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 Суспільство, За кордоном
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Все про:ВООЗ (109) карантин (2484) ООН (1433) Трамп (2595) Гутерреш (88) COVID-19 (3306) коронавірус (2033)

 Зараз час для єдності, а не для винесення уроків, - генсек ООН заступився за ВООЗ після різкої критики Трампа

Генсек ООН Антоніу Гутерреш у відповідь на критику роботи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) під час пандемії коронавірусної інфекції закликав поки що не займатися визначенням того, хто і як виконав свою роботу, а проявити єдність у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомляє агентство Associated Press.

"Зараз час для єдності - для того, щоб міжнародна спільнота працювала разом, щоб зупинити вірус і звести нанівець негативні наслідки", - сказав генсек ООН.

За його словами, зараз не час для того, щоб "виносити уроки", проте коли пандемія закінчиться, потрібно буде вивчити, як саме інфекція з'явилася і так швидко поширилася. Також можна буде проаналізувати подальші заходи і реакцію на цю кризову ситуацію. Він зауважив, що вже після цього аналізу можна буде робити якісь висновки.

Гутерреш додав, що ситуація з коронавірусом нового типу "безпрецедентна для нашого часу і тому потребує безпрецедентної відповіді".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу

Про це він сказав після того, як президент США Дональд Трамп піддав критиці те, як ВООЗ бореться з коронавірусом.

У ніч на середу Трамп заявив, що ВООЗ ухвалювала невдалі рішення в ситуації з коронавірусом COVID-19, і тому він обмірковує, в якому обсязі її слід у подальшому фінансувати.

"ВООЗ отримує дуже великі гроші від США", - нагадав він на брифінгу в Білому домі. При цьому Трамп зазначив, що спочатку у ВООЗ були не згодні з його рішенням закрити кордон з Китаєм, щоб стримати поширення вірусу. "Вони помилилися з багатьох питань, здається, що вони займали вкрай прокитайську позицію", - заявив Трамп.

"Вони не оголосили вчасно тривогу. Імовірно, їм слід було почати діяти на кілька місяців раніше", - додав він.

Тому, за словами президента, "ми подивимося, за що ми платимо (ВООЗ)". У зв'язку з цим він має намір "дуже рішуче припинити" фінансування діяльності цієї організації.

Пізніше, відповідаючи на уточнювальне запитання журналіста про те, чи розумно в розпал пандемії коронавірусу заморожувати фінансування ВООЗ, Трамп уточнив, що поки все-таки не припиняє фінансування. "Я сказав, що ми будемо розглядати це питання", - сказав президент США.

При цьому раніше Трамп неодноразово казав, що нині у США немає проблем у роботі з Китаєм щодо коронавірусу. Його основна претензія до Пекіна в цьому випадку полягає в тому, що китайська влада, на думку Трампа, тривалий час приховувала спалах коронавірусу на своїй території.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187779
 
 
 Топ коментарі
 
Одна імпотентна організація заступається за іншу таку ж імпотентну організацію.
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Трамп прав. А пророссийскому Антониу Гутеррешу надо брать шинель и идти нах. Уроки надо извлекать всегда.
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Один бюрократ заступився за другого. Рука руку миє.
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Одна імпотентна організація заступається за іншу таку ж імпотентну організацію.
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Вони не імпотенти, в них на бесконтрольну грошву добре стоїть
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Это одна и та же контора, воз находится под оон
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Один бюрократ заступився за другого. Рука руку миє.
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Єдності трупів на цвинтарях Сейчас время для единства, а не для извлечения уроков, - генсек ООН заступился за ВОЗ после резкой критики Трампа - Цензор.НЕТ 5300 Паразати в Долі
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Трамп прав. А пророссийскому Антониу Гутеррешу надо брать шинель и идти нах. Уроки надо извлекать всегда.
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мудак он как есть...
зачем ждать окончания...?
Уже проанализировали, сделали выводы и извлекли уроки....

