 COVID-19: кількість інфікованих у світі наближається до 1,5 млн осіб, померли - 88,5 тис., одужали - 329,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Перемогли хворобу за цей час 329 876 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 88 538 (82 119 на вчора) летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 14 817 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 4571 особа. Кількість осіб, які видужали, досягла 23 906, хворих - 432 132.

В Італії за цей час захворіли 139 422 особи. Водночас померли 17 669, вилікувалися 26 491 особа.

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Іспанія повідомляє про 148 220 інфікованих. Серед них 48 021 одужали, 14 792 особи померли.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції.

Так, у Франції померли 10 887 осіб, у Німеччині - 2349, у Великій Британії - 7111, в Ірані - 3993, в Нідерландах - 2255, Бельгії - 2240, в Туреччині - 812.

У РФ кількість заражених досягла 8672 осіб, померли - 63; в Білорусі - 1066, померли - 13; в Польщі - 5205, померли - 159; в Молдові - 1174, померли - 27; в Угорщині - 895, померли - 58; в Румунії - 4761, померли - 220; в Словаччині - 682, померли - 2.

Нагадаємо, станом на ранок 8 квітня в Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19, 52 особи померли, 35 - одужали.