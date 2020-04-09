EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  3386  72
Все про:додаток (7) Федоров Михайло (50) Мінцифри (30) Дія (18)

 Застосунок "Дій вдома" потрібен для розуміння ситуації щодо осіб, які перебувають у самоізоляції, але примушувати його встановлювати не будуть, - глава Мінцифри Федоров

Застосунок "Дій вдома" - додатковий інструмент, потрібний для розуміння, скільки людей перебувають у самоізоляції.

Міністр Михайло Федоров у коментарі DW спростував повідомлення про стягнення штрафів за відмову від встановлення програми "Дій вдома", інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлення додатку розраховане на самосвідомість людей. Штрафів за те, що хтось не завантажить застосунок, немає. Це жодним чином не регламентується", - заявив Федоров.

"Як працюватиме МВС і який вигляд реально матиме ситуація, ми розумітимемо з часом. Я вже казав не раз, що це робиться не для того, щоб приїхати і зняти з когось гроші", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після 3 тижнів тестування е-студентський тепер доступний для всіх, - Мінцифри

Очільник мінцифри пояснив, що застосунок "Дій вдома" є звичайним інструментом, щоб розуміти, скільки саме людей перебувають у самоізоляції, як вони її дотримуються, у яких регіонах перебувають, скільки людей проживають із ними тощо.

"Це така аналітична інформація. В інтернеті багато чуток про тотальний контроль, якісь штрафи. Це дуже популярна тема для обговорення. Але насправді процес перевірки самоізоляції сьогодні і так працює. Нічого страшного не відбувається. І застосунок "Дій вдома" - це лише додатковий інструмент для того, щоб володіти реальною ситуацією", - стверджує Федоров.

Зазначається, що 7 квітня в українських ЗМІ із посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова була розповсюджена інформація, що в Україні запустили мобільний додаток для контролю за дотриманням самоізоляції та обсервації, невикористання якого прирівнюватиметься до порушення режиму і призведе до штрафу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безробітні під час карантину можуть стати на облік дистанційно, - Мінцифри

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187769
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо встановлення програми не обов'язково то навіщо вона потрібна? Ті хто порушує карантин її не встановлять, а ті хто сидять вдома їм не потрібна. Гроши на вітер.
 показати весь коментар
 
Ти краще скажи де зараз перша ;лєдя;. Куди її Вовік відправив?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Красавчик. На младшенького сынка Януковича похож.
 показати весь коментар
 
 
В обох випадках це тюркська кров, тому є схожість.
 показати весь коментар
 
 
Якщо встановлення програми не обов'язково то навіщо вона потрібна? Ті хто порушує карантин її не встановлять, а ті хто сидять вдома їм не потрібна. Гроши на вітер.
 показати весь коментар
 
 
Ще можна телефон "загубити", "упустити з балкона" і т.і.
 показати весь коментар
 
 
Таги можно примусово встановити тільки через суд й персонально .
Тоді законодавство й наказувати дозволяє - в інших випадках ... гарантованний судовий спам - на 3 роки наперед .
Прогу ставлять , сподіваючись на статистику . Федоров за фахом не розробник софтвера , він трохи просунутий користувач (тільки це секрет , бо Вова про це не здогаюється и вважае "оцифрованного" Айтішником висшого готунку) . Але він соціолог й вочевидь знає - який відсоток все ж таки встановить . Це їм потрібно для відцифрування загальних даних й подлальшого аналізу й малюванню графів . За моєю інтуіцією 80-90% все ж таки встановлять й добровільно погодяться на фіксацію їх геолокації - це теж незаконно робити примусово й без суду .

Так ось в цифровому вигляді (баз даних) дані можно обробляти по різних категоріях , малювати графи , рахувати пікі , дисперстність , прогнозувати новий спалах приблизно в 10 тисяч раз бистріше , ніж аналізувати папірові данні очами й олівцями сотен клекрів .
 показати весь коментар
 
 
В связи с этим, можно обратиться в МВД с требованием выделить средства или телефон с поддержкой данного приложения, если не обеспечат, какое лснование считать, что человек не дома? Нет на законодательном уровне обязанности иметь вообще мобильные телефоны, и что мешает оповестить и скинуть фотку, положить телефон дома и пойти шляться по своим вопросам?
 показати весь коментар
 
