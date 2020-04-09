 Розпалив багаття, щоб приготувати їжу: поліція встановила винуватця пожежі на складі лакофарбових матеріалів у Києві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.

"Поліцейські попередньо встановили, що пожежа виникла внаслідок багаття, яке розпалив 53-річний орендар складу, аби приготувати їжу. У подальшому вогонь швидко перекинувся на складські приміщення, але загасити полум’я своїми силами чоловік не зміг", - зазначають у повідомленні.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті карається штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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Поліцейські встановлюють всі обставини події, а також загальну суму матеріальних збитків внаслідок пожежі.

Раніше повідомлялося, що 8 квітня о 14:50 в Дарницькому районі Києва по вул. Бориспільська, 9 виникло займання дров з поширенням на одноповерхову складську будівлю для зберігання лакофарбових матеріалів на площі 500 кв.м. Станом на 15:35 пожежа поширилася на площу 2 тис.кв.м. О 17:19 загорання вдалося локалізувати.

Спікер ГУ ДСНС в Києві Світлана Водолага повідомила, що гасіння пожежі проходило з ускладненнями, оскільки жоден пожежний гідрант, що був на території об'єкта, не працював, тому гасіння доводилося виконувати за допомогою підвезення води.