 Ми переможемо коронавірус найближчим часом. Попереду у нас потужний рік, - Трамп

Про це він сказав 8 квітня під час неофіційної телефонної конференції з релігійними лідерами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"У нас попереду приголомшливий рік. Ми переможемо цю заразу. Ми переможемо цей вірус і переможемо його найближчим часом. Ми повернемо нашу країну", - сказав Трамп.
Бесіда Трампа з релігійними лідерами відбулася напередодні Великодня і Песаха.
"Попереду у нас дуже-дуже потужний рік, тому що ви знаєте, що нас чекає. Нам потрібно це зробити. Віруючим потрібно це зробити. Ми мусимо здобути перемогу", - звернувся він до учасників дзвінка.
У конференц-дзвінку також брав участь віцепрезидент Майк Пенс, який подякував релігійним лідерам за їхні зусилля щодо заохочення соціального дистанціювання, навіть якщо це означає, що парафіяни не можуть збиратися в релігійних домах.
"Президент говорить, що ми переможемо коронавірус і повернемося як ніколи сильними. Саме віра американського народу заклала основу для цього великого повернення", - сказав Пенс.
Станом на 9 квітня в США підтверджено інфікування коронавірусом понад 432 тис. осіб. Від інфекції померло 14 817 хворих, з них 1922 - за останню добу, це рекордне число з початку спалаху епідемії.
Рыжий в своем элементе... ну не дурак?
Кстати ему еще вирус пережить как-то надо, чтоб ласты не склеить.
Да и второй кандидат в презы, тоже явно из группы риска.
З широкою ГОЛІВУДСЬКОЮ ПОСМІШКОЮ.
Кто-то из разумных людей не знаком с этим эффектом?)
Его сформировали еще древние греки, Сократ говорил "я знаю, что ничего не знаю", зато глупый всегда все знает.
Путину то побоку, но Чубчика будут до смерти тягать по судам.
- новичок для Скрипалей, полоний для Литвиненко, цианид для Бандери, конфети для Коновальца, ледоруб для Троцкого ...
Нужно лишь одно - уничтожить империю зла, раз и навсегда
аж сам повіриш ))
На самом деле, эта речь просто попытка подбодрить граждан. И верно, я считаю, боевой дух многое решает.
«Айсберга нет.
Aйсберг есть, но он в совершенно другом океане.
Айсберг в этом океане, но он очень скоро растает.
Айсберг есть, но мы не врежемся в айсберг.
Мы врезались в айсберг, но ущерб будет восстановлен в ближайшее время.
Айсберг - это китайский айсберг.
Мы идем под воду, но каждый пассажир, который хочет спасательную шлюпку, может получить спасательную шлюпку, и они - красивые спасательные шлюпки.
Послушайте, пассажиры должны вежливо просить спасательные шлюпки, если они хотят их получить.
У нас нет спасательных шлюпок, мы не дистрибьюторы спасательных шлюпок.
Пассажиры должны были спланировать этот айсберг и принести свои спасательные шлюпки.
Я действительно не думаю, что нам нужно столько спасательных шлюпок.
Они наши спасательные шлюпки, а не пассажирские.
Спасательные шлюпки были оставлены на берегу последним капитаном этого корабля четыре года назад.
Никто не мог предвидеть этот айсберг
У нас есть секретные чудо-шлюпки, скоро они появятся.
Всесто шлюпки, попробуйте привязать к себе пустую бутылку. ».
С интернета, перевод Гугла.