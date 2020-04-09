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 Політика України
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 Контактна група домовилася про обмін утримуваних осіб найближчим часом. Для визначення нових ділянок розведення сил потрібні подальші зусилля, - Грау

Учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 8 квітня досягли принципових домовленостей про наступний етап обміну утримуваних осіб та здійснення його найближчим часом, зазначає спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау.

"Робоча група з гуманітарних питань зосередила свої зусилля на обміні утримуваними особами. Сторони досягли принципових домовленостей про наступний етап обміну з метою його завершення найближчим часом. Було додатково обговорено аспекти відкриття нових пунктів пропуску на лінії зіткнення в Луганській області", - йдеться в її заяві для преси за підсумками засідання ТКГ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Грау повідомила, що підгрупа з безпеки приділила велику увагу визначенню додаткових ділянок розведення сил і засобів. "Проте необхідні подальші зусилля для ухвалення рішення з цього питання", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт "консультативної ради" обговорювався в "нормандському форматі", - представниця ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Грау

За її словами, під час обговорення діяльності, пов'язаної з розмінуванням, пріоритетна увага приділялася розмінуванню цивільних об'єктів і прилеглої до них території. У зв'язку з цим було зроблено акцент на необхідності своєчасного розмінування пунктів пропуску-в'їзду та прилеглих районів у період до того, як у майбутньому буде скасовано чинні обмеження на перетин лінії зіткнення.

Грау розповіла, що економічна підгрупа обговорила питання економічних відносин через лінію розмежування. Під час обговорення також було порушено актуальні екологічні проблеми й актуальні проблеми водопостачання окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Політична робоча група обговорила аспекти, пов'язані з особливим статусом ОРДО і ОРЛО, як передбачено в Мінських угодах", - зазначила спецпредставник глави ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187829
 
 
 Топ коментарі
 
шо опять зебилы договорились, что Украина будет отступать вглубь своей территории, ради того, чтобы кацапы отдали нам пару таксистов в обмен на сотню убийцев украинцев?
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да всё как всегда, еще и формулировочку какую пидарскую выдумали "удерживаемые лица". Не пленные, террористы или заложники - слова которые имеют конкретные значения, а некий бесформенный понос "удерживаемые лица" тьфу блять, от этого всего смердит.
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Открытие новых пунктов пропуска ??? Контактна група домовилася про обмін утримуваних осіб найближчим часом. Для визначення нових ділянок розведення сил потрібні подальші зусилля, - Грау - Цензор.НЕТ 4573
Это для того, чтобы русскомирзкие дебилы шастали за украинской пенсией, а по возвращении в лепрозорий орали "путен введи" ?
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Орки согласились на обмен без создания "капитуляционного совета"?
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шо опять зебилы договорились, что Украина будет отступать вглубь своей территории, ради того, чтобы кацапы отдали нам пару таксистов в обмен на сотню убийцев украинцев?
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да всё как всегда, еще и формулировочку какую ********* выдумали "удерживаемые лица". Не пленные, террористы или заложники - слова которые имеют конкретные значения, а некий бесформенный понос "удерживаемые лица" тьфу *****, от этого всего смердит.
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Гарні перемовини започаткував Петро Порошенко у Мінську,відхаркуємо їх вже п"ять років.
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Та да, кацапам сейчас тяжело - санкции за невыполнение МС2 и всё такое...
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Після дЄрмака та Зе будеш відхаркувати все життя, *******.
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кацап, ну вас и пердолят ща - со всех сторон...
что в Сирии, что в Ливии, а ещё и с нефтью арабы подтянулись...
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Открытие новых пунктов пропуска ??? Контактна група домовилася про обмін утримуваних осіб найближчим часом. Для визначення нових ділянок розведення сил потрібні подальші зусилля, - Грау - Цензор.НЕТ 4573
Это для того, чтобы русскомирзкие дебилы шастали за украинской пенсией, а по возвращении в лепрозорий орали "путен введи" ?
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Хто відкрив ці КПВВ та почав платити туди грощі?Не Порося часом?
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можно эту Грау поселить на участе разведения,
или оно ей не надо ?
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Хіба обмін полоненими, це шлях до звільнення окупованих територій Донбасу та Криму?
Це шлях до підняття рейтингу Зеленського. Хоча обмін мало впливає на це.
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Сейчас целесообразно мощным ударом всех сил и средств, освободить занятые свинособаками территории. Наголову разбить их и выйти к госгранице. Никаких обменов пленными! Бить врага в их логове. Путина-на плаху.
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Обмен пленными, вроде бы, и хорошо, только беда в том, что обмен происходит в гораздо более широком смысле: Украине - пленных, России - капитуляция Украины.
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Даже обмен пленными Зеленскай превратил в обычную сцанину
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Вчера смотрела на "4-канале"- про ценники на обмен. В контексте Ермаков, как поставили своего парня на место Лутковской. Цена попадания в список на обмен "наших"была озвучена от 30 до 80 тыс долл. И ?.... Ждем картинку пиарную, сладкую....
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ЗЕ-ОРДА ЩО ЗНОВУ ТЕРОРИСТІВ НА ТАКСИСТІВ?! ЗНОВУ РІВНОЦІНИЙ ОБМІН?! ЗНОВУ ГРАЄТЕ НА СТОРОНІ ВОРОГА І ЗДАЄТЕ УКРАЇНУ!?
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