 Пожежа в Чорнобильській зоні: перекрито два контрольно-пропускні пункти, евакуйовано жителів селища Поліське, - поліція

Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу поліції зони ЧАЕС Ян Обжелянський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що на території смт Поліське обмежено проїзд.

"Поліцією вжиті заходи щодо евакуації громадян, які проживають у смт Поліське, на цей час їх евакуйовано. На територію обмежено проїзд, перекрито контрольно-пропускні пункти "Поліське" та "Овруч", - сказав він.

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Як раніше повідомлялося, правоохоронці встановили можливого палія, який спричинив пожежу в Чорнобильському лісі. Можливим винуватцем виявився 27-річний житель села Рагівка Київської області. Поліція вирішувала питання щодо оголошення підозри.

Нагадаємо, 4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, однак пізніше поширився на територію майже 100 га. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасили кілька осередків пожежі.