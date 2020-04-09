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 Суспільство, Здоров'я
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 Масове тестування громадян на COVID-19 не є доцільним, технічно його майже неможливо провести, - ЦОЗ. ВIДЕО

Провести тестування на COVID-19 для жителів всієї України практично неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін.

 

За його словами, жодна країна світу не забезпечує масове тестування всіх громадян.

"Жодна країна в світі не забезпечує масове скринінгове тестування всіх громадян держави, тому така опція на цей момент не розглядається і навряд чи буде застосована. Перш за все, тому, що це не є доцільним", - підкреслив він.

Крім того, Кузін зазначив, що технічно це майже неможливо зробити.

Також читайте: У Києві 28 мобільних груп роблять тести на коронавірус удома, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187798
 
 
 Топ коментарі
 
Тестов не достаточно для всех....
Поэтому только для Слуг Народа, правительства, Блазня и других топ.начальников... - им можно и в качестве профилактики..., делать через день...
Мудрый и простой нарид идет весело нах... Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4287
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Прям Украинский Рагозин.В Германии, Южной Кореи делают, а у нас технически невозможно.
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Как говорил один великий врач. Нет больных или здоровых, есть обследованные и не обследованные. Конечно, на куя тестировать, заболевших будет не один десяток тысяч. А оно им надо????
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Правильно, меньше тестов-лучше статистика, лучше рейтинг ОП и Зе., и больше бабла спиз.ят. А что люди умирать будут, сидя дома по рекомендации семейного врача, пить чаек им пох. !!!
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Шановні українці, наша славна медреформа вже давно намагалася якось подати вам знак, що пора запасатися білими простирадлами...
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Алгоритм боротьби з будь якою епідемією наступний: 1. Виявлення ВСІХ інфікованих особин. 2. Сепарація (відокремлення ВСІХ хворих від здорових); 3. Ізоляція хворих; 4. Постійний контроль над здоровою частиною особин для виявлення носіїв інфекції та подальшу їх ізоляцію; 4. Лікування хворих; 5. Вакцинація здорових. Те, що запропонувала влада - повна нісенітниця. Вона ніяк не зменшує ні кількість інфікованих, ні кількості хворих, ні кількості летальних випадків. Вона лише розтягує епідемію в часі. Яка різниця, буде пік, чи ні, якщо лікувати не вміють? І все одно не лікують. Наслідок лише один - нескінченний карантин.
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неужели так трудно организовать производство этих тестов у нас? конца и края этому вирусу пока не видно, пригодятся в любом случае еще. ну там же не процессор нового поколения изобретать блеть
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Вспоминаю Бориса Егорова и его фельетоны.Могучее это слово целесообразно или не целесообразно.Если сказать надо или не надо,то могут спросить зачем или почему.А так не целесообразно и вся тут недолга и ничего не надо объяснять.Тут попробовали что наговорить и сразу попались на примере Германии и Кореи.Лучше просто не целесообразно.
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Все, що розказує цей "діяч" є суцільною некомпетентною і непрофесійною брехнею, єдиною метою якої є виправдання немічності і безпорадності злодійкуватої і корумпованої влади. Єдине, на що ця влада спроможна, це намагатися закрити всіх по кутках і чекати природної загибелі вірусу. Такий варіант можливий, але жодного впливу на його кінцевий результат подібні теревені мати не будуть. Історія з коронавірусом має довгострокову перспективу продовження в майбутньому. Те, що Борис Джонсон вчора вже сидів на ліжку, а в Ухані зняли карантин, для України нічого не означає. Коронавірусні жнива продовжуються і в провідних державах світу шукають радикальні методи і способи їх зупинити. Масове тестування і створення вакцини якраз і є виходом з цієї катастрофи.
Україна в такій діяльності участі приймати не може, а її намагання комусь допомагати, за її межами, є нічим іншим як пропагандистськими трюками за рахунок власного населення і тільки заради підтримки сумнівного реноме правлячої кліки.
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"Ни одна страна в мире не обеспечивает массовое скрининговое тестирование всех граждан государства..." К вашему сведению, это до конца месяца сделает Грузия и даже не только скрининг, закупившая 3,5 миллиона тестов ПЦР и причём, в принудительном порядке для всех.
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Лише бубочку й зє-деПутан...
а іншим не потрібно...
як там у Гоголя? - "Человек простой: если умрет, так и умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет"
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Кто эту тупорылую свинью выпустил на люди? Запомните его. За такие слова надо расстеливать. Надеюсь, прийдет время подводить итоги, и вся эта зеленая шелупонь будет болтаться на фонарях... Потому что быть таким тупым невозможно. Все делается преднамеренно - геноцид нации.
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Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным..

Ну конечно.. самые умные... Мы пойдем другим путем... Знаете как Южная Корея победила вирус? Они просто всем сделали тест на вирус. Те кто заражен - сразу на карантин или в больницу.. Вот и все. Вот так легко, просто и быстро. На улицах стоят будки в которых любой желающий хоть 10 раз в день может делать тесты...
Масове тестування громадян на COVID-19 не є доцільним, технічно його майже неможливо провести, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7664
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Звичайно недоцільно. Це може попсувати нашу прекрасну статистику.
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...Государственному управлению делами (ГУД) и Верховной Раде выделили 5 тыс. экспресс-тестов на коронавирус из китайского груза, доставленного 23 марта.
Об этом сообщает «Слідство.Інфо» со ссылкой на полученные от источников материалы, в которых указано, как распределялась посылка из Китая.
Отмечается, что информация в указанных документах совпадает с данными, обнародованными ранее в СМИ. Однако в государственных ведомствах эту информацию не подтвердили.
Согласно документу, 23 марта в Украину из КНР прибыло более 144 тыс. экспресс-тестов. Большинство из них распределили по областям - в среднем по 5 тыс. 800 на один регион.
При этом почти такое же количество медицинских изделий, выделяемых на одну область, получили ГУД и парламент. В материалах говорится, что экспресс-тесты должны были отправить на склад государственного предприятия «Укрвакцина» в Обухове Киевской области.
Директор данного ГП Станислав Трут в комментарии изданию сначала пообещал узнать, получало ли ГУД тесты, но через время заявил: «Говорим вам официально, что экспресс-тестов «Укрвакцина» никогда не получала».
«И, конечно, мы их (Государственному управлению делами - ред.) никогда не передавали», - сказал Трут и оборвал разговор.
В ответах на запросы журналистов ГУД и Аппарат Верховной Рады не подтвердили получение китайских тестов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/371816-rada_i_gud_poluchili_5_tys._testov_iz_kitajskogo_gruza_stoljko_he_prihoditsja_na_odnu_oblastj

...
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Кузин, ты просто брехло!
Германия. Количество проведенных тестов на 8 апреля 918 000. Ежедневное теститрование 50 000 тестов в день. МВД ФРГ поставило задачу довести количество тестов до 200 000 в день.
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