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 На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ

В Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 102 випадки;
Волинська область — 38 випадків;
Дніпропетровська область — 41 випадок;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 31 випадок;
Закарпатська область — 51 випадок;
Запорізька область — 47 випадків;
Івано-Франківська область — 218 випадків;
Кіровоградська область — 78 випадків;
м. Київ — 300 випадків;
Київська область — 130 випадків;
Львівська область — 61 випадок;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 43 випадки;
Полтавська область — 19 випадків;
Рівненська область — 64 випадки;
Сумська область — 56 випадків;
Тернопільська область — 169 випадків;
Харківська область — 5 випадків;
Херсонська область — 18 випадків;
Хмельницька область — 16 випадків;
Чернівецька область — 302 випадки;
Черкаська область — 80 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарні Києва готові до прийому "другої хвилі" хворих на коронавірус, - КМДА

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 квітня 2020 року до Центру надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.

На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ 01

На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187786
 
 
 Топ коментарі
 
пишіть см-ски з обуреннями в Китай.
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На изучение феномена была отправлена третья исследовательская экспедиция, первые две пропали без вести
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Что-то мутят там, ну не может быть что в соседних областях десятки больных а там ноль.
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У нас в Николаеве не забалуешь ,даже вирус очканул тут нарисоваться ...
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Ну да, как те ковбои, которые очкуют догнать неуловимого Джо, который..
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Того Джо дано догнали и вставили перо в зад ,то было на дискотеке в Смольном а ковбоев порешили в Смольном на пиве у Крошки Гали ...понимать надо ,Николаев это тебе не это ,тута надо понимать всю глубину наших глубин ... На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 630
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Є версія,що це звязано з поганими дорогами в області.
просто не вдалось доїхати.. На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6981
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Ну всё может быть На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8824надеюсь ,что танков ,флота и авиации у вируса нет .
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якщо постаратись, то можна... На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 593
китайські,або ще краще тести українські з російськими реактивами(один час такими перевіряли)
+ тести,що видивались на лікарню через процедуру узгодження -головний лікар-облздрав-МОЗ-облздрав-(можна добавити мвськ,райвиконком) головний лікар....
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На изучение феномена была отправлена третья исследовательская экспедиция, первые две пропали без вести
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маловато будет ... везите побольше быдла из польши !
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Смертність три відсотки, а ми через це мусимо танцювати під карантинний бубен головного санітарного шамана?
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он лупит себя копытом в грудь, шо то его заслуга.
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Каждый день читаю статистику по заболеваемости вирусом в Николаевской обл., а вируса там нет. Может к родственникам в Казанку переехать На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7649
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ВКРАДЕНА ВЕСНА. ВКРАДЕНА ПАСКА. ВКРАДЕНИЙ ШМАТ ЖИТТЯ.
И кто виноват, и что делать ?
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у ТРАМПА ТЕЖ КИТАЙ ВИНЕН...)

У КАСАПІВ - США..(ВТІМ ,КОНСПІРОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ БАГАТО)
ТОЧНО НЕ УКРАЇНА ВИННА У ТОМУ,ЩО У наС ПАСКА ТАКА ,А НЕ ІНАКША...
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Сейчас пойду покидаю фидерок на Намыв ,может карась пошёл ...
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фууууууууу ловить на буге карася.... неужели нет тарани или ляща?
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Тарань и лещ будут чуть попозжей а сейчас пан карась и пан карапчук приходят нерестится под камыш На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5003там мы его подкараулим ...
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Сейчас рыбная ловля запрещена. Ты браконьер, губишь Неньку, а значит кацап.
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На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8937Ловить рыбку с бережка на одну удочку и один крючок разрешено а поэтому ,как насчёт кацапа не скажу ,но вот то что ты дурак это факт неоспоримый. На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7136
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вчера 206 сегодня 224, а еще недавно было около сотни.
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Alex Smith a18b4c1c
1. Что не так с вакциной от корона вируса? - https://www.youtube.com/watch?v=tTj5ejaIUzo
в дании уже приняли закон о принудительной вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не существует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.

2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc

3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -

4. Лже корона вируса - https://www.youtube.com/watch?v=NCopLEQ2Ang&list=PLaGCqH9IaJ1VVbiVA3LM32KCxtOW4d6md&index=2&t=0s
для тех кому в падлу посмотреть видео))).
2:16 мин видео: - давайте поговорим о корона вирусе - это группа вирусов которая относиться к группе гриппов - т.е. грипп орви и др. весьма прост заболевания.
Удивительно до какой степени его распиарили, вызвали панику и ажиотаж среди огромного количества населения!!!
о коронавирусе было упоминание в 1976 году, в газете СОВКОВОЙ..
7:31 минута видео - противогрипозный арсенал - большинство препаратов стимулируют в организме образование противовирусного белка - ИНТЕРФЕРОНА, .. при этом организм
легче отбивает атаку вируса , причем не важно какой это вирус: гриппа , парагриппа, аденавирус ,КОРОНА-ВИРУС(!!!), ротавирус или какойто другой.

ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон
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3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -

довідмовалялись..
в ліберальній Америці..

ВИЯВИЛОСЬ,ПРИВИВКА ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ МАЙЖЕ ВДЕСЯТЕРО ЗМЕНШУЄ КІЛЬКІСТЬ ІНФІКОВАНИХ.
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вСІМ ТРЕБА ОБЕРЕЖНО ВІДНОСИТИСЬ ДО "РОБОТИ" ОЛЬГІНСЬКИХ .
їХ МЕТА-ЩОБ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ УКРАЇНЦІВ ЗДОХЛО:

На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5271 Alex Smith a18b4c1c
- давайте поговорим о корона вирусе - это группа вирусов которая относиться к группе гриппов - т.е. грипп орви и др. весьма прост заболевания.
Удивительно до какой степени его распиарили, вызвали панику и ажиотаж среди огромного количества населения!!!




ТАК,ГРИП,АЛЕ З ЛЕТАЛЬНІСТЮ ПОКИ ЩО В 34 РАЗИ БІЛЬШОЮ ,НІЖ У ГРИПУ(БО ВАКЦИНИ ДОСІ НЕМАЄ)
На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 729
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Лайно той Білл Гейтс. Володіє компаніями яки виробляють вакцини.
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Вчера же сообщали вроде что в Николаеве 9 случаев.
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Коронавирус в Херсоне найдут за пять часов: в область ...
www.0552.ua › ... › Общество - новости



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27 бер. 2020 р. - Херсон бесплатно получил первую партию ПЦР тестов, дающих ... быстро и точно определять наличие коронавируса COVID-19.
Коронавирус - Укринформ
www.ukrinform.ru › tag-koronavirus



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... установили современную систему ПЦР-тестирования. В Одесской области смогут получать результаты ПЦР-тестирования на COVID-19 за 6 часов, ...
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Где-то с 5-6 тысяч пойдут много тяжелых. Может это и к лучшему что в Украине мало тестов. Все равно все будут болеть дома. Если повезут всех в больницу начнется адский треш.
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Кто умер с потологиями и возраст где статистика? Зароженый вирусом и больной от вируса это две большие разницы. А умерших беэ потологий от вируса короны меньше чем от ветрянки. Не психуйте от вируса как бы не хотелось это дорого стоиит.Цивилизованая жизнь преснаии скучна особенно для тех кому и вспомнить не чего. Вот и хочется прислониться к чему то значительному как эпидемия и поучаствоватьив этой затее как настоящей. Стадо гонят в стойло без кормов, а не борятся с вирусом.
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Миколаївська область стійко тримається...
Як і КНДР(поки що),Таджикистан і Туркменистан..

Надія людства вижити... На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3645
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Епидемия набирает обороты. Черед две недели и у нас будет по 700-1000 смертей за сутки
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Шановні жителі планети Земля ,забудьте що у вас є родичі в Миколаївській області ...)))))))
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https://www.youtube.com/watch?v=dZ1PpHrbljc&feature=youtu.be
Вот такая необычная теория. Наш вирус, это оказывается, экзосома, а не вирус, а вызывается он СВЧ излучением 5G
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У великому прекрасному китаї старих людей яки не можуть оплатити лікування в реанімаціях можуть просто вбити. А я к в Україні?

https://www.youtube.com/watch?v=7rIAsLw3B-0
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