 Ворог за добу здійснив по позиціях ОС 8 обстрілів, поранено одного українського воїна. Бійці ЗСУ стримали оборону і дали гідну відсіч агресору, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Для припинення ворожих обстрілів українські захисники успішно використали чергові вогневі засоби та зберегли контроль над ситуацією в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил.

"Після опівночі російські окупаційні війська з мінометів калібру 82 мм обстріляли наші позиції біля Павлополя, випустивши з напрямку окупованого Набережного 20 мін. У другій половині доби вісім ворожих мін цього ж калібру вибухнули поруч із нашими опорними пунктами в районі села Гнутове.

Над ранок противник також вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по оборонцях Мар’їнки. А ближче до опівдня застосував стрілецьку зброю проти наших захисників у районі Старогнатівки.

Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника наполегливо змушували його завершити такі злочинні дії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів.

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"Зранку ворог з напрямку Калинового випустив по наших опорних пунктах біля Новоолександрівки 17 мін 120-мм калібру. Опівдні проти українських захисників, які тримають оборону поблизу Оріхового, окупанти відкрили вогонь з міномета калібру 82 мм.

Наші позиції неподалік Зайцевого російські найманці двічі обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Як повідомили в штабі, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення.

"Українські захисники, тримаючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч.

Будь-які злочинні спроби збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися нашими підрозділами за допомогою наявних вогневих засобів.

За попередніми даними розвідки, 8 квітня військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил відправили на лікування щонайменше п’ятьох російських найманців, усіх – з пораненнями різного ступеня важкості", - наголосили в пресцентрі ОС.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню: "Противник зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстріляв наші позиції біля Красногорівки й Новомихайлівки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися".

"Станом на 07:00 ранку втрат серед наших захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали в штабі.



