 Масове тестування громадян на COVID-19 не є доцільним, технічно його майже неможливо провести, - ЦОЗ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін.

За його словами, жодна країна світу не забезпечує масове тестування всіх громадян.

"Жодна країна в світі не забезпечує масове скринінгове тестування всіх громадян держави, тому така опція на цей момент не розглядається і навряд чи буде застосована. Перш за все, тому, що це не є доцільним", - підкреслив він.

Крім того, Кузін зазначив, що технічно це майже неможливо зробити.

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