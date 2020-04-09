EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, За кордоном
  4985  70
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2484) ліки (371) лікування (325) COVID-19 (3306) коронавірус (2033)

 "Спазми, мігрень і часткова втрата зору": у Швеції відмовилися застосовувати протималярійний препарат хлорохін

У Швеції відмовилися застосовувати протималярійний препарат хлорохін через його побічні дії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це повідомляє Daily Mail.

Рішення було ухвалено після того, як кілька пацієнтів поскаржилися на спазми, часткову втрату зору і мігрені. Зазначається, що у деяких людей прийом таблеток хлорохіну може викликати проблеми з серцебиттям і навіть серцевий напад.

Лікарі в Європі, США і Китаї отримали ліцензію на випробування препарату на тяжкохворих пацієнтах, однак Велика Британія закликала не використовувати хлорохін до завершення клінічних випробувань. Британський професор Ентоні Гордон, завідувач кафедри анестезії та інтенсивної терапії в Імперському коледжі Лондона заявив, що досі немає переконливих доказів того, що препарат може допомогти в лікуванні коронавірусу.

Читайте також: Японія передасть Україні противірусний препарат для лікування коронавірусу, - глава МЗС Мотегі

Вперше рішення застосовувати протималярійний препарат у боротьбі з COVID-19 було прийнято після проведених досліджень в Китаї.

Раніше в березні некомерційна організація охорони здоров'я Banner Health назвала лікарський препарат хлорохін смертельно небезпечним для лікування коронавірусу нового типу.

"Ми розуміємо, що люди намагаються знайти нові шляхи, щоб запобігти або вилікувати інфекцію, проте самолікування не вирішить це завдання", - зазначив директор медпункту в американському місті Фінікс, штат Арізона, Деніел Брукс.

Застереження було опубліковано після того, як подружжя віком 60 років приймали засіб, який містить хлорохін. Протягом пів години після прийому пару госпіталізували в найближчу лікарню. Чоловіка реанімувати не вдалося. Його дружина в критичному стані під наглядом лікарів. За її словами, вона почула про користь хлорохіну, коли дивилася по телевізору пресконференцію з президентом США Дональдом Трампом. Тоді вона згадала, що засіб, яким вона чистить акваріум, містить хлорохін.

Також читайте: Готується законопроєкт про примусове ліцензування препаратів для боротьби з COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Зазначимо, 2 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні затверджено єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус. За його словами, стандарт лікування було встановлено на підставі досвіду країн, які зіткнулися з коронавірусом раніше за Україну і вже мають напрацювання в боротьбі з COVID-19.

Нагадаємо, кількість осіб, що заразилися коронавірусом у світі наближається до 1,5 млн осіб, 88,5 тис. померли, ще 329,9 тис. вилікувалися. На першому місці за кількістю заражених залишаються США (понад 429 тисяч осіб), понад 14 тисяч загинуло, ще 23,5 тисячі осіб вилікувалися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187794
 
 
 Топ коментарі
 
Наши уже закупили ? Скормят нам и не почешутся.
 показати весь коментар
 
о как! а наши им затарятся и дотравят таки болезных !!!!
 показати весь коментар
 
Чим насправді займається зе з кабміном й міномздоров'я "Спазмы, мигрень и частичная потеря зрения": в Швеции отказались применять противомалярийный препарат хлорохин - Цензор.НЕТ 1353
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Наши уже закупили ? Скормят нам и не почешутся.
 показати весь коментар
 
 
Сегодня, если будет подписан соответствующий приказ, во все области Украины будет отправлен "Плаквенил" для лечения коронавирусной болезни COVID-19.

https://news.liga.net/politics/news/ukraina-poluchila-3000-upakovok-preparata-kotorym-budut-lechit-pri-koronaviruse

"Плаквенил" это хлорохин.
 показати весь коментар
 
 
Нет, это разные препараты. Но "Плаквелин" не лучше, это как химиотерапия. Врачи с осторожностью говорят, что после приема курса препарата о потомстве лучше не думать в ближайшие 4 года для женщин и до 10 лет для мужчин.
 показати весь коментар
 
 
Власти ЕС и часть медиков подчеркивают: возможная эффективность "Плаквенила" (действующее вещество - гидроксихлорохин) при COVID-19 не доказана масштабными клиническими испытаниями. Некоторые побочные эффекты очень опасные, и самолечением заниматься строжайше запрещено. В США при попытке самолечения плаквенилом умер мужчина, его жена в критическом состоянии. Не пытайтесь принимать препарат самостоятельно!
 показати весь коментар
 
 
Хлорохин пусть депутаты и министры принимают, а плаквенил не такой токсичный и можно людям назначать в крайнем случае, а не налево и направо.
 показати весь коментар
 
успокойся, наши просто ни чего не закупают и в этом секрет
 показати весь коментар
 
