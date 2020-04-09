 Третина скарг підтвердилася і лежить на совісті керівника Пащенка, - "слуга народу" Штепа про результати перевірки заводу "Укроборонпрому" "Іскра". ФОТО

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав нардеп "Слуги народу" Сергій Штепа (орфографію та пунктуацію збережено), передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті готовий довгоочікуваний пост із моєю позицією щодо науково-виробничого комплексу "Іскра" та результатів його перевірки. Безсумнівно, це абсолютний рекорд за довжиною звіту, написаного мною в якості народного депутата. Весь цей час – більше місяця до перевірки і стільки ж після – тривала робота, збір додаткової інформації та відгуків від працівників. Найцікавіше те, що моя діяльність, пов’язана з цим підприємством, досі не завершена!

1. Перше і найголовніше: чутки про те, що підприємство спеціально знищують для ліквідації або подальшої приватизації за копійки, не підтвердились. Прошу колектив науково-виробничого комплексу "Іскра" бути спокійним з цього приводу.

2. Нещодавно мені повідомили, нібито через довге очікування моєї позиції деякі працівники "Іскри" вважають, що зі мною вже "обо всем договорились" та "порешали". Дякую, мені дуже "приємно" було чути про це, враховуючи кількість часу, сил та енергії, які я приділив підприємству і всім заходам, що з ним пов’язані.

Хочу наголосити, що жодним чином керівництво заводу, "Укроборонпрому" чи будь-хто інший не намагалися на мене тиснути або щось пропонувати. Більше того: вчора за сприяння колег із Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки вперше (!) за весь час відбувся мій безпосередній діалог з директором заводу, під час якого я отримав зворотній зв’язок щодо деяких скарг. Жодних домовленостей – лише конкретні питання і відповіді.

3. Про склад металобрухту на підприємстві. Мені неодноразово надсилали фотографії виробничого обладнання, яке було розпилено на металобрухт. Схожі кадри оприлюднили в Інтернеті громадські активісти та представники деяких політичних сил.

Склад я побачив особисто – саме так і виглядає, але причин непокоїтись насправді немає. На заводі мені пояснили, що кожен верстат чи агрегат списується лише за умови попереднього погодження з концерном "Укроборонпром" та в подальшому реалізується через Prozorro. На моє прохання представники концерну провели вибіркову перевірку обладнання на складі металобрухту, порушень не виявили: все списано, потрібні документи наявні.

І ще одне вкрай важливе уточнення. Під час перевірки я чув скарги, нібито на металобрухт інколи відправляють агрегати, які ще здатні працювати, тому поставив питання дирекції підприємства. Мені відповіли, що списанню підлягає майно, яке повністю амортизоване, і його технічний стан не дозволяє подальшого використання, причому це обов’язково підтверджується актом. Те обладнання, яке знаходиться в робочому стані, але не використовується у виробничій діяльності підприємства, відокремлюється до спеціальної групи, в подальшому здійснюється його відчуження або безоплатна передача іншим підприємствам концерну "Укроборонпром".

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4. Обсяг виробництва зменшився – так писали у зверненнях працівники науково-виробничого комплексу.

"Укроборонпром" надав детальні цифри: обсяг виробництва не просто зменшився, а скоротився приблизно вдвічі порівняно з 2018 роком! Мене збентежила ця цифра, адже вона дає привід сумніватись в перспективах підприємства. Я спробував розібратись у цій проблемі комплексно.

Давайте поділимо її на дві частини: замовлення в межах країни та експорт. Згідно з інформацією від "Укроборонпрому", внутрішнє замовлення з боку Міністерства оборони України в попередньому році знизилось на 48%. Після отримання висновків комісії мною негайно було скероване депутатське звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням розібратись у ситуації та пояснити, чому зменшилось державне замовлення. Якщо проблема полягає в закупівлі імпортної продукції, то це негайно потрібно зупинити, якщо ні – шукати можливості підтримувати національного виробника, тим паче у такій важливій галузі, як обороноздатність нашої держави. Копію депутатського звернення долучив до цього допису. За моєю інформацією, цього року ситуація з кількістью замовлень вже трохи краща, тому, повертаючись до пункту 1, непокоїтись не потрібно.

