 Мінцифри створило карту порушень самоізоляції, - Федоров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив глава відомства Михайло Федоров.
"Створили карту, яка показує недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону, з країн де вирує коронавірус.
За словами міністра, за допомогою аналізу великого обсягу даних були визначені населені пункти, в яких живуть люди, які повернулися з-за кордону і менше всіх дотримувалися карантину - найменше перебувають на самоізоляції протягом 14 днів після приїзду.
Так, помаранчевий колір на карті означає, що 50-200 людей не дотримувалися карантину, червоний - понад 200. При цьому у великих містах беруться дані на площі 500 на 500 метрів.
Також Федоров зазначив, що Мінцифри отримує від операторів мобільного зв'язку Big Data про більш ніж пів мільйона людей. Це абоненти, які повернулися в Україну звідти, де є епідемія, починаючи від 17 березня. На основі цих даних створюється карта, якою можуть користуватися РНБО і МОЗ.
"Дані від мобільних операторів не містять жодної! персональної інформації про абонентів. Тобто ніякий конкретний абонент не відстежується. Отримується тільки інформація про:
— кількість осіб у населеному пункті, що повернулися з-за кордону;
— країни та канал повернення;
— кількість, яка не дотримується карантину (понад n% днів від дня повернення);
— сумарну кількість інших людей, з якими контактували порушники", - написав міністр.
Федоров додав, що держава буде використовувати карту в таких цілях:
- Для оцінки рівня дотримання карантину особами, що мають високий ризик бути носіями COVID-19 у різних містах.
2. Для оптимізації розміщення ресурсів у тих регіонах, де найгірший рівень дотримання.
3. Для планування заходів із безпеки та захисту здоров’я.
"Управлінські рішення в 21 столітті потрібно ухвалювати на основі даних", - резюмував міністр.
Человек делал лабораторную работу по физике на первом курсе и это так его зацепило, что он несет явную чепуху уже многие годы после этого.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусом россиян на основании сведений сотовых операторов о геолокации мобильного телефона того или иного человека, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Отслеживать людей, контактировавших с больными, будут «на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица». Россиян будут уведомлять о факте контакта с заражённым при помощи рассылки сообщений. Минкомсвязи должно предоставить решения по реализации инициативы до 27 марта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что предложенная правительством система не нарушает права россиян.
Ну что выыы...какииие нарушения прав??? Какая персональная информации об абонентах??? Мы просто знаем у кого какой номер и следим куда он ходит!
"У меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - заявил Лукашенко, посещая в пятницу Шклов. Президента цитирует госагентство БелТА.
Глава государства отметил, что если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, то адъютант его приносит. "Но я почти по этой связи не разговариваю. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", - добавил он.