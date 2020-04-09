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 Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу

Президент США Дональд Трамп і глава Держдепу Майк Помпео в четвер звинуватили ВООЗ у помилках під час кризи навколо коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"ВООЗ не змогла зробити того, чого від неї всі чекали", - сказав Помпео на брифінгу в Білому домі.

При цьому він заявив, що згоден з позицією Трампа, який запропонував подумати, в якому обсязі в подальшому слід фінансувати цю організацію. Водночас держсекретар наголосив, що зараз - не час для того, щоб думати про зміни керівника ВООЗ.

Зі свого боку Трамп повідомив на цьому ж брифінгу, що минулого року США виплатили ВООЗ $452 млн, тоді як Китай - тільки $42 млн. За день до того він назвав цю організацію прокитайською.

Трамп повторив, що буде думати щодо подальшого фінансування ВООЗ.

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"Ми розглянемо це питання і вирішимо, що потрібно робити ... у ВООЗ зробили багато помилок", - заявив президент США.

Напередодні Трамп уже заявляв, що має намір розглянути питання про те, чи не слід урізати фінансування ВООЗ. Зокрема, він припустив, що в організації пізно попередили світову спільноту про те, наскільки небезпечний вірус COVID-19.

Крім того, Трамп відкинув критику на його адресу з боку гендиректора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, який заявив про неприпустимість політизації кризи з коронавірусом.

"Політизує кризу якраз він сам", - сказав президент США.

Трамп пояснив, що ВООЗ на початку кризи з якоїсь причини ухвалювала багато рішень на користь Китаю, прагнучи переконати світову спільноту, що не потрібно вживати рішучих заходів щодо стримування поширення виниклого в КНР коронавірусу.

"Все було дуже прокитайським", - зазначив Трамп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187772
 
   
 Топ коментарі
 
Абсолютно бесполезная организация, работающая на совок. Когда надо было объявить пандемию, говорили что ничего страшного и не надо закрывать границы с Китаем.
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Трамп свои провалы любит навешивать на всех. Сам поц провтыкал , разведка 100% докладывала, но это чмо было занято импичментом.
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Все гораздо проще - этому вонючему эфиопскому докторишке Китай в карман заносит вот он на всех углах и поёт как комуняки хорошо с вирусом справляются и как он от человека к человеку не передается
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Трамп свои провалы любит навешивать на всех. Сам поц провтыкал , разведка 100% докладывала, но это чмо было занято импичментом.
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не скажите, Трамп успешно макает кацапов в дерьмо и имеет
хорошие шансы быть избранным на второй срок,
кроме того, то, что он не желает общаться с
кидалой Зеленским говорит о том, что он
хорошо разбирается в людях, клоуну одурачившему
сорок миллионов не удалось одурачить Трампа
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Тут не поймёшь кто дурней,многие знают что Трамп пришёл к власти благодаря спец операции ФСБ Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 9467
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Но ведь импичмент ему сделал владимир зеленских. Аж гордость берет за нашего кловуна Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 2161 Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 3329
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Тому що міжнародні організації, яки існують за рахунок фінансування великими країнами іноді стагнує,бо впевнені що так буде завжди
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І це ПРАВДА і те що пукіна ТРАМП з діжки лайна не випускає і переодично примушує пукіна в лайно пірнати -ТЕЖ ПРАВДА
АЛЕ не ОРГАНІЗАЦІЯ ВООЗ винна!!! а та комісія що вивчала стан епідемії в китаї.. 27 Січня ВООЗ з запізненням на 2тижні(пошукайте хто в тій коміссії) оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю. І ДО 12 бер. 2020 р Трамп жував шмарклі Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 9211 тепер знайшов хто винний- невістка всралась!!
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Абсолютно бесполезная организация, работающая на совок. Когда надо было объявить пандемию, говорили что ничего страшного и не надо закрывать границы с Китаем.
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від Китаю потрібно триматися подалі.... В шкатулці,ще, багато сюрпризів... Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 1358
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Это называется перекладывание ответственности, разведка США докладывала об опасности Трампу еще в ноябре, но тот только улыбался. Карантин он тоже ввел очень поздно, все кричал что не допустит остановки бизнеса. А теперь у них 2000 смертей в сутки, но виновато во всем ВОЗ.
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Так еще тогда Трамп настаивал на прекращении пассажирского сообщения с Китаем, а ВОЗ всячески єтому противился.
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Так о чем он и говорит: ВОЗ официально рекомендаций не давал, давала разведка, ВОЗ - бесполезная организация и не стоит её так финансировать
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В принципе Трамп прав 50х50=>ВОЗ действительно было «заключено» в основном только(!) на Китае и провтыкало время....., НО Трамп долгое время был «легкомысленный» к проблеме этого вируса в Америке и не хотел(?) предпринимать меры хотя уже было понятно, что это не грипп.......
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Все гораздо проще - этому вонючему эфиопскому докторишке Китай в карман заносит вот он на всех углах и поёт как комуняки хорошо с вирусом справляются и как он от человека к человеку не передается
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так бывает когда директором ВОЗ ставят не какого нибудь умничку профессора - ученного от медицины, пускай и цвет кожи у него белый, А вот это вот недоразумение, но в духе толерантности, равных возможностей для всех рас и цветов кожи....

