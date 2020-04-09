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 5,6 тис. українців повернулися на Батьківщину за минулу добу, - Держприкордонслужба

За минулу добу прикордонники здійснили близько 10 500 пропускних операцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Крім того, 8 квітня на в'їзд в Україну оформлено 5,6 тис. наших співвітчизників.

Учора Україну залишили понад 3,6 тис. осіб, з них понад 1,3 тис. іноземців.

Прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 6,8 тис. осіб, які прямували в Україну.

За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки. Минулої доби в пунктах пропуску виявлено 5 порушників правил карантину. Про виявлені правопорушення повідомлено співробітників поліції.

Також читайте: На кордоні виявили відразу сім порушників самоізоляції, троє з них дотримувалися режиму лише 1 день, - Держприкордонслужба. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187782
 
 
 Топ коментарі
 
свежий короновирус не повредит бизнесу радуцких-зеленских, которые сейчас хорошо прибарахлятся на закупках бесполезного мед оборудования.
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какое счастье привалило ! ††† это сколько лет карантина прибавилось ?
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свежий короновирус не повредит бизнесу радуцких-зеленских, которые сейчас хорошо прибарахлятся на закупках бесполезного мед оборудования.
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5,6 тыс. украинцев вернулись на Родину

Из 8 000 000 млн. уехавших!
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И не одного на николаевщину 5,6 тис. українців повернулися на Батьківщину за минулу добу, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9327
Да-да зе-власть сказала, что что это единственная область, в которую не возвращаются из-за границы
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какое счастье привалило ! ††† это сколько лет карантина прибавилось ?
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Провели опрос и скрининг.так у кого температура они пачками таблетки жиут чтобы только границу перейти потом дебилы едут же ж к своим родственникам
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Это что издевательство с особой жестокостью 5,6 тис. українців повернулися на Батьківщину за минулу добу, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 842
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Подлечиться приехали на шару, свежачок прибыл.
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Ваши пограничники в Борисполе самые лучшие пограничники которых я встречал. Я прилетел с семьёй из Каира на 4 часа раньше чем мог пересечь границу так как гражданин России и через 90 дней мог въехать. Очень добрые душевные люди, объяснили права, отвели нас, женой и с ребёнком в транзитную зону что бы мы могли переждать там это время, там кафе детские площадки и др удобства. Хотя это был 18 год и отношения сами знаете какие между странами. Большой им привет, спасибо, и будьте здоровы. Да и всем украинцам здоровья. Из Сибири с любовью. Очень желаю что бы сгинули ваши вороженьки.
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А за голосовали Вы , на прошлых выборах президента расеи, о сибирский любитель Украины?
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Я почти что в россии не бываю, очень редко. По этому не голосовал с 90х годов. Сейчас в связи с паникой по всему миру вернулся так как здесь у меня престарелые родственники.
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Ты россиянином то никогда и небыл. Россиянин не стал бы унижатся перед украми и писать название России с маленькой буквы.
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Лапоть а ты чего трешься на укровском сайте?
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Большое спасибо, вам и вашей семье здоровья и пережить этот нынешний ужас.
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У нас вроде как границы закрыли еще в марте, так почему их ч/з одного инфицированных пропускают... Это план такой...
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Пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6,8 тыс. человек, которые направлялись в Украину. Источник: https://censor.net.ua/n3187782\\\\\\

Ну теперь я спокоен. И побоку шо вирус может с 2 недели и субботы протекать бессимптомно.
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****...ли они возвращаться!
Обнуляют время карантина Су..и!
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Всего то осталось ничего 3 дня и будет ровно месяц с введением (12 марта) карантина в Украине , и последующего призыва Зеленского в течении трех дней вернуться гражданам Украины домой. Месяц.. цельный Месяц... А может уже будя... Закройте вы ради Бога границы уже. Все кто хотел уже вернулись, как и выехали с оккупированных территорий. уже это сделали, одни за месяц, другие за 6 лет.
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пока все сьедутся как раз под новый год снимут карантин...
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Ну и смысл в таком карантине? С каждой очередной партией таких возвращенцев, карантин всей страны автоматически нужно продлевать еще на месяц 5,6 тис. українців повернулися на Батьківщину за минулу добу, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2700
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