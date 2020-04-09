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Все про:Кульбіда (5) пожежа (2078)

 Безсніжна зима і дефіцит опадів навесні - одна з причин масових пожеж у країні, - Кульбіда

Брак снігового покриву в зимовий період і дефіцит опадів у березні-квітні стали однією з причин великої кількості пожеж по всій Україні.

Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ускладнення погодних умов почалося ще в зимовий період за відсутності снігового покриву і малої кількості опадів. Ситуація ще більше ускладнилася протягом березня і квітня, тому що дефіцит опадів становить 50% і більше. Як наслідок ми маємо, що підстильна поверхня пересушена, ефективних дощів давно не було і це як раз є однією з причин виникнення такої великої кількості пожеж", - сказав Кульбіда в середу на брифінгу в ДСНС України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187802
 
 
 Топ коментарі
 
Дефицит мозга у подавляющего большинства населения - вот основная причина!
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причина пожаров - наличие дебилов среди населения и во власти
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Кульбида выдумывает какие-то теории... отсутствие влаги...бесснежная зима... а у меня есть точный ответ: соседка баба-зина, сука, и сосед дед-степан... они как сговорились. Это шо, пиромания - верный спутник климакса и импотенции??? Или пожизненный дефицит серого вещества? Говоришь Степану, мол, шо ш ты мудило делаешь? А он в ответ: "Та я ж той, я ж з гробльоми, я ж той, дивлюся, шоп той, бо воно ото ток кроще ото о"... из года в год, как колорадский жук на баклажаны, так и дед-степан весной на сухую траву.
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Дефицит мозга у подавляющего большинства населения - вот основная причина!
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Ви праві. Пожеж без сірників, чи запальничок не буває. А звірі цим всім користуватися ще не навчилися.
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І кабельний колектор на Хрещатику без дощу пересох.
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а вот в БелАрусии - призыв "Бацьки" окуриваться "дымлм" восприняли в прямом...- деревню "окурили- 21 Хата пошла в "ладан" ... Жесть ...

В белорусской деревне Нарчи 70-летний дед придумал сжечь сухую траву возле своего дома.

Бесснежная зима и дефицит осадков весной - одна из причин массовых пожаров по стране, - Кульбида - Цензор.НЕТ 4762



Бесснежная зима и дефицит осадков весной - одна из причин массовых пожаров по стране, - Кульбида - Цензор.НЕТ 9006



Бесснежная зима и дефицит осадков весной - одна из причин массовых пожаров по стране, - Кульбида - Цензор.НЕТ 8858

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Їх міоже,бути безліч... Який сенс в ляпі Бесснежная зима и дефицит осадков весной - одна из причин массовых пожаров по стране, - Кульбида - Цензор.НЕТ 5691
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Пожары горят и коронавирус не тестируют по одной причине. Вони це зробили разом!
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********** некоторых особей. вот настоящая причина пожаров.
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При чому тут "Василь Куйбіда", якщо мовить "КУЛЬБІДА"
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Біда і є біда, а він її кує щоб була міцнішою. Безсніжна зима і дефіцит опадів навесні - одна з причин масових пожеж у країні, - Кульбіда - Цензор.НЕТ 3999
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причина пожаров - наличие дебилов среди населения и во власти
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Подстилающая поверхность сама себя поджигает? Безсніжна зима і дефіцит опадів навесні - одна з причин масових пожеж у країні, - Кульбіда - Цензор.НЕТ 9147
Или народ празднует нашествие коронавируса пьянками и шашлыками, в результате чего ...
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Беда не приходит одна.. Пришла война, за ней пандемия, за ней экономический кризис, а тут еще угроза неурожайного года.
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Зато окупантам в крым хотят воду подавать. Хотя Украине самой вода уже нужна позарез. Еще в 2014 нужно было канал распределить так по херонской области чтобы до крыма уже ничего не доходило
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Ничего ,где наша не пропадала - прорвёмся и БУДЕМ ЖИТЬ ...
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Кульбида выдумывает какие-то теории... отсутствие влаги...бесснежная зима... а у меня есть точный ответ: соседка баба-зина, ****, и сосед дед-степан... они как сговорились. Это шо, пиромания - верный спутник климакса и импотенции??? Или пожизненный дефицит серого вещества? Говоришь Степану, мол, шо ш ты мудило делаешь? А он в ответ: "Та я ж той, я ж з гробльоми, я ж той, дивлюся, шоп той, бо воно ото ток кроще ото о"... из года в год, как колорадский жук на баклажаны, так и дед-степан весной на сухую траву.
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хлопчаки із сіл, або і дорослі бавляться з сірниками - ото воно і горить.
Давно пора ввести штрафи на спалювання листя та бадилля...так тисяч десять грн та щоби поліція пару паліїв заштрафувала.
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Вообще , как мне кажется , этот вирус - лишь начало в бесконечной череде невзгод и бедствий , поджидающих нас в этом году ...
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А почалося все у 2019 році після виборів зевлади.
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Нет , началось всё , пожалуй , с брехуна Ющенка .
Ющ первый набрехал и не ответил за брехню , а рецидивист-завгар и вовсе лишил власть как сакральности , так и хоть какого-либо уважения , утвердив население в мысли , что до вершин власти может добраться любое чмо , любой бандит , убийца или катала . Или барыга .
Или клоун .
Народ утратил контроль над властью не при Зеленском , а гораздо , гораздо раньше ...
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А до Ющенко почав Кучма, а до Кучми був Кравчук... І взагалі почав Ульянов, а до Ульянова почав Микола ІІ... А перед тим Єва у єдемі зірвала яблуко. Тому повертаємося до Зе, який знищив нашу економіку.
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Втратив контроль коли обрав Чучму. Аж 2 рази.
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Чучма , **** , хоть как-то поплатился .
А все , кто за ним - так нихрена и не ответили ...
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Він і досі підписує якісь там бамашки в Мінську. Ти вважаєш що це поплатився?
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Он перестал быть политической фигурой , а превратился в "папу" донецких , бандюка , вроде Овосча или барыги .
С ним никто и никогда не станет иметь дело за рубежом .
Да и у нас он - лоховской терпила .
Даже у Овосча есть шанс ещё поруководить , даже у Кравчука (!!!) , если ***** это будет нужно , а вот у Юща , Чучмы таких шансов уже нет .
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Тепер до короновірусу можна додати засуху та відсутність нормального врожаю.
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А новиє ліца зерно везуть за кордон аж гай гуде.
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А потім на додачу до пропусків на транспорт почнуть видавати продуктові талони.
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О чём базар?
Так делали всегда, и отцы, и деды....
Не в этом беда, а в том что и май обещают без дождей!
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Ситуація із вологою в грунті дуже серйозна, я б сказав серйозненна, навіть буряки не сходять, нема вологи!
Якщо не буде дощів, буде відчутний дефіцит, без зрошування нічого не виростиш.
А горить не від суші, а від дебілізму людини, хоча пали повинні бути, але керовані, інакше як в Білорусі і цим повинна займатися влада.
А вона лише зарплату ховає по карманах, та сидить по кабінетах.!!!
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