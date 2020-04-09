 Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"ВООЗ не змогла зробити того, чого від неї всі чекали", - сказав Помпео на брифінгу в Білому домі.
При цьому він заявив, що згоден з позицією Трампа, який запропонував подумати, в якому обсязі в подальшому слід фінансувати цю організацію. Водночас держсекретар наголосив, що зараз - не час для того, щоб думати про зміни керівника ВООЗ.
Зі свого боку Трамп повідомив на цьому ж брифінгу, що минулого року США виплатили ВООЗ $452 млн, тоді як Китай - тільки $42 млн. За день до того він назвав цю організацію прокитайською.
Трамп повторив, що буде думати щодо подальшого фінансування ВООЗ.
"Ми розглянемо це питання і вирішимо, що потрібно робити ... у ВООЗ зробили багато помилок", - заявив президент США.
Напередодні Трамп уже заявляв, що має намір розглянути питання про те, чи не слід урізати фінансування ВООЗ. Зокрема, він припустив, що в організації пізно попередили світову спільноту про те, наскільки небезпечний вірус COVID-19.
Крім того, Трамп відкинув критику на його адресу з боку гендиректора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, який заявив про неприпустимість політизації кризи з коронавірусом.
"Політизує кризу якраз він сам", - сказав президент США.
Трамп пояснив, що ВООЗ на початку кризи з якоїсь причини ухвалювала багато рішень на користь Китаю, прагнучи переконати світову спільноту, що не потрібно вживати рішучих заходів щодо стримування поширення виниклого в КНР коронавірусу.
"Все було дуже прокитайським", - зазначив Трамп.
хорошие шансы быть избранным на второй срок,
кроме того, то, что он не желает общаться с
кидалой Зеленским говорит о том, что он
хорошо разбирается в людях, клоуну одурачившему
сорок миллионов не удалось одурачить Трампа
АЛЕ не ОРГАНІЗАЦІЯ ВООЗ винна!!! а та комісія що вивчала стан епідемії в китаї.. 27 Січня ВООЗ з запізненням на 2тижні(пошукайте хто в тій коміссії) оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю. І ДО 12 бер. 2020 р Трамп жував шмарклі тепер знайшов хто винний- невістка всралась!!
В результате получите тысячи смертей и десятки разрушенных экономик...
Угадал...?
В колонии Московии Беларусь,вообще всё как прежде и все и всё работает,просто Мацква отдалёна от своих федеративных колоний и диктаторам не выгодно когда звучит слово карантин(для них это звучит как безвластие)
Полагались на него многие страны.., - рассчитывали на то, что там сидят сливки медицины, а не коррумпированные болванчики...
стремясь убедить мировое сообщество, что не нужно принимать решительных мер ...
"Все было очень прокитайским", - отметил Трамп.
китаёзы с хY%лом совершили несколько террористических актов
в местах массового скопления людей в Италии Франции США, на стадионе на фестивале итд .
эпицентры хорошо заметны на вэб-карте Johns Hopkins University .
в эпицентрах террактов
очень высокий уровень инфицирования и большая летальность .
из эпицентров вирус будет распространяться на другие территории "своим ходом" ,
но , вероятнее всего , на этих территориях
значительных уровней инфицирования и летальности уже не будет .
разуйте глаза "дебилы .лять" ,
китаёзы с хY%лом начали третью мировую войну
кому нужны постоянные фэйки про пандемию ?.
http://это похлеще Чернобыля будет
непрерывный поток срашаФэйков генерировался после сбитого MH17
никак не унимаются фэйкомёты и по поводу пандемии :
то мышки , то кошки , то оно само мутировало , итд
никому не напоминает "добреньких ихтамнетов" , украинский Донбасс ?
вначале δануть вместе с китаёзами пару тройку "вирусных терактов" ,
а потом "помогать" с помощью фэсэбэшных генералов бороться с пандемией как в Италии.