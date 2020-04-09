EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  1750  7
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2484) Львівщина (1102) ОДА (895) COVID-19 (3306) коронавірус (2033)

 Третю смерть від коронавірусу зафіксували на Львівщині, - ОДА

На Львівщині помер третій пацієнт, у якого була зафіксована коронавірусна інфекція.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько.

"68-річна жінка померла сьогодні вночі. У пацієнтки були супутні захворювання, онкологія", - повідомив він.

Зазначається, що позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали тиждень тому. Жінка проходила лікування у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.

"Львівська ОДА висловлює співчуття рідним і близьким", - додали у відомстві.

Читайте також: 14 стаціонарних постів на кордонах в'їзду/виїзду встановлять на Львівщині, - ОДА

Нагадаємо, станом на ранок 9 квітня в Україні зафіксовано 224 нові випадки COVID-19, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187789
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пенсионный фонд вздохнул с облегчением.
 показати весь коментар
 
 
У него, вообще, открылось второе дыхание.
Коронавирус его оздоравливает.
 показати весь коментар
 
Звідки вона? Які були ускладнення? Яка причина смерті? Підключали до ШВЛ чи ні? В якому стані доставили в лікарню? Що кажуть родичі про симптоми, як вони себе почувають, як оцінюють дії лікарів? В ідеалі для цих питань треба інтерв'ю з кимось із її близьких родичів.
Ці знання можуть спасти багато людей.
 показати весь коментар
 
"68-річна жінка померла ... онкологія"

"Ці знання можуть спасти багато людей."
совок, дно...
 показати весь коментар
 
"68-річна жінка померла ... онкологія"

в правительстве обговаривают ужесточение карантина - разрешать выходить только 1 раз в день в продуктовый магазин - обсуждается какой вид карточек вводить...

"хорошо зафиксированный пациент в наркозе не нуждается..."
 показати весь коментар
 
От і час розплати прийшов... Потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору