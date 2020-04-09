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 Суспільство, Здоров'я
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 COVID-19: кількість інфікованих у світі наближається до 1,5 млн осіб, померли - 88,5 тис., одужали - 329,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 квітня в усьому світі зареєстрували 1 484 811 випадків зараження коронавірусом. На першому місці за кількістю заражень залишаються США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Перемогли хворобу за цей час 329 876 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 88 538 (82 119 на вчора) летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 14 817 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 4571 особа. Кількість осіб, які видужали, досягла 23 906, хворих - 432 132.

В Італії за цей час захворіли 139 422 особи. Водночас померли 17 669, вилікувалися 26 491 особа.

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Іспанія повідомляє про 148 220 інфікованих. Серед них 48 021 одужали, 14 792 особи померли.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції.

Так, у Франції померли 10 887 осіб, у Німеччині - 2349, у Великій Британії - 7111, в Ірані - 3993, в Нідерландах - 2255, Бельгії - 2240, в Туреччині - 812.

У РФ кількість заражених досягла 8672 осіб, померли - 63; в Білорусі - 1066, померли - 13; в Польщі - 5205, померли - 159; в Молдові - 1174, померли - 27; в Угорщині - 895, померли - 58; в Румунії - 4761, померли - 220; в Словаччині - 682, померли - 2.

Нагадаємо, станом на ранок 8 квітня в Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19, 52 особи померли, 35 - одужали.

COVID-19: кількість інфікованих у світі наближається до 1,5 млн осіб, померли - 88,5 тис., одужали - 329,9 тис 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187774
 
 
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Чтобы перестать ходить в бронежилете даже в Ватикан - нужно просто перестать бояться)
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А щоб позбутись Зекоманди, потрібно просто думати головою, а не дупою! COVID-19: кількість інфікованих у світі наближається до 1,5 млн осіб, померли - 88,5 тис., одужали - 329,9 тис - Цензор.НЕТ 3859
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его нужно директором ВОЗ назначить...
сократить население Земли в двое...
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косподи, спасиии(бросается к ыконостасу, камлает в буден, читает рэп, умело смешанный с мантрами) от вируса который тЫ наслал на нас так как "маловерили", "проверкаверы", "навсебошьяволя"
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Если вдруг тебя будут паковать менты за нарушение карантина - тови действия: "Ребята, я не буду платить 17 тысчь! Я же нелох! Я гражданин этой страны! И вообще мы усі презеденти і це істина "
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карантин незаконен, ибо президент подает, а потом рада утв. НС., а уж потом - перечень заборон.
Че, ссудья против Конституции попрет? или ты против Антиколорадоса, который это объяснил? он юрист
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Штрафы назначены не для 'зарабатывания ' на пенсионерах и беременных женщинах, а для того, чтобы именно запугать нежелающих сидеть на карантине. Сидите дома!
И тогда никто вас не оштрафует
Лекарство от коронавируса есть! Просто сидите дома!
Чем массовее будут карантинные меры, тем быстрее все это закончится
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а если еще вакцыну года два не смогут изобрести? Предлагаешь 2 года сидеть дома? COVID-19: кількість інфікованих у світі наближається до 1,5 млн осіб, померли - 88,5 тис., одужали - 329,9 тис - Цензор.НЕТ 8035
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Кстати, кхе-кхе, если бы тут всех протестировать, то заболевших во всем мире было бы пожалуй 5млн. Трамп от зависти бы смял свой чубок.
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ОПИТУВАННЯ.
1.Якщо для припинення поширення короновірусу потрібно було пожертвувати однією країною, назвіть країну яку б ви вибрали. Поясніть чому ви вибрали саме Росію? COVID-19: кількість інфікованих у світі наближається до 1,5 млн осіб, померли - 88,5 тис., одужали - 329,9 тис - Цензор.НЕТ 8883
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Воно гуляє сьогодні цілий день в неті ...
Читаю і чомусь асоціюється з розкішним бандерівським анекдотом: а кота за що ? (я так само відповіла, як мене спитали).

Яке, блін, чому ?
А кого іще ?
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У нас теж зараз п*ють не слабо. Стрес знімають. Гребуть так, як на Різдво (не моє порівняння)
Окремі вимагали закрити лікеро-горілчані магазини (вони - державні), у супер-маркетах є випивка, але то таке, шо попало ...
І прем*єра вже колупали, він сказав, що =випити келих (склянку) вина, щоб зняти стрес - це добре= ...
Були відмінили доставку (ризик зараження, журилися, як перевірити вік - чи є 21), а оце відновили.
Піпл з дому вийти не може, але алкоголь замовляє і споживає.

Очільниця організації з боротьби з алкогольною та наркотичною залежністю виступала, казала, що =ок, можна випити 1 келих, але окремі п*ють 2, 3 ... і реально втягнуться за цей час= ... Настоювали, що алкоголь не відноситься до =критичних продуктів=, але уряд на закриття цих магазинів не пішов.
Вченим явно є що вивчати.
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В Мордовии сейчас модно одевать серебряные кольца на губы на нос и на около глазную область ,а некоторые и на язык цепляют серебро ,чтобы защититься от микробов коронавируса,а в самом Сранске каждый житель города, в магазине может выпить бесплатно стакан "серебряной воды"
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