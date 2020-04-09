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 Політика України
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Все про:Україна (3975) Волкер Курт (511)

 Волкер: якщо Україна продовжить потерпати від упередженого правосуддя та захисту окремих олігархів, вона не зможе розкрити свій потенціал

Україна не матиме перспектив розвитку, якщо нинішня влада буде продовжувати вибіркове правосуддя та захищатиме інтереси окремих олігархів.

Про це у своїй статті пише впливовий американський дипломат, колишній спецпредставник Дерджепу США з питань України Курт Волкер. Статтю опубліковано на сайті Центру аналізу європейської політики (CEPA).

Волкер зазначає, що голосування Верховної Ради України за закон про неповернення ПриватБанку колишнім власникам є моментом істини для президента Володимира Зеленського.

"У той час, коли коронавірус посилює вплив на країну, Рада має остаточно схвалити банківське законодавство для вивільнення близько 8 млрд доларів США з боку Міжнародного валютного фонду та в подальшому 1,5 млрд доларів США з інших джерел", - зазначає Волкер.

Американський дипломат нагадав, що у 2019 році економічне становище України було міцним завдяки реформам, які відбувалися протягом 2014-2019 років.

"Україна істотно покращила фінансове становище, продовжила складні реформи, зміцнила свій імідж в очах іноземних інвесторів та заклала підґрунтя для стрімкого зростання. Україна вперше з часів незалежності 1991 року почала випереджати глобальні ринки", - наголошує Волкер.

Він також зауважує, що 2020-й став роком важкого виклику. І не лише через коронавірус, а й через початок економічної кризи в Україні, спровокованої ще до епідемії.

"Фінансове становище України суттєво погіршилось. Заміна молодої відданої команди реформаторів новими обличчями - деякі з яких виявилися пов’язаними з антиреформаторськими олігархами - шокувала ринки. Заміна Генерального прокурора, який заслужив високу повагу за боротьбу з корупцією, лише посилила існуючі занепокоєння. У результаті значно зросли витрати на запозичення, а над економікою країни почали збиратися темні хмари. І раптом, коли глобальні ринки почали падіння через коронавірус, українська економіка падала ще швидше", - аналізує Волкер.

Він зауважує, що вирішальним є бачення та курс, який впроваджує президент Зеленський. Волкер називає позитивним сигналом голосування за земельний закон і відзначає конструктивну роль проєвропейської парламентської опозиції.

"Особливо слід відзначити, що партія "Європейська Солідарність" колишнього президента Порошенка підтримала проєкт влади щодо земельної реформи і гарантувала його схвалення. Важливо об’єднати всі прореформаторські та проєвропейські політичні сили в країні, а також уникати внутрішніх міжусобиць та появи політично вмотивованих переслідувань", - наголошує Курт Волкер.

Він також зазначає, що міжнародні фінансові інститути - МВФ, Світовий банк та Європейський Союз - готові допомогти Україні подолати кризу. "МВФ збільшив свій пакет допомоги ‪з 5 до 8 млрд доларів США, Світовий банк пропонує 1 млрд доларів США, а Євросоюз - ще 500 млн євро. Щонайменше 2 млрд доларів США МВФ готовий виділити майже невідкладно, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом. Без цієї фінансової підтримки і "знаку якості" реформ від МВФ фінансове становище України буде погіршуватися швидше, ніж зараз", - застерігає Волкер.

Саме для цього Верховна Рада має ухвалити банківське законодавство, яке б унеможливило повернення націоналізованих банків (у тому числі Приватбанку) колишнім власникам або виплату будь-яких компенсацій цим колишнім власникам.

"Українські платники податків вже сплатили одного разу, коли під час порятунку банку після колишніх власників недорахувалися мільярдів доларів США. Ані українські платники податків, ані міжнародні фінансові організації, які їх підтримують, не мають більше нічого платити", - переконаний Волкер. Він наголосив, що отримання фінансової підтримки від МВФ та інших джерел стане також важливим у світлі триваючої російської агресії. Чим сильнішою стане Україна, тим швидше настане день миру, - переконаний американський дипломат.

Він наголошує, що ухвалення земельної реформи та банківського законодавства стане маркером - чи рухається Україна шляхом євроінтеграції, реформ та верховенства права.

