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 Політика України
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Все про:банки (401) ВР (7437) дефолт (50) Зеленський (5026) Коломойський (844) Порошенко (11651) Приватбанк (412)

 Зеленському час ухвалити рішення - або голосування в інтересах України за неповернення "ПриватБанку" ексвласникам, або дефолт, - Порошенко

Голосування за закон про неповернення ПриватБанку його колишнім власникам є моментом істини для Володимира Зеленського, який має вибрати між національними інтересами держави – і непомірними бажаннями свого колишнього бізнес-партнера, дефолтом та економічною катастрофою для мільйонів українців.

Про це у своєму відеозверненні заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ухвалення банківського закону – практично єдина вимога, виконавши яку, Україна може отримати потужну фінансову допомогу для подолання економічної кризи. Кризи, в яку ще до вірусу занурили країну молоді, але бездарні та некомпетентні обличчя. Кризи, яка ще більше посилиться внаслідок світової рецесії на фоні пандемії", – зазначив Порошенко.

"Настав момент істини. Національні інтереси України диктують главі держави єдине правильне рішення. Незважаючи на непомірні апетити свого колишнього бізнес-партнера і давнього політичного союзника – треба зробити вибір на користь десятків мільйонів українців. Ми вимагаємо від президента прийняти стратегічні рішення в інтересах України", – заявив Петро Порошенко.

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Він нагадав, що у влади вистачило політичної волі ухвалити законопроект у першому читанні, але забракло на те, щоб проголосувати його в цілому – як наполягала фракція "Європейськоі Солідарності".

"І тепер політична коаліція "За дефолт України" зареєструвала 16 тисяч 332 "поправки". Це рекорд в історії українського парламентаризму. Окремі "слуги народу" наштампували по кілька тисяч "поправок" кожен. На їхній розгляд потрібно десь півроку засідань парламенту, не розглядаючи нічого іншого – і це під час війни та епідемії", – наголосив Порошенко.

"Коломойський прагне зірвати ухвалення закону, щоб спробувати таким чином повернути собі банк. Або здерти з держави компенсацію, яку він оцінює майже у шістдесят мільярдів гривень. Це дорівнює третині річного бюджету Пенсійного фонду України!", – пояснює Порошенко.

П’ятий Президент нагадав: аби захистити гроші мільйонів вкладників ПриватБанку, державі довелося витратити понад 130 мільярдів гривень.

Лідер "Європейської Солідарності" також зауважив, що колишній власник ПриватБанку публічно виступає за дефолт України.

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Порошенко пояснив, що дефолт означатиме стрімкий обвал курсу гривні, гіперінфляцію, масове безробіття, невиплату зарплат, пенсій та стипендій, банкрутство держави і зупинку фінансування армії.

"Коломойський в інтерв’ю "Нью-Йорк таймс" прямим текстом каже, що Україна має піти по гроші до Росії, тобто – повернутися у сферу її впливу. Не дивно, що проти законопроекту воюють не лише десятки "слуг", але й п’ята колона, – "Опоплатформа" Рабіновича-Медведчука. Отже, нема завдання зараз для нас важливішого, ніж зірвати цей антиукраїнський сценарій", – переконаний Порошенко.

Фракція "Європейської Солідарності" наполягає, щоб банківський законопроект був першим в порядку денного найближчого позачергового засідання Ради. "На наші голоси за цей закон суспільство може впевнено розраховувати. Ми також готові запропонувати владі регламентний механізм, як очистити поправочний спам борців за дефолт", – зазначив Петро Порошенко.

"Ще кілька тижнів злочинного зволікання, і нас накриє така хвиля, що не допоможе вже жодна рятівна шлюпка", – застерігає п’ятий Президент України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187781
 
   
 Топ коментарі
 
Я склоняюсь шо Осел вибере дефолт. Причин две. Первая - бабло его Ленка хранит в офшорах. Вторая - так проще, есть на шо свалить свою тупость - МВФ не дал денег. а до этого економику довел Порошенко. И Беня в шакаладе.
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Зелене лайно піде другим варіантом..побачите..
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зетипиллы вечно недовольны. Выберали Осла, который обещал продажу земли - а теперь виноват Порошенко, шо Осел продал их.
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Миха Чаплыга
27 мин. ·

РОВНО год назад!
Напомню, что на Свинарчука не было ни пленок ни видео... На Ермака и то и другое и третье... Т.е. УЖЕ в разы тяжелее.
И? Прошу в комментах правильно дать определение тому КТО теперь Зеленский...
Добранок Секта!Зеленському час ухвалити рішення - або голосування в інтересах України за неповернення "ПриватБанку" ексвласникам, або дефолт, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5304
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Перевожу на понятный изык: Зеля, ты же знаеш какой я поцреот, поэтому хрен ты голос получиш если не закроеш уголовные дела против меня
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зря Порошенко с Зезе связался, увы, я был о нём лучшего мнения,
но его злопамятность очень нехорошая
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Мне повезло в этом плане больше, моё мнение о Пете 6 лет (ну минус 2 мес) стабильное...
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А шо за мужик на фото?
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" коломойские " уже на ветке и видать не бесплатно ,стараются очень.
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Надо начинать с Пети и Гонтаревой,за развал банков,которым выдавали стабилизационные кредиты в миллиардах,те выводили эти миллиарды в офшоры,естественно благодетелям долю,а потом гонтарева быстренько банкротила эти банки,благополучно смоталась, в Англии преподает какие-то курсы и живёт припеваючи, а теперь лапшу вешают народу и она в почете вместе с Порошенком незаменимые люди. А дефолт все равно нас не минует,получим мы миллиарды или не получим,эти миллиарды вернём назад за долги. Промышленность падает ,малый бизнес фактически упал,миллион заробитчан останутся без работы,поступление в валюте иссякнет.
09.04.2020 11:15
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Один дуэлянт сделал выпад и легонько уколол второго. Теперь время сделать укол его противнику. -Информацией и компроматом.Иначе,что это за дуэль .Без крови. Главное,чтобы ранения были смертельными. Для обоих.
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