Тепер – про експорт. Під час перевірки багато працівників скаржились безпосередньо на директора підприємства Юрія Пащенка, адже саме при ньому кількість іноземних замовлень суттєво зменшилась. При попередньому директорі таких замовлень було кратно більше.

Я з’ясував, що експортних замовлень на підприємстві сьогодні дійсно майже немає. Але, як не дивно, це не є недоліком роботи саме керівництва науково-виробничого комплексу "Іскра" – це глобальна проблема всього "Укроборонпрому".

Останніми роками за новими правилами Концерну всю діяльність, пов’язану з експортними замовленнями, виконує окрема структура – "Укрспецекспорт". Саме вона шукає потенційних замовників і веде з ними перемовини. Ефективність роботи цієї структури викликає сумніви. Складається враження, що це лише додаткова ланка бюрократії, на яку витрачаються кошти платників податків. Щоб підтвердити чи спростувати це твердження, найближчим часом підготую ще одне депутатське звернення з проханням порівняти показники експортної роботи підприємств оборонного комплексу до створення "Укрспецекспорту" та після. Якщо результаті діяльності цієї структури незадовільні, буду вимагати її ліквідації, але спочатку хочу побачити детальний аналіз. Що ж стосується безпосередньо "Іскри", то під час розмови Юрій Пащенко теж висловив незадоволення результатами роботи "Укрспецекспорту". Він повідомив, що неодноразово надсилав звернення як керівник підприємства і просив надати право науково-виробничому комплексу "Іскра" самостійно здійснювати діяльність із пошуку іноземних замовлень. Відповідні органі зараз розглядають ці документи. Після отримання повноважень на підприємстві сформують структуру, яка буде займатись справами зовнішньоекономічної діяльності. На жаль, терміни невідомі.

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Постає інше питання: чому все це пояснюю саме я? Чому керівники "Іскри" не довели до відома колективу, що юридично не мають права займатись експортними замовленнями, і це не їх провина? Я вважаю, що на підприємстві катастрофічно не вистачає нормальної комунікації між директором та колективом. І ця думка отримає ще безліч підтверджень.

5. Заробітна плата керівництва. Надходило багато скарг приблизно такого змісту: чому при середній зарплаті близько 11-12 тисяч гривень на місяць директор отримує мільйони кожного року? Чи не бракує йому совісті?

Я повністю поділяю незадоволення колективу з приводу того, що дохід вищої ланки на підприємстві надто відрізняється від доходу більшості працівників. Зрозуміло, що різниця має бути, але не у багато десятків разів.

Поруч із цим хочу зазначити, що заробітну плату директор не призначав собі особисто – він отримує її згідно з контрактом, який, в свою чергу, формується відповідно до критеріїв, встановлених Кабінетом Міністрів. Як народний депутат і як громадянин я вважаю неприйнятними заробітні плати членів "наглядових рад" і керівників багатьох державних підприємств, що становлять сотні тисяч гривень на місяць. Найближчим часом Кабінет Міністрів України планує прийняти постанову, якою суттєво обмежить максимальну заробітну плату керівників державних підприємств на період карантину, – і це тимчасово вирішить проблему. Якщо ж цього не станеться, я підготую відповідний законопроєкт та зареєструю його у Верховній Раді.

Знову ж постає питання: чому керівники підприємства не пояснили все це колективу? Обурення через велику різницю нікуди б не поділось, але принаймні не було б думок, що це нахабство і знущання, – а казали і таке.

6. Відсутність спеціального одягу у деяких членів колективу. Інформація підтвердилась. Не весь персонал забезпечений спеціальним одягом; здебільшого його не вистачає тим, у кого нестандартні розміри. Під час перевірки одразу кілька працівників сказали, що були змушені купувати спецодяг за власний кошт.

Я поставив питання з цього приводу Юрію Пащенку, і він відповів, що згідно з умовами трудової угоди кожен працівник підприємства має право на повну компенсацію вартості спецодягу, якщо він був куплений працівником особисто. Головна умова – наявність чеку. Прошу сповістити колег та знайомих, хто працює на "Іскрі".

