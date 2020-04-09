 На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 102 випадки;
Волинська область — 38 випадків;
Дніпропетровська область — 41 випадок;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 31 випадок;
Закарпатська область — 51 випадок;
Запорізька область — 47 випадків;
Івано-Франківська область — 218 випадків;
Кіровоградська область — 78 випадків;
м. Київ — 300 випадків;
Київська область — 130 випадків;
Львівська область — 61 випадок;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 43 випадки;
Полтавська область — 19 випадків;
Рівненська область — 64 випадки;
Сумська область — 56 випадків;
Тернопільська область — 169 випадків;
Харківська область — 5 випадків;
Херсонська область — 18 випадків;
Хмельницька область — 16 випадків;
Чернівецька область — 302 випадки;
Черкаська область — 80 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 квітня 2020 року до Центру надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.
просто не вдалось доїхати..
китайські,або ще краще тести українські з російськими реактивами(один час такими перевіряли)
+ тести,що видивались на лікарню через процедуру узгодження -головний лікар-облздрав-МОЗ-облздрав-(можна добавити мвськ,райвиконком) головний лікар....
И кто виноват, и что делать ?
У КАСАПІВ - США..(ВТІМ ,КОНСПІРОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ БАГАТО)
ТОЧНО НЕ УКРАЇНА ВИННА У ТОМУ,ЩО У наС ПАСКА ТАКА ,А НЕ ІНАКША...
1. Что не так с вакциной от корона вируса? - https://www.youtube.com/watch?v=tTj5ejaIUzo
в дании уже приняли закон о принудительной вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не существует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.
2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc
3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -
4. Лже корона вируса - https://www.youtube.com/watch?v=NCopLEQ2Ang&list=PLaGCqH9IaJ1VVbiVA3LM32KCxtOW4d6md&index=2&t=0s
для тех кому в падлу посмотреть видео))).
2:16 мин видео: - давайте поговорим о корона вирусе - это группа вирусов которая относиться к группе гриппов - т.е. грипп орви и др. весьма прост заболевания.
Удивительно до какой степени его распиарили, вызвали панику и ажиотаж среди огромного количества населения!!!
о коронавирусе было упоминание в 1976 году, в газете СОВКОВОЙ..
7:31 минута видео - противогрипозный арсенал - большинство препаратов стимулируют в организме образование противовирусного белка - ИНТЕРФЕРОНА, .. при этом организм
легче отбивает атаку вируса , причем не важно какой это вирус: гриппа , парагриппа, аденавирус ,КОРОНА-ВИРУС(!!!), ротавирус или какойто другой.
ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон
довідмовалялись..
в ліберальній Америці..
ВИЯВИЛОСЬ,ПРИВИВКА ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ МАЙЖЕ ВДЕСЯТЕРО ЗМЕНШУЄ КІЛЬКІСТЬ ІНФІКОВАНИХ.
їХ МЕТА-ЩОБ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ УКРАЇНЦІВ ЗДОХЛО:
Alex Smith a18b4c1c
- давайте поговорим о корона вирусе - это группа вирусов которая относиться к группе гриппов - т.е. грипп орви и др. весьма прост заболевания.
Удивительно до какой степени его распиарили, вызвали панику и ажиотаж среди огромного количества населения!!!
ТАК,ГРИП,АЛЕ З ЛЕТАЛЬНІСТЮ ПОКИ ЩО В 34 РАЗИ БІЛЬШОЮ ,НІЖ У ГРИПУ(БО ВАКЦИНИ ДОСІ НЕМАЄ)
Коронавирус в Херсоне найдут за пять часов: в область ...
www.0552.ua › ... › Общество - новости
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27 бер. 2020 р. - Херсон бесплатно получил первую партию ПЦР тестов, дающих ... быстро и точно определять наличие коронавируса COVID-19.
Коронавирус - Укринформ
www.ukrinform.ru › tag-koronavirus
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... установили современную систему ПЦР-тестирования. В Одесской области смогут получать результаты ПЦР-тестирования на COVID-19 за 6 часов, ...
Як і КНДР(поки що),Таджикистан і Туркменистан..
Надія людства вижити...
Sergey Naumovich
6 мин. ·
Николаевские врачи без тестов настолько суровы...
Вот такая необычная теория. Наш вирус, это оказывается, экзосома, а не вирус, а вызывается он СВЧ излучением 5G
https://www.youtube.com/watch?v=7rIAsLw3B-0