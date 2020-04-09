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 Політика України
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 175 українців лікуються від коронавірусу за кордоном, понад 14 тис. - просять про допомогу, - МЗС

За кордоном 17 громадян України одужали від коронавірусної інфекції, 5 - померли, отримують лікування - 175.

Про це йдеться в повідомленні МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Українські громадяни лікуються в Італії (121 осіб), Греції (22), Польщі (4), Австрії (3), Німеччині (4) та інших країнах.

У межах системи "Захист" по допомогу звернулися 14 325 наших громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: кількість інфікованих у світі наближається до 1,5 млн осіб, померли - 88,5 тис., одужали - 329,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Кількість померлих від ускладнень українців не змінилася - 5 осіб.

175 українців лікуються від коронавірусу за кордоном, понад 14 тис. - просять про допомогу, - МЗС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187775
 
 
 Топ коментарі
 
Бог поможет !!! Жить за границей хорошо и посты писать поучающие -- в бюджет ноль в страну ноль в армию ноль а как жаренным запахло сразу вспомнили за гражданство твари 175 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 14 тыс. - просят о помощи, - МИД - Цензор.НЕТ 7184
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Значит доходы у них есть?
Вот и пришло время потратить их ради своего здоровья, как это делают жители Украины.
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давай гони еще 14000 взад, а то мало зараженных... кхе-кхе
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Бог поможет !!! Жить за границей хорошо и посты писать поучающие -- в бюджет ноль в страну ноль в армию ноль а как жаренным запахло сразу вспомнили за гражданство твари 175 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 14 тыс. - просят о помощи, - МИД - Цензор.НЕТ 7184
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Доходи від заробіччан становлять до 4-5% від ВВП
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Значит доходы у них есть?
Вот и пришло время потратить их ради своего здоровья, как это делают жители Украины.
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Розриває дуалізм. Моє Его говорить, що хай краще пересидять пандемію там, але можливо є ті в кого закінчився контракт, от що їм робити
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Заключать новый.
У нас тоже многие лишились работы и ищут новую.
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Зевса нет.
это раз.
второе - бабло отсылают = тут его тратят, налоги и т.д. получает бюджет.
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Спорный вопрос ! Отсылают кто сам работает а семья в Украине. Многие уже давно с семьями просто живут и работают попутно занимаясь документами поэтому бюджет получает но не наш !!!
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й,має витрачати на тих,хто,Тут,тратить!!! А присилаючі дочого
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Як же образливо, що раби тебе кинули, правда? Немає з кого шкуру здирати і сіллю посипати...
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Й,чим,ви,їх 'Захищатимете'...,й за чиї гроші 175 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 14 тыс. - просят о помощи, - МИД - Цензор.НЕТ 6138 Гарантії повернення Я нефінансуватиму хатєлкі
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Ну вот и лечились бы все остальные, ну нет зебилу нужно было свезти их всех в Украину...
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давай гони еще 14000 взад, а то мало зараженных... кхе-кхе
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и еще на 2-3 недели продляйте карантин...
ибо завести в обсервацию 14 тыс не реально...а миллионы по-домам - пожалуйста!
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сейчас если легально находится заграницей то, никаких проблем с лечением быть не должно. это не Украина зеленского, где скорая третий раз приезжает к пациенту с температурой 40, и при этом отказывается его госпитализировать. а потом на вскрытии оказывается, что у больного был короновирус.
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Це Україна Зєлєнскаво з супрунотою медициною Порошенка.
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Те, кто лечится в Германии, Австрии ... хотят, что бы их перевезли лечиться в Жмеринку?

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Як повідомила на прес-конференції керівник консульського відділу Посольства України в Польщі Світлана Криса, тільки в Польщі знаходиться понад 1,5 мільйона громадян України.
З них з коронавірусом 4 людей.
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В Україні 38 мільйонів населення, тобто, в Україні знаходиться людей в 25 раз більше, ніж в Польщі. Значить і хворих мало б бути в 25 раз більше, тобто в Україні мало б бути 100 чоловік з коронавірусом.
А насправді зараз в Україні 1668 людей з коронавірусом. Це означає, що для громадян України небезпека інфекції в Україні вища в 17 раз, ніж небезпека коронавірусу для громадян України, які працюють в Польші.
Попросило допомоги в посольствах України 14 тис. громадян України. Уявимо собі, що всі ці громадяни зараз в Польщі, а не в Італії, Іспанії тощо.
Отже, частина тих, хто просить допомоги, це 14 тис. з 1,5 мільйона - це менше 1%. Схоже на те, що допомоги просять самі лише працівники посольств. А ті, хто працює в Польщі, її не потребують.
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