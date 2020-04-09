 За добу в Білорусі зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19 - це рекорд від початку спалаху коронавірусу в країні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Хартыя'97 із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

"На стаціонарному лікуванні перебуває 1331 особа. Після лікування одужали 139 осіб. 16 осіб із коронавірусом померли", - йдеться у зведенні МОЗ.

Напередодні повідомлялося про 1066 виявлених випадків зараження коронавірусом. Таким чином, приріст за день становить 420 осіб - це рекорд від початку спалаху.

На офіційному порталі щодо ситуації з коронавірусом у Білорусі зазначено, в яких регіонах найбільше випадків зараження.

Також читайте: "Всіх врятуємо, кого тільки можна", - Лукашенко заявив, що готовий сам іти лікувати людей з коронавірусом

У Мінську 699 осіб з коронавірусом госпіталізовано, 102 одужали, 6 померли.

У Вітебській області 364 особи з коронавірусом госпіталізовано, 35 одужали, 7 померли.

У Мінській області 153 особи з коронавірусом госпіталізовано, 1 видужав, 3 померли.

У Гомельській області 35 осіб з коронавірусом госпіталізовано, 1 видужав.

У Могильовській області 35 осіб з коронавірусом госпіталізовано (місцева влада повідомляє про 41 зараженого)

У Гродненській області 28 осіб з коронавірусом госпіталізовано.

У Брестській області 17 осіб з коронавірусом госпіталізовано.

Фахівці вважають, що ці цифри серйозно занижені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь попросила Євросоюз допомогти в боротьбі з коронавірусом

Варто зауважити, що в Білорусі досі не запроваджено заходів карантинного характеру. Відбуваються масові спортивні та культурні заходи.

Незалежні ЗМІ та блогери зазначають, що випадків зараження і смерті від коронавірусу в Білорусі значно більше, ніж повідомляє МОЗ Білорусі.