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 "Яким би тернистим не був шлях, істина буде встановлена", - заява Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини та Польщі у справі МН17

Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща зробили спільну заяву за підсумками обговорення в Раді Безпеки ООН збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році.

Про це повідомило 8 квітня у фейсбуці Представництво України в ООН, передає Цензор.НЕТ.

"У той час як кримінальне розслідування JIT (Спільної слідчої групи) триває, ми закликаємо всі держави, зокрема Російську Федерацію, виконати свої зобов'язання за Резолюцією 2166 ООН і повністю співпрацювати з міжнародним розслідуванням", - йдеться в заяві.

У документі зазначається, що як держава-учасник Спільної слідчої групи Україна закликає Росію виконати відповідну резолюцію Ради Безпеки ООН і "повною мірою співпрацювати з кримінальним розслідуванням, яке триває".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у справі МН17 надав захисту обвинуваченого час підготуватися до слухання 8 червня, а представникам рідних загиблих - доступ до матеріалів

П'ять країн зазначили, що вітають початок процесу у справі MH17 нідерландським судом і висловлюють "повну впевненість у його незалежності, неупередженості та професійності".

"Яким би тернистим не був шлях, істина трагедії буде встановлена, а причетні - як виконавці, так і замовники - будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні Представництва України при ООН.

Яким би тернистим не був шлях, істина буде встановлена, - заява Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини та Польщі у справі МН17 01

Яким би тернистим не був шлях, істина буде встановлена, - заява Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини та Польщі у справі МН17 02

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

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9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187790
 
   
 Топ коментарі
 
эта "истина" сидит в кремле и смотрит на вас бздунов своими кроваво-крысиными глазками..
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Ну в конце сериала всегда идет неожиданный поворот. Типа окажется, что мать испанского диспетчера Карлоса это кухарка Путина, которая и есть истинный виновник - она отдала приказ пальнуть по Боингу с телефона Путина когда его не было дома, а Путин - не Путин а двойник и брат диспетчера Карлоса "Яким би тернистим не був шлях, істина буде встановлена", - заява Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини та Польщі у справі МН17 - Цензор.НЕТ 8206
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Санта Барбара...
Путин душегуб,истина давно всем известна.
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Грамматика: "Каким бы тернистым НИ был путь"
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эта "истина" сидит в кремле и смотрит на вас бздунов своими кроваво-крысиными глазками..
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Санта Барбара...
Путин душегуб,истина давно всем известна.
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Ну в конце сериала всегда идет неожиданный поворот. Типа окажется, что мать испанского диспетчера Карлоса это кухарка Путина, которая и есть истинный виновник - она отдала приказ пальнуть по Боингу с телефона Путина когда его не было дома, а Путин - не Путин а двойник и брат диспетчера Карлоса "Яким би тернистим не був шлях, істина буде встановлена", - заява Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини та Польщі у справі МН17 - Цензор.НЕТ 8206
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А настоящий Путин вообще ничего не знал ни про какой Боинг и все это время провел связанный в чулане
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я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Нынешняя власть в Украине не сильно то отличается от российской,та же брехня и подлость. И эта власть играет на одну руку с Путиным. Во всём. Что касается расследования по Боингу то именно эта власть не выдала Цемаха следствию а отдала его России а та в свою очередь держит его в никем не признанном ОРДЛО на которое у следователей нет никакого влияния так как это по сути банда.То есть потребовать выдать его(Цемаха) официально просто невозможно и Зеленский не мог этого не знать. Так что Зеленский под благородными лозунгами играет в одну игру с Путиным.
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Цемах был допрошен перед выдачей в присутствии представителя Голландии с соблюдением всех юридических формальностей и процедур. Так что его личное присутствие на суде может быть необязательным, учитывая тот факт, что он не нажимал кнопку ПУСК. )
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Але голандці просили... Я більше їм довіряю, ніж анонімусу Valerij Savenko
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Кацап не тринди Украина класс! Кацап ГАМНО! МЕжду нами пропасть!
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Во всей этой ситуации мне больше всего нравятся саудиты, которые тут вообще как бы не при делах, но чпокают рашку без вазелина в особо извращенной форме
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"в полной мере сотрудничать с уголовным расследованиемИсточник: https://censor.net.ua/n3187790

А следственный эксперимент будет?
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Гейропники озабоченные... вирус у себя сначала победите...
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А может просто разрешить при раследовании этого дела использовать фаберже подозреваемых и дверной створ.
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Какой тернистый путь?) Посмотрите легендарный выпуск лайфньюс про "героически сбитый ополченцами украинский самолет"))) Там чистосердечное признание 53-й курской зенитно-ракетной бригады)
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Ой ***, тернистый путь, да вы уже слили всё потому что в сторону России даже смотреть боитесь.
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та никто ее, кроме зели, не боится..... и кто только ивана, за всю его историю, не пи*здил....., даже чукчи:
https://www.youtube.com/watch?v=W49JrRReo5c
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Истина давно установлена украинской патриотической прессой, суд уже не нужен.
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щя зеБубень начнёт про добрые очи путина рассказывать, которые он в Омане видел
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да обоих надо посадить, и ботокса и петю
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Всі признають свої теракти, навіть ІДІЛ. Одна держава-терорист - московія, яка себе назвала росією, гадить всьому світу, робить і фінансує теракти і ніколи не визнає це. Запам*ятайте, якщо за якийсь теракт, чи бактеорологічну, хімічну атаку ніхто не бере відповідальнісить - то це московія. Це ракова пухлина на планеті Земля.
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