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 Політика України
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 Зеленському робили тест на коронавірус. На випадок його захворювання розроблено протокол, - ОП

Президенту України Володимиру Зеленському робили тест на коронавірус.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що всім, хто перетинався з нардепом Сергієм Шаховим, який був заражений COVID-19, робили тестування, в тому числі президенту і прем'єр-міністру. "І президенту зробили, керівнику Офісу, заступникам зробили. Я поясню: треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним з перших випадків у Києві, яким був депутат Шахов", - зазначив він.

Тимошенко додав, що тестування робили відразу, щоб зрозуміти, що робити, в разі підтвердження, були б інші заходи безпеки щодо карантину в ОПУ.

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Певний протокол розроблений "на випадок, якщо президент Володимир Зеленський захворіє на коронавірус SARS-CoV-2. Так заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко відповів на питання про дії влади в ситуації, аналогічній тій, в якій опинилася Британія з хворобою прем'єра Бориса Джонсона.

"... Але зрозуміло ж, що виконуючого обов'язки немає. Ну, може там спікер Ради може якось виконувати обов'язки. Але президент завжди на зв'язку, тому, я думаю, що якщо, не дай бог, щось, робота буде відбуватися в телефонному режимі", - сказав він.

За його словами, зараз Зеленський "щодня з ранку до вечора" перебуває на Банковій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Був масовий захід і епідеміологи вважають, що саме звідти почалося поширення коронавірусу по області, - голова Чернівецької ОДА Осачук

Заступник голови ОП каже, що не чув, щоб для хворих топчиновників були створені якісь спеціальні умови в лікарнях: "Якогось спеціального протоколу немає. Нам сказали, що якщо щось не так, будуть вести в Олександрівську лікарню. В тій же Феофанії немає інфекційного відділення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187784
 
 
 Топ коментарі
 
у пальчевского делали?
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Меня больше волнует здоровье Бориса Джонсона....
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Зачем ему сделали тест? Были смптомы? Почему остальным гражданам не делают? Мы все блядь президенты.
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Сообщите пжста дату "путча", я буду участвовать.
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Почему ставку сделали именно на корона-вирусы? Потому что антитела на эти безобидные вирусы 100% есть у всех пенсионеров и у 50% взрослых. У детей и подростков их практически нет. Поэтому можно делать "пандемию" практически в любой стране - чем больше тестируем , тем больше получаем. А если тестировать всех умерших, то почти на 100% корона-вирус будет обнаружен. Могли бы проще сделать - у кого кровь красная, тот и заражен.
Убивает совершенно другой , очень редкий вирус. Если тестировать его, то такого цирка не получить, так как зараженных будет единицы.
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Да там до пятой точки тесты.
Айкью не стоит проводить тоже
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в грамотку його ***** пусть запишут в отдельную...
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Вообще то тонущий корабль, капитан покидает последним, а здесь всё на выворот, но за то всё как положено - Акт Протокол Понятые и свидетели.
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Там без розтину видно - кишка тонка і ноги як у шпіца.
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сдєлалі і ШО? Бальной? Йєго в любом случайє нада усипіть
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"Какой-то протокол разработан"... ага... кєм то...
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кому интересен Клован-Кидала ?
и сколько он заплатил за тест ?
а, заплатили нищие украинцы,
Клован же кидала ....
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Просто пристрелите. Зачем на это гвно тратить тесты!
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вопрос ко всем вам, друзья: кого бы из украинского политикума вы согласились бы принести в жертву во имя пркращения пандемии, и почему этим некто должен обязательно быть зеленский...
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кроме теста Кловану сделали ещё и 40% рейтинг ...
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благо есть бабло от торговли масками и должностями
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виконувати буде Юзік? Тому, що він більший і вже прибив поліцію.
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зачем этому лицу протокол . у него теперь есть друг-подельник пэтя вор. поможет если что
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На долб@***** ему тест надо сделать в зарубежной клинике.
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В сегодняшних новостях все прекрасно и просветило эту гнилую Зе власть которая полностью проф непригодна в лучшем случае а в худшем просто враги и разрушители

Зеленскому делали тест на коронавирус. На случай его заболевания разработан протокол, - ОП
Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, - ЦОЗ
То есть тест для избранной челяди

Зато в норм государствах все наоборот
За сутки 5 апреля в Южной Кореи зафиксировали рекордно низкое количество новых случаев заражения коронавирусом с момента, когда был пик в стране - 47. Это подтверждает, что в последнее время ситуацию удалось взять под контроль. Не в последнюю очередь - благодаря массовому тестированию граждан на коронавирус. Ежедневно в Корее проводили около 15 тысяч тестов, в общем на сейчас сделали почти 467 тысяч.
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на ЦЕНЗОРЕ собрались одни суки, у которых ай кю зашкаливает так, что мозги уже вытекли из ушей. Придурки...
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На Цензоре очень мало поклонников зеленского.
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Ну простите...... всех с IQ, не дотягивающим до приматов разобрали при Нелохе на гос-должности и в депутаты СН. Вы за мозги форумчан не волнуйтесь, лучше посмотрите еще раз сериальчик, Вас и попустит. Вздохнете с облегчением, что Голобородько - лучший выбор.
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На случай его заболевания разработан протокол...

Петарды, воздушные шарики, в стране салют...
Зеленському робили тест на коронавірус. На випадок його захворювання розроблено протокол, - ОП - Цензор.НЕТ 9421
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Делать анализы на коронавирус у лиц у которых небыло никаких признаков заболевания это прямое нарушение утвержденного протокола минздрава. Таким образом власть демонстрирует что она выше всех законов и всего народа....а также что она обосралась от страха за свои жалкие жизни.
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Конченная власть! Английский премьер лечится в обычной больнице по одному для всей страны утверждённому протоколу, а эта зелень для себя утвердила личный протокол!
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В Евролабе?.. Срочно Ваву на обсерацию!!! И обсцыкацию тоже, заодно. Он это любит. А там случайно, во время взятия анализа, у него волосы умыкнуть не удалось? На кокс проверить...
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