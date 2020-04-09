 5,6 тис. українців повернулися на Батьківщину за минулу добу, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Крім того, 8 квітня на в'їзд в Україну оформлено 5,6 тис. наших співвітчизників.
Учора Україну залишили понад 3,6 тис. осіб, з них понад 1,3 тис. іноземців.
Прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 6,8 тис. осіб, які прямували в Україну.
За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки. Минулої доби в пунктах пропуску виявлено 5 порушників правил карантину. Про виявлені правопорушення повідомлено співробітників поліції.
Из 8 000 000 млн. уехавших!
Да-да зе-власть сказала, что что это единственная область, в которую не возвращаются из-за границы
Ну теперь я спокоен. И побоку шо вирус может с 2 недели и субботы протекать бессимптомно.
Обнуляют время карантина Су..и!