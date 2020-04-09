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 Вартість рейсу за медикаментами в Китай становить до $180 тис., - заступник голови ОП Тимошенко

Рейс у Китай для доставки в Україну медичних засобів проти поширення коронавірусу коштує 150-180 тисяч доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Зараз в середньому виходить, що рейс в Китай коштує десь 150-180 тисяч доларів. Іл виходив дорожче", - сказав Тимошенко.

Він уточнив, що перший український літак, який полетів до Китаю за медикаментами, був військовий вантажний Іл-76 і тоді оплачували тільки заправки і парковки, тобто хендлінгові послуги: "Це все звичайно продають за 250-300 тисяч (дол. - Ред.)".

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За словами Тимошенка, після першого такого польоту, рейси здійснюють комерційні авіакомпанії, бо заправка Іл коштує занадто дорого.

"Далі два Scat здійснили польоти - це казахи дали нам свій великий літак 767. І зараз ми перейшли на SkyUp", - сказав Тимошенко.

Він додав, що представники SkyUp самі запропонували свою допомогу і ще такі рейси планується виконувати авіакомпанією МАУ.

Також дивіться: Повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання працюватиме щодня, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТО

"SkyUp сам до нас прийшов і каже: дивіться, у нас немає ніяких польотів, але у нас літаки стоять. Давайте ми зараз розберемо літаки, знімемо сидіння і будемо виконувати карго-рейси. Дали ціну набагато дешевше, ніж це все коштує, і ми літаємо зараз SkyUp, а також домовляємося з МАУ", - сказав Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187809
 
 
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Миллионы масок, купленных Финляндией в Китае, оказались непригодными для врачей


Финны не единственные, кому пришлось столкнуться с проблемами при заказе товара в Китае. По информации Le Parisien, Испания, Нидерланды, Турция и Австралия были вынуждены вернуть продавцам купленные у них маски.

Правительство Финляндии заказало в Китае два миллиона хирургических масок для медперсонала больниц. Два дня назад министр здравоохранения Аннели Маттила Пиркко опубликовала в своем "твиттере" фотографию разгрузки самолета. Она отметила, что маски будут переданы в больницы после того, как их проверят специалисты на соответствие стандартам.
Le Parisien пишет, что специалисты финского минздрава, распаковав груз, обнаружили, что присланные маски не годятся для использования в больницах, так как они не защищают от коронавируса.
Пресс-секретарь минздрава сообщила журналистам, что ее коллеги немного разочарованы. Тем не менее китайские маски можно использовать, например, при уходе за больными или при посещении больных родственников.
По информации Le Parisien, это не первый случай, когда из Китая в Европу присылают не тот груз. По данным издания, Испания, Нидерланды, Турция и Австралия были вынуждены вернуть китайским производителям их товар.
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Діжечко МаксимПодписаться

21 ч.

Присаживайтесь по удобней, возьмите мороженко и кофе.
Я расскажу Вам историю!
Пару дней назад, со всех областей ко мне долетел слух, что всем рассылают письма от Международной Торговой Палаты с просьбою сотрудничать с некой компанией Укринвестгруп (ЕДРПОУ 41945924). Фото 1 и Фото 2
Все бы ни чего. Но делалось это как-то уж очень навязчиво.
Я бы не обратил внимание потому что карантин, я отдыхаю, мечтаю и играю на варгане. В общем релакс.
Но, тут мне написали мои знакомые из Китая. Мол Максим Дзю наш брат, что это за компания Укринвестгруп, кто они такие?
Мне стало интересно, как юристу и как журналисту.
Спасибо Sergi Milman за доступ в YouContol.
Я заварил чайку и вот что нашел в свободном доступе.
Фото 3 - Компании 2 года, уставной 5000 грн, с 2019 работа с тендерами
Фото 4 - два уголовных дела
Фото 5 - Директор - Ермак Марина Анатольевна (знакомая фамилия) но может однофамильцы.
Фото 6 - Они связанны с БФ Слуга Народа 2019
Я не хочу кого-то обвинить или уличить в навязывании сотрудничества и даже подумать что это мутняк.
Но дело в том, что в Китае с недавнего времени очень строгие меры по продажи товаров и их продают только по требованию и письма МИДа Государства, которые заинтересовано купить.
Тут же, компания не пойми, кто не пойми что, без какой-то бизнес истории международного уровня, оборотных средств, личного САЙТА и многих других атрибутов, топ поставщика.
И это на минутку, компания, которая хочет быть лицом нашей страны между Китаем и Украиной при покупке мед оборудования и много другого за Бюджетные деньги.
Понимаете уровень ответственности.
И проблема, что если что-то случится, то все что смогут потребовать Китайцы или Украинский бюджет это 5000 грн уставного капитала.
А мы можем опять оказаться для всего мира простыми жадными дол......ами.
Р.С. Вот что я нашёл по этой теме.
https://www.slidstvo.info/…/oblastyam-nadhodyat-porady-kup…/
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Если будет МАУ летать, то рейс будет стоить 500-600 тысяч баксов, если не миллион.
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Миллионы масок, купленных Финляндией в Китае, оказались непригодными для врачей


Финны не единственные, кому пришлось столкнуться с проблемами при заказе товара в Китае. По информации Le Parisien, Испания, Нидерланды, Турция и Австралия были вынуждены вернуть продавцам купленные у них маски.