Тут вкотре постає питання відсутності нормальної комунікації...

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7. Неритмічна робота в цехах, особливо монтажних, та затримки з поставками обладнання. Цей факт теж підтвердився. Головний винуватець – ПрАТ "АвтоКрАЗ". За моєю інформацією, від зриву термінів поставки страждає не лише "Іскра". Більше того – деякі інші підприємства оборонного комплексу через цю проблему ледь не зупинили свою діяльність взагалі! Керівництву "Укроборонпрому" зазначені факти доведені до відома. Наразі Концерном розглядаються різні варіанти вирішення проблеми, в тому числі перехід на шасі інших виробників. Нюанс полягає в тому, що аналогічну вартість та якість обладнання серед національних виробників більше ніхто запропонувати не може. Найближча альтернатива – МАЗ, а західноєвропейські шасі будуть коштувати в 4-5 разів дорожче.

8. Жахливий стан душової кабіни в ливарному цеху, течія даху в монтажному цеху та інші ознаки порушення санітарних норм. Коментувати нічого – потрібно негайно виправляти. Директор підприємства дав обіцянку вирішити ці проблеми протягом 2020 року. Перевіримо.

9. Про заробітну плату. Вже після того, як був опублікований звіт Концерну "Укроборонпром" щодо результатів перевірки підприємства, я отримав певну кількість повідомлень про те, що нібито не всі отримали обіцяну надбавку близько 7%.

Ця інформація не підтверджується. Прошу тих, хто скаржився, ще раз перевірити інформацію. На заводі було оновлено тарифну сітку посадових окладів всім працівникам без винятку. Вона почала діяти з березня, тобто заробітна плата, яку люди отримують прямо зараз або отримали нещодавно, вже має бути збільшена. Можливості її "вибіркового" збільшення одним та відсутності збільшення іншим – тим, хто скаржився комісії під час перевірки (звучала така версія), – не існує.

Не виключено, що ця надбавка не відчувається в абсолютних цифрах у деяких працівників через недостатню кількість робочих днів протягом березня або з інших причин.

До речі, наказ №49 про збільшення тарифної сітки на 7% був підписаний 21.01.2020, тоді які мій депутатський запит №11/10-1330 щодо необхідності термінової перевірки ситуації на підприємстві оголосили на засіданні Верховної Ради 17.01.2020. Чи пов’язані ці події? Здогадайтеся самі.

10. І знову про заробітну плату. Під час розмови директор науково-виробничого комплексу повідомив мені про наміри вдруге підвищити тарифну сітку цього року, причому вже не на 7%, а одразу на 10-15%. Досить значуще збільшення заробітної плати може відбутись приблизно у серпні або вересні. Якщо це дійсно станеться, я буду радіти за колектив.

11. У працівників, які висловлювали скарги комісії, з’явились побоювання щодо подальшої роботи на підприємстві. Деякі з них повідомили, що в колективі ходять чутки, нібито їх дуже скоро звільнять. Під час розмови з директором підприємства я наголосив на неприпустимості таких дій. Юрій Пащенко сказав, що ці чутки абсолютно не відповідають дійсності. Питання закрите.

12. Мабуть, найцікавіше. До перевірки я отримував безліч повідомлень, в тому числі анонімних, щодо можливого тиску на працівників, попереджень від начальників цехів на кшталт "під час перевірки зайвого не кажи, або ти розумієш наслідки" і багато іншого. Все, що було описано в таких повідомленнях, містило ознаки порушення статті 365 Кримінального кодексу України, тому я особливо зацікавився цією інформацією і окремо акцентував на ній увагу комісії.

Констатую факт: жодних доказів, в тому числі аудіозаписів, під час перевірки ніхто так і не надав.

Більше того! Потрапивши до одного з найбільших за площею цехів, ми спеціально розділились. Частина перевіряючих спілкувалась із великою групою працівників. Інші ж члени комісії у супроводі моїх помічників та зі мною особисто пішли у дальню частину цеху і задавали питання, чи був тиск або погрози працівникам.

