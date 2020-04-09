 Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Коронавірус не вибирає кому судилося заразитися, а кому ні. І не важливо боїшся ти заразитися небезпечною інфекцією чи ні. На все воля Господа нашого", - написав він.
Заступник глави МВС підкреслив, що "часто жертвою вірусу стають і ті, хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне належно дотримуватися карантину".
"Бажаю якнайшвидшого одужання братії Іонинського монастиря і його настоятелю", - додав Геращенко.
Тем временем во всей честной Италии на Папу даже гриппа не нашлось!...
Жаль на меня,не вовремя набросили аркан-
Я б засосал стакан и в Ватикан!
Предлягаю всем прослушать песню Владимира Высоцкого Утренняя гимнастика.
Кто верить СМИ, и не умеет разделить колл. умерших на колл. инфицырованных. А потом думать. Геращенков надо гнать "чистой" метлой и поскорее!
Все - всім сидіти в "будках"....
Даде признаки ума,
И тюрьмой ума лишенных
Будут ихние дома!...
Разум имеет границы- а глупость - не имеет...
Как народу водку пить?!
Нам лишь только продержаться-
Пандемию пережить!...
після супермаркета більша загроза тоді,коли не помив вдома руки..
---------------------------
Коронавирус Беларусь, [09.04.20 11:00]
⚡️1486 случаев коронавируса в Беларуси.
за день-два придурки( без масок ) і ВЧАСНО ОГОЛОШЕНОГО карантину обженуть Україну..
Должны давно обогнать , а что-то никак...И в Швеции тоже. Крепки эти беллорусы и шведы.Умом.
це просто "геніально" ..
при епідемії не оголошувати карантин...
Особливо ті монахи з погонами,котрих ФСБ недавно "перекинула" для посилення ідеологічної роботи..
московська пі*арастична секта не вважає негативом,якщо більше здохне хохлів.....