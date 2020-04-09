 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу кількість киян, хворих на коронавірус, збільшилася майже утричі проти минулих днів, на 41 людину. З них - двоє медиків. Упродовж минулої доби ще один випадок летальний. Всього в Києві вже 335 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив він.
За словами Кличка, з них 11 жінок віком від 26 до 71 року, і дівчинка, якій пів року. А також 29 чоловіків віком від 36 до 70 років.
"У лікарні столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші лікуються вдома на самоізоляції під наглядом лікарів", - зазначив він.
Також мер повідомив, що з випадків, зареєстрованих за минулу добу, 26 - в Києво-Печерській лаврі.
В Китае, где ранее зафиксировали спад эпидемии коронавируса, уже второй день подряд увеличиваются случаи заражения пневмонией COVID-19. Об этом передает агентство Синьхуа.
Отмечается, что за минувшие сутки коронавирусом заболели 63 человека, 61 из которых вернулись из-за рубежа.
Так, два новых случая произошли в провинции Гуандун (Южный Китай).
Также, по данным комитета, в среду было зарегистрировано два летальных случая. Все они произошли в провинции Хубэй, Центральный Китай.
Откуда такая инфа? - о 8-ми "лямах"... Не "встречал" . О том , что "кремировали" и выдают, это есть - это просочилось в нете, сам понимаешь - если понимаешь, это Китай- и этим все сказано, да не КНДР , но все же ... А в "общем" - я уверен, и я знаю почему, что именованные "лидеры G19 ки", уже получили от своих спецслужб - трижды перепроверил, что это за "фрукт" этот " С19", откуда и как выросли его , ноги , с чем его придется и как "скушать" - сейчас проводятся в странах те мероприятия что позволяют возможности...И не более... Но в общем - ничего аж такого "страшного" далее не произойдет... - за 3-6 мес , основные "очаги" будут локализированы, а дальше - какой то период , будет "борьба", с время от времени мини вспыхивающиимися "очагами" и индивидуальными случаями А там, и какой то "антидот" прививку сварганят - как не исключено, что он уже давно есть...
Но это всего мой "сон" ))
В Первомайске Днепропетровской области полиция совместно с врачами установила 556 контактных лиц, после вспышки коронавируса в городе. Как отметили правоохранители, 71 человек уже подписал согласие на самоизоляцию, с остальными проводятся разъяснительные беседы.
"На сегодня установлены все 556 человек, находившихся на обучении в библейской школе и которые могли контактировать с больными коронавирусом. 71 человек уже подписали информационное согласие и находятся на самоизоляции. Это жители городов Терновка, Петропавловка и Першотравенск. С другими возможными контактами полицейские проводят беседы о необходимости соблюдать условия самоизоляции и следить за собственным самочувствием", - отметили в полиции.
О том, как священники распространяют инфекцию своими неадекватными действиями, мы писали в этом посте. Странные действия, однако, на фоне мировой катастрофы