"Україні все ще потрібне незалежне та кваліфіковане судочинство, кваліфіковані та неупереджені Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань, антитрастове законодавство та впровадження механізмів для врегулювання ролі олігархів, а також відкриття економічних секторів для конкуренції та зовнішніх інвестицій. Відкритість України світу та зміцнення верховенства права можуть прискорити економічне зростання. Натомість, Україна, яка продовжує потерпати від упередженого правосуддя та захисту окремих олігархів ніколи не розкриє свій потенціал", - застерігає Курт Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187806
 
   
 Топ коментарі
 
ПреЗЕденту очень толсто намекнули.... Волкер: Если в Украине продолжится предвзятое правосудие и защита отдельных олигархов, страна не сможет раскрыть свой потенциал - Цензор.НЕТ 1386
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Волкер - англоговорящий бандеровец и фошизд, жаль что не наш президент((((((((((
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Волкер, 73% с тобой не согласны. Они за дефолт.
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Волкер, 73% с тобой не согласны. Они за дефолт.
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Я порохобот но я тоже за дефолт. Зебилы должны страдать!
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Я тоже порохобот, но почему я должен страдать вместе с зебилами.
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Мальчики, не ссорьтесь!
Дефолт - это когда ВСЕ гривны во ВСЕХ карманах обесценятся одинаково. И никому не обидно!
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Так мы не ссоримся. В моем кармане гривен нет. Единственный актив который я смогу потерять это недвижимость!
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Ну как тебе объяснить. Какая-то часть вины есть и в нас может мы слабо убеждали зебилов или слабо их били! Но без дефолта и страданий зебилы все равно ничего не поймут! Я постарался минимилизировать свои страдания!
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Волкер - англоговорящий бандеровец и фошизд, жаль что не наш президент((((((((((
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Плохие новости. Мы никогда не раскроем свой потенциал...
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Это Монике напрямую уже намекают, тут уже выбор либо штаты либо кацапы.
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Монике не будет либо - либо. С Америкой споры короткие, выкинут как жабу и счета заблокируют у него и Коломойского.)
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Уже американцы тычут носом Зеленского, который не видит, что в стране нет правосудия, а есть цирк и избирательное право. Что его зеленые депутаты постоянно нарушают все права человека и Конституцию. Зеленский нагло и цинично всунулся в кресло президента на обещаниях навести порядок в этом деле и что? Ничего не изменил и намахал своих избирателей как лохов, клоун чертов. Мало того, еще и разрушил экономику и медицину, опустошил бюджет как крыса опустошает мешок с зерном.
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"Хриплая крыса"! Так его назвал Евгений Понасенков ещё в апреле прошлого года. Советую найти это его выступление,"канал здравого смысла" Е. Понасенкова,"выборы хриплой крысы и полная капитуляция Украины" за 16 04 2019. Вы будете поражены страшной точностью его прогнозов насчёт Зеленского если украинцы лишаться ума и выберут его президентом. Всё так и произошло.
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так крах правосуддя стався задо-вго до Зеленського. Он Петьо реформував суди реформував - то ж маємо результат.
Спроба Зеленського змінити законодавство була відбита старою системою.
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Стоп стоп стоп, "Он Петьо реформував суди реформував"?
А какие суды кроме Верховного суда были реформированы.
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Стоп стоп стоп! немає чого дорікати Зеленського за те, що Петьо не зробив.
Всю суди були реформовані! - зарплата у всіх стала від 70 тис грн.
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Волкер: Если в Украине продолжится предвзятое правосудие и защита отдельных олигархов, страна не сможет раскрыть свой потенциал - Цензор.НЕТ 6096написано все верно!народ,кто был подписан на ЦН в ФБ до выборов?я туда зашел пару раз,а там как на наших криворожских пабликах-во всю пороха полоскали!а тут вдруг прозрели?хм... Волкер: Если в Украине продолжится предвзятое правосудие и защита отдельных олигархов, страна не сможет раскрыть свой потенциал - Цензор.НЕТ 6096
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порошенко, ты что ль? тебе, кстати, тоже сидеть давно пора. я бы вас всех в одну камеру посадил - и тебя и зеленского. к вам ещё, чтобы не скучали, подсадил бы коломойского, ахметова, медведчука и прочих деятелей. и устроил бы онлайн-шоу "камера 2".
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За что должен сидеть Порошенко? Какое преступление он совершил?
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Волкер: якщо Україна продовжить потерпати від упередженого правосуддя та захисту окремих олігархів, вона не зможе розкрити свій потенціал - Цензор.НЕТ 6447не ведись!у ботов новая страта-у зебила рейтинг ниже плинтуса,поэтому на него уже не ставят!типа,"все плохие"!возможно новый проект куклы готовят
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Только не с этой импотентной Зе валстью которая только генрирует увеличение корупции