Нокия 1401 рулит - НИКАКИХ приложений!
Осталось аккумулятор купить.
 показати весь коментар
 
 
Зачем аккумулятор, пружины и анкерного механизма от настенных часов будет достаточно...
 показати весь коментар
 
 
чес расчитанный на дурачков. если устанаыливать по желанию, никакой реальной картины это не даст, потому что нарушители это точно не установят. значит по принуждению, но пока не прокатило, но ещё не вечер
 показати весь коментар
 
 
А телефони теж примусово видавати будуть? Якщо ні то можете встановити на мій. Бажаю успіху. Приложение "Дій вдома" нужно для понимания ситуации с находящимися в самоизоляции, но принуждать его устанавливать не будут, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 2244

Приложение "Дій вдома" нужно для понимания ситуации с находящимися в самоизоляции, но принуждать его устанавливать не будут, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 2009
 показати весь коментар
 
 
Отличный телефон был.Дорогой был в начале.А сменил я его лишь в 2008 году на Нокия 6220,-на тот момент,признанный в США телефоном с лучшей камерой,и который тоже очень долго прослужил..
 показати весь коментар
 
 
Грешен, бо никогда ноклы не любил (поклонюсь только 3210)
 показати весь коментар
 
Вы имеете полное право на собственное мнение.
 показати весь коментар
 
Больше телефонов, хороших и разных!!!
(Бо одни любят рыженьких, другим подавай глазастеньких)...😁😁😁
 показати весь коментар
 
У меня сейчас не дорогой,но с камерой 64 Мп и в AnTuTu около 300 000 попугайчиков.
 показати весь коментар
 
"Нокла" -это была дешевая,абсолютно несоответствующая по параметрам оригиналу,китайская копия.
 показати весь коментар
 
У мене десь лежить ще Нокія-540 чи там 550і (NMT). Якщо увімкніти - показує наявність радіосигналу на частоті 450. але то вже не NMT-оператор.
 показати весь коментар
 
Ставте якомога більше таких додатків.Всі ваші дані будуть в московитів.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так, у Ірини Геращенко постійно серце болить за Україну

Приложение "Дій вдома" нужно для понимания ситуации с находящимися в самоизоляции, но принуждать его устанавливать не будут, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 685
 показати весь коментар
 
 
Ти краще скажи де зараз перша ;лєдя;. Куди її Вовік відправив?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
та ж вона там якесь шоу на каналі медведчука чи веде чи готується вести

Приложение "Дій вдома" нужно для понимания ситуации с находящимися в самоизоляции, но принуждать его устанавливать не будут, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 8574
 показати весь коментар
 
 
Не скажу, что жосский иркин фан, но в чем она в данном случае не права?
 показати весь коментар
 
ну а шо?
Офис Зеленского прислал в качестве помощи больницам Одесской области 100 тысяч листовок по профилактике коронавируса
 показати весь коментар
 
 
на туалетной бумаге? а то вообще без пользы
 показати весь коментар
 
 
Плохо , что даже "отцифрованный" министр у ЗЕкоманды имеет образование социолога , а не "прикладная математика" или "компьютерные науки" . Или хотя бы просто какое-то инженерное .
Вот Вофа и думает , шо в IT главное апликации устанавливать и настраивать , а не проектировать компьютерные системы .
Легко по ушам ездить такому - вообще - тема то , а ? Как можно проверить установленна аплетка или нет !? И почему именно на мобилу , а не на копм (нотик , планшет) ?!
 показати весь коментар
 
 
Какие - то сироты ,наживающиеся на бабушках из 12-ти стульев.
 показати весь коментар
 
ФБР арестовало профессора из Бостонского университета, который был связан с китайским университетом и исследовательской лабораторией в Ухане, и получал высокую зарплату от Китая ....... Сейчас абсолютно ясно, что коронавирус - это биологическая атака, запланированная и проводится Китаем.
 показати весь коментар
 
