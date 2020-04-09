 За добу в Білорусі зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19 - це рекорд від початку спалаху коронавірусу в країні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Хартыя'97 із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Білорусі.
"На стаціонарному лікуванні перебуває 1331 особа. Після лікування одужали 139 осіб. 16 осіб із коронавірусом померли", - йдеться у зведенні МОЗ.
Напередодні повідомлялося про 1066 виявлених випадків зараження коронавірусом. Таким чином, приріст за день становить 420 осіб - це рекорд від початку спалаху.
На офіційному порталі щодо ситуації з коронавірусом у Білорусі зазначено, в яких регіонах найбільше випадків зараження.
У Мінську 699 осіб з коронавірусом госпіталізовано, 102 одужали, 6 померли.
У Вітебській області 364 особи з коронавірусом госпіталізовано, 35 одужали, 7 померли.
У Мінській області 153 особи з коронавірусом госпіталізовано, 1 видужав, 3 померли.
У Гомельській області 35 осіб з коронавірусом госпіталізовано, 1 видужав.
У Могильовській області 35 осіб з коронавірусом госпіталізовано (місцева влада повідомляє про 41 зараженого)
У Гродненській області 28 осіб з коронавірусом госпіталізовано.
У Брестській області 17 осіб з коронавірусом госпіталізовано.
Фахівці вважають, що ці цифри серйозно занижені.
Варто зауважити, що в Білорусі досі не запроваджено заходів карантинного характеру. Відбуваються масові спортивні та культурні заходи.
Незалежні ЗМІ та блогери зазначають, що випадків зараження і смерті від коронавірусу в Білорусі значно більше, ніж повідомляє МОЗ Білорусі.
1,2,3...
У нас? 6-7 тысяч тестов на 40 млн. населения.
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Минздрав должен гордится!
а в Беларуси -- передовой эксперт в упор невидел и никакой паники нерозвдит. и чемпионат по футболу не закрыли и многое другое.и в баню всем советует на тракторе ездить
такое чуство что лука их решил выкосить вирусом чтоб рф тупо заселили их страну..
банальный вирусный геноцид.. и небыло желающих сопротивляться
США заражено 435160 Умерло 14797 Вызодоровело 22891
3,4% процента смертности.
НО. больных пофакту 400к ( если отнять умерших и выздоровевших)
а сколько еще может умереть? сколько в тяжелом состоянии
Испания Италия Великобритания - смертность БОЛЕЕ 10%- но ведь еще не всех вылечели,,
Бельгия 9,6 Швеция 8,2
и эти страны по уровню медицины куда лучше нашей((
можно ругать неругать нашу власть. говорить что аваков плохой. и зе тоже..
но если сами серйозно не отнесемся то будет тяжко(
при той же беззалаберности 10% смертности это вполне реально.
10% на 7 лярдов жителей планеты это минус 700 млн... а если учесть что густонаселенные Индии Бангладешы ( у которого територия раза в 3-4 меньше нашей а население как в рф) то там будет жесть(((( тот же Китай. както мало им верю..
до конца ентой недели будет 4000,
как в ньюйорке -
сначала трамп ничаго не видел, 1 марта 1 чел заражен в ньюйорке,
на 8 апреля - 400 000, 3000 умерших
Ублюдок Лакавый - точно будет держаться до конца, т.к. его в Гаагу потащат
Батька явно в хоккей заигрался...
А хоккей, похоже, у него ограничивает деятельность мозга.
Здесь нет вирусав никаких...
Сегодня никакой новой информации пока нет.
https://sputnik.by/infographics/20200409/1044358242/Koronavirus-COVIS-19-obnovlyaemaya-statistika-epidemicheskoy-situatsii-v-Belarusi.html
Но официальных данных пока нет.