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 Запуск фотовідеофіксації порушень ПДР можуть перенести через карантин, - МВС

Запуск автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР по Україні заплановано на 1 травня, хоча його відтермінування через карантин цілком можливе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"МВС України нагадує, що карантин - карантином, вірус - вірусом, а автофотовідеофіксацію порушень ПДР і розсилку повідомлень про це поки що ніхто не скасовував. Вони мають запрацювати з 1 травня. Хоча можливе і відтермінування у зв’язку із карантином", - йдеться в повідомленні.

"Менше особистих контактів поліцейських з водіями - більше епідеміологічної безпеки", - додав Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху запрацювали в Києві. Адреси. ФОТОрепортаж + КАРТА

Запуск фотовідеофіксації порушень ПДР можуть перенести через карантин, - МВС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187817
 
 
 Топ коментарі
 
Что ты несешь? Не нарушай, уважай тех кто рядом и не будет штрафов. Достали уже эти чмошники на дорогах, особенно остатки евробляхеров.
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Давайте , давайте додавливайте людей штрафами.
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Что ты несешь? Не нарушай, уважай тех кто рядом и не будет штрафов. Достали уже эти чмошники на дорогах, особенно остатки евробляхеров.
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мусора більше порушують чим переісні громадяне..тільки цю падаль не штрафують..
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Не прикидывайся украинцем, ошибки выдают.
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Не нарушай и не будет штрафа. В твоих соседей РФ уже десятки лет идет пополнение бюджета, по фотовидеофиксации. А вы привыкли нарушать и на халяву жить.
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На могут с софтом разобраться - чтобы когда едешь 50, показывал - 75?
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Нє, швидше, софт не дозволяє своїх відмазувати, які на Гєліках 200 по Києву літають...
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Ви всіх країнах давно зробили відеофіксацію,а Аваков не поспішає.
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А Ви що, дивуєтесь, коли зекоманда бреше???
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Невже камери та сервери теж захворіли на коронавірус?
От хоч побийте, але не розумію: як карантин і запуск системи пов'язані? Тим більш, що система ВЖЕ працює в тестовому режимі.
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ага, бо так швидко ви маски не купите і одразу на потрібні суми.
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