 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу кількість киян, хворих на коронавірус, збільшилася майже утричі проти минулих днів, на 41 людину. З них - двоє медиків. Упродовж минулої доби ще один випадок летальний. Всього в Києві вже 335 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив він.

За словами Кличка, з них 11 жінок віком від 26 до 71 року, і дівчинка, якій пів року. А також 29 чоловіків віком від 36 до 70 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кияни, які порушили правила карантину, заплатили в бюджет уже майже 100 тис. грн штрафів, - Кличко

"У лікарні столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші лікуються вдома на самоізоляції під наглядом лікарів", - зазначив він.

Також мер повідомив, що з випадків, зареєстрованих за минулу добу, 26 - в Києво-Печерській лаврі.