 Карантин в Україні можуть послабити 24 квітня, - заступник голови ОП Тимошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
За його словами, в ОП зараз "дивляться на найближчі два тижні".
"Є Великдень, ми розуміємо, що це велике свято для всіх. Але ми закликаємо усіх бути вдома. Якщо ми просидимо ще 2 тижні на карантині, можливо, до 24 квітня ми вже вийдемо на якесь послаблення цієї історії", - наголосила Тимошенко.
"Але Великдень і масове скупчення людей біля церков – ми дуже боїмося цього", - додав він.
Нагадаємо, раніше Епіфаній і Зеленський обговорили святкування Великодня під час карантину.
Тетка, что приехала из Италии, заразила несколько сел, т.к. сама даже не знала, что она заражена. Ходила на митинги, посещала церковь... Так вот карантин как раз и уменьшает контакты с подобными скрытно зараженными, дает возможность, чтобы болезнь протекала в легкой форме, а не в тяжелой, т.к. уже доказано. что если ты заразился и нет постоянного контакта с другими зараженными, то скорее всего ты болезнь легко перенесешь! А будешь тусоваться с зараженными, у вас всех скорее всего будет тяжелая форма!
Хочешь, не соблюдай карантин, дело твое. Тут дело не в законе, а в уме и чисто человеческом отношении к себе и окружающих тебя людях.
Цена опоздания: к годовщине борьбы с чумой.
249 лет назад, 8 апреля 1771 года, Екатерина II повелела срочно спасать Москву от эпидемии чумы. Но было уже поздно.
Зараза к тому времени уже бушевала в Европе с 1770 года, оттуда и пришла в Россию. А конкретно - грешат на русско-турецкую войну в Северном Причерноморье, где она прицепилась к рузьке солдатам. И понеслось.
Власти опасность недооценили и спохватились только по весне, когда эпидемия уже господствовала в Москве. Итогом были по тысяче смертей в день (!) и Чумной бунт в сентябре-октябре 1771 года. Порядок в городе наводили присланные из Петербурга гвардейские полки графа Орлова. Он же после подавления смуты учредил в городе чрезвычайную комиссию, которая в конце концов с чумой и справилась.
...Мы видим, что есть исторический опыт, который учит простому: лучше перебдеть, чем давить эпидемию гвардейскими полками.
https://www.youtube.com/watch?v=ru5ANrKPi6A
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Это если половцы с печенегами не нападут . А то и хазары с древлянами .
Или потомки гиперборейцев - тогда и вообще писец !
Так что , времени на раскачку нет !
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шо-то не верю..
Финны не единственные, кому пришлось столкнуться с проблемами при заказе товара в Китае. По информации Le Parisien, Испания, Нидерланды, Турция и Австралия были вынуждены вернуть продавцам купленные у них маски.
Правительство Финляндии заказало в Китае два миллиона хирургических масок для медперсонала больниц. Два дня назад министр здравоохранения Аннели Маттила Пиркко опубликовала в своем "твиттере" фотографию разгрузки самолета. Она отметила, что маски будут переданы в больницы после того, как их проверят специалисты на соответствие стандартам.
Le Parisien пишет, что специалисты финского минздрава, распаковав груз, обнаружили, что присланные маски не годятся для использования в больницах, так как они не защищают от коронавируса.
Пресс-секретарь минздрава сообщила журналистам, что ее коллеги немного разочарованы. Тем не менее китайские маски можно использовать, например, при уходе за больными или при посещении больных родственников.
По информации Le Parisien, это не первый случай, когда из Китая в Европу присылают не тот груз. По данным издания, Испания, Нидерланды, Турция и Австралия были вынуждены вернуть китайским производителям их товар.
В 20х числах апреля я ожидаю пик волны коронавируса. И дай Бог, чтобы не было у нас, как в Италии!
Зебильшисть! Выход есть! Просто закройте церкви в этот день и не будет массового скопления людей!
Неужели это так сложно ? Или карантин у Вас избирательный ? Вам церкви денег дали ?
Бляха-муха, круглая дата!