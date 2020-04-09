 Зеленському робили тест на коронавірус. На випадок його захворювання розроблено протокол, - ОП

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що всім, хто перетинався з нардепом Сергієм Шаховим, який був заражений COVID-19, робили тестування, в тому числі президенту і прем'єр-міністру. "І президенту зробили, керівнику Офісу, заступникам зробили. Я поясню: треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним з перших випадків у Києві, яким був депутат Шахов", - зазначив він.
Тимошенко додав, що тестування робили відразу, щоб зрозуміти, що робити, в разі підтвердження, були б інші заходи безпеки щодо карантину в ОПУ.
Певний протокол розроблений "на випадок, якщо президент Володимир Зеленський захворіє на коронавірус SARS-CoV-2. Так заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко відповів на питання про дії влади в ситуації, аналогічній тій, в якій опинилася Британія з хворобою прем'єра Бориса Джонсона.
"... Але зрозуміло ж, що виконуючого обов'язки немає. Ну, може там спікер Ради може якось виконувати обов'язки. Але президент завжди на зв'язку, тому, я думаю, що якщо, не дай бог, щось, робота буде відбуватися в телефонному режимі", - сказав він.
За його словами, зараз Зеленський "щодня з ранку до вечора" перебуває на Банковій.
Заступник голови ОП каже, що не чув, щоб для хворих топчиновників були створені якісь спеціальні умови в лікарнях: "Якогось спеціального протоколу немає. Нам сказали, що якщо щось не так, будуть вести в Олександрівську лікарню. В тій же Феофанії немає інфекційного відділення".
Убивает совершенно другой , очень редкий вирус. Если тестировать его, то такого цирка не получить, так как зараженных будет единицы.
Айкью не стоит проводить тоже
и сколько он заплатил за тест ?
а, заплатили нищие украинцы,
Клован же кидала ....
Зеленскому делали тест на коронавирус. На случай его заболевания разработан протокол, - ОП
Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, - ЦОЗ
То есть тест для избранной челяди
Зато в норм государствах все наоборот
За сутки 5 апреля в Южной Кореи зафиксировали рекордно низкое количество новых случаев заражения коронавирусом с момента, когда был пик в стране - 47. Это подтверждает, что в последнее время ситуацию удалось взять под контроль. Не в последнюю очередь - благодаря массовому тестированию граждан на коронавирус. Ежедневно в Корее проводили около 15 тысяч тестов, в общем на сейчас сделали почти 467 тысяч.
Петарды, воздушные шарики, в стране салют...