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 Пожежа в Чорнобильській зоні: перекрито два контрольно-пропускні пункти, евакуйовано жителів селища Поліське, - поліція

У Чорнобильській зоні перекрито контрольно-пропускні пункти "Поліське" і "Овруч" та евакуйовано громадян, які проживають у селищі Поліське.

Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу поліції зони ЧАЕС Ян Обжелянський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що на території смт Поліське обмежено проїзд.

"Поліцією вжиті заходи щодо евакуації громадян, які проживають у смт Поліське, на цей час їх евакуйовано. На територію обмежено проїзд, перекрито контрольно-пропускні пункти "Поліське" та "Овруч", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорнобильській зоні спалахнула ще одна пожежа, - ДСНС

Як раніше повідомлялося, правоохоронці встановили можливого палія, який спричинив пожежу в Чорнобильському лісі. Можливим винуватцем виявився 27-річний житель села Рагівка Київської області. Поліція вирішувала питання щодо оголошення підозри.

Нагадаємо, 4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, однак пізніше поширився на територію майже 100 га. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасили кілька осередків пожежі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187816
 
 
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из той же "зажигательной" (простите) песни
В деревне Нарчи (Беларусь) 70-летний дед придумал сжечь сухую траву возле своего дома.
Деревни больше нет ! Сгорел 21 дом вместе с сараями и прочими хозяйственными постройками. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на все дома, информирует enovosty.com/news.

Пожар в Чернобыльской зоне: перекрыты два контрольно-пропускных пункта, эвакуированы жители поселка Полесское, - полиция - Цензор.НЕТ 1840
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70 лет, а мозгов так и нет.
Хватает некоторым ума при ветре траву жечь, не могут подождать безветренной погоды.
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Зачем ее вообще жечь? В этом есть сакральный смысл? Так как с точки зрения с\х смысла никакого.
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Сухую траву нельзя жечь в любую погоду будет беда, не село так лес сгорит.
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Вони як сомнамбули, незалежно від віку....Так до них робили, й вони ,так,роблять... Стадо під ковід...
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Казати про палаючу підстилку,коли палає ліс..., - Не Злочин Неперевершена зедержава в смартфоні - бреши,що брешеться
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