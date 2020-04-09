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 ОБСЄ зафіксувала на КПП Успенка 14 вантажівок із Росії упродовж лише однієї години

Спостерігачі ОБСЄ протягом лише однієї години спостереження в пункті пропуску на кордоні біля Успенки на окупованій частині Донецької області зафіксували, як в Україну в'їхало 14 тентованих вантажiвок із Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ № 83/2020 від 8 квітня 2020 року.

"Упродовж приблизно однієї години спостереження в пункті пропуску на кордоні біля н. п. Успенка (73 км на південний схід від Донецька) члени патруля Місії бачили, що в Україну в’їхали 14 тентованих вантажівок (6 з російськими номерними знаками та 8 із табличками "ДНР") та увійшли 9 пішоходів (жінок та чоловіків різного віку), а з України вийшли 5 пішоходів (жінок та чоловіків різного віку)", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що упродовж 15-хвилинного спостереження в пункті пропуску поблизу н. п. Маринівка (78 км на схід від Донецька) команда СММ не зафіксувала руху в напрямку України, тоді як з України виїхала 1 тентована вантажівка з табличками "ДНР".

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"Упродовж приблизно 20 хвилин спостереження в пункті пропуску на кордоні біля н. п. Улянівське (61 км на південний схід від Донецька) команда Місії знову зауважила, що прикордонний пункт пропуску, як і раніше, зачинений", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що місія продовжувала стежити за ситуацією в Херсоні, Одесі, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Дніпрі, Чернівцях і Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187778
 
 
 Топ коментарі
 
Это маски и экспресс тесты. Не иначе В течение только одного часа спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в пункте пропуска возле Успенки 14 грузовиков из России - Цензор.НЕТ 6977
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в стране иванов-дураков кипит работа.....
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Маски сварочные и водолазные -- сезон подводный на носу
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Гнида зельцман ,платформа примирения с оккупантами ?
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Маски і тести для "такихжеукраїнців" завозить пліснява влада
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та то вони муку завозять... смерть клятой масковії!!!!
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кстати насчет руськой муки...



Упродовж лише однієї години Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в пункті пропуску біля Успенки 14 вантажівок із Росії - Цензор.НЕТ 8820 Kavkaz Center

@newkc14

·7 апр.

#ШАМ. Среди жителей подкорнтрльных #Асаду территориях резко участились случаи кишечных заболеваний и диареи. Поблемы начались после того, как пекарни стали использовать #муку, недавно поставленную #Россией режиму Асаду. Все жалуются на невыносимый запах и вкус русского хлеба...
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Противогази, паспорта макшании, немного бояри - антисептик, деревяні протези, колорадскі ленти, ордена и медали награждать бурятів к 9 мая.
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Та ви шо, ОБСЄ зафіксували. А могли б сказати як зазвичай, невідомі вантажівки.
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А як там в народних Динирах обстоит дело с досками для трун доблесних защитников Наваросии? Может наш Бубочка обеспокоился би помощью, поставил им би пару вагонов досок, к 9 мая? А то как то некрасиво получается на фоне помощи Макшании.
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Та ви шо!!! Невже щось побачили!!! А може то привиділося?
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Это снова очередной Гиркин со товарищи готовит подляну. А погранцы боятся стрельнуть не глядя.
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