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 Київські новини, Суспільство
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 Лікарні Києва готові до прийому "другої хвилі" хворих на коронавірус, - КМДА

Лікарні Києва, визначені для прийому хворих "другої хвилі" з підозрою на COVID-19, мають необхідний кадровий та матеріально-технічний потенціал.

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (8 квітня. - Ред.) завершив об’їзд лікарень, які визначені для прийому "другої хвилі" хворих із підозрою на коронавірус. Керівники закладів вже відпрацювали логістику прийому хворих та готові їх приймати", - написав він.

За його словами, наразі усі заклади мають кадровий та матеріально-технічний потенціал для прийому хворих на коронавірус: "Інфекційні відділення медичних закладів укомплектовані необхідною медичною технікою та частково забезпечені лікарськими препаратами. У деяких відділеннях організовано додаткове розведення кисневої мережі. Це необхідно для надання кисневої терапії хворим на коронавірус. Окрім того, заклади отримали достатню кількість дезінфікуючих засобів для санітарної обробки приміщень".

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"Неймовірно порадувала впевненість лікарів. У цій боротьбі вони - рушійна сила. Впевнений, разом ми все здолаємо!" - зазначив Поворозник.

"Зауважу, сьогодні ми першочергово забезпечуємо усім необхідним медичні заклади "першої хвилі". У разі госпіталізації хворих до закладів "другої хвилі" в оперативному режимі здійснюватиметься перерозподіл необхідних засобів.

Ми не зупиняємося на цьому і працюємо далі: спільно з соціально відповідальним бізнесом забезпечуватимемо діяльність лікарень для прийому та надання якісної медичної допомоги хворим на коронавірус", - додав заступник голови КМДА.

Лікарні Києва готові до прийому другої хвилі хворих на коронавірус, - КМДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187785
 
 
 Топ коментарі
 
А что первая волна уже закончилась? Очень оптимистичный прогноз
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и не будет.
но мы готовы и ко второй и третей.
- мужик, третим будешь?
- угу.
- иди ищи второго.
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и не будет.
но мы готовы и ко второй и третей.
- мужик, третим будешь?
- угу.
- иди ищи второго.
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А что первая волна уже закончилась? Очень оптимистичный прогноз
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Стесняюсь спросить, а что первая волна уже закончилась? Дебилы бл...
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статью следовало бы назвать: лохи готовьте ваши денежки. ведь бесплатно от короновируса вас не будет лечить медицина зеленой мрази.
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Фсехорошо(из записок Императора Хирохито летом 1945-го)
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Оптимисты.. Да вы еще и "первой волны" не видели и не ощутили.. Это так пролог, преамбула, первый абзац..
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"Карантин в Украине могут ослабить 24 апреля", - замглавы ОП Тимошенко
Яка хвиля? Тимошко сказав, що все вже добре...
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