о как! а наши им затарятся и дотравят таки болезных !!!!
 показати весь коментар
 
 
Ты уверен в этом? Можно начинать это обсуждать?
И не мало-ли поставил восклицательных знаков?
 показати весь коментар
 
Михаил Радуцкий, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, в недавнем интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал, что государство уже ищет гидроксихлорохин по всему миру. "Страны запретили его экспорт, считают его стратегическим", - отметил нардеп. Действительно, Польша ещё 11 марта внесла противомалярийные препараты в список запрещённых к вывозу из страны. Спустя время, аналогичные меры приняли в Индии, Венгрии и Великобритании. Тем не менее, Радуцкий уверяет, что сейчас переговоры о закупке гидроксихлорохина ведутся с правительством Индии и не только.
Пока Украина ищет гидроксихлорохин за границей, ведущие отечественные фармпредприятия готовы подключиться. На официальном сайте "Дарницы" появилась новость, что компания может наладить производство гидроксихлорохина/хлорохина. "Это возможно при условии срочного государственного заказа на эти препараты и активного вовлечения в процесс государственных регулирующих органов", - говорится в сообщении. В компании сейчас рассматривают возможность приобретения активного фармацевтического ингредиента и обещают наладить производство в короткие сроки. Но для этого Минздрав должен взять на себя решение существующих проблемных вопросов. Например, для того, чтобы производить данный лекарственный препарат из сырья другого поставщика, фармкомпания должна пройти определённый регуляторный процесс, который длится минимум 6 месяцев, но в условиях пандемии необходимо отказаться от всех рутинных действий и как можно быстрее насытить рынок (!!??)
 показати весь коментар
 
 
Один непроверенный источник.
Больше НИКТО НИГДЕ эту тему не освещал.
 показати весь коментар
 
03.04.2020, 08:03


Сегодня, будет подписан соответствующий приказ, во все области Украины будет отправлен "Плаквенил" для лечения коронавирусной болезни COVID-19

Вчера, 2 апреля, Украина получила от французской компании-производителя Sanofi первые 3000 упаковок препарата "Плаквенил"

По его словам, у Минздрава уже готова схема распределения препарата по регионам: 2250 упаковок поедут во все области, 750 останутся в Киеве "для быстрого реагирования".
Приказ об этом подпишут сегодня, 3 апреля.

В Украину завезли первую партию лекарственного средства "Плаквенил" (Гидроксихлорохин), которым уже более 30 лет лечат малярию, но который вдруг показал показали эффективность при лечении больных коронавирусной инфекцией.

После того, как появилась информация, что "Плаквенил" применяют в случае лечения коронавирусной инфекции, препарат исчез с полок украинских аптек. Хотя ранее его цена составляла 500-600 грн за упаковку (60 таблеток).
По состоянию на утро 1 апреля "Плаквенил" нельзя приобрести ни в одной крупной аптечной сети в Киеве из-за отсутствия препарата. Теоретически его можно заказать, но неизвестно, когда "Плаквенил" привезут.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что пациенты будут обеспечены достаточным количеством "Плаквенила" для лечения.
"Минздрав разработал механизм, который позволит избежать нехватки препарата при его использовании во время эпидемии коронавируса.
 показати весь коментар
 
Как же так. Трамп имеет кучу акций компаний, которые его производят. Такую рекламу сделал, а какая то маленькая но гордая птичка выступила против бегемота.
 показати весь коментар
 
 
Чим насправді займається зе з кабміном й міномздоров'я
 показати весь коментар
 
 
потребує всебічного розгляду з неменш всебічними наслідками
 показати весь коментар
 
Снова набор слов...
Все ясно.
Вопросов больше нет.
 показати весь коментар
 
Скажу,більше, Ви,й на беззмістовність, - Нездатні!!! Тому,що Бовдур!!!, Це,ствердження "Спазмы, мигрень и частичная потеря зрения": в Швеции отказались применять противомалярийный препарат хлорохин - Цензор.НЕТ 866 "Спазмы, мигрень и частичная потеря зрения": в Швеции отказались применять противомалярийный препарат хлорохин - Цензор.НЕТ 866Тупеньке,перевір штанці...
 показати весь коментар
 
Рито́рика (др.-греч. ῥητωρική - «ораторское искусство»
 показати весь коментар
 
Ты не то нашел.
Ритори́ческий вопро́с - представляющая собой вопрос-утверждение, который не требует ответа.
 показати весь коментар
 
Довбню, не знущайся над повітрям.... Крім пердежу,нічого невиходить...
 показати весь коментар
 
Так об этом уже писалось в прессе больше недели назад.
Я нагуглил и написал на цензоре, так какой то клоун, явно из врачей, начал на меня кидаться, обзывал, вопил "пруфы в студию".

