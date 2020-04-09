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 У Росії зафіксовано 1459 нових випадків COVID-19. Кількість інфікованих подолала позначку в 10 тисяч

У Росії за добу зафіксовано 1459 нових випадків коронавірусної інфекції в 50 регіонах, загальна кількість зареєстрованих хворих на COVID-19 подолала позначку в 10 тисяч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

З них, зокрема, на Москву припадає 857 нових випадків, на Московську область - 199, на Санкт-Петербург - 44, Брянську область - 40, Комі - 31. У Володимирській області коронавірус виявили у 24 осіб, у Краснодарському краї - у 20, у Ленінградській області - у 18, в Астраханській - у 16.

В Іванівській області і Дагестані зафіксовано по 13 нових пацієнтів, у Тульській області - 12, у Курській та Архангельській областях - по 10, у Татарстані і Пермському краї - по 9, у Вологодській, Кіровській областях та Калмикії - по 8.

"На сьогодні в Росії наростаючим підсумком зареєстровано 10 131 випадок (+16,8%) коронавірусної інфекції в 81 регіоні", - наголошується в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187821
 
   
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Ходорковский подозревает, что COVID-19 мог появиться в России раньше, чем в Китае
Мнения / Общество 09-апр, 05:239 3 330 0

Пугающая зараза вот уже четвертый месяц не выпадает из топов новостей, и все усилия человечества пока что лишь сдерживают темпы прироста количества больных, но не останавливают распространение коронавируса полностью. В мире уже около полутора миллионов подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, а количество погибших медленно, но верно приближается к сотне тысяч.

Во многих странах граждане подозрительно косятся на всех людей азиатской внешности, ведь каждый знает: новый штамм выделили в конце декабря 2019 года в Китае.

Однако Михаил Ходорковский у себя в Facebook опубликовал старый выпуск новостей на российском Первом канале, который, возможно, сообщает о проявлении того же недуга в России на несколько недель раньше, чем в печально известном Ухане.

............................

В утреннем выпуске от 19 ноября 2019 года говорится, что в Оренбургской области - вспышка пневмонии: здесь еженедельно фиксируется 300 новых случаев (при менее 2 миллионов населения), и из-за этого даже закрыли на карантин десять школ.

Ведущий указывает, что этот регион - не первый, по которому ударила зараза, ведь еще раньше на частичный карантин отправились Владимирская и Самарская области, а также Ростов-на-Дону, Ульяновск, Челябинск и Красноярск. Жители Оренбургской области на камеру подтверждают: заболевших так много, что в больницах не хватает мест для всех.

В сюжете уточняют: чаще всего воспаление легких развивается после гриппа или ОРВИ, однако речи об эпидемии того либо другого нет - людей косит именно пневмония. Медики объясняют, что в холодное время года наши легкие особо восприимчивы к любым вирусам. Попытка пережить болезнь на ногах ни к чему хорошему не приводит - без антибиотиков и физиопроцедур пневмония лишь усугубляется и постепенно валит человека с ног.

При этом многие заболевшие долго не ощущают никаких особых симптомов, кроме легкого недомогания, а в организме тем временем назревают огромные проблемы - из-за рубцевания легких происходит нарушение вентиляции, и кислород просто не попадает в кровь.

В запущенных случаях, когда пациент не обращается за помощью несколько недель, ему светит прямой путь сразу в реанимацию. Здесь больного подключат к системе ЭКМО - искусственным легким, которые насыщают кровь кислородом вне организма, позволяя настоящим легким сосредоточиться на собственном восстановлении. Такие процедуры могут затянуться на много месяцев, и спасти удается не всех, потому больных призывают не затягивать с походом к доктору.

В сюжете говорят, что многие пациенты не идут к специалисту, а сами покупают в аптеке любые понравившиеся антибиотики, чем только повышают способность инфекции противостоять медикаментам. Хотя такая закономерность давно замечена учеными по отношению к разным микробам, в сюжете прямо говорится: нынешняя пневмония нередко успешно сопротивляется лечению.

Цепочка странных совпадений натолкнула Ходорковского на мысль о том, что в сюжете, возможно речь идет как раз о коронавирусе, еще не опознанном как самостоятельная зараза.

