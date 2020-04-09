 Зараз час для єдності, а не для винесення уроків, - генсек ООН заступився за ВООЗ після різкої критики Трампа

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомляє агентство Associated Press.
"Зараз час для єдності - для того, щоб міжнародна спільнота працювала разом, щоб зупинити вірус і звести нанівець негативні наслідки", - сказав генсек ООН.
За його словами, зараз не час для того, щоб "виносити уроки", проте коли пандемія закінчиться, потрібно буде вивчити, як саме інфекція з'явилася і так швидко поширилася. Також можна буде проаналізувати подальші заходи і реакцію на цю кризову ситуацію. Він зауважив, що вже після цього аналізу можна буде робити якісь висновки.
Гутерреш додав, що ситуація з коронавірусом нового типу "безпрецедентна для нашого часу і тому потребує безпрецедентної відповіді".
Про це він сказав після того, як президент США Дональд Трамп піддав критиці те, як ВООЗ бореться з коронавірусом.
У ніч на середу Трамп заявив, що ВООЗ ухвалювала невдалі рішення в ситуації з коронавірусом COVID-19, і тому він обмірковує, в якому обсязі її слід у подальшому фінансувати.
"ВООЗ отримує дуже великі гроші від США", - нагадав він на брифінгу в Білому домі. При цьому Трамп зазначив, що спочатку у ВООЗ були не згодні з його рішенням закрити кордон з Китаєм, щоб стримати поширення вірусу. "Вони помилилися з багатьох питань, здається, що вони займали вкрай прокитайську позицію", - заявив Трамп.
"Вони не оголосили вчасно тривогу. Імовірно, їм слід було почати діяти на кілька місяців раніше", - додав він.
Тому, за словами президента, "ми подивимося, за що ми платимо (ВООЗ)". У зв'язку з цим він має намір "дуже рішуче припинити" фінансування діяльності цієї організації.
Пізніше, відповідаючи на уточнювальне запитання журналіста про те, чи розумно в розпал пандемії коронавірусу заморожувати фінансування ВООЗ, Трамп уточнив, що поки все-таки не припиняє фінансування. "Я сказав, що ми будемо розглядати це питання", - сказав президент США.
При цьому раніше Трамп неодноразово казав, що нині у США немає проблем у роботі з Китаєм щодо коронавірусу. Його основна претензія до Пекіна в цьому випадку полягає в тому, що китайська влада, на думку Трампа, тривалий час приховувала спалах коронавірусу на своїй території.
зачем ждать окончания...?
Уже проанализировали, сделали выводы и извлекли уроки....
По его словам, сейчас не время для того, чтобы "извлекать уроки", однако когда пандемия закончится, нужно будет изучить, как именно инфекция появилась и так быстро распространилась.Источник: https://censor.net.ua/n3187779
Разогнать этих дармоедов, а то может посадить, за то, что взятки брали от китайцев, типа это не страшно, никаких особых мер принимать не надо!
Весь дом...каждый жилец платит за услуги профи сантехника не малые деньги...
Он сидит днями...пьет кофе и гоняет дуню!
И тут бац! Воды нет у всего дома
А профи в ответ...
А ШО Я? ХЗ ШО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ!))))
а сколько стран НАТО выполняли условия финансирования???
если весь дом скидуеться. на побелку подьездов. а пару хитрых мажоров ( небедных ) людишек место 1000 грн дало по 100.. стает вопрос. белить ли их этаж полностью за свой счет? или может только на 100грн?
почему сша должны платить за когото другого. когда тем другим както плевать. но чуть что опять побегут к сша
Почему Германия не выделяет на оборону 2% своего ВВП (2017 году расходы ФРГ на военные нужды составили лишь 1,24 процента ВВП)
бедная страна да???? нищая германия . жрать им нечего вот экономят на этом да???? весь мир им деньги шлет чтоб прокормить?
Ну, надо заметить, Украине воз больше дает, чем берет. Для США воз абсолютно невыгоден, как и весь оон.
США вони не вигідні, тому що вони тути більше дають, аніж отримують. Але це ще не все. Насправді США в усі міжнародні організації більше дають, аніж отримують. Така вже їхня роль у світі, а також інших провідних країн. І, зауважте, від цього вони не живуть гірше, а тільки краще, тому що це їхній вклад у глобальне покращення ситуації у світі. Вигода для США полягає глобальній суспільній вигоді, коли такі країни, як Україна, країни Африки, Азії, Латинської Америки отримують необхідну підтримку від міжнародних організацій і трохи наближаються до розвинених країн, покращують рівень життя. Адже це лише такі країни як росія мріють всіх опустити до свого рівня а краще ще нижче. Розвинені ж країни навпаки намагаються допомогти іншим піднятися до їхнього рівня. Але Трамп, як агент росії, працює саме на глобальне погіршення, щоб усім було гірше. І робить він це спекулюючи нібито інтересами Америки - віддавати менше, але насправді це не в інтересах Америки, суть Америки інша - це світовий лідер, який тягне світову цивілізацію вперед.
То, що ООН взагалі, та ВОЗ окремо - неефективні структури-імпотенти, доводити недовго. Досвіду достатньо.
Треба формувати принципово нову чесну і понятну систему, замість ООН.
А то, що Штати допомогають Україні через ООН та ВОЗ - це дуже добре для нас, але до нас доходить тільки 10% цих грошей, решта розкрадається і пилиться.
За збитки хтось має відповідати. І ВОЗ на першому місці.
в местах массового скопления людей в Италии Франции США, на стадионе на фестивале итд .
эпицентры хорошо заметны на вэб-карте Johns Hopkins University .
в эпицентрах террактов
очень высокий уровень инфицирования и большая летальность .
из эпицентров вирус будет распространяться на другие территории "своим ходом" ,
но , вероятнее всего , на этих территориях
значительных уровней инфицирования и летальности уже не будет .
сначала глава ВОЗ распускал дезу "та фуйня почти как грипп"
теперь Генсек ООН "сейчас не время чтобы понять китаёзы с хY%лом начали войну" .
разуйте глаза "дебилы .лять" ,
китаёзы с хY%лом начали третью мировую войну
Воз это часть ООН. Это сборище продажных бюрократов, которые пилят ооновские деньги. И могут проводить бессмысленные акции, типа "ленточка против спида". Государства-доноры: США прежде всего, ЕС, Китай и даже раша финансируют этот балаган.
К сожалению, для государств, типа Анголы и Украины, эти бюрократы и коррупционеры выделяют хоть какие-то деньги на мед. программы и вакцины (например).
Штатам, конечно, выгоднее платить напрямую, чем через этих жирных посредников.
Ще трохи часу - розкажуть що то " природній Вірус" і яка у нього природа "Мутаціїї", а то ч*мо про це знало ще із грудня 2019-го....- алеж "китайські " зЄлені не пахнуть - вони або е , або немае... за
http://ua.today/news/world/v_italii_obrushilsya_400_metrovyj_avtomobilnyj_most_cherez_reku_video_foto
Одни вечно "озабоченные" выразили глубокую озабоченность по поводу вопиющей "несправедливости" отношению к другим себе подобным.
Где же они все харчеватся будут, если финансироване сократят? )))