Прсто удивляюсь людям требующим этих "пруфов", их посковиками не учили пользоваться?
У нас все медики такие?
Практически все, к сожалению.
 показати весь коментар
 
Как пишет The Guardian, чиновник китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь сказал, что препарат под названием favipiravir, разработанный компанией из структуры Fujifilm, показал положительные результаты во время клинических испытаний в Ухане и Шэньчжэне при участии 340 пациентов. Читайте также УНИАН узнал, каким коктейлем "тяжелых" медикаментов лечат больных коронавирусом в Италии "Он имеет высокий уровень безопасности и, очевидно, эффективный при лечении", - сказал Чжан. У пациентов в Шэньчжэне, которые получили японский препарат, через четыре дня не обнаружили коронавирус. В это время, анализы пациентов, которые не употребляли это лекарство, становились отрицательными только через 11 дней. Вдобавок, рентгеновские снимки подтвердили положительные изменения в состоянии легких 91% людей, которые принимали fapiravir. Компания Fujifilm Toyama Chemical, которая разработала препарат в 2014 году, отказалась давать комментарии относительно китайского заявления. Врачи в Японии используют это лекарство в клинических исследованиях, применяя его в случаях пациентов с мягкими симптомами, надеясь, что это не позволит вирусу размножаться в теле зараженных.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/worldnews/10921019-the-guardian-v-kitae-zametili-chto-yaponskoe-lekarstvo-ot-grippa-effektivno-ubivaet-koronavirus.html
 показати весь коментар
 
Учитывая их взаимную любовь друг к другу...
 показати весь коментар
 
А что можете сказать по поводу японского препарата под названием ************?.. "Спазми, мігрень і часткова втрата зору": у Швеції відмовилися застосовувати протималярійний препарат хлорохін - Цензор.НЕТ 8625
 показати весь коментар
 
Нічого не можу говорити, бо не чув про нього🤐
 показати весь коментар
 
А зачем-же вы его ежедневно принимаете с 17 марта?..
 показати весь коментар
 
препараты от малярии супертоксичны!!! Почитайте побочки у любого из этих препаратов, их на 3 страницы. Среди них такие милые побочки, как "кома" и "смерть".
 показати весь коментар
 
 
А Супрун сразу сказала - нельзя применять данные препараты от коронавируса без достаточных результатов исследований. А нынешним зебильным полудуркам на все пофиг - любой крысиный яд закупят, если кто-то где-то ляпнет, что может быть теоретически он мог бы помочь да еще и бюджет попилить на этом можно
 показати весь коментар
 
 
щас моз массово выбьет финансирование, на бумаге закупит в шведах ставший не нужный им хлорин, но сами будут фасовать "белизну" и продавать её под его видом )). опять есть шанс многим поднятся.
 показати весь коментар
 
 
Стаття брехлива.
В Британії хлорохін профілактично приймають медпрацівники, які контактують з хворими.
Швеція, як і інші країни, активно використовує хлорохін в лікуванні COVID-19. Дія цього препарату вивчена на великій кількості хворих на коронавірусну інфекцію в Китаї та Південній Кореї. В зв'язку з великим попитом, в Швеції збільшено його виробництво та постачання, а також врегульовано призначення.
Про це пишуть всі шведські ЗМІ, які я тільки що переглянув.
 показати весь коментар
 
Лечись им, никто не возражает, мы только рады будем.
 показати весь коментар
 
видно что зеленая твкарь, которая ******** все на свете, даже не зайдет и не посмотрит, а что там пишут на самом деле в швеции?
 показати весь коментар
 
а ты дальше верь украинским сми и политиком, давай продолжай в таком духе. А зайти и погуглить что в Шведских сми пишут не судьба? Не знаешь языка, не проблема, онлайн перевод от гугла. Все для вас сделано, просто пе..сы которым даже не нужно выяснять, а правда ли это?
 показати весь коментар
 
В Израиле, где действительно заботятся о своих людях, ничего из того, что предлагают нам, не используют. Мне достаточно этой информации и информации о самом препарате.
 показати весь коментар
 
 
бери этого главу еврейского правления и ******** оба в Изриль
 показати весь коментар
 
зачем брешиш . Погугли . Найдёш схемы . В Израеле США да и везде лечат ****************** тот же плаквенил иммард
 показати весь коментар
 
Перед заходом судна в страны, с риском заражения малярии всем морякам выдают этот препарат раз в неделю, в качестве профилактики. По молодости пил , как и все , но уже лет 10 не пью так как действительно там куча побочных эфффектов и очень вреден для печени.
 показати весь коментар
 
 
Кто попадет на обсервацию, того будут лечить принудительно согласно принятого закона.
 показати весь коментар
 
 
"Тогда она вспомнила, что средство, которым она чистит аквариум, содержит хлорохин."

То есть она даже не хлорохин употребила, который нельзя самому себе назначать, а чистящее средство, содержащее хлорохин, а кроме хлорохина - еще туеву кучу опасных для употребления внутрь веществ...это как Доместоса нахлебаться...
 показати весь коментар
 
 
А знаете что?
Сейчас - идеальная ситуация для испытания всяческих новых препаратов на людях!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору