EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  4484  42
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2484) Великдень (101) Тимошенко_Кирило (34) Офіс Президента (310) COVID-19 (3306) коронавірус (2033)

 Карантин в Україні можуть послабити 24 квітня, - заступник голови ОП Тимошенко

В Офісі Президента турбуються через проведення Великодніх богослужінь, бо це масове скупчення людей біля церков.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, в ОП зараз "дивляться на найближчі два тижні".

"Є Великдень, ми розуміємо, що це велике свято для всіх. Але ми закликаємо усіх бути вдома. Якщо ми просидимо ще 2 тижні на карантині, можливо, до 24 квітня ми вже вийдемо на якесь послаблення цієї історії", - наголосила Тимошенко.

"Але Великдень і масове скупчення людей біля церков – ми дуже боїмося цього", - додав він.

Нагадаємо, раніше Епіфаній і Зеленський обговорили святкування Великодня під час карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третю смерть від коронавірусу зафіксували на Львівщині, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187792
 
 
 Топ коментарі
 
во шли во вкус "слуги "если захотим ослабим гайки а так можем прикурутить еще сильней
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пасха це головне свято християн! Вдома хай сидять перелякані нехристі, які всього бояться і не мають віри! Коронавіруса по Україні менше ніж грипу в десятки разів, а влада перелякана на всю голову і приймає абсолютно неадекватні заходи які нічого не дають! Що дав карантин? Нічого, тільки збитки на мільярди доларів! Карантин потрібно відмінити до Пасхи, бо це дешеве говношоу вже всіх задовбало!
 показати весь коментар
 
 
Заболел настрятель Киево- Печерской Лавры и ещё 4 священника, контактировавших с ним. И вера не спасла. Поэтому молитесь дома, если не хотите прогневить Бога.
 показати весь коментар
 
Захворіють всі і ті хто вдома сидить, бо вірус проникне скрізь. Потрібно просити Бога щоб вірус пройшов без ускладнень!
 показати весь коментар
 
 
Что за чушь ты тут несешь? Карантин ничего не дал!
Тетка, что приехала из Италии, заразила несколько сел, т.к. сама даже не знала, что она заражена. Ходила на митинги, посещала церковь... Так вот карантин как раз и уменьшает контакты с подобными скрытно зараженными, дает возможность, чтобы болезнь протекала в легкой форме, а не в тяжелой, т.к. уже доказано. что если ты заразился и нет постоянного контакта с другими зараженными, то скорее всего ты болезнь легко перенесешь! А будешь тусоваться с зараженными, у вас всех скорее всего будет тяжелая форма!
Хочешь, не соблюдай карантин, дело твое. Тут дело не в законе, а в уме и чисто человеческом отношении к себе и окружающих тебя людях.
 показати весь коментар
 
во шли во вкус "слуги "если захотим ослабим гайки а так можем прикурутить еще сильней
 показати весь коментар
 
 
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [09.04.20 08:45]
Цена опоздания: к годовщине борьбы с чумой.
249 лет назад, 8 апреля 1771 года, Екатерина II повелела срочно спасать Москву от эпидемии чумы. Но было уже поздно.
Зараза к тому времени уже бушевала в Европе с 1770 года, оттуда и пришла в Россию. А конкретно - грешат на русско-турецкую войну в Северном Причерноморье, где она прицепилась к рузьке солдатам. И понеслось.
Власти опасность недооценили и спохватились только по весне, когда эпидемия уже господствовала в Москве. Итогом были по тысяче смертей в день (!) и Чумной бунт в сентябре-октябре 1771 года. Порядок в городе наводили присланные из Петербурга гвардейские полки графа Орлова. Он же после подавления смуты учредил в городе чрезвычайную комиссию, которая в конце концов с чумой и справилась.
...Мы видим, что есть исторический опыт, который учит простому: лучше перебдеть, чем давить эпидемию гвардейскими полками.
 показати весь коментар
 