 
Ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне нашли препарат, подавляющий коронавирус за двое суток. Результаты работы опубликованы на портале Antiviral Research.
Исследователями было проанализировано действие ивермектина на инфицированные коронавирусом клетки, куда они добавили антипаразитарный препарат спустя два часа после заражения. Выяснилось, что одна доза лекарства снизила количество вирусной РНК на 93 процента спустя 24 часа, а на 99 процентов - спустя двое суток.
По словам ученых, за время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы.Ивермектин (Ivermectin) - антипаразитарный препарат, применяемый для лечения человека, свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец. В марте 1997 года ивермектин был одобрен для лечения стронгилоидоза, вызываемого круглыми червями. Было предложено запретить использование данного препарата от вшей и чесотки для человека с ослабленным иммунитетом, у пациентов с ВИЧ/СПИДом. Людям ивермектин назначают только перорально.За открытие ивермектина William C. Campbell и Satoshi Ōmura получили половину Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2015 год, вторая половина досталась за применение артемизинина при лечении малярии.
 показати весь коментар
 
 
Чувак тебя за такие статьи посадят, это лекарство для скота, после него месяц мясо животных которых им лечили нельзя употреблять.
 показати весь коментар
 
У нас не Росія і за оприлюднення інформації не садять. Дослідження щодо дії івермектину зараз активно обговорюють в західному медичному суспільстві.
https://www.youtube.com/watch?v=qc6VV7ue4cE

Слідом підтягуються ЗМІ, ось скажімо ABC News
Хочеться зробити акцент на двох моментах. По перше це лише досліди in vitro, і там багато речовин можуть дати ефект, хайпу багато, але можливості застосувати на людях не проглядається. А другий момент в тому, що у нас є лабораторії, є хворі на корону, і є івермектин по 120грн за пачку. Тобто зробити досліди справа декількох днів. Але ніхто не буде цього робити, ми краще купимо потім у росіян, які ці досліди вже проводять.
 показати весь коментар
 
 
"принуждать его устанавливать не будут"

Так у вас во всех законах и постановах какие-то "рекомендации", за неисполнение которых вы штрафуете. Хорошо хоть судьи в большинстве своём адекватными оказываются.
Рекомендую выносить рекомендательные постановления о штрафах с формулировкой "можно оплатить по желанию ".
 показати весь коментар
 
 
цікаво, от якщо мій молодший зараз вчиться дистанційно, то чи тепер навпаки - школа змушена скинутись меня на штори, фарбу для стін та на ремонт парти?
 показати весь коментар
 
 
У нас и так бесплатное образование. Если не устраивает - можете оплатить где-нибудь заграницей. Будет без скидываний на шторы )))
 показати весь коментар
 
у тебе нема дітей-школярів
інакше б ти тут не ніс ахінею про безкоштовну шкільну освіту
 показати весь коментар
 
 
Ні нема. Бо треба думати, коли дітей заводите. Діти- це відповідальність батьків.
Держава може лише допомогти.
А виходячи з того, які тупі учні та їх батьки, їм освіта не потрібні
 показати весь коментар
 
В Кембридже плата -мама не горюй! Зато семиклассница,иногда,застает бабушку-химика и дедушку-физика врасплох! Застосунок "Дій вдома" потрібен для розуміння ситуації щодо осіб, які перебувають у самоізоляції, але примушувати його встановлювати не будуть, - глава Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 3182
 показати весь коментар
 
Нічого, українці висидяться- а тоді рвануть!
 показати весь коментар
 
 
Нужно ещё ПЕЙДЖЕРЫ ввести для от слежки Приложение "Дій вдома" нужно для понимания ситуации с находящимися в самоизоляции, но принуждать его устанавливать не будут, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 5426
 показати весь коментар
 
Та в нас і до самоізоляції ніхто нікого не змушує....
Приїжджають гастарбайтери і вільно розгулюють.
 показати весь коментар
 
 
Ради интереса набрала в гугле - где в Киеве можно пройти тест на короновирус

Список столичных больниц, в которых делают тест на COVID-19

Столичные власти опубликовали список медицинских учреждений, в которых можно пройти тест на коронавирус.
Кто же может пройти тест на коронавирус
Бесплатные экспресс-тесты делают в семи больницах Киева. Однако всех подряд тестировать не будут. Для того, чтобы человека протестировали, необходимо соответствовать определенным критериям:

имел близкий контакт с человеком, у которого медики подтвердили заболевание СOVID-19;
есть клинические симптомы заболевания.
Какие больницах делают тесты на COVID-19
По медицинским показаниям тесты на коронавирус можно пройти в таких медучреждениях:

Александровская клиническая больница, улица Шелковичная, 39/1;
Киевская городская клиническая больница № 4, улица Соломенская, 17;
Киевская городская клиническая больница № 9, улица Рижская, 1;
Киевская городская детская клиническая больница № 1, улица Богатырская, 30;
Киевская городская детская клиническая больница № 2, проспект Алишера Навои, 3;
Киевская городская детская клиническая инфекционная больница, улица Дегтяревская, 23;
Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины, проспект Героев.Сталинграда, 16. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/health-ru/adresa-bolnic-kieva-gde-mozhno-besplatno-proyti-test-na-koronavirus-670556.html
 показати весь коментар
 
Эти больницы по словам Кличко обеспечены Экспресс - тестами
1. То есть тестами, которые в редких случаях лают положительный результат?

2. А ГДЕ делают ПЦР ?

3. Нет инфы и какие частные клиники делают тесты
КОРОЧЕ СПЛОШНОЙ БАРДАК
 показати весь коментар
 
 
Почему в СМИ не освещаются вопросы КАК правильно делать тесты ПЦР ?

Вот ответы врача

Мы берем мазок из зева на SARS-CoV-2, исследование выполняется методом ПЦР, - поясняет врач.
- А почему только из зева? Ведь из носоглотки вроде надо брать тоже,
- Да, раньше брали из двух локаций. Но сейчас сезон ОРВИ, многие люди пользуются каплями в нос, поэтому решили брать только из зева. Но если вы хотите, чтобы у вас взяли еще из носоглотки, нужно об этом сказать, и это войдет в стоимость заказа, - успокаивает врач-консультант "горячей линии".
При этом о том, что нельзя есть, пить, курить, обрабатывать горло лекарствами и антисептиками до исследования - ни слова.
 показати весь коментар
 
 
Короче ВЛАСТИ чем угодно заниимаются , тратя налоги украинцев, А ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СПРАВОК В ОНЛАЙН ОРГАНИЗОВАТЬ НЕ МОГУТ
А может просто тестов нет? Не хотят валюту тратить ? Надеются, что в Украине сделают КОГДА-ТО тесты - и можно будет их получать и деньги мыть ?
 показати весь коментар
 
 
Самое простое, купить у заболевшего или у его родственников подтверждение , что был контакт. Дешевле выйдет.
 показати весь коментар
 
Проект провалений .
Гроші списані .
Але ну дуже корисна і чудова вєщь !
Коли можна буде дізнатись-скільки коштувало таке задоволення ?
 показати весь коментар
 
 
Сто відсотків вони не робили це самостійно, за 20 років незалежності Україна зробила власних програм (не на аутсорсі) дуже мало, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Тому є обгрунтована підозра, що код доданку взятий ними у китайців або росіян. І навряд чи це щось коштувало, якщо воно скидає дані на наш сервер і на російський, то росіяни нам його просто подарували.
 показати весь коментар
 
 
Про штрафи розповідалось ось тут (з 1.30)
https://www.youtube.com/watch?v=ZsGH307yTM0&feature=emb_title

У нас в принципі такі теми не прокатять. Є не тільки суспільне неприйняття подібних методів, є ще й чимало ITшників, які допоможуть громадянам, якщо їх права будуть відверто порушуватись. Ми тут абсолютно не беззахисні, тому для держави буде просто втратою ресурсів розпочинати цю війну.

Якщо ви типу такі білі й пухнасті, відкривайте код для незалежного аудиту, щоб люди були точно впевнені, що за ними не шпигують. Плюс цей доданок може бути лише альтернативою скажімо щоденним відміткам в поліклініці. Тобто хворий може в offline режимі підтверджувати обсервацію телефонуючи своєму лікарю, а якщо лінь, може встановити доданок і тюкати кнопку. Щось типу такого, все інше буде порушенням прав людини.
 показати весь коментар
 
 
На Лубянке прекрасно знают ситуацию. Двух миллиона идиотов, установивших дію, достаточно для того, чтобы оценить ситуацию должным образом. Почему об этом не знает министр трансформации, непонятно. Может потому, что его нет и где он совершенно непонятно? Одна виртуальность от него осталась.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору