 COVID-19: кількість інфікованих у світі наближається до 1,5 млн осіб, померли - 88,5 тис., одужали - 329,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Перемогли хворобу за цей час 329 876 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 88 538 (82 119 на вчора) летальних випадків.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 14 817 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 4571 особа. Кількість осіб, які видужали, досягла 23 906, хворих - 432 132.
В Італії за цей час захворіли 139 422 особи. Водночас померли 17 669, вилікувалися 26 491 особа.
Іспанія повідомляє про 148 220 інфікованих. Серед них 48 021 одужали, 14 792 особи померли.
Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції.
Так, у Франції померли 10 887 осіб, у Німеччині - 2349, у Великій Британії - 7111, в Ірані - 3993, в Нідерландах - 2255, Бельгії - 2240, в Туреччині - 812.
У РФ кількість заражених досягла 8672 осіб, померли - 63; в Білорусі - 1066, померли - 13; в Польщі - 5205, померли - 159; в Молдові - 1174, померли - 27; в Угорщині - 895, померли - 58; в Румунії - 4761, померли - 220; в Словаччині - 682, померли - 2.
Нагадаємо, станом на ранок 8 квітня в Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19, 52 особи померли, 35 - одужали.
сократить население Земли в двое...
Че, ссудья против Конституции попрет? или ты против Антиколорадоса, который это объяснил? он юрист
И тогда никто вас не оштрафует
Лекарство от коронавируса есть! Просто сидите дома!
Чем массовее будут карантинные меры, тем быстрее все это закончится
1.Якщо для припинення поширення короновірусу потрібно було пожертвувати однією країною, назвіть країну яку б ви вибрали. Поясніть чому ви вибрали саме Росію?
Читаю і чомусь асоціюється з розкішним бандерівським анекдотом: а кота за що ? (я так само відповіла, як мене спитали).
Яке, блін, чому ?
А кого іще ?
Окремі вимагали закрити лікеро-горілчані магазини (вони - державні), у супер-маркетах є випивка, але то таке, шо попало ...
І прем*єра вже колупали, він сказав, що =випити келих (склянку) вина, щоб зняти стрес - це добре= ...
Були відмінили доставку (ризик зараження, журилися, як перевірити вік - чи є 21), а оце відновили.
Піпл з дому вийти не може, але алкоголь замовляє і споживає.
Очільниця організації з боротьби з алкогольною та наркотичною залежністю виступала, казала, що =ок, можна випити 1 келих, але окремі п*ють 2, 3 ... і реально втягнуться за цей час= ... Настоювали, що алкоголь не відноситься до =критичних продуктів=, але уряд на закриття цих магазинів не пішов.
Вченим явно є що вивчати.