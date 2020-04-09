 "Спазми, мігрень і часткова втрата зору": у Швеції відмовилися застосовувати протималярійний препарат хлорохін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це повідомляє Daily Mail.
Рішення було ухвалено після того, як кілька пацієнтів поскаржилися на спазми, часткову втрату зору і мігрені. Зазначається, що у деяких людей прийом таблеток хлорохіну може викликати проблеми з серцебиттям і навіть серцевий напад.
Лікарі в Європі, США і Китаї отримали ліцензію на випробування препарату на тяжкохворих пацієнтах, однак Велика Британія закликала не використовувати хлорохін до завершення клінічних випробувань. Британський професор Ентоні Гордон, завідувач кафедри анестезії та інтенсивної терапії в Імперському коледжі Лондона заявив, що досі немає переконливих доказів того, що препарат може допомогти в лікуванні коронавірусу.
Вперше рішення застосовувати протималярійний препарат у боротьбі з COVID-19 було прийнято після проведених досліджень в Китаї.
Раніше в березні некомерційна організація охорони здоров'я Banner Health назвала лікарський препарат хлорохін смертельно небезпечним для лікування коронавірусу нового типу.
"Ми розуміємо, що люди намагаються знайти нові шляхи, щоб запобігти або вилікувати інфекцію, проте самолікування не вирішить це завдання", - зазначив директор медпункту в американському місті Фінікс, штат Арізона, Деніел Брукс.
Застереження було опубліковано після того, як подружжя віком 60 років приймали засіб, який містить хлорохін. Протягом пів години після прийому пару госпіталізували в найближчу лікарню. Чоловіка реанімувати не вдалося. Його дружина в критичному стані під наглядом лікарів. За її словами, вона почула про користь хлорохіну, коли дивилася по телевізору пресконференцію з президентом США Дональдом Трампом. Тоді вона згадала, що засіб, яким вона чистить акваріум, містить хлорохін.
Зазначимо, 2 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні затверджено єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус. За його словами, стандарт лікування було встановлено на підставі досвіду країн, які зіткнулися з коронавірусом раніше за Україну і вже мають напрацювання в боротьбі з COVID-19.
Нагадаємо, кількість осіб, що заразилися коронавірусом у світі наближається до 1,5 млн осіб, 88,5 тис. померли, ще 329,9 тис. вилікувалися. На першому місці за кількістю заражених залишаються США (понад 429 тисяч осіб), понад 14 тисяч загинуло, ще 23,5 тисячі осіб вилікувалися.
https://news.liga.net/politics/news/ukraina-poluchila-3000-upakovok-preparata-kotorym-budut-lechit-pri-koronaviruse
"Плаквенил" это хлорохин.
И не мало-ли поставил восклицательных знаков?
Пока Украина ищет гидроксихлорохин за границей, ведущие отечественные фармпредприятия готовы подключиться. На официальном сайте "Дарницы" появилась новость, что компания может наладить производство гидроксихлорохина/хлорохина. "Это возможно при условии срочного государственного заказа на эти препараты и активного вовлечения в процесс государственных регулирующих органов", - говорится в сообщении. В компании сейчас рассматривают возможность приобретения активного фармацевтического ингредиента и обещают наладить производство в короткие сроки. Но для этого Минздрав должен взять на себя решение существующих проблемных вопросов. Например, для того, чтобы производить данный лекарственный препарат из сырья другого поставщика, фармкомпания должна пройти определённый регуляторный процесс, который длится минимум 6 месяцев, но в условиях пандемии необходимо отказаться от всех рутинных действий и как можно быстрее насытить рынок (!!??)
И всё? Слабо вато!
Больше НИКТО НИГДЕ эту тему не освещал.
Сегодня, будет подписан соответствующий приказ, во все области Украины будет отправлен "Плаквенил" для лечения коронавирусной болезни COVID-19
Вчера, 2 апреля, Украина получила от французской компании-производителя Sanofi первые 3000 упаковок препарата "Плаквенил"
По его словам, у Минздрава уже готова схема распределения препарата по регионам: 2250 упаковок поедут во все области, 750 останутся в Киеве "для быстрого реагирования".
Приказ об этом подпишут сегодня, 3 апреля.
В Украину завезли первую партию лекарственного средства "Плаквенил" (Гидроксихлорохин), которым уже более 30 лет лечат малярию, но который вдруг показал показали эффективность при лечении больных коронавирусной инфекцией.
После того, как появилась информация, что "Плаквенил" применяют в случае лечения коронавирусной инфекции, препарат исчез с полок украинских аптек. Хотя ранее его цена составляла 500-600 грн за упаковку (60 таблеток).
По состоянию на утро 1 апреля "Плаквенил" нельзя приобрести ни в одной крупной аптечной сети в Киеве из-за отсутствия препарата. Теоретически его можно заказать, но неизвестно, когда "Плаквенил" привезут.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что пациенты будут обеспечены достаточным количеством "Плаквенила" для лечения.
"Минздрав разработал механизм, который позволит избежать нехватки препарата при его использовании во время эпидемии коронавируса.
Все ясно.
Вопросов больше нет.
Ритори́ческий вопро́с - представляющая собой вопрос-утверждение, который не требует ответа.
Я нагуглил и написал на цензоре, так какой то клоун, явно из врачей, начал на меня кидаться, обзывал, вопил "пруфы в студию".
Прсто удивляюсь людям требующим этих "пруфов", их посковиками не учили пользоваться?
У нас все медики такие?
Практически все, к сожалению.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/worldnews/10921019-the-guardian-v-kitae-zametili-chto-yaponskoe-lekarstvo-ot-grippa-effektivno-ubivaet-koronavirus.html
В Британії хлорохін профілактично приймають медпрацівники, які контактують з хворими.
Швеція, як і інші країни, активно використовує хлорохін в лікуванні COVID-19. Дія цього препарату вивчена на великій кількості хворих на коронавірусну інфекцію в Китаї та Південній Кореї. В зв'язку з великим попитом, в Швеції збільшено його виробництво та постачання, а також врегульовано призначення.
Про це пишуть всі шведські ЗМІ, які я тільки що переглянув.
Фи, Цензор. А на кого нибудь поприличней нельзя было сослаться?
То есть она даже не хлорохин употребила, который нельзя самому себе назначать, а чистящее средство, содержащее хлорохин, а кроме хлорохина - еще туеву кучу опасных для употребления внутрь веществ...это как Доместоса нахлебаться...
Сейчас - идеальная ситуация для испытания всяческих новых препаратов на людях!