десятки. Но вам (как неквалифицированному человеку) это не по силам.
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Тобто я, який здавав вищу математику...некваліфікований, а ви недовчившись стали кваліфікований! Здається, що ви просто брешете.
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Спочатку отримайте справжню вищу освіту, здавайте всі курси вищої математики...як я, а потім вказуйте щодо непрофесійності.
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Не бери в голову.
Человек делал лабораторную работу по физике на первом курсе и это так его зацепило, что он несет явную чепуху уже многие годы после этого.
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Не находите, что там где больше всего нарушений, там наибольшее количество заражений.
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Нет. Нарушители празднуют приезд друзей из-за границы, заражаются, гуляют по улицам, так как есть средства для этого, заражают других. Двумя словами броуновское движение. Я назвал и причину роста заболеваемости и следствие - человеческая беспечность и бестолковость.
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Так то не минцифры, минцифры - просто технический персонал у конторы.
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Люди з короною налякані що їх близьких на ізоляцію запруть сидять до останнього вдома.
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Саме більше дотримуються ізоляції дири і Крим.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусом россиян на основании сведений сотовых операторов о геолокации мобильного телефона того или иного человека, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Отслеживать людей, контактировавших с больными, будут «на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица». Россиян будут уведомлять о факте контакта с заражённым при помощи рассылки сообщений. Минкомсвязи должно предоставить решения по реализации инициативы до 27 марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что предложенная правительством система не нарушает права россиян.

Ну что выыы...какииие нарушения прав??? Какая персональная информации об абонентах??? Мы просто знаем у кого какой номер и следим куда он ходит!
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не пользуется мобильником и прочими гаджетами в целях безопасности.
"У меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - заявил Лукашенко, посещая в пятницу Шклов. Президента цитирует госагентство БелТА.
Глава государства отметил, что если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, то адъютант его приносит. "Но я почти по этой связи не разговариваю. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", - добавил он.
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И сколько бюджету стоила такая поделка, что о ней аж целый министр объявляет?
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этого придурка не сменили?! оно по-прежнему министр?
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