 Контактна група домовилася про обмін утримуваних осіб найближчим часом. Для визначення нових ділянок розведення сил потрібні подальші зусилля, - Грау

"Робоча група з гуманітарних питань зосередила свої зусилля на обміні утримуваними особами. Сторони досягли принципових домовленостей про наступний етап обміну з метою його завершення найближчим часом. Було додатково обговорено аспекти відкриття нових пунктів пропуску на лінії зіткнення в Луганській області", - йдеться в її заяві для преси за підсумками засідання ТКГ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Грау повідомила, що підгрупа з безпеки приділила велику увагу визначенню додаткових ділянок розведення сил і засобів. "Проте необхідні подальші зусилля для ухвалення рішення з цього питання", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт "консультативної ради" обговорювався в "нормандському форматі", - представниця ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Грау

За її словами, під час обговорення діяльності, пов'язаної з розмінуванням, пріоритетна увага приділялася розмінуванню цивільних об'єктів і прилеглої до них території. У зв'язку з цим було зроблено акцент на необхідності своєчасного розмінування пунктів пропуску-в'їзду та прилеглих районів у період до того, як у майбутньому буде скасовано чинні обмеження на перетин лінії зіткнення.

Грау розповіла, що економічна підгрупа обговорила питання економічних відносин через лінію розмежування. Під час обговорення також було порушено актуальні екологічні проблеми й актуальні проблеми водопостачання окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Політична робоча група обговорила аспекти, пов'язані з особливим статусом ОРДО і ОРЛО, як передбачено в Мінських угодах", - зазначила спецпредставник глави ОБСЄ.