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 Економіка, Суспільство
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Все про:індексація (18) Пенсійний фонд (161) пенсія (597)

 Індексацію пенсій буде проведено 1 травня, - Пенсійний фонд

Пенсії будуть проіндексовані в травні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду в Facebook.

"1 квітня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році", яка регулює питання проведення індексації пенсій у 2020 році.

Постановою визначено дату проведення індексації пенсій у 2020 році: це – 1 травня. Перерахунок пенсій проводитиметься із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсіонерам старше 80 років почали доплачувати по 500 грн, - Пенсійний фонд

Разом з тим наголошується, що в разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії менше 100 гривень, буде встановлено доплату до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

"Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься починаючи з травня місяця 2020 року в установленому порядку через уповноважені банки💳 або доставлена додому листоношами АТ "Укрпошта"", - повідомили в ПФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187799
 
 
 Топ коментарі
 
когда придет 1 мая откладут на 1 июня как обычно
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1 февраля: индексация будет в марте
1 марта: индексация будет в апреле
1 апреля: индексация будет в мае
1 мая: индексация будет в ... ?
Індексацію пенсій буде проведено 1 травня, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 9964
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Нищим добавят по 100 гривень а тем кто получает по 7-15 тыщ добавят по 5000грн. Как всегда
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Нібито тим, хто отримав два роки тому пенсію не перерахують, хоча в законі такого нема.
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Ну да, а остальным будут только обещания 1 тыс гривен одноразовой помощи.Обещать не делать.
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когда придет 1 мая откладут на 1 июня как обычно
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Не все пенсионеры доживут до такого счастья,хоть бы не смешили обещаньями.
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Пенсии перерахують, не всем , не сразу. и не факт , что вам.
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А чи буде у мудрого наріда місце в гаманці, куди можно буде покласти оті 19гривень 53 копійки?
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боюсь, с мая у правительства будут другие заботы
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Нищим добавят по 100 гривень а тем кто получает по 7-15 тыщ добавят по 5000грн. Как всегда
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Ну вроде по разговорам старикам кому 80+ все таки стали носить дополнительно по 500 гр. А вот обещанной тысячи пока нет( тем у кого менее 5000 пенсия), говорят что нет решения Рады и если все будет ок. то перечислят после 15 в течении недели дополнительно. Но старики заволновались уже.. где "тыща" что нам обещали. Если что анонсируешь, то оно должно быть готово к выполнению ( а не так), а то будет как в той поговорке "ложки нашлись, а осадочек остался".. Можно и благое дело превратить в негатив, на психологическом уровне. Про индексаци., повышение субсидий.. ну когда это будет ,, у кого то пенсии аж в конце мая, поэтому еще "роса очи выест", пока они их получат.
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Деяким дійсно вже дають додатково 500 грн.
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Нехай ще згадають про Юлькину та Вітькину тисячу.
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Ну вроде по разговорам старикам кому 80+ все таки стали носить дополнительно по 500 гр.

Моему родственнику 82 года, а 500 гр не дошли- наверно Ермак или Барыга на благие дела потратили...
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Ну не знаю, мои мать и тёща их получили, вместе с основной выплатой пенсии.
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1 февраля: индексация будет в марте
1 марта: индексация будет в апреле
1 апреля: индексация будет в мае
1 мая: индексация будет в ... ?

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Кто подучает 2 тыс доплатят может 100 грн.а кто 20 тыс.то 5 тыс.
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ндексация пенсий будет проведена 1 мая, - Пенсионный фонд"- тільки не вказали з якого року..
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Это если печенеги не нападут . Или половцы .
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Тут главное , чтобы потомки гиперборейцев из оврага не вылезли , где лежит та самая конская за.упа и вокруг ни грамма соли ...
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Про цих не знаю, а от потомків половців та печенегів в України вистачає!
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Супермаркеты цены вдвое увеличили уже, а повышение попизжее, если кто доживет.
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Не до пенсионеров тут - страна в опасности !
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Перерасчет будет зависеть от роста средней ЗП, а средняя ЗП из-за карантина и *********** Зекоманды резко упадет. Так что нечего расчитывать на какое либо существенное повышение.
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Постановление КМУ...Шо,опять? Эти постановления уже начинают напрягать.Всё в ручном режиме,а не по Закону.
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А в травні напишуть, що індексація пенсій буде в червні. Все декларують свої бажання. А реального покращення немає. Але нарід вірить, він же сказав.
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