«Вспомните, когда «началась» эпидемия в Китае. Сравните даты. Никто ничего нам рассказать не хочет?» - спрашивает он, но на официальный комментарий рассчитывать не приходится.
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а где информация из Улан-Уде, Омск, Томск, Иркутск, Кемерово...
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А,що в Читі діється...,й чому китайці відловлюють вірусних казачків при перетині кордону У Росії зафіксовано 1459 нових випадків COVID-19. Кількість інфікованих подолала позначку в 10 тисяч - Цензор.НЕТ 6657
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На сайте стопкоронавирус.рф подробная информация есть.
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Ходорковский подозревает, что COVID-19 мог появиться в России раньше, чем в Китае
Мнения / Общество 09-апр, 05:239 3 330 0

Пугающая зараза вот уже четвертый месяц не выпадает из топов новостей, и все усилия человечества пока что лишь сдерживают темпы прироста количества больных, но не останавливают распространение коронавируса полностью. В мире уже около полутора миллионов подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, а количество погибших медленно, но верно приближается к сотне тысяч.

Во многих странах граждане подозрительно косятся на всех людей азиатской внешности, ведь каждый знает: новый штамм выделили в конце декабря 2019 года в Китае.

Однако Михаил Ходорковский у себя в Facebook опубликовал старый выпуск новостей на российском Первом канале, который, возможно, сообщает о проявлении того же недуга в России на несколько недель раньше, чем в печально известном Ухане.

............................

В утреннем выпуске от 19 ноября 2019 года говорится, что в Оренбургской области - вспышка пневмонии: здесь еженедельно фиксируется 300 новых случаев (при менее 2 миллионов населения), и из-за этого даже закрыли на карантин десять школ.

Ведущий указывает, что этот регион - не первый, по которому ударила зараза, ведь еще раньше на частичный карантин отправились Владимирская и Самарская области, а также Ростов-на-Дону, Ульяновск, Челябинск и Красноярск. Жители Оренбургской области на камеру подтверждают: заболевших так много, что в больницах не хватает мест для всех.

В сюжете уточняют: чаще всего воспаление легких развивается после гриппа или ОРВИ, однако речи об эпидемии того либо другого нет - людей косит именно пневмония. Медики объясняют, что в холодное время года наши легкие особо восприимчивы к любым вирусам. Попытка пережить болезнь на ногах ни к чему хорошему не приводит - без антибиотиков и физиопроцедур пневмония лишь усугубляется и постепенно валит человека с ног.

При этом многие заболевшие долго не ощущают никаких особых симптомов, кроме легкого недомогания, а в организме тем временем назревают огромные проблемы - из-за рубцевания легких происходит нарушение вентиляции, и кислород просто не попадает в кровь.

В запущенных случаях, когда пациент не обращается за помощью несколько недель, ему светит прямой путь сразу в реанимацию. Здесь больного подключат к системе ЭКМО - искусственным легким, которые насыщают кровь кислородом вне организма, позволяя настоящим легким сосредоточиться на собственном восстановлении. Такие процедуры могут затянуться на много месяцев, и спасти удается не всех, потому больных призывают не затягивать с походом к доктору.

В сюжете говорят, что многие пациенты не идут к специалисту, а сами покупают в аптеке любые понравившиеся антибиотики, чем только повышают способность инфекции противостоять медикаментам. Хотя такая закономерность давно замечена учеными по отношению к разным микробам, в сюжете прямо говорится: нынешняя пневмония нередко успешно сопротивляется лечению.

Цепочка странных совпадений натолкнула Ходорковского на мысль о том, что в сюжете, возможно речь идет как раз о коронавирусе, еще не опознанном как самостоятельная зараза.