 
Нам врут . Карантин продлится до середины мая и будет ужесточен.
https://www.youtube.com/watch?v=ru5ANrKPi6A
 показати весь коментар
 
 
полюбому все откроете, вам бабло надо получать, поэтому не вводите чп чтобы не тратится
 показати весь коментар
 
 
Чем он вам так мешает, тот карантин? Бедностью? Эту проблемы вирус не волнуют совершенно. Прогнозирую после отмены карантина сопли и вопли здесь же, но уже в стиле "на кого ж ты нас покинул?!" Поскольку жахнет не по детски. Лопайте макароны и радуйтесь, что хоть кто-то этот карантин соблюдает, замедляя темпы вымирания. Поскольку с нашей медициной именно оно - вымирание.
 показати весь коментар
 
 
Зато после отмены карантина будет подъем торговли и потребления.
 показати весь коментар
 
После Пасхи две недели, после майских праздников две недели (по любому быдло повылазит своё брюхо пивом заливать) и да, после каждого прибытия нескольких тысяч людей "на Батьківщину" тоже следует карантин на две недели объявлять. Этот "праздник" не закончится никогда.
 показати весь коментар
 
 
Возможно и "ослаБлять" .
Это если половцы с печенегами не нападут . А то и хазары с древлянами .
Или потомки гиперборейцев - тогда и вообще писец !
Так что , времени на раскачку нет !
 показати весь коментар
 
 
Не дергайтесь раньше времени. Есть выражение "Делай что должно и будь что будет". А то народ у нас простой, сейчас ругает за карантин, а потом в три раза больше будет ругать за его отмену. Реально смотрите на вещи. Пасха это 18-20 апреля, Красная горка это 25-26 апреля,1-3 мая ( по традиции первомай), 9-11 скрепы а после этого две недели для проявления заражения 22-26 мая. И вот тогда картина будет более ясной. Если вспышки не произойдет и появится положительная динамика то с 1-12 июня и можно начинать постепенное ослабление ( держа руку на пульсе) С соблюдением ряда карантинных мер как минимум до конца июля ( с запретом курсирования людского потока вне мест их проживания в пределах областей до конца августа). Границы должны быть полностью перекрыты, как и линии с Крымом и особенно с ОРДЛО, до сентября. А дальше по обстоятельствам. Иначе действующий сейчас карантин окажется просто отмазкой. ( кстати в планах большинства стран тоже рассматривается существование карантина до до конца июня - середины , конца июля.)
 показати весь коментар
 
 
если вам заняться нечем, сидите дома хоть до августа, а стране надо работать.. у страны нашей нет прочности столько прохлаждаться
 показати весь коментар
 
 
Ну если страна ляжет на матрасы ( подстилки) по дворцам спорта, театрам , палаточным госпиталям, стадионам. Я думаю от этого легче не станет. Жесткий карантин нужен минимум до 15 мая-12 июня. А потом можно пробовать ( согласен экономика и люди больше 3 х месяцев не выдержат, но этот срок нужно будет всем нам потерпеть). А движение между областями закрыть и границы тоже. ( до сентября) А то у нас начнется "пир во время чумы" не так на работу ( о которой тут все страдают), как на туризм рванут. толпиться. У нас же как "война войной а шашлыки по расписанию" ( пример 6 лет войны тому подтверждение)
 показати весь коментар
 
Кто будет кормить людей у которых кончатся деньги через неделю? Шанс умереть от голода 100%, от коронавируса 1.5% и то если заразишься. Выбор очевиден.
 показати весь коментар
 
 
3****, у людей деньги на еду закончатся через неделю. Шанс умереть от коронавируса 1.5% в случае если вообще заразишься, шанс умереть без еды 100% уже на 4й день.
 показати весь коментар
 
