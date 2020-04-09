 Застосунок "Дій вдома" потрібен для розуміння ситуації щодо осіб, які перебувають у самоізоляції, але примушувати його встановлювати не будуть, - глава Мінцифри Федоров

Міністр Михайло Федоров у коментарі DW спростував повідомлення про стягнення штрафів за відмову від встановлення програми "Дій вдома", інформує Цензор.НЕТ.
"Встановлення додатку розраховане на самосвідомість людей. Штрафів за те, що хтось не завантажить застосунок, немає. Це жодним чином не регламентується", - заявив Федоров.
"Як працюватиме МВС і який вигляд реально матиме ситуація, ми розумітимемо з часом. Я вже казав не раз, що це робиться не для того, щоб приїхати і зняти з когось гроші", - додав він.
Очільник мінцифри пояснив, що застосунок "Дій вдома" є звичайним інструментом, щоб розуміти, скільки саме людей перебувають у самоізоляції, як вони її дотримуються, у яких регіонах перебувають, скільки людей проживають із ними тощо.
"Це така аналітична інформація. В інтернеті багато чуток про тотальний контроль, якісь штрафи. Це дуже популярна тема для обговорення. Але насправді процес перевірки самоізоляції сьогодні і так працює. Нічого страшного не відбувається. І застосунок "Дій вдома" - це лише додатковий інструмент для того, щоб володіти реальною ситуацією", - стверджує Федоров.
Зазначається, що 7 квітня в українських ЗМІ із посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова була розповсюджена інформація, що в Україні запустили мобільний додаток для контролю за дотриманням самоізоляції та обсервації, невикористання якого прирівнюватиметься до порушення режиму і призведе до штрафу.
Тоді законодавство й наказувати дозволяє - в інших випадках ... гарантованний судовий спам - на 3 роки наперед .
Прогу ставлять , сподіваючись на статистику . Федоров за фахом не розробник софтвера , він трохи просунутий користувач (тільки це секрет , бо Вова про це не здогаюється и вважае "оцифрованного" Айтішником висшого готунку) . Але він соціолог й вочевидь знає - який відсоток все ж таки встановить . Це їм потрібно для відцифрування загальних даних й подлальшого аналізу й малюванню графів . За моєю інтуіцією 80-90% все ж таки встановлять й добровільно погодяться на фіксацію їх геолокації - це теж незаконно робити примусово й без суду .
Так ось в цифровому вигляді (баз даних) дані можно обробляти по різних категоріях , малювати графи , рахувати пікі , дисперстність , прогнозувати новий спалах приблизно в 10 тисяч раз бистріше , ніж аналізувати папірові данні очами й олівцями сотен клекрів .
Осталось аккумулятор купить.
(Бо одни любят рыженьких, другим подавай глазастеньких)...😁😁😁
Офис Зеленского прислал в качестве помощи больницам Одесской области 100 тысяч листовок по профилактике коронавируса
Вот Вофа и думает , шо в IT главное апликации устанавливать и настраивать , а не проектировать компьютерные системы .
Легко по ушам ездить такому - вообще - тема то , а ? Как можно проверить установленна аплетка или нет !? И почему именно на мобилу , а не на копм (нотик , планшет) ?!
Исследователями было проанализировано действие ивермектина на инфицированные коронавирусом клетки, куда они добавили антипаразитарный препарат спустя два часа после заражения. Выяснилось, что одна доза лекарства снизила количество вирусной РНК на 93 процента спустя 24 часа, а на 99 процентов - спустя двое суток.
По словам ученых, за время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы.Ивермектин (Ivermectin) - антипаразитарный препарат, применяемый для лечения человека, свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец. В марте 1997 года ивермектин был одобрен для лечения стронгилоидоза, вызываемого круглыми червями. Было предложено запретить использование данного препарата от вшей и чесотки для человека с ослабленным иммунитетом, у пациентов с ВИЧ/СПИДом. Людям ивермектин назначают только перорально.За открытие ивермектина William C. Campbell и Satoshi Ōmura получили половину Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2015 год, вторая половина досталась за применение артемизинина при лечении малярии.
https://www.youtube.com/watch?v=qc6VV7ue4cE
Слідом підтягуються ЗМІ, ось скажімо ABC News
Хочеться зробити акцент на двох моментах. По перше це лише досліди in vitro, і там багато речовин можуть дати ефект, хайпу багато, але можливості застосувати на людях не проглядається. А другий момент в тому, що у нас є лабораторії, є хворі на корону, і є івермектин по 120грн за пачку. Тобто зробити досліди справа декількох днів. Але ніхто не буде цього робити, ми краще купимо потім у росіян, які ці досліди вже проводять.
Так у вас во всех законах и постановах какие-то "рекомендации", за неисполнение которых вы штрафуете. Хорошо хоть судьи в большинстве своём адекватными оказываются.
Рекомендую выносить рекомендательные постановления о штрафах с формулировкой "можно оплатить по желанию ".
інакше б ти тут не ніс ахінею про безкоштовну шкільну освіту
Держава може лише допомогти.
А виходячи з того, які тупі учні та їх батьки, їм освіта не потрібні
Приїжджають гастарбайтери і вільно розгулюють.
Список столичных больниц, в которых делают тест на COVID-19
Столичные власти опубликовали список медицинских учреждений, в которых можно пройти тест на коронавирус.
Кто же может пройти тест на коронавирус
Бесплатные экспресс-тесты делают в семи больницах Киева. Однако всех подряд тестировать не будут. Для того, чтобы человека протестировали, необходимо соответствовать определенным критериям:
имел близкий контакт с человеком, у которого медики подтвердили заболевание СOVID-19;
есть клинические симптомы заболевания.
Какие больницах делают тесты на COVID-19
По медицинским показаниям тесты на коронавирус можно пройти в таких медучреждениях:
Александровская клиническая больница, улица Шелковичная, 39/1;
Киевская городская клиническая больница № 4, улица Соломенская, 17;
Киевская городская клиническая больница № 9, улица Рижская, 1;
Киевская городская детская клиническая больница № 1, улица Богатырская, 30;
Киевская городская детская клиническая больница № 2, проспект Алишера Навои, 3;
Киевская городская детская клиническая инфекционная больница, улица Дегтяревская, 23;
Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины, проспект Героев.Сталинграда, 16. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/health-ru/adresa-bolnic-kieva-gde-mozhno-besplatno-proyti-test-na-koronavirus-670556.html
1. То есть тестами, которые в редких случаях лают положительный результат?
2. А ГДЕ делают ПЦР ?
3. Нет инфы и какие частные клиники делают тесты
КОРОЧЕ СПЛОШНОЙ БАРДАК
Вот ответы врача
Мы берем мазок из зева на SARS-CoV-2, исследование выполняется методом ПЦР, - поясняет врач.
- А почему только из зева? Ведь из носоглотки вроде надо брать тоже,
- Да, раньше брали из двух локаций. Но сейчас сезон ОРВИ, многие люди пользуются каплями в нос, поэтому решили брать только из зева. Но если вы хотите, чтобы у вас взяли еще из носоглотки, нужно об этом сказать, и это войдет в стоимость заказа, - успокаивает врач-консультант "горячей линии".
При этом о том, что нельзя есть, пить, курить, обрабатывать горло лекарствами и антисептиками до исследования - ни слова.
А может просто тестов нет? Не хотят валюту тратить ? Надеются, что в Украине сделают КОГДА-ТО тесты - и можно будет их получать и деньги мыть ?
Гроші списані .
Але ну дуже корисна і чудова вєщь !
Коли можна буде дізнатись-скільки коштувало таке задоволення ?
https://www.youtube.com/watch?v=ZsGH307yTM0&feature=emb_title
У нас в принципі такі теми не прокатять. Є не тільки суспільне неприйняття подібних методів, є ще й чимало ITшників, які допоможуть громадянам, якщо їх права будуть відверто порушуватись. Ми тут абсолютно не беззахисні, тому для держави буде просто втратою ресурсів розпочинати цю війну.
Якщо ви типу такі білі й пухнасті, відкривайте код для незалежного аудиту, щоб люди були точно впевнені, що за ними не шпигують. Плюс цей доданок може бути лише альтернативою скажімо щоденним відміткам в поліклініці. Тобто хворий може в offline режимі підтверджувати обсервацію телефонуючи своєму лікарю, а якщо лінь, може встановити доданок і тюкати кнопку. Щось типу такого, все інше буде порушенням прав людини.