Правительство Финляндии заказало в Китае два миллиона хирургических масок для медперсонала больниц. Два дня назад министр здравоохранения Аннели Маттила Пиркко опубликовала в своем "твиттере" фотографию разгрузки самолета. Она отметила, что маски будут переданы в больницы после того, как их проверят специалисты на соответствие стандартам.
Le Parisien пишет, что специалисты финского минздрава, распаковав груз, обнаружили, что присланные маски не годятся для использования в больницах, так как они не защищают от коронавируса.
Пресс-секретарь минздрава сообщила журналистам, что ее коллеги немного разочарованы. Тем не менее китайские маски можно использовать, например, при уходе за больными или при посещении больных родственников.
По информации Le Parisien, это не первый случай, когда из Китая в Европу присылают не тот груз. По данным издания, Испания, Нидерланды, Турция и Австралия были вынуждены вернуть китайским производителям их товар.
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А сколько один раз "Русланом" слетать и не устраивать эти каждодневные полеты ради пиара?
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Ну Мрія она одна, может уже забронирована под какие то задачи, а Русланов хватает.
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Мрия от нас наверное вывозит так выгодней, а обычными самолетами к нам завозят опять кому то выгодно и пиар, вроде чем то занимаются, только каким боком здесь оп?
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Мрия работает почти все время за рубежом на перевозке негабаритных грузов.
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Русланом еще дороже выйдет, а Мрией вообще цена запредельная получится. А что бы было понятней, попробуй привезти допустим песок на свою стройку вот этим..... получится точно за один раз..... правда цена доставки тебя вряд ли обрадует. Вартість рейсу за медикаментами в Китай становить до $180 тис., - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9872
Вартість рейсу за медикаментами в Китай становить до $180 тис., - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1959
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Кто знает. Есть инфа. Руслан за рейс перевезет то что эти рейсов за пять.
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У руслана 1100м3 обьем ,у ил76-380м3, чехи наняли наш руслан на полеты с китая , уже месяц летает
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О чем и речь. Но в таком случае Зе один раз видосик снять может, а так каждый день рассказывать какой он молодец.
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ОП має доступ до Держбюджету!!!! Перемога Стоимость рейса за медсредствами в Китай составляет до $180 тыс., - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6026 Стоимость рейса за медсредствами в Китай составляет до $180 тыс., - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5384 Стоимость рейса за медсредствами в Китай составляет до $180 тыс., - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1656
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Я думаю, что итальянцы рейс оплатили, но наша зебильшисть их с удовольствием распилила дважды, в том числе и из бюджета)
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Діжечко МаксимПодписаться

21 ч.

Присаживайтесь по удобней, возьмите мороженко и кофе.
Я расскажу Вам историю!
Пару дней назад, со всех областей ко мне долетел слух, что всем рассылают письма от Международной Торговой Палаты с просьбою сотрудничать с некой компанией Укринвестгруп (ЕДРПОУ 41945924). Фото 1 и Фото 2
Все бы ни чего. Но делалось это как-то уж очень навязчиво.
Я бы не обратил внимание потому что карантин, я отдыхаю, мечтаю и играю на варгане. В общем релакс.
Но, тут мне написали мои знакомые из Китая. Мол Максим Дзю наш брат, что это за компания Укринвестгруп, кто они такие?
Мне стало интересно, как юристу и как журналисту.
Спасибо Sergi Milman за доступ в YouContol.
Я заварил чайку и вот что нашел в свободном доступе.
Фото 3 - Компании 2 года, уставной 5000 грн, с 2019 работа с тендерами
Фото 4 - два уголовных дела
Фото 5 - Директор - Ермак Марина Анатольевна (знакомая фамилия) но может однофамильцы.
Фото 6 - Они связанны с БФ Слуга Народа 2019
Я не хочу кого-то обвинить или уличить в навязывании сотрудничества и даже подумать что это мутняк.
Но дело в том, что в Китае с недавнего времени очень строгие меры по продажи товаров и их продают только по требованию и письма МИДа Государства, которые заинтересовано купить.
Тут же, компания не пойми, кто не пойми что, без какой-то бизнес истории международного уровня, оборотных средств, личного САЙТА и многих других атрибутов, топ поставщика.
И это на минутку, компания, которая хочет быть лицом нашей страны между Китаем и Украиной при покупке мед оборудования и много другого за Бюджетные деньги.
Понимаете уровень ответственности.
И проблема, что если что-то случится, то все что смогут потребовать Китайцы или Украинский бюджет это 5000 грн уставного капитала.
А мы можем опять оказаться для всего мира простыми жадными дол......ами.
Р.С. Вот что я нашёл по этой теме.
https://www.slidstvo.info/…/oblastyam-nadhodyat-porady-kup…/
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старо как мир : кому "Война" - а кому "возможности"...
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зато в италию мы гуманитарку подкинули. когда нигде нет средств для обеззараживания. какой то странный бизнес
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Если будет МАУ летать, то рейс будет стоить 500-600 тысяч баксов, если не миллион.
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и коллектора начнут требовать коммуналку, менты выписывать штрафы и доводить своими 17 тыс голодных старушек до смерти. а эти будут пиариться в своих блогах, выкладывать фото и чувствовать себя прекрасно.
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Уроды до конца скрывали вирус, а теперь еще и платить за рейсы? Падаль красножопая, дв они должны ползать и просить прощения.
У нас еще жесть начнется. Коммунист - всегда значит одно - "стреляй!".
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зато зелеклоуны себе сделали бесплатно тесты. фонарей на Крещатике хватит на всех
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Свои средства продали а теперь за доллары завозят только где они эти средства,сразу в италию отправляют.
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А где, мать вашу, хвалёные новые военно-транспортные АНы??????
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