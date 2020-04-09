 Масове тестування громадян на COVID-19 не є доцільним, технічно його майже неможливо провести, - ЦОЗ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін.
За його словами, жодна країна світу не забезпечує масове тестування всіх громадян.
"Жодна країна в світі не забезпечує масове скринінгове тестування всіх громадян держави, тому така опція на цей момент не розглядається і навряд чи буде застосована. Перш за все, тому, що це не є доцільним", - підкреслив він.
Крім того, Кузін зазначив, що технічно це майже неможливо зробити.
Україна в такій діяльності участі приймати не може, а її намагання комусь допомагати, за її межами, є нічим іншим як пропагандистськими трюками за рахунок власного населення і тільки заради підтримки сумнівного реноме правлячої кліки.
а іншим не потрібно...
як там у Гоголя? - "Человек простой: если умрет, так и умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет"
Ну конечно.. самые умные... Мы пойдем другим путем... Знаете как Южная Корея победила вирус? Они просто всем сделали тест на вирус. Те кто заражен - сразу на карантин или в больницу.. Вот и все. Вот так легко, просто и быстро. На улицах стоят будки в которых любой желающий хоть 10 раз в день может делать тесты...
Об этом сообщает «Слідство.Інфо» со ссылкой на полученные от источников материалы, в которых указано, как распределялась посылка из Китая.
Отмечается, что информация в указанных документах совпадает с данными, обнародованными ранее в СМИ. Однако в государственных ведомствах эту информацию не подтвердили.
Согласно документу, 23 марта в Украину из КНР прибыло более 144 тыс. экспресс-тестов. Большинство из них распределили по областям - в среднем по 5 тыс. 800 на один регион.
При этом почти такое же количество медицинских изделий, выделяемых на одну область, получили ГУД и парламент. В материалах говорится, что экспресс-тесты должны были отправить на склад государственного предприятия «Укрвакцина» в Обухове Киевской области.
Директор данного ГП Станислав Трут в комментарии изданию сначала пообещал узнать, получало ли ГУД тесты, но через время заявил: «Говорим вам официально, что экспресс-тестов «Укрвакцина» никогда не получала».
«И, конечно, мы их (Государственному управлению делами - ред.) никогда не передавали», - сказал Трут и оборвал разговор.
В ответах на запросы журналистов ГУД и Аппарат Верховной Рады не подтвердили получение китайских тестов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/371816-rada_i_gud_poluchili_5_tys._testov_iz_kitajskogo_gruza_stoljko_he_prihoditsja_na_odnu_oblastj
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Германия. Количество проведенных тестов на 8 апреля 918 000. Ежедневное теститрование 50 000 тестов в день. МВД ФРГ поставило задачу довести количество тестов до 200 000 в день.