По его словам, сейчас не время для того, чтобы "извлекать уроки", однако когда пандемия закончится, нужно будет изучить, как именно инфекция появилась и так быстро распространилась.Источник: https://censor.net.ua/n3187779
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Гомосек из ООН боится потерять свое кресло. Ведь когда многие перестанут финансировать ВОЗ, тогда и на очереди возможно станет и ООН. Кому тогда эти беззубые кофеманы будут выражать обеспокоенность и читать свои замасленные методачки?
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А где же "светила" мировой медицины?Как раз время себя показать:собраться и быстро найти вакцину против этой заразы.А трампушка прав-прошляпили!
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на вакцину нужен год и мпрд. денег Плюс мозги ученых . Но в ВОЗе сидит такая же шобла, как и у нас в ВР. Только наши депутаты "решают" вопросы своих хозяев-олигархов, а в ВОЗе - стран-покровителей

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Трампушка и сам прошляпил. Это сегодня он таким умным стал, а недели три назад сам игнорировал этот вирус
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какое млять единство, почти 90 тыщ умерло, а ВОЗ до сих пор разводит сопли.
Разогнать этих дармоедов, а то может посадить, за то, что взятки брали от китайцев, типа это не страшно, никаких особых мер принимать не надо!
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Что ООН, что ВОЗ сборище бездельников и корупционеров. Как государственный деятель, министр иностранных дел Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус Сейчас время для единства, а не для извлечения уроков, - генсек ООН заступился за ВОЗ после резкой критики Трампа - Цензор.НЕТ 9776 стал во главе Всемирной организации здравоохранения .? Именно эта мразь виновата в распространении пандемии в этих масштабах.
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Прикинте...
Весь дом...каждый жилец платит за услуги профи сантехника не малые деньги...
Он сидит днями...пьет кофе и гоняет дуню!
И тут бац! Воды нет у всего дома
А профи в ответ...
А ШО Я? ХЗ ШО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ!))))
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Профи сантехник перекрыл воду всему дому вместо того, чтоб вовремя перекрыть воду у одного из жильцов, у которого унитаз потёк. Теперь унитазы потекли во всем доме.
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короновирус доказал, что воз - это бессмысленная организация погрязшая в корупции. именно гебрейесус должен отвечать перез законом за сговор с китайцами, который повлек сотню тысяч жертв по всему миру.
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Сейчас самое время начать выражать приглубочайшие обеспокоенности. А работа над ошибками пусть достанется тем, кто откашляется.
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😁 із серії "де ж ми харчуватися будемо" (с)
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Ну да, старый маразматик обосрался по полной программе с вирусом у себя в стране, теперь будет кого-то учить😵
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Глава бесполезной организации заступился за бесполезную организацию. Сюрр...
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Какое единство, на руководство ВОЗ нужно заводить уголовное дело за то что не закрыли Китай.
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кукушка хвали петуха за то что хвалит он кукушку, а вообще ВОЗ больше похожа на сказочного пастушка, который постоянно кричит "волки"
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Не только без ВОЗ, но и без Организации обеспокоенностей наций.
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Одне гівно друге прикрило. Сморід подвоївся.
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от в такому світі зараз живемо - бал править популізм і профанство. на гілці - жодного адекватного, поміркованого коментаря, всі підтримують російського агента Трампа, основне завдання якого - максимальна руйнація і дезінтеграція глобальних світових структур, створених в тому числі для впливу на джерела міжнародної агресії, такі, як росія. Він критикує і принижує ВОЗ, ООН, НАТО, ЄС, а плебс радісно його підтримує, не тямлючи, що саме ці організації завжди стоять на боці України в протистоянні з агресією росії. Їх діяльність навпаки потрібно підсилювати, реформувати ООН, щоб її рішення були обов'язкові, але ні - Трамп ратує не за посилення цих організацій, а волає про припинення фінансування, фактично ініціюючі їх ліквідацію.
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Шановний. Що ви таке кажете. Трамп трясе нероб і правильно робить. США єдина країна чиядопомога дозволяє нам втримувати москалів і це за каденції Трампа. Так що,- Трамп 2020, а ліваків - на мило.
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маячня. Втримувати москалів нам допомагали міжнародні санкції і збудована Порошенком армія, тепер нічого не допомагає, надія лише на перемогу Байдена восени в США і якнайшвидше повернення до влади проукраїнських сил в Україні.
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а зачем платить тем кто ничего не делает??

а сколько стран НАТО выполняли условия финансирования???

если весь дом скидуеться. на побелку подьездов. а пару хитрых мажоров ( небедных ) людишек место 1000 грн дало по 100.. стает вопрос. белить ли их этаж полностью за свой счет? или может только на 100грн?
почему сша должны платить за когото другого. когда тем другим както плевать. но чуть что опять побегут к сша

Почему Германия не выделяет на оборону 2% своего ВВП (2017 году расходы ФРГ на военные нужды составили лишь 1,24 процента ВВП)

бедная страна да???? нищая германия . жрать им нечего вот экономят на этом да???? весь мир им деньги шлет чтоб прокормить?
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ВОЗ, как часть ООН, и есть популизм и профанация. Денег жрут много, а толку приносят мало.
Ну, надо заметить, Украине воз больше дает, чем берет. Для США воз абсолютно невыгоден, как и весь оон.
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таким чином, виходячи з ваших же слів що ми отримуємо - Україні і ВОЗ і ООН вигідні.
США вони не вигідні, тому що вони тути більше дають, аніж отримують. Але це ще не все. Насправді США в усі міжнародні організації більше дають, аніж отримують. Така вже їхня роль у світі, а також інших провідних країн. І, зауважте, від цього вони не живуть гірше, а тільки краще, тому що це їхній вклад у глобальне покращення ситуації у світі. Вигода для США полягає глобальній суспільній вигоді, коли такі країни, як Україна, країни Африки, Азії, Латинської Америки отримують необхідну підтримку від міжнародних організацій і трохи наближаються до розвинених країн, покращують рівень життя. Адже це лише такі країни як росія мріють всіх опустити до свого рівня а краще ще нижче. Розвинені ж країни навпаки намагаються допомогти іншим піднятися до їхнього рівня. Але Трамп, як агент росії, працює саме на глобальне погіршення, щоб усім було гірше. І робить він це спекулюючи нібито інтересами Америки - віддавати менше, але насправді це не в інтересах Америки, суть Америки інша - це світовий лідер, який тягне світову цивілізацію вперед.
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Таким чином, це суцільна ганьба для України, що ми серед країн Африки, та деяких азіатських країн. Завдяки нашим крадіям ми маємо таку ситуацію, що Україна далеко не серед світових лідерів в медицині, хоча могла б бути.
То, що ООН взагалі, та ВОЗ окремо - неефективні структури-імпотенти, доводити недовго. Досвіду достатньо.
Треба формувати принципово нову чесну і понятну систему, замість ООН.
А то, що Штати допомогають Україні через ООН та ВОЗ - це дуже добре для нас, але до нас доходить тільки 10% цих грошей, решта розкрадається і пилиться.
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те, що ми серед країн Африки і Азії - закономірний результат тисячорічного розвитку нашої цивілізації. Факт - ані ми, ані наші пращури НІКОЛИ не жили нормально, завжди були в бідності, в неволі. Чому? як кажуть - чому бідні - бо дурні, чому дурні - бо бідні. і події останнього року яскраво це підтверджують. своїми власними руками українці загоняють себе в бідність і неволю.
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Хто платить, той і дівчину танцює. Цілком логічно, що Штати хочут отримати якийсь ефект з роботи, за яку заплачено чималі гроши. А по факту отримали трільонні збитки по всьому світу саме в той час, коли ця структура і мала показати ефект.
За збитки хтось має відповідати. І ВОЗ на першому місці.
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Тож почніть самі фінансувати ціх імпотентів, якщо вважаєте , що вони ну дуже корисні.
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Довбані ліваки. Як творити *****, так вони можуть, а як відповідати за це, то в них лапки. Все правильно Трамп сказав, а ООН та ВОЗ давно вже треба або розпустити або перезапустити.
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Воз это часть ООН, все проще. См. коммент ниже.
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китаёзы с хY%лом совершили несколько террористических актов
в местах массового скопления людей в Италии Франции США, на стадионе на фестивале итд .
эпицентры хорошо заметны на вэб-карте Johns Hopkins University .
в эпицентрах террактов
очень высокий уровень инфицирования и большая летальность .