«Вспомните, когда «началась» эпидемия в Китае. Сравните даты. Никто ничего нам рассказать не хочет?» - спрашивает он, но на официальный комментарий рассчитывать не приходится.
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***** сказало що на Унітазії вірусу нема. То проіскі імперіяліств з-за окіяну.
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Самые хреновые кривые роста заболеваемости это рашка + Индия. Там чисто экспонента с периодом удвоения 4-5 дней.
В рашке решили сделать вид что вируса нет. Этот же метод применяют в Иране (по слухам уже более 500тыс больных)
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Начните делать у нас тесты поголовно и статистика с России покажется вам не существенной.
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очень верю что у нас заразившихся значительно больше . но сдается мне что и у москалей статистика ни хуня не показывает настоящее колличество заболевших У Росії зафіксовано 1459 нових випадків COVID-19. Кількість інфікованих подолала позначку в 10 тисяч - Цензор.НЕТ 312
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Будете здивовані, в Україні рівень тестів на 1 млн населення як в Японії.
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Русня уже давно раражена вирусом рашизма, но границы все еще открыты
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чем больше их сдохнет в ********** тем меньше будет на Донбасе.
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Братья наші казломордні!!! Прошу вас збільшити цифру вище 100 тис. за туску. Дякую за розуміння!
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Мені до дупи що там в парашке, у нас не краще..у себе порядок наводьте, а то зелене лайно розлізлося по Україні, незабаром буде опа
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Нову хвилю ковіду китайцям привезли з московії.
Блумберг:

China is facing a wave of coronavirus infections from Russia, with more than half of the country's total imported cases in the past two days coming through its northeastern land border.
Heilongjiang, China's northernmost province that borders Russia, has reported 60 imported cases this month, according to the Health Commission of Heilongjiang Province. All but one entered the Chinese border by car or coach from the nearby Russian city of Vladivostok, after they flew from Moscow, where more than half of Russia's 6,300 cases have been reported.
The Russian cases account for one third of all the confirmed coronavirus infections China has detected in people traveling from other countries in April.
Imported infections have become a major threat to rekindling the virus in China after draconian measures managed to reduce local infections to a crawl. The jump in cases from Russia shows the challenge China faces in policing its land borders after aggressively reducing international flights to stem the flow of virus-carrying travelers.
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По соотношению населения Украины и РФ ,1 к 4 это еще совсем не критично. Когда в Украине ( не дай Бог) будет 10 тысяч,( это капец и рухнувшее здравоохранение), то для РФ цифры соответственно должны быть 40 тыс, а с учетом возможностей, медицины, финансов и т.д. все 80 -100 тыс. А пока в пределах погрешности гриппа.
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с учетом возможностей, медицины, финансов и т.д. У Росії зафіксовано 1459 нових випадків COVID-19. Кількість інфікованих подолала позначку в 10 тисяч - Цензор.НЕТ 2096
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60 км от Москвы. Станция скорой помощи во Фряново.
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Русня! Вы обязаны догнать и перегнать Америку!!!
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хз, може воно і у нас давно з'явилось. якось я звернув увагу що в листопаді-грудні, що всі стали багато кашляти. і уся моя родина зі мною включно, і на роботі багато людей теж в цей же орієнтовно період хворіли якимсь кашлем, причому антибіотики особливо не допомагали, дуже-дуже повільно само проходило за пару місяців, та й то ще й зараз до кінця не пройшло. І кашель якийсь такий дивний, не такий як завжди, і в усіх дуже схожий...
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раша, как правоприемница совка, по отношению к омерике не только правопереняла скрепный девиз - "догнать и перегнать", но сегодня, по фактической, а не отчётной заболеваемости коронавирусом, получила реальный шанс наконец то его осуществить. одев лапти-скороходы дидовходивших идёт к цели семимильными шагами ))
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60 км от Москвы. Станция скорой помощи во Фряново. Пуйлостан к эпидемии готов.

У Росії зафіксовано 1459 нових випадків COVID-19. Кількість інфікованих подолала позначку в 10 тисяч - Цензор.НЕТ 9113
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Это новенькая амбулатория построена для кацапских крепостных по программе правительства "новая медицина" ...
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Интерфакс: В Москве прошли первые задержания за причастность к печенегам и половцам.
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печенеги мацквы должны сцепиться с половцами петерхбурха и *********** друг друга, под присмотром неразумных хазар из сталинхрада
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На х.. нам в Україні ця інформація щоденно? Хто так сильно переживає за кацапів?
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А почему так? Ведь Пылетрях и икону возил на мерсе.. А заболевших всё больше. Или он продал её по пути?
У Росії зафіксовано 1459 нових випадків COVID-19. Кількість інфікованих подолала позначку в 10 тисяч - Цензор.НЕТ 2939
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