 Застосунок "Дій вдома" потрібен для розуміння ситуації щодо осіб, які перебувають у самоізоляції, але примушувати його встановлювати не будуть, - глава Мінцифри Федоров

Міністр Михайло Федоров у коментарі DW спростував повідомлення про стягнення штрафів за відмову від встановлення програми "Дій вдома", інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлення додатку розраховане на самосвідомість людей. Штрафів за те, що хтось не завантажить застосунок, немає. Це жодним чином не регламентується", - заявив Федоров.

"Як працюватиме МВС і який вигляд реально матиме ситуація, ми розумітимемо з часом. Я вже казав не раз, що це робиться не для того, щоб приїхати і зняти з когось гроші", - додав він.

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Очільник мінцифри пояснив, що застосунок "Дій вдома" є звичайним інструментом, щоб розуміти, скільки саме людей перебувають у самоізоляції, як вони її дотримуються, у яких регіонах перебувають, скільки людей проживають із ними тощо.

"Це така аналітична інформація. В інтернеті багато чуток про тотальний контроль, якісь штрафи. Це дуже популярна тема для обговорення. Але насправді процес перевірки самоізоляції сьогодні і так працює. Нічого страшного не відбувається. І застосунок "Дій вдома" - це лише додатковий інструмент для того, щоб володіти реальною ситуацією", - стверджує Федоров.

Зазначається, що 7 квітня в українських ЗМІ із посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова була розповсюджена інформація, що в Україні запустили мобільний додаток для контролю за дотриманням самоізоляції та обсервації, невикористання якого прирівнюватиметься до порушення режиму і призведе до штрафу.

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