Зі свого боку я забезпечив все, що міг: відсутність поряд представників керівництва заводу, відсутність аудіо- чи відеозаписів опитування, гарантію анонімності. Якщо навіть за камерами можна було б побачити, хто спілкувався з представниками комісії, то директор чи начальник цеху все одно ніколи б не дізнались, хто саме на щось скаржився. Заступник директора з питань безпеки був залишений на вході у цех, щоб через його присутність ніхто не боявся казати правду. Врешті решт, я разом з представником комісії особисто підходив до деяких працівників, підкреслював, що я – народний депутат, гарантую повну анонімність та захист і прошу повідомити, чи чинили на вас тиск.

Так ось: жоден працівник заводу не сказав, що був конкретний факт тиску або погроз (крім лише однієї людини, яка написала відповідне письмове звернення, що було скероване Концерном до Головного управління Національної поліції в

Запорізькій області). Деякі робітники казали, що ходили різні чутки, і були певні натяки з боку начальників цехів, але лише натяки. Відвертого тиску чи погроз до них не чинили.

Виникає питання до людей, які надсилали звернення з цього приводу: якщо навіть тиск чи погрози все-таки були, як я маю доводити це, коли під час перевірки ви все заперечуєте? Будь-ласка, наступного разу збирайте доказову базу та звертайтесь з цього приводу безпосередньо до правоохоронних органів.

Цікаво інше: деякі люди відверто скаржились на сумнівну форму прохання стосовно переходу на чотириденний робочий тиждень. Була значна кількість свідчень, що це відбувалось "добровільно-примусово". Відвертих порушень, стосовно яких я чи самі працівники могли б одразу звертатись до Національної поліції, не встановлено, але всі ми прекрасно розуміємо, про що йде мова.

Директор підприємства під час розмови запевнив мене, що ставив завдання всім начальникам цехів просити про перехід на чотириденний робочий тиждень настільки делікатно, наскільки це можливо. Водночас дані про те, що це робилось у неприйнятній формі, я отримав від працівників абсолютно різних цехів. Співставивши це, я бачу лише дві очевидні версії: або все було не так чудово, як розповів директор, або самі начальники цехів, щоб скоріше відзвітувати керівництву про виконання наказу, дещо "перестаралися". Встановити правду у цьому питанні, скоріш за все, вже ніколи не вийде, але головне, щоб такі випадки більше не повторювались.

Загальні висновки такі. Приблизно третина скарг та фактів не знайшла підтвердження. Ще третина – повністю підтверджена і лежить на совісті саме керівництва "Іскри". Все, що залежить від мене як народного депутата в контексті усунення проблем, я зробив, залишається тільки чекати. Остання третина – скарги, які теж знайшли підтвердження, але в них немає провини нинішнього керівництва заводу. Щодо них мною вже відправлені або готуються депутатські звернення до відповідних структур. Також зрозуміло, що потрібно кардинально змінювати підхід до комунікації між керівництвом та колективом.

Після моїх численних зауважень з цього приводу директор "Іскри" Юрій Пащенко повідомив, що має намір відновити традицію зустрічей з колективом. Це відбудеться одразу після пом’якшення умов карантину. Планується, що зустрічі будуть відбуватись по черзі з працівниками різних цехів або ділянок. Зафіксовано, будемо чекати.

Чи відвідаю я підприємство знову? Коли дійсно відбудуться істотні зміни, про які мене запевнив директор підприємства, коли кожен матиме спецодяг, в ливарному цеху з’явиться нормальна душова без плісняви, а в монтажному цеху – якісний дах, коли на "Іскрі" налагодять комунікацію між колективом і керівництвом, а працівники відчують правильне ставлення до себе – з радістю повернусь, щоб побачити це все на власні очі. Але не раніше", - відзвітував нардеп Штепа.

Казенне підприємство "Науково-Виробничий Комплекс "Іскра" - розробник і виробник наземної радіолокаціонної техніки оборонного комплексу України. КП "НВК" Іскра "- це конструкторське бюро і електромашинобудівний завод.





























