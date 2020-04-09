 Був масовий захід і епідеміологи вважають, що саме звідти почалося поширення коронавірусу по області, - голова Чернівецької ОДА Осачук

Про це в ефірі hromadske повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Був масовий захід, де була велика кількість людей, і епідеміологи вважають, що саме звідти воно пішло", - розповів він.

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Голова ОДА запевнив, що більш детально про цей захід розкажуть після того, як завершать розслідування.

"Ми дозволимо фахівцям доопрацювати цю версію, і тоді вони повідомлять", - додав Осачук.