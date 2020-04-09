EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
  1492  43
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2484) церква (423) Геращенко Антон (522) COVID-19 (3306) коронавірус (2033)

 Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко

Коронавірус не вибирає, кому судилося заразитися, а кому ні. Часто його жертвою стають і ті, хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне належно дотримуватися карантину.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус не вибирає кому судилося заразитися, а кому ні. І не важливо боїшся ти заразитися небезпечною інфекцією чи ні. На все воля Господа нашого", - написав він.

Заступник глави МВС підкреслив, що "часто жертвою вірусу стають і ті, хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне належно дотримуватися карантину".

Читайте також: Заражені COVID-19 на Рівненщині відвідували богослужіння і могли мати сотні контактів, - ОДА

"Бажаю якнайшвидшого одужання братії Іонинського монастиря і його настоятелю", - додав Геращенко.

Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко 01
Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко 02
Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко 03

Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187808
 
 
 Топ коментарі
 
Тільки від того що я бачу цього дебіла вже нудить..великий експерт і аваківський говномет
 показати весь коментар
 
Часто жертвой COVID-19 становятся те

Кто верить СМИ, и не умеет разделить колл. умерших на колл. инфицырованных. А потом думать. Геращенков надо гнать "чистой" метлой и поскорее!
 показати весь коментар
 
Священник а тим більше монах не може припинити свою діяльність, бо в цьому суть його існування! Священник, а тим більше монах не належить собі, він належить Богу! Монах це людина яке вже померла для світу в момент переходу в монашество і тому смерть тілесна для монаха нічого не змінює в духовному плані. Геращенко це нікчемна істота, він не розуміє що захворіють всі але Бог дозволить перехворіти без ускладнень так само як звичайною простудою!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тільки від того що я бачу цього дебіла вже нудить..великий експерт і аваківський говномет
 показати весь коментар
 
 
У Геращенко кончились девочки на которых можно спустить с цепи народ?
 показати весь коментар
 
Шахов доказ тому шо вірус фігня, бо у нього не було ускладнень і він лайтово пройшов хворобу. А ще Шахов доказ тому, що депутан будуть лікувати, а простих смертних ні Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 8415
 показати весь коментар
 
 
Священник а тим більше монах не може припинити свою діяльність, бо в цьому суть його існування! Священник, а тим більше монах не належить собі, він належить Богу! Монах це людина яке вже померла для світу в момент переходу в монашество і тому смерть тілесна для монаха нічого не змінює в духовному плані. Геращенко це нікчемна істота, він не розуміє що захворіють всі але Бог дозволить перехворіти без ускладнень так само як звичайною простудою!
 показати весь коментар
 
 
але Бог дозволить перехворіти без ускладнень

Тем временем во всей честной Италии на Папу даже гриппа не нашлось!...
Жаль на меня,не вовремя набросили аркан-
Я б засосал стакан и в Ватикан!

Предлягаю всем прослушать песню Владимира Высоцкого Утренняя гимнастика.
 показати весь коментар
 
 
Геращенко просто грязный манипулятор. Он дает людям то что они хотят. В этот раз народ должен был заклеймить мацковский патриархат. Еще здоровья желает. Это пипец.
 показати весь коментар
 
Тело есть кокон. Болезнь есть наказание, тяжесть которого определяется проступком. Если чаша переполнится, грешник помре передчасно, тому що яблуню, яка не приносить плоду, зрубають. Сокира лежить біля кожного дерева. Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4313 А ньюсмейкер - базікало. Хто він в біса такий.
 показати весь коментар
 
Часто жертвой COVID-19 становятся те

Кто верить СМИ, и не умеет разделить колл. умерших на колл. инфицырованных. А потом думать. Геращенков надо гнать "чистой" метлой и поскорее!
 показати весь коментар
 
 
Цим іменованим COVID-19 - перехворіють практично ВСІ ...- це вже зрозуміло ...- хоч у бункері із пУтлером сиди- хоч із "аНтоніною"... Одно втішае - що понад 70-80 % перехворіе цим "природнім" COVID-19 в легкій формі..., і слава Богу , що не косить ( в основі) МОЛОДЬ......
Все - всім сидіти в "будках".... Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 8306
 показати весь коментар
 
 
Этого никто не знает, но скорее всего не переболеют все.
 показати весь коментар
 
 
шо воно меле -на тепер 70 % це ті хто побував за кордоном , 25 - їх родичі-знайомі, 5 -інші...
 показати весь коментар
 
Иссушил им телевизор
Даде признаки ума,
И тюрьмой ума лишенных
Будут ихние дома!...

Разум имеет границы- а глупость - не имеет...
 показати весь коментар
 
Картина маслом. Вышел из супермаркета, закурил, пальцы в рот. Все. Считай короновали.
 показати весь коментар
 
 
Больше 3-х не собираться!
Как народу водку пить?!
Нам лишь только продержаться-
Пандемию пережить!...
 показати весь коментар
 
трохи не так..

після супермаркета більша загроза тоді,коли не помив вдома руки..
 показати весь коментар
 
 
Supermarketax mozno i tak zarazitsia jesli bolnoj ciuxanul mozet i daze 10 metrov vokrug zarozit.Doma nado obezatelno vsio sto kupil poderzat na solnuske 2 casa eto ubjiot virus
 показати весь коментар
 
Упаковки можно вымыть с мылом или антисептиком, картонные коробки сразу выкинуть и ешьте на здоровье, зачем ждать?
 показати весь коментар
 
 
уже 2 неделю мою все. Сегодня колбасу оросил спиртовым антисептиком. А что? Все равно на закуску пойдет Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4707
 показати весь коментар
 
Бацька здався.
---------------------------

Коронавирус Беларусь, [09.04.20 11:00]
⚡️1486 случаев коронавируса в Беларуси.


за день-два придурки( без масок ) і ВЧАСНО ОГОЛОШЕНОГО карантину обженуть Україну..
 показати весь коментар
 
 
за день-два



Должны давно обогнать , а что-то никак...И в Швеции тоже. Крепки эти беллорусы и шведы.Умом.
 показати весь коментар
 
 
хороший стьоб..

це просто "геніально" ..
при епідемії не оголошувати карантин...
 показати весь коментар
 
+420 зараженных за день, в 2 раза больше чем в Украине
 показати весь коментар
 
Это называется расплата, за политическую импотентность белорусов. Этого усатого маразматика нужно было еще 10 лет назад гнать из страны.
 показати весь коментар
 
 
Невже прямо зараз 10 здорових українців знають що завтра розіб'ються в ДТП і стануть трупами.
 показати весь коментар
 
А чому це тлусте гівно не послуговується державною українською мовою?
 показати весь коментар
 
не всі в РПЦ розуміють українську...

Особливо ті монахи з погонами,котрих ФСБ недавно "перекинула" для посилення ідеологічної роботи..
 показати весь коментар
 
 
Все рухаєтьс поступово- спочатку Микола з папареднікамі, тепер він...
 показати весь коментар
 
непогано Геращенко протролив ФСБ-шну пи.добратію "Іонінського монастиря" )))
 показати весь коментар
 
объявление на молитву как призыв ***** в рай, идиоты самоликвидаторы.
 показати весь коментар
 
Що незрозумілого..

московська пі*арастична секта не вважає негативом,якщо більше здохне хохлів.....
 показати весь коментар
 
На Аллаха надейся, но верблюда привязывай! В любом случае при всех конспирологических теориях, лучше ходить в маске в общественных местах и в перчатках. А что убивает вирус или "новичок 2" не так уж важно. Израиль, например сделал ставку на перчатки и считает, что передача идет именно через руки, как и в случае с "новичком 1" , там ручку помазали и пошло отравление.
 показати весь коментар
 
для верующих во все заговоры мировых закулисий, в качестве дополнительной защиты от вируса, кроме самой веры, хорошо подходит носимая вместе с крестиком ладанка, с помещёнными внутрь неё несколькими небольшими источниками ионизирующего излучения, которые, дополнительно к вере, своим убийственным излучением защищают носителя абсолютно от всех видов болезнетворных вирусов, бактерий ,.... и именно в формате 3D. любая зараза будет дохнуть уже на далёких подлётах к счастливому обладателю дивайса. скоро такие освящённые ладанки уже и в церковных лавках. письков на параше уже подобное носит )))
 показати весь коментар
 
Жертвою стануть ті хто повірить Антону Геращенко.
 показати весь коментар
 
Херащенко морда скоро треснет от пиара.
 показати весь коментар
 
Антоша, йди краще оближи задній таріль Авакову, це тобі гарно виходить!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору