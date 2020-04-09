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 Події, Київські новини
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 Розпалив багаття, щоб приготувати їжу: поліція встановила винуватця пожежі на складі лакофарбових матеріалів у Києві

Поліція попередньо встановила особу причетного до пожежі на складі в Дарницькому районі Києва. Ним виявився 53-річний орендар складу, повідомляє пресслужба поліції столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.

"Поліцейські попередньо встановили, що пожежа виникла внаслідок багаття, яке розпалив 53-річний орендар складу, аби приготувати їжу. У подальшому вогонь швидко перекинувся на складські приміщення, але загасити полум’я своїми силами чоловік не зміг", - зазначають у повідомленні.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті карається штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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Поліцейські встановлюють всі обставини події, а також загальну суму матеріальних збитків внаслідок пожежі.

Раніше повідомлялося, що 8 квітня о 14:50 в Дарницькому районі Києва по вул. Бориспільська, 9 виникло займання дров з поширенням на одноповерхову складську будівлю для зберігання лакофарбових матеріалів на площі 500 кв.м. Станом на 15:35 пожежа поширилася на площу 2 тис.кв.м. О 17:19 загорання вдалося локалізувати.

Спікер ГУ ДСНС в Києві Світлана Водолага повідомила, що гасіння пожежі проходило з ускладненнями, оскільки жоден пожежний гідрант, що був на території об'єкта, не працював, тому гасіння доводилося виконувати за допомогою підвезення води.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187827
 
 
 Топ коментарі
 
Шашлык, наверное. В парках же запретили.
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З таким IQ лише на охорону і беруть..

хоча.. напевне навіть там треба встановлювати нижню межу...

Розпалив багаття, щоб приготувати їжу: поліція встановила винуватця пожежі на складі лакофарбових матеріалів у Києві - Цензор.НЕТ 3086
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З таким IQ лише на охорону і беруть..

хоча.. напевне навіть там треба встановлювати нижню межу...

Розпалив багаття, щоб приготувати їжу: поліція встановила винуватця пожежі на складі лакофарбових матеріалів у Києві - Цензор.НЕТ 3086
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что же он там арендовал, если даже еду на костре готовил?
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А за что?! Розпалив багаття, щоб приготувати їжу: поліція встановила винуватця пожежі на складі лакофарбових матеріалів у Києві - Цензор.НЕТ 6511 Он честно занес долю "на верх". Так что он точно не виноват. Розпалив багаття, щоб приготувати їжу: поліція встановила винуватця пожежі на складі лакофарбових матеріалів у Києві - Цензор.НЕТ 5670
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какой-то последователь руцкого мира. там один зелёный новобранец возле бтр-а или чего-то подобного тоже жрать на костре готовил. "бтр-а нет, возьмите склады" )
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і це в Кийєві - нема де приготувати обід та нема води для пожежників. Дике поле
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Это шедевр , еду приготовить , и это один из арендаторов , т.е. не бедный крендель , страна уже напуганных идиотов Розпалив багаття, щоб приготувати їжу: поліція встановила винуватця пожежі на складі лакофарбових матеріалів у Києві - Цензор.НЕТ 1792
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В Израиле подобных идиотов тоже немало , можно ли сказать , что Израиль - страна идиотов?
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в Израиле даже Беню, который Нетанья.ху, тягают. а этого поца бы закрыли за две недели. и если не признал - плюсик(к сроку)
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Это просто гениально - костер на лакокрасочном складе!
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