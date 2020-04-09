 Запуск фотовідеофіксації порушень ПДР можуть перенести через карантин, - МВС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.
"МВС України нагадує, що карантин - карантином, вірус - вірусом, а автофотовідеофіксацію порушень ПДР і розсилку повідомлень про це поки що ніхто не скасовував. Вони мають запрацювати з 1 травня. Хоча можливе і відтермінування у зв’язку із карантином", - йдеться в повідомленні.
"Менше особистих контактів поліцейських з водіями - більше епідеміологічної безпеки", - додав Шевченко.
От хоч побийте, але не розумію: як карантин і запуск системи пов'язані? Тим більш, що система ВЖЕ працює в тестовому режимі.