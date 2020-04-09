 ОГП активізує співпрацю з Мін'юстом у справах ЄСПЛ про порушення Росією міжнародного гуманітарного права під час війни на Донбасі

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За словами Гюндуза Мамедова, це новий етап співпраці на більш високому рівні для координації роботи щодо притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності за порушення прав людини та норм міжнародного гуманітарного права внаслідок збройної агресії. Основний акцент в активізації спільної роботи буде зроблено на формуванні доказової бази та наданні інформаційно-правової підтримки у ході представництва інтересів України у міжнародних судових органах, зокрема ЄСПЛ.

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"Офіс Генерального прокурора веде активну роботу на напрямі кримінального переслідування представників держави-агресора за порушення норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Вже півроку в Офісі працює Департамент щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, який координує роботу правоохоронних органів з розслідування такої категорії злочинів, співпрацює з Міжнародним кримінальним судом і надає факти контролю РФ як над територією, так і над діючими там незаконними збройними формуваннями та окупаційними адміністраціями. Тільки за час роботи Департаменту направлено два масштабних інформаційних повідомлення щодо злочинів РФ", - зазначив Гюндуз Мамедов.

Іван Ліщина зі свого боку відзначив ключову роль Офісу Генерального прокурора у процесі притягнення до відповідальності РФ в Європейському суді з прав людини: "Протягом декількох років органи прокуратури залишалися нашим надійним партнером і ми очікуємо, що запроваджені ініціативи дозволять цій співпраці перейти на якісно новий рівень".

Нагадаємо, що у провадженні Європейського суду знаходиться 5 міждержавних справ України проти Росії. Протягом 6 років збройної агресії органи прокуратури передали Уповноваженому у справах ЄСПЛ 17 томів матеріалів. Ці документи склали основу доказової бази, що використовується Україною під час підтримання у Європейському суді з прав людини заяв проти РФ. Цього року Департамент направив інформацію щодо виявлення російського озброєння на території Луганської області та катування і вбивств цивільного населення в Донецькій області.