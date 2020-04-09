 Коронавірус не вибирає, кому судилося заразитися, а кому ні. COVID-19 виявлено у намісника Іонинського монастиря в Києві, - Антон Геращенко

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Коронавірус не вибирає кому судилося заразитися, а кому ні. І не важливо боїшся ти заразитися небезпечною інфекцією чи ні. На все воля Господа нашого", - написав він.
Заступник глави МВС підкреслив, що "часто жертвою вірусу стають і ті, хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне належно дотримуватися карантину".
Геращенко також опублікував скриншот поста Іони Черепанова, який намісник опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Черепанов написав: "Друзі, ось і мене торкнулася світова пошесть. Після недільної служби на вулиці у мене піднялася температура, в понеділок вона дійшла до 38 і я вирішив про всяк випадок зробити тест. Вчора стало відомо, що він позитивний.
Зараз самопочуття в нормі, вранці було 36,7. Перебуваю в повній ізоляції. Служби в монастирі проходять своєю чергою, але без прихожан, оскільки ботсад закритий на карантин. Де заразився - не знаю. З такою кількістю контактів, як у мене, це не дивно ... Перебуваю під контролем лікарів, монастирські справи не полишаю, але займаюся ними у віддаленому режимі - по телефону, смс та ін".
У свою чергу, заступник голови МВС побажав якнайшвидшого одужання братії Іонинського монастиря і його настоятелю.
Тем временем во всей честной Италии на Папу даже гриппа не нашлось!...
Жаль на меня,не вовремя набросили аркан-
Я б засосал стакан и в Ватикан!
Предлягаю всем прослушать песню Владимира Высоцкого Утренняя гимнастика.
Кто верить СМИ, и не умеет разделить колл. умерших на колл. инфицырованных. А потом думать. Геращенков надо гнать "чистой" метлой и поскорее!
Все - всім сидіти в "будках"....
Даде признаки ума,
И тюрьмой ума лишенных
Будут ихние дома!...
Разум имеет границы- а глупость - не имеет...
Как народу водку пить?!
Нам лишь только продержаться-
Пандемию пережить!...
після супермаркета більша загроза тоді,коли не помив вдома руки..
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Коронавирус Беларусь, [09.04.20 11:00]
⚡️1486 случаев коронавируса в Беларуси.
за день-два придурки( без масок ) і ВЧАСНО ОГОЛОШЕНОГО карантину обженуть Україну..
Должны давно обогнать , а что-то никак...И в Швеции тоже. Крепки эти беллорусы и шведы.Умом.
це просто "геніально" ..
при епідемії не оголошувати карантин...
Особливо ті монахи з погонами,котрих ФСБ недавно "перекинула" для посилення ідеологічної роботи..
московська пі*арастична секта не вважає негативом,якщо більше здохне хохлів.....
откеда бабло, суки ?