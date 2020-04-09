 У Росії зафіксовано 1459 нових випадків COVID-19. Кількість інфікованих подолала позначку в 10 тисяч

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

З них, зокрема, на Москву припадає 857 нових випадків, на Московську область - 199, на Санкт-Петербург - 44, Брянську область - 40, Комі - 31. У Володимирській області коронавірус виявили у 24 осіб, у Краснодарському краї - у 20, у Ленінградській області - у 18, в Астраханській - у 16.

В Іванівській області і Дагестані зафіксовано по 13 нових пацієнтів, у Тульській області - 12, у Курській та Архангельській областях - по 10, у Татарстані і Пермському краї - по 9, у Вологодській, Кіровській областях та Калмикії - по 8.

"На сьогодні в Росії наростаючим підсумком зареєстровано 10 131 випадок (+16,8%) коронавірусної інфекції в 81 регіоні", - наголошується в повідомленні.

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