Волкер: Если в Украине продолжится предвзятое правосудие и защита отдельных олигархов, страна не сможет раскрыть свой потенциал - Цензор.НЕТ 4209
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капитан очевидность. и это он ещё очень мягко сказал о том *******, который творится в верхах. действительность куда хуже.
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Ну це ж дипломат. Чоловік мягко, здалеку, доступною для більшості мовою пробує пояснити інфантильному "населению", що вони помилились.
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нда) зебобой собираются сыграть в амерский футбол, если что...
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Волкер, не кумарь... в твоей аналитике нет ничего смешного... она неспособна рассмешить комика, а, стало быть, твои, Волкер, рассуждения останутся при Волкере... это ж надо... экономика...кризис... а мендель утверждает, что вовка-клован - наиталантливейший из всех доселе существовавших правителей... лох Нерон привел в Сенат лошадь, а вовка-клоун привел во власть говорящего юзика, модель и парикмахера-аниматора... потому шо ему 42 и он не лох... так кто более великий?
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Коняку до сенату приводив Калігула, навіть зробив з нього сенатора.
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Упс... а тот спалил Рим. Миль рардон за пробел
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Пока Украина не избавится от Аллигаторхов - жизни стране не будет .
Они украдут , изгадят и извратят всё , до чего смогут дотянуться , и убегут в Испанию , Италию и т.д.
Собственно , Польша и смогла так подняться , что у них задушили этих сволочей . И долг МВФ им простили потому , что они их задавили .
А у нас Кучма подтянул к кормушке бандюков , выдавая их за "элиту" .
А народ , как всегда . перетерпел ...
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Я не вижу другого способа выгнать зеленского с бандой как позволить сделать ему дефолт.
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У Украины был один шанс это 1917-1920.. Второй полушанС ( да именно так) был после развала СССР ( не факт что получилось бы конечно, но все таки небольшой все таки был если бы первым президентом страны стал Вячеслав Черновол) Все остальное это больше имитация с секретарем по идеологии КПСС ( который до сих пор меняет мировоззрения согласно обстановке), красного директора - благословившего создание олигархической системы ( и зятя пристроил), пчеловода - бухгалтера ( разговаривающего руками), уголовника рецидивиста ( бегающего по пенькам с проФФессорским дипломом), Олигарха второй волны ( побывавший во всех партиях и при всех правителях), и наконец клоуна- шоумена. Какие нах-н шансы при этом всем. Поэтому мы там где мы есть.
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А клоун , кстати , далеко не худший вариант .
Хотя бы потому , что он первый , кто заработал свои бабки , не используя власть , не пиля бюджет и не наживаясь , банча нефтью и газом .
Если бы он начал жмурить аллигаторхов , конфискуя ими наворованное в казну , его народ поддержал бы .
А вот эти назначения всяких дЕрьмаков и Солох , поддержка Кобелева и нежелание ломать систему , а главное - попытки договариваться с ****** - это , конечно , полный пипец .
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Oleg Khvoshchevsky с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.
13 ч. ·

Ермака сегодня вызвали в посольство США и отИмели за Минск-ЧЕРЕНКОМ от ЛОПАТЫ..
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Америка к демократии пришла через Гражданскую войну,нужно в Украине как то всё порешать ,но только не по сценарию 1917г.,когда всё русское стало еврейским ,россияне только могут сейчас гордиться великой страной ,но им там ничего не принадлежит, Волкер: якщо Україна продовжить потерпати від упередженого правосуддя та захисту окремих олігархів, вона не зможе розкрити свій потенціал - Цензор.НЕТ 8831
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Волкер: якщо Україна продовжить потерпати від упередженого правосуддя та захисту окремих олігархів, вона не зможе розкрити свій потенціал - Цензор.НЕТ 2112Нажаль, держава Україна не стала й досі РЕСПУБЛІКОЮ тобто СПРАВОЮ ГРОМАД (лат.), а є справою олігархів, тобто влади небагатьох..
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Зеублюдку пора высунуть язык из бениной ж@пы иначе ему самому настанет эта самая ж@па.
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Страна населена идиотами,к чему вообще эту статью тут размещать?!У Зеленского больше 40% доверия дегенератов,народ туп и слеп,ладно бы сами в яму падали так меня за собой тянут,суки!
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что бы вы не делали, как бы ни старались, хоть самые красивые попочки рассадите по наблюдательным советам не будет результата пока в УКРАИНЕ не заработает суд КАМБИСА ничего не будет....
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Это задача зебилов и мерветчуков - дискредитировать и обессилить Украину, а потом отшвырнуть ее к *********!
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