из эпицентров вирус будет распространяться на другие территории "своим ходом" ,
но , вероятнее всего , на этих территориях
значительных уровней инфицирования и летальности уже не будет .

сначала глава ВОЗ распускал дезу "та фуйня почти как грипп"
теперь Генсек ООН "сейчас не время чтобы понять китаёзы с хY%лом начали войну" .

разуйте глаза "дебилы .лять" ,
китаёзы с хY%лом начали третью мировую войну

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Друзья мои.
Воз это часть ООН. Это сборище продажных бюрократов, которые пилят ооновские деньги. И могут проводить бессмысленные акции, типа "ленточка против спида". Государства-доноры: США прежде всего, ЕС, Китай и даже раша финансируют этот балаган.
К сожалению, для государств, типа Анголы и Украины, эти бюрократы и коррупционеры выделяют хоть какие-то деньги на мед. программы и вакцины (например).
Штатам, конечно, выгоднее платить напрямую, чем через этих жирных посредников.
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Все вірно Трампушка говорить - той гребаний Ефіопський аферист корупціонер - це бЄня номер 2....- обое в Женеві "сиділи"....
Ще трохи часу - розкажуть що то " природній Вірус" і яка у нього природа "Мутаціїї", а то ч*мо про це знало ще із грудня 2019-го....- алеж "китайські " зЄлені не пахнуть - вони або е , або немае... за
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Представьте себе, что ВОЗ и ООН это два мужика у 30 летней красивой женщины. Один муж второй любовник. И оба ИМПОТЕНТЫ. При чём оба живут за счёт этой женщины и сами ни хрена не делают, кроме пафосной говорильни. Вопрос, - тут либо женщина дура, либо они сильно хитропопые? Второй вопрос, - на чёрта они оба ей нужны?
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Трамп тот еще поц конечно, но в вопросе , что нужно было закрывать границы с Китаем до окончания эпидемии , я на сто процентов согласен с ним.
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Абсолютная правда. Сейчас точно время единства, точнее единства людей!!! тех, которые создают самих себя по своему образу и подобию. Последняя фраза очень важна в свете последних событий....хмм..каких???? Да вот навскидку.. Очередной мост, в развитой стране с прекрасной дорожной инфраструктурой, и вдумчивыми мостостроителями....Только не говорите мне, что он устал и у него слева вверху как бы была трещина..... МОСТ ПОЛОМАЛИ ТЕ, КТО БРОСАЛ НИТКУ!!!
http://ua.today/news/world/v_italii_obrushilsya_400_metrovyj_avtomobilnyj_most_cherez_reku_video_foto
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Рыбак рыбака видит издалека. Зараз час для єдності, а не для винесення уроків, - генсек ООН заступився за ВООЗ після різкої критики Трампа - Цензор.НЕТ 5141
Одни вечно "озабоченные" выразили глубокую озабоченность по поводу вопиющей "несправедливости" отношению к другим себе подобным.
Где же они все харчеватся будут, если финансироване сократят? )))
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ООН, ВООЗ - це дві корумповані організації, а Трамплін хоче бути "білим та пухнастим".
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