 Безсніжна зима і дефіцит опадів навесні - одна з причин масових пожеж у країні, - Кульбіда

Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ускладнення погодних умов почалося ще в зимовий період за відсутності снігового покриву і малої кількості опадів. Ситуація ще більше ускладнилася протягом березня і квітня, тому що дефіцит опадів становить 50% і більше. Як наслідок ми маємо, що підстильна поверхня пересушена, ефективних дощів давно не було і це як раз є однією з причин виникнення такої великої кількості пожеж", - сказав Кульбіда в середу на брифінгу в ДСНС України.
В белорусской деревне Нарчи 70-летний дед придумал сжечь сухую траву возле своего дома.
Или народ празднует нашествие коронавируса пьянками и шашлыками, в результате чего ...
Давно пора ввести штрафи на спалювання листя та бадилля...так тисяч десять грн та щоби поліція пару паліїв заштрафувала.
Ющ первый набрехал и не ответил за брехню , а рецидивист-завгар и вовсе лишил власть как сакральности , так и хоть какого-либо уважения , утвердив население в мысли , что до вершин власти может добраться любое чмо , любой бандит , убийца или катала . Или барыга .
Или клоун .
Народ утратил контроль над властью не при Зеленском , а гораздо , гораздо раньше ...
А все , кто за ним - так нихрена и не ответили ...
С ним никто и никогда не станет иметь дело за рубежом .
Да и у нас он - лоховской терпила .
Даже у Овосча есть шанс ещё поруководить , даже у Кравчука (!!!) , если ***** это будет нужно , а вот у Юща , Чучмы таких шансов уже нет .
Так делали всегда, и отцы, и деды....
Не в этом беда, а в том что и май обещают без дождей!
Якщо не буде дощів, буде відчутний дефіцит, без зрошування нічого не виростиш.
А горить не від суші, а від дебілізму людини, хоча пали повинні бути, але керовані, інакше як в Білорусі і цим повинна займатися влада.
А вона лише зарплату ховає по карманах, та сидить по кабінетах.!!!