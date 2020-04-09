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 Київські новини, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (2484) Київ (7637) Кличко (1085) Лавра (71) COVID-19 (3306) коронавірус (2033)

 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко

У Києві станом на ранок 9 квітня 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19, всього в столиці 335 хворих.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу кількість киян, хворих на коронавірус, збільшилася майже утричі проти минулих днів, на 41 людину. З них - двоє медиків. Упродовж минулої доби ще один випадок летальний. Всього в Києві вже 335 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив він.

За словами Кличка, з них 11 жінок віком від 26 до 71 року, і дівчинка, якій пів року. А також 29 чоловіків віком від 36 до 70 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кияни, які порушили правила карантину, заплатили в бюджет уже майже 100 тис. грн штрафів, - Кличко

"У лікарні столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші лікуються вдома на самоізоляції під наглядом лікарів", - зазначив він.

Також мер повідомив, що з випадків, зареєстрованих за минулу добу, 26 - в Києво-Печерській лаврі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187832
 
 
 Топ коментарі
 
Московские попы даже из святынь сделали рассадники заразы
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Московские попы даже из святынь сделали рассадники заразы
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фсб-кгб притон чтобы заражать и подрывать экономику государства
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Экономику подрывает неадекватный карантин, и проданные маски в китай, за которые продавец не понес наказания?
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лубянку превратили в рассадник? чи шо 41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 5497
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Рассадники заразы - это привезенные из очагов заражения. И вирус достанет всех, потому что почти все инфицированные отпущены и разбежались есконтрольно. Церкви никого не завозили.
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У них же все враги. А тут такая возможность нагадить всем при помощи вируса.
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В кінці 90-х ходили чутки що там серед бурсаків був спалах сифілісу. ЗМІ тоді нічого не писали, це були розмови серед вірян.
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Сосчитай, сколько навезли инфицированных из очагов заражения. Сейчас рассадниками заразы становятся даже больницы.
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26 в московско-печерской лавре - однозначно перемога! самоочистится Лавра от московской пошести и снова станет Киево-Печерской.
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"Звідки ж в нього бабки на мерс?!", - питали вони...

41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 8941
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он по совету друзей приобрел автомобиль москвич.
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Зепархатые инфицированных привезли, а Лавра виновата?
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Лавра Наша,але окупована катсабопадлаархатом
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Лавра не виновата, но касабских попов лучше сжечь!
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В Китае второй день увеличиваются случаи заболевания коронавирусом

41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 3670

В Китае, где ранее зафиксировали спад эпидемии коронавируса, уже второй день подряд увеличиваются случаи заражения пневмонией COVID-19. Об этом передает агентство Синьхуа.
Отмечается, что за минувшие сутки коронавирусом заболели 63 человека, 61 из которых вернулись из-за рубежа.
Так, два новых случая произошли в провинции Гуандун (Южный Китай).
Также, по данным комитета, в среду было зарегистрировано два летальных случая. Все они произошли в провинции Хубэй, Центральный Китай.
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рано ягодички расслабили повылазили на улицу и очередной киздец, а сидели бы дома и было бы все хорошо.
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Китай спасли заваренные подъезды и верёвки на которых подымали еду.
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Своих только 2 случая. Остальные 61 - "туристы"
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там десятки тысяч были до декабря- краматорский " сожгли" свыше 48 000 - урны выдают сейчас "порцион но" ....- там очень много покрыто "коммунистической" целесообразностью - там все не так как - там за один "неправильный" пост в нете можно и на пару лет на "карантин"...
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в январе-феврале в Китае отключились по сей день телефоны 8 лимонов абонентов, какие есть у тебя мысли по этому поводу?
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мои "мысли" мои "скакуны" ... - мне на стол утром не "ложат" выкладки от всех "профильных" служб (ключевое) , а поэтому...
Откуда такая инфа? - о 8-ми "лямах"... Не "встречал" . О том , что "кремировали" и выдают, это есть - это просочилось в нете, сам понимаешь - если понимаешь, это Китай- и этим все сказано, да не КНДР , но все же ... А в "общем" - я уверен, и я знаю почему, что именованные "лидеры G19 ки", уже получили от своих спецслужб - трижды перепроверил, что это за "фрукт" этот " С19", откуда и как выросли его , ноги , с чем его придется и как "скушать" - сейчас проводятся в странах те мероприятия что позволяют возможности...И не более... Но в общем - ничего аж такого "страшного" далее не произойдет... - за 3-6 мес , основные "очаги" будут локализированы, а дальше - какой то период , будет "борьба", с время от времени мини вспыхивающиимися "очагами" и индивидуальными случаями А там, и какой то "антидот" прививку сварганят - как не исключено, что он уже давно есть...
Но это всего мой "сон" ))
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что "ВСЕМ" "сидеть" , и до какого "пришествия" ...- о таком как деньги - продукты питания - медикаменты, товары первой и необходимой...- о том , что кто то должен все это "производить" и все остальное - слышал....
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Вчера вроде из рашки партию задержали в 13 рыл.
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всех заболевших из печерской лавры изолировать и лечить молитвами! только молитвами и целованием икон побеждается вражеский недуг.
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Да не переживай ты так, касабчик винторогий. 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко - Цензор.НЕТ 8674 Я же как лучше хочу. Ты после такой санобработки сможешь смело идти лизать скрепу в этот филиал маацковского сатаната. 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко - Цензор.НЕТ 8674
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Ты хочешь лизать свою маму? Ну дело твое, винторогий извращенец, лижи. 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко - Цензор.НЕТ 4101
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)) зарин и заман лучшие друзья зоряна и шкиряка !
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отож, надо стекло убрать на иконе, только полный контакт языка со святым образом убережет набожных от вируса.
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Только крокодилы спасут этот мир от идиотов. Но для этого их надо интенсивно разводить.
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Вспышка коронавируса в Первомайске: установлены более 550 контактных лиц.

В Первомайске Днепропетровской области полиция совместно с врачами установила 556 контактных лиц, после вспышки коронавируса в городе. Как отметили правоохранители, 71 человек уже подписал согласие на самоизоляцию, с остальными проводятся разъяснительные беседы.
"На сегодня установлены все 556 человек, находившихся на обучении в библейской школе и которые могли контактировать с больными коронавирусом. 71 человек уже подписали информационное согласие и находятся на самоизоляции. Это жители городов Терновка, Петропавловка и Першотравенск. С другими возможными контактами полицейские проводят беседы о необходимости соблюдать условия самоизоляции и следить за собственным самочувствием", - отметили в полиции.
О том, как священники распространяют инфекцию своими неадекватными действиями, мы писали в этом посте. Странные действия, однако, на фоне мировой катастрофы
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Віруни розносять заразу по всім іпєням.
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у Дніпропетровській області точно буде +100 лише з Первомайська за кілька днів...
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Вірус невпинно наближається до схрону Зе 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко - Цензор.НЕТ 1675
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Киево -печерская , это с масковскими попами 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко - Цензор.НЕТ 1147 ударение на ,А ,
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а умозаключение зели по этому поводу - слабо.А то Кличко по сравнению с величайшим просто гений.
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После чего настоятель Лавры закрылся в самоизоляцию в своей Мерседесе.
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До сих пор нет указа про закрытие всех церквей на карантин.У нас у власти точно одни идиоты.
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Команда ЗЕ куди менш впливовіша від фсб-шної "Команди РПЦ"..
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ФСБ МП не церква, а представник того, у кого ЗЕ побачив "мир в очах". Хоча 73% щиро вважають, що саме ФСБ МП це скрепна, справжня, канонічна..., бо сам святий Йосип Сталін створив її.

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