EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, За кордоном
  6771  64
Матеріали за темою:
Все про:Білорусь (977) карантин (2484) COVID-19 (3306) коронавірус (2033)

 За добу в Білорусі зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19 - це рекорд від початку спалаху коронавірусу в країні

У Білорусі від початку спалаху зафіксовано 1486 випадків коронавірусу, 139 осіб одужали. 16 осіб з коронавірусом померли

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Хартыя'97 із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

"На стаціонарному лікуванні перебуває 1331 особа. Після лікування одужали 139 осіб. 16 осіб із коронавірусом померли", - йдеться у зведенні МОЗ.

За добу в Білорусі зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19 - це рекорд від початку спалаху коронавірусу в країні 01

Напередодні повідомлялося про 1066 виявлених випадків зараження коронавірусом. Таким чином, приріст за день становить 420 осіб - це рекорд від початку спалаху.

На офіційному порталі щодо ситуації з коронавірусом у Білорусі зазначено, в яких регіонах найбільше випадків зараження.

Також читайте: "Всіх врятуємо, кого тільки можна", - Лукашенко заявив, що готовий сам іти лікувати людей з коронавірусом

У Мінську 699 осіб з коронавірусом госпіталізовано, 102 одужали, 6 померли.

У Вітебській області 364 особи з коронавірусом госпіталізовано, 35 одужали, 7 померли.

У Мінській області 153 особи з коронавірусом госпіталізовано, 1 видужав, 3 померли.

У Гомельській області 35 осіб з коронавірусом госпіталізовано, 1 видужав.

У Могильовській області 35 осіб з коронавірусом госпіталізовано (місцева влада повідомляє про 41 зараженого)

У Гродненській області 28 осіб з коронавірусом госпіталізовано.

У Брестській області 17 осіб з коронавірусом госпіталізовано.

Фахівці вважають, що ці цифри серйозно занижені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь попросила Євросоюз допомогти в боротьбі з коронавірусом

Варто зауважити, що в Білорусі досі не запроваджено заходів карантинного характеру. Відбуваються масові спортивні та культурні заходи.

Незалежні ЗМІ та блогери зазначають, що випадків зараження і смерті від коронавірусу в Білорусі значно більше, ніж повідомляє МОЗ Білорусі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187830
 
   
 Топ коментарі
 
Второй день не видно Белорусских комментаторов- видать бульбашам интернет отключили.
 показати весь коментар
 
49к тестов это уровень, у нас 7000 при том что население в 4 раза больше...
 показати весь коментар
 
Ну давйте всех этих вскукареков что в Беларуси не было Супрун
1,2,3...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
49к тестов это уровень, у нас 7000 при том что население в 4 раза больше...
 показати весь коментар
 
 
Только полный даун может верить в официальную статистику Бацькограда, Рашки, Ирана или Сев Кореи
 показати весь коментар
 
 
Ну давйте всех этих вскукареков что в Беларуси не было Супрун
1,2,3...
 показати весь коментар
 
 
Второй день не видно Белорусских комментаторов- видать бульбашам интернет отключили.
 показати весь коментар
 
 
Так они же на Украину грязь лили, а Блюдарюзь защищали, за бацьку дупу рвали.
 показати весь коментар
 
 
А друге слово у вас там "давайте", чи "давите"?
 показати весь коментар
 
Как видим, из новости, В Беларуси проведено почти 50 тысяч тестов (на 9 млн. населения).
У нас? 6-7 тысяч тестов на 40 млн. населения.
 показати весь коментар
 
 
Василю, а де можна подивитися проведену кількість тестів в Україні ?
 показати весь коментар
 
 
Интересные цифры тестирования на 1 млн. населения:
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Минздрав должен гордится! За добу в Білорусі зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19 - це рекорд від початку спалаху коронавірусу в країні - Цензор.НЕТ 4021
 показати весь коментар
 
 
З одного боку так, з іншого це рівень Японії.
 показати весь коментар
 
 
С Японией намного проще- там такой уровень медицины, что им проще сразу вылечить, чем заниматься тестированием )) За добу в Білорусі зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19 - це рекорд від початку спалаху коронавірусу в країні - Цензор.НЕТ 157
 показати весь коментар
 
как знаем из новостей--- у нас "узурпатор" власти Зе отправил всех по домам.

а в Беларуси -- передовой эксперт в упор невидел и никакой паники нерозвдит. и чемпионат по футболу не закрыли и многое другое.и в баню всем советует на тракторе ездить

такое чуство что лука их решил выкосить вирусом чтоб рф тупо заселили их страну..
банальный вирусный геноцид.. и небыло желающих сопротивляться
 показати весь коментар
 
 
коронавирусом с летальностью в районе 1-2% как то не сильно можно выкосить
 показати весь коментар
 
це якщо надавати медичну допомогу, а якщо не надавати, то значно більший відсоток. бацька карантин не вводив, от буде масовий спалах хвороб, і місць в лікарнях, супер-пупер забезпечених не вистачить і мерти будуть як мухи і далі дрочити на бацьку.
 показати весь коментар
 
 
где такое взяли?
США заражено 435160 Умерло 14797 Вызодоровело 22891

3,4% процента смертности.

НО. больных пофакту 400к ( если отнять умерших и выздоровевших)
а сколько еще может умереть? сколько в тяжелом состоянии

Испания Италия Великобритания - смертность БОЛЕЕ 10%- но ведь еще не всех вылечели,,

Бельгия 9,6 Швеция 8,2

и эти страны по уровню медицины куда лучше нашей((

можно ругать неругать нашу власть. говорить что аваков плохой. и зе тоже..

но если сами серйозно не отнесемся то будет тяжко(

За добу в Білорусі зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19 - це рекорд від початку спалаху коронавірусу в країні - Цензор.НЕТ 2115
при той же беззалаберности 10% смертности это вполне реально.

10% на 7 лярдов жителей планеты это минус 700 млн... а если учесть что густонаселенные Индии Бангладешы ( у которого територия раза в 3-4 меньше нашей а население как в рф) то там будет жесть(((( тот же Китай. както мало им верю..


 показати весь коментар
 
 
та никаких 10% от коронавируса не может быть и в помине. Там где фиксируются близкие к 10% цифры - баг в том, что выявляются далеко не все случаи заболевания, а только те, которые уже довольно серьезно протекают. А коронавирус, как известно, в 50% случаев проходит БЕССИМПТОМНО. Вот может он у меня сейчас, или у вас - но нас никто тестировать не будет. В 86% случаев он проходит в легкой форме - ОРВИ, 37,2 - с такими данными тоже никто к врачу не побежит - дома пересидит или даже не обратит внимания. С учетом всех невыявленных статистика летальности и будет 1-2%. И уровень медицины особого значения не имеет - т.к. там, где она хорошо развита - спасут чуть больше очень тяжелых, там где ее вообще нету - большинство тяжелых не спасут. А в 98% случаев организм сам поборет коронавирус независимо от лечения.
 показати весь коментар
 
За сутки в Беларуси зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19 - это рекорд с начала вспышки коронавируса

до конца ентой недели будет 4000,
как в ньюйорке -
сначала трамп ничаго не видел, 1 марта 1 чел заражен в ньюйорке,

на 8 апреля - 400 000, 3000 умерших




 показати весь коментар
 
 
б*же, помоги построить еще 2 трактора и все пройдет. а потом - сыграем в хоккей, закусывая картошкой.
Ублюдок Лакавый - точно будет держаться до конца, т.к. его в Гаагу потащат
 показати весь коментар
 
 
Да уж...
Батька явно в хоккей заигрался...
А хоккей, похоже, у него ограничивает деятельность мозга.
 показати весь коментар
 
 
В Украине сделали всего 6300 тестов, в то время как в соседней Польше - 80 тыс., а в Беларуси - 40 тысяч. Про Украину скажите, цифру заражённых надо умножить минимум на 100!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
у них и тестов столько не было , не закупали . а вот опросить больного и сверить с признаками. это тоже тестирование .
 показати весь коментар
 
В Україні вже зробили 20 600 тестів, у вас стара інфа.
 показати весь коментар
 
 
Это не те тесты, они нихрена не показывают. А ПЦР сделали только около 7 тысяч!!!!
 показати весь коментар
 
 
а на підараші скільки тестів зробили?
 показати весь коментар
 
 
Написали що 1 млн, тобто реально тисяч 10.
 показати весь коментар
 
 
Шо картоха и баня не помогает , Лукошенко так ты все наврал
 показати весь коментар
 
 
и тут бацька выруливет на тракторе на лёд, кааааак выскочит из кабины с клюшкой и бульбиной вместо шайбы, кааааак храпнет гранчак без закуси, та каааааак заорёт - "мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!"
 показати весь коментар
 
 
Что то рюмочка с часночком не очень помогла, правда Лука?
 показати весь коментар
 
 
в трендах ютуба где-то неделю висели видосики с лукашенко где он смеется с короновируса и того шума который поднялся во всем мире. теперь вот короновирус смеется над беларусью.
 показати весь коментар
 
 
Да нечего, "бацька" обещал, что трактором подсобят (если что)!

За сутки в Беларуси зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19 - это рекорд с начала вспышки коронавируса в стране - Цензор.НЕТ 8870
 показати весь коментар
 
 
"вылечат" окончательно (раз и навсегда)!
 показати весь коментар
 
Может это и правда, только Минздрав Беларуси даёт информацию ежедневно в 17-00, в чем каждый может убедиться самостоятельно.
Сегодня никакой новой информации пока нет.
 показати весь коментар
 
 
Кто там чемпион по футболу, колхан дурной?!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Как же Цензор "переживает" за белорусов и русских.
 показати весь коментар
 
За білорусів так, а "руські" це хто, Шойгу, Кадиров і фуйло? Нехай здихають.
 показати весь коментар
 
 
Кто такие эти мифические русские и почему Цензор и украинцы должны за этот сброд переживать? Как по мне, то чем хуже расее и расеянам, тем лучше Украине и украинцам.
 показати весь коментар
 
 
Для 9 миллионов населения это довольно много, если рост пойдет такими темпами то батька очень ошибся с отказом от карантина.
 показати весь коментар
 
 
Как оказалось способы излечения от вируса "аля лукашенко" в виде трактора и хоккея не срабатывают.
 показати весь коментар
 
 
Если бы хоккей на тракторах в воздухе, то возможно и помог бы, а обычный вряд ли.
 показати весь коментар
 
Пока ничего страшного в Беларуси нет , как и говорил Лукашенко .
 показати весь коментар
 
Но тенденция настораживает немного.
 показати весь коментар
 
 
Шото ніфіга бульбашам ті їхні трактори не допомагають боротися з вірусом . Лохонувся бацька .
 показати весь коментар
 
 
Что лукашенко?? Обманул буларусов!! Не помогли тебе ни спирт ни трактора, ни спорт ни свежий воздух!! Козёл безграмотный и тупой!! Доигрался!! Теперь сам гадёныш будешь сидеть в бункере, а обманутый беларуский народ будет страдать!!
 показати весь коментар
 
 
Все эти 40 тыс тестов в Беларуси лишь на бумаге, как в россиии,у всё есть, они везде первые , а люди бедные мрут!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору