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 Ми переможемо коронавірус найближчим часом. Попереду у нас потужний рік, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що країну очікує "приголомшливий рік" і що США переможуть коронавірус "найближчим часом".

Про це він сказав 8 квітня під час неофіційної телефонної конференції з релігійними лідерами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"У нас попереду приголомшливий рік. Ми переможемо цю заразу. Ми переможемо цей вірус і переможемо його найближчим часом. Ми повернемо нашу країну", - сказав Трамп.

Бесіда Трампа з релігійними лідерами відбулася напередодні Великодня і Песаха.

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"Попереду у нас дуже-дуже потужний рік, тому що ви знаєте, що нас чекає. Нам потрібно це зробити. Віруючим потрібно це зробити. Ми мусимо здобути перемогу", - звернувся він до учасників дзвінка.

У конференц-дзвінку також брав участь віцепрезидент Майк Пенс, який подякував релігійним лідерам за їхні зусилля щодо заохочення соціального дистанціювання, навіть якщо це означає, що парафіяни не можуть збиратися в релігійних домах.

"Президент говорить, що ми переможемо коронавірус і повернемося як ніколи сильними. Саме віра американського народу заклала основу для цього великого повернення", - сказав Пенс.

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Станом на 9 квітня в США підтверджено інфікування коронавірусом понад 432 тис. осіб. Від інфекції померло 14 817 хворих, з них 1922 - за останню добу, це рекордне число з початку спалаху епідемії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187823
 
 
 Топ коментарі
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вопрос конечно интересный и интригующий....учитывая как россия перебрасывает зараженных в крым и лугандон....
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Лугандон нужно накрыть колпаком и свезти туда всех зараженных.
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Трампон победит вирус купленой у ***** "гуманитаркой"
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Грейт, вери гуд, экстримли фабьюлос, фантастик энд тремендоус...
Рыжий в своем элементе... ну не дурак?
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Нет, оказывается, не поц. Тот, кто владеет информацией.
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небудемо сперечатися... Інформація,йому допомогла нищити країну...
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попередньо корисно обробити в свч пічці...Хто,зна ,хто стояв біля конвейєру... Ми переможемо коронавірус найближчим часом. Попереду у нас потужний рік, - Трамп - Цензор.НЕТ 5801
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Ну не совсем адекват.
Кстати ему еще вирус пережить как-то надо, чтоб ласты не склеить.
Да и второй кандидат в презы, тоже явно из группы риска.
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ні.. він оптиміст і шоумен..
З широкою ГОЛІВУДСЬКОЮ ПОСМІШКОЮ. Ми переможемо коронавірус найближчим часом. Попереду у нас потужний рік, - Трамп - Цензор.НЕТ 7959
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Чего молчит наш борцун геройский уклонист Мы победим коронавирус в ближайшее время. Впереди у нас мощный год, - Трамп - Цензор.НЕТ 4065
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Трупами буде всіяно шлях до,й шляхи після пабєди...Але,ж потреба мати свой бязсмєртний полк в пабєдабєса Мы победим коронавирус в ближайшее время. Впереди у нас мощный год, - Трамп - Цензор.НЕТ 4566
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Никогда не сомневался в этом человеке -- всё сделает как "надо"!
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ты бы еще про школьный букварь рассказал )
Кто-то из разумных людей не знаком с этим эффектом?)
Его сформировали еще древние греки, Сократ говорил "я знаю, что ничего не знаю", зато глупый всегда все знает.
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Трампу после срока - торба. ЦРУ ему докладывало шо будет плохо, а он как россияне - ах оставьте. И когда стало плохо, то как россияне заверещал: держи вора.
Путину то побоку, но Чубчика будут до смерти тягать по судам.
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Если докажут, что он ущемлял нацыональные интересы США, процесс таскания по судам будет прерван ВНЕЗАПНО.
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Что-то ну очень развеселое было в той "медпомощи", которую прислал Доне друг Володя. Трампушка разошелся не на шутку. Метет, как электровеник. (с)"Чует моё сердце что мы накануне грандиозного шухера."
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Снова Трамп ***** троллит, тот печенегов победил вместе с Плевако и "коронавирус победит", а этот - "Я первый победю!". Перед этим Трамп увёл из под носа у путина Луну, планеты и другие небесные тела Мы победим коронавирус в ближайшее время. Впереди у нас мощный год, - Трамп - Цензор.НЕТ 8059
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Чтобы победить коронавирус, а так же :
- новичок для Скрипалей, полоний для Литвиненко, цианид для Бандери, конфети для Коновальца, ледоруб для Троцкого ...
Нужно лишь одно - уничтожить империю зла, раз и навсегда
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... і чого тільки перед виборами не *****@неш !

аж сам повіриш ))
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Интересно, какие таблетки он принимает в качестве профилактики от коронавируса?) Ми переможемо коронавірус найближчим часом. Попереду у нас потужний рік, - Трамп - Цензор.НЕТ 5600
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антидепрессанты, они в США популярны, сразу за антибиотиками)

На самом деле, эта речь просто попытка подбодрить граждан. И верно, я считаю, боевой дух многое решает.
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Если бы Трамп был капитаном Титаника:

Ми переможемо коронавірус найближчим часом. Попереду у нас потужний рік, - Трамп - Цензор.НЕТ 1851

«Айсберга нет.
Aйсберг есть, но он в совершенно другом океане.
Айсберг в этом океане, но он очень скоро растает.
Айсберг есть, но мы не врежемся в айсберг.
Мы врезались в айсберг, но ущерб будет восстановлен в ближайшее время.
Айсберг - это китайский айсберг.
Мы идем под воду, но каждый пассажир, который хочет спасательную шлюпку, может получить спасательную шлюпку, и они - красивые спасательные шлюпки.
Послушайте, пассажиры должны вежливо просить спасательные шлюпки, если они хотят их получить.
У нас нет спасательных шлюпок, мы не дистрибьюторы спасательных шлюпок.
Пассажиры должны были спланировать этот айсберг и принести свои спасательные шлюпки.
Я действительно не думаю, что нам нужно столько спасательных шлюпок.
Они наши спасательные шлюпки, а не пассажирские.
Спасательные шлюпки были оставлены на берегу последним капитаном этого корабля четыре года назад.
Никто не мог предвидеть этот айсберг
У нас есть секретные чудо-шлюпки, скоро они появятся.
Всесто шлюпки, попробуйте привязать к себе пустую бутылку. ».
С интернета, перевод Гугла.
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а у нас унылое °°°°° тесты проходит
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" Кто по вашему , это мощный старик..Не говорите.., вы не можете этого знать. Это гигант мысли, мать ( его) демократии, и особа павлиньей наружности с хвостом дохлой белки на голове" ( " 12 стульев" Ильф и Петров)
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Красавчик Трамп. Ну честно, в такой жопе мотивировать людей и не гундеть гнусаво как наш фейсбучный клоун.
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