В результате получите тысячи смертей и десятки разрушенных экономик... Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 4250

Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 7071
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так ти дебіл... директор вооз ЦЕ ПЕРШ ЗА ВСЕ АДМІНІСТРАТОР який МУСИТЬ віртуозно користуватися порадами фахівців. НЕМА ЩО РОБИТИ на місці директорів стамотологам-нейрохирургам-терапевтам!! КОЖНИЙ МУСИТЬ РОБИТИ СВОЄ!! Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 4387
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Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 5808 в Российской Федерации до сих пор не был объявлен режим карантина, не смотря на то, что уже какие-то меры начали предприниматься. Основным заявлением Владимира Путина было продление выходных дней для россиян до 30-го апреля.
В колонии Московии Беларусь,вообще всё как прежде и все и всё работает,просто Мацква отдалёна от своих федеративных колоний и диктаторам не выгодно когда звучит слово карантин(для них это звучит как безвластие)
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Ой вей, зато введен режим повышенной опасности, который во многом жестче, но не такой глупый, как наш карантин.
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Вина ВОЗ конечно есть, ну нужно было и своей головой думать.
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тогда на хрена нужен ВОЗ и траты на него бешенных денег?
Полагались на него многие страны.., - рассчитывали на то, что там сидят сливки медицины, а не коррумпированные болванчики...
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Всё правильно сказал,ждёт их всех там суд и пожизненный срок,возможно и смертная казнь,руководство ВОЗ оказалось куплено Китаем и намеренно скрывало масштабы пандемии,давая рекомендации мировому сообществу выгодные китаю,уже сейчас статистика и тенденция показывают,что китай всех обманывал,по мнению разведок и экспертов,китай существенно занизил данные потерт от коронавируса,на самом деле было больше обьявленного от 10 до 40 раз,китай тоже будут судить,и будет он долго и нудно выплачивать ущерб другим странам.ВОЗ является коррумпированной картонной организацией,которую нужно серьёзно реформировать...
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Трамп пояснил, что ВОЗ в начале кризиса по какой-то причине принимала много решений ,
стремясь убедить мировое сообщество, что не нужно принимать решительных мер ...
"Все было очень прокитайским", - отметил Трамп.

китаёзы с хY%лом совершили несколько террористических актов
в местах массового скопления людей в Италии Франции США, на стадионе на фестивале итд .
эпицентры хорошо заметны на вэб-карте Johns Hopkins University .
в эпицентрах террактов
очень высокий уровень инфицирования и большая летальность .

из эпицентров вирус будет распространяться на другие территории "своим ходом" ,
но , вероятнее всего , на этих территориях
значительных уровней инфицирования и летальности уже не будет .

разуйте глаза "дебилы .лять" ,
китаёзы с хY%лом начали третью мировую войну

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потом опять .лять будут сопли жевать "а хY%ло не предупредило"

кому нужны постоянные фэйки про пандемию ?.
http://это похлеще Чернобыля будет
непрерывный поток срашаФэйков генерировался после сбитого MH17

никак не унимаются фэйкомёты и по поводу пандемии :
то мышки , то кошки , то оно само мутировало , итд

никому не напоминает "добреньких ихтамнетов" , украинский Донбасс ?

вначале δануть вместе с китаёзами пару тройку "вирусных терактов" ,
а потом "помогать" с помощью фэсэбэшных генералов бороться с пандемией как в Италии.

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трамп як наш напівшостий през- ва всьом вінавати баригі, а ми тут савсєм ні прі чьом Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 100 Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 100
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тут с рижиком полностью согласен, ещё более, тех чинуш ВОЗа на пожизненное, за бездеиствие и не выполнение своих обьязанностей, последствием чего умерли многие люди.
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