 175 українців лікуються від коронавірусу за кордоном, понад 14 тис. - просять про допомогу, - МЗС

Про це йдеться в повідомленні МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Українські громадяни лікуються в Італії (121 осіб), Греції (22), Польщі (4), Австрії (3), Німеччині (4) та інших країнах.
У межах системи "Захист" по допомогу звернулися 14 325 наших громадян.
Кількість померлих від ускладнень українців не змінилася - 5 осіб.
Вот и пришло время потратить их ради своего здоровья, как это делают жители Украины.
Купить билеты?
У нас тоже многие лишились работы и ищут новую.
это раз.
второе - бабло отсылают = тут его тратят, налоги и т.д. получает бюджет.
ибо завести в обсервацию 14 тыс не реально...а миллионы по-домам - пожалуйста!
З них з коронавірусом 4 людей.
------------
В Україні 38 мільйонів населення, тобто, в Україні знаходиться людей в 25 раз більше, ніж в Польщі. Значить і хворих мало б бути в 25 раз більше, тобто в Україні мало б бути 100 чоловік з коронавірусом.
А насправді зараз в Україні 1668 людей з коронавірусом. Це означає, що для громадян України небезпека інфекції в Україні вища в 17 раз, ніж небезпека коронавірусу для громадян України, які працюють в Польші.
Попросило допомоги в посольствах України 14 тис. громадян України. Уявимо собі, що всі ці громадяни зараз в Польщі, а не в Італії, Іспанії тощо.
Отже, частина тих, хто просить допомоги, це 14 тис. з 1,5 мільйона - це менше 1%. Схоже на те, що допомоги просять самі лише працівники посольств. А ті, хто працює в Польщі, її не потребують.