 
Такое ощущение что страна не переживала кризисы до этого , развал СССР, пустые прилавки, полное отсутствие работы, выдачу зарплаты ( если повезет) макаронами., женщины пекли дома хлеб, купоны, талоны на товары ,считали мелочь по карманам. ( и это все при отсутствии такого врага как пандемия). Хотя может вы из того поколения, кто в это время ничего этого не понимал и не помнит., а вытягивали вас из этого родители и дедушки с бабушками.
 показати весь коментар
 
 
Если просидим 2 недели ------ Видать высока вероятность что у многих сидельцев жопа пустит корни и они прирастут к сидёлке наглухо. Что потом вы будете делать - рубить под корень, так можно же и фаберже снести. Во будет весело. Вообще этот карантин, так называемый, принес больше вреда людям чем пользы. Небыли на солнце -Витамин Д, 2тысчи шагов ежедневно прощайте горбатые ноги, а сколько собственного бзда вдохнули сидя в своих кельях? Как говаривала моя Бабушка (умерла на 101году жизни) "живые будут завидовать мёртвым", пророчество сбывается.
 показати весь коментар
 
 
живой Нестор ,грея жопу на диване за компом,точно в тепле и не голодний -завидует етим :

Якщо просидимо на карантині ще 2 тижні, то, можливо, до 24 квітня обмеження послаблять, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7190

шо-то не верю.. Якщо просидимо на карантині ще 2 тижні, то, можливо, до 24 квітня обмеження послаблять, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9008
 показати весь коментар
 
Миллионы масок, купленных Финляндией в Китае, оказались непригодными для врачей

Финны не единственные, кому пришлось столкнуться с проблемами при заказе товара в Китае. По информации Le Parisien, Испания, Нидерланды, Турция и Австралия были вынуждены вернуть продавцам купленные у них маски.
Правительство Финляндии заказало в Китае два миллиона хирургических масок для медперсонала больниц. Два дня назад министр здравоохранения Аннели Маттила Пиркко опубликовала в своем "твиттере" фотографию разгрузки самолета. Она отметила, что маски будут переданы в больницы после того, как их проверят специалисты на соответствие стандартам.
Le Parisien пишет, что специалисты финского минздрава, распаковав груз, обнаружили, что присланные маски не годятся для использования в больницах, так как они не защищают от коронавируса.
Пресс-секретарь минздрава сообщила журналистам, что ее коллеги немного разочарованы. Тем не менее китайские маски можно использовать, например, при уходе за больными или при посещении больных родственников.
По информации Le Parisien, это не первый случай, когда из Китая в Европу присылают не тот груз. По данным издания, Испания, Нидерланды, Турция и Австралия были вынуждены вернуть китайским производителям их товар.
 показати весь коментар
 
зеленского и его шоблу следует гнать к °°°°°°
 показати весь коментар
 
 
У них права рука не відає, що робить ліва! Шмигаль каже, що карантин продовжать, Тимошенко - що послаблять, Аваков хоче до середини травня карантин, Наталуха хоче закрити всіх повністю на місяць...
 показати весь коментар
 
 
Что за маразм в смягчении карантина?!
В 20х числах апреля я ожидаю пик волны коронавируса. И дай Бог, чтобы не было у нас, как в Италии!
 показати весь коментар
 
Льют в уши хомяков надежду, на самом деле уже через неделю можем увидеть ужесточение карантина. Очевидно же что динамика количества заболевших продолжает ускорятся.
 показати весь коментар
 
 
А на 9 Мая які будуть рекомендації? Усі на парад та дзвінок Зеленського Путлеру?
 показати весь коментар
 
скорее всего, для определения точной даты окончания карантина власти используют генератор случайных чисел.
 показати весь коментар
 
"Но Пасха и массовое скопление людей возле церквей - мы очень боимся этого", - добавил он.

Зебильшисть! Выход есть! Просто закройте церкви в этот день и не будет массового скопления людей!
Неужели это так сложно ? Или карантин у Вас избирательный ? Вам церкви денег дали ?
 показати весь коментар
 
 
Не 24, а 22 апреля. В честь 150тилетия В.И. Ленина!
Бляха-муха, круглая дата!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору