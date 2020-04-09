 Поліція Києва перевіряє повідомлення про мінування Олександрівської лікарні, пацієнтів перевели в інший корпус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Сьогодні о 21:40 до поліції зателефонував невідомий та сказав про те, що в одному з корпусів лікарняного закладу закладено вибухівку. За вказаною адресою негайно виїхали фахівці профільних служб та слідчо-оперативна група районного управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що в корпусі, про замінування якого вказав невідомий, розташоване кардіологічне відділення.

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Адміністрація лікарні ухвалила рішення про переведення хворих на час перевірки в інший корпус.

Після закінчення перевірки буде надана правова кваліфікація події, зазначають у поліції.

Поліцейські встановлюють чоловіка, який повідомив про закладення вибухівки.

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