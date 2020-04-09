 Зеленському час ухвалити рішення - або голосування в інтересах України за неповернення "ПриватБанку" ексвласникам, або дефолт, - Порошенко

Про це у своєму відеозверненні заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ухвалення банківського закону – практично єдина вимога, виконавши яку, Україна може отримати потужну фінансову допомогу для подолання економічної кризи. Кризи, в яку ще до вірусу занурили країну молоді, але бездарні та некомпетентні обличчя. Кризи, яка ще більше посилиться внаслідок світової рецесії на фоні пандемії", – зазначив Порошенко.

"Настав момент істини. Національні інтереси України диктують главі держави єдине правильне рішення. Незважаючи на непомірні апетити свого колишнього бізнес-партнера і давнього політичного союзника – треба зробити вибір на користь десятків мільйонів українців. Ми вимагаємо від президента прийняти стратегічні рішення в інтересах України", – заявив Петро Порошенко.

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Він нагадав, що у влади вистачило політичної волі ухвалити законопроект у першому читанні, але забракло на те, щоб проголосувати його в цілому – як наполягала фракція "Європейськоі Солідарності".

"І тепер політична коаліція "За дефолт України" зареєструвала 16 тисяч 332 "поправки". Це рекорд в історії українського парламентаризму. Окремі "слуги народу" наштампували по кілька тисяч "поправок" кожен. На їхній розгляд потрібно десь півроку засідань парламенту, не розглядаючи нічого іншого – і це під час війни та епідемії", – наголосив Порошенко.

"Коломойський прагне зірвати ухвалення закону, щоб спробувати таким чином повернути собі банк. Або здерти з держави компенсацію, яку він оцінює майже у шістдесят мільярдів гривень. Це дорівнює третині річного бюджету Пенсійного фонду України!", – пояснює Порошенко.

П’ятий Президент нагадав: аби захистити гроші мільйонів вкладників ПриватБанку, державі довелося витратити понад 130 мільярдів гривень.

Лідер "Європейської Солідарності" також зауважив, що колишній власник ПриватБанку публічно виступає за дефолт України.

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Порошенко пояснив, що дефолт означатиме стрімкий обвал курсу гривні, гіперінфляцію, масове безробіття, невиплату зарплат, пенсій та стипендій, банкрутство держави і зупинку фінансування армії.

"Коломойський в інтерв’ю "Нью-Йорк таймс" прямим текстом каже, що Україна має піти по гроші до Росії, тобто – повернутися у сферу її впливу. Не дивно, що проти законопроекту воюють не лише десятки "слуг", але й п’ята колона, – "Опоплатформа" Рабіновича-Медведчука. Отже, нема завдання зараз для нас важливішого, ніж зірвати цей антиукраїнський сценарій", – переконаний Порошенко.

Фракція "Європейської Солідарності" наполягає, щоб банківський законопроект був першим в порядку денного найближчого позачергового засідання Ради. "На наші голоси за цей закон суспільство може впевнено розраховувати. Ми також готові запропонувати владі регламентний механізм, як очистити поправочний спам борців за дефолт", – зазначив Петро Порошенко.

"Ще кілька тижнів злочинного зволікання, і нас накриє така хвиля, що не допоможе вже жодна рятівна шлюпка", – застерігає п’ятий Президент України.