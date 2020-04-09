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 Події, Київські новини
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 Поліція Києва перевіряє повідомлення про мінування Олександрівської лікарні, пацієнтів перевели в інший корпус

Невідомий чоловік повідомив про замінування Олександрівської лікарні в Києві, в одному з корпусів якої лікують хворих з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Сьогодні о 21:40 до поліції зателефонував невідомий та сказав про те, що в одному з корпусів лікарняного закладу закладено вибухівку. За вказаною адресою негайно виїхали фахівці профільних служб та слідчо-оперативна група районного управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що в корпусі, про замінування якого вказав невідомий, розташоване кардіологічне відділення.

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Адміністрація лікарні ухвалила рішення про переведення хворих на час перевірки в інший корпус.

Після закінчення перевірки буде надана правова кваліфікація події, зазначають у поліції.
Поліцейські встановлюють чоловіка, який повідомив про закладення вибухівки.Поліція Києва перевіряє повідомлення про мінування Олександрівської лікарні, пацієнтів перевели в інший корпус 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187768
 
 
 Топ коментарі
 
У кацапов нет ничего святого. Пытаются своим телефонным терроризмом развязать биологическую войну. Еще одно их военное преступление.
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Говорите, шо мерзкий Порох не просто так ИВЛ, костюмы и маски за свой счет в больницы поставляет?

Ну так вот вам реальная помощь от ЗЕбанария:
Полиция Киева проверяет сообщение о минировании Александровской больницы, пациентов перевели в другой корпус - Цензор.НЕТ 2062
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Такі дії є проявом тероризму, навіть при фейковості цього телефонного повідомлення.
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У кацапов нет ничего святