 Був масовий захід і епідеміологи вважають, що саме звідти почалося поширення коронавірусу по області, - голова Чернівецької ОДА Осачук

Про це в ефірі hromadske повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.
"Був масовий захід, де була велика кількість людей, і епідеміологи вважають, що саме звідти воно пішло", - розповів він.
Голова ОДА запевнив, що більш детально про цей захід розкажуть після того, як завершать розслідування.
"Ми дозволимо фахівцям доопрацювати цю версію, і тоді вони повідомлять", - додав Осачук.
Но суть дела не меняет.
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В області НЕМАЕ ні одного населеного пункта щоб і у ньому небуло "Заробітчан"....-немае ні одного ... Основні напрямки : Італія- Польша- Чехія..., і дальше весь ЕС....
Як вірно сказала панянка: а ви платіть 17 000 за не носіння маски у парку. Чи якось так.
От куди треба поліціянтам - до сраних богомолів!