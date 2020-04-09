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 Був масовий захід і епідеміологи вважають, що саме звідти почалося поширення коронавірусу по області, - голова Чернівецької ОДА Осачук

У Чернівецькій області інфікування населення коронавірусом SARS-CoV-2 могло початися під час масового заходу, який там проводили.

Про це в ефірі hromadske повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Був масовий захід, де була велика кількість людей, і епідеміологи вважають, що саме звідти воно пішло", - розповів він.

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Голова ОДА запевнив, що більш детально про цей захід розкажуть після того, як завершать розслідування.

"Ми дозволимо фахівцям доопрацювати цю версію, і тоді вони повідомлять", - додав Осачук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187777
 
 
 Топ коментарі
 
Это не баптисты.
Но суть дела не меняет.
Было массовое мероприятие и эпидемиологи считают, что именно оттуда началось распространение коронавируса по области, - глава Черновицкой ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 8727
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А как аваковские "орлы" допустили такое сборище?Вот в Киеве-молодцы:толпой гонялись за одним студентом,ну который в Днепре купался та в Гидропарк... Був масовий захід і епідеміологи вважають, що саме звідти почалося поширення коронавірусу по області, - голова Чернівецької ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 9023
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Дмитрик, це ж добре, що підсвідомо Білорусь тягнеться до України
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на картинке ошибка, тот что слева я так понемаю владимир зеленских. Так вон у него должен быть не стакан а дорожка кокаина Было массовое мероприятие и эпидемиологи считают, что именно оттуда началось распространение коронавируса по области, - глава Черновицкой ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 696
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Мені одному чувак зліва Арахамію нагадує?))))
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В нашей Днепропетровской области бабтисты зашторенный собрали сходняк и заразились сами и других позаражали идиоты!!! Теперь в Першотравенске очаг Было массовое мероприятие и эпидемиологи считают, что именно оттуда началось распространение коронавируса по области, - глава Черновицкой ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 7743
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Ну и славно. возможно в Першотравенске теперя будеит на одну секту меньше Было массовое мероприятие и эпидемиологи считают, что именно оттуда началось распространение коронавируса по области, - глава Черновицкой ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 2663
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В Киево-Печерской лавре десятки инфицированных священников Covid-19
После проведенных тестов на выявление коронавируса в братии Киево-Печерской лавры, результаты показали положительный результат у 30 священников из 44-х. Був масовий захід і епідеміологи вважають, що саме звідти почалося поширення коронавірусу по області, - голова Чернівецької ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 3106
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Злягли в нерівній боротьбі з підступним вірусом ?
Было массовое мероприятие и эпидемиологи считают, что именно оттуда началось распространение коронавируса по области, - глава Черновицкой ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 4645
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Оргия с очередной смазливой кандидаткой в министры была.
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А как аваковские "орлы" допустили такое сборище?Вот в Киеве-молодцы:толпой гонялись за одним студентом,ну который в Днепре купался та в Гидропарк... Був масовий захід і епідеміологи вважають, що саме звідти почалося поширення коронавірусу по області, - голова Чернівецької ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 9023
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У нас в сели мусора приехали к батюшке и он лично обзванивал особо рьяных прихожан не появляться в церкви на Благовещенье.
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Ага- штунди збирались на свої ізучєнія Біблії.
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Дурак голова ОДА - в область повернулось - та повертаеються тисячі наших "Заробітчан" ( я їх не засуджую- така ситуація..., тут більше питань до "влади) - невже він цього не знае , та не розуміе....
В області НЕМАЕ ні одного населеного пункта щоб і у ньому небуло "Заробітчан"....-немае ні одного ... Основні напрямки : Італія- Польша- Чехія..., і дальше весь ЕС....
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Навіщо масове? Можна й не дуже масове.

Був масовий захід і епідеміологи вважають, що саме звідти почалося поширення коронавірусу по області, - голова Чернівецької ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 2917
Як вірно сказала панянка: а ви платіть 17 000 за не носіння маски у парку. Чи якось так.
От куди треба поліціянтам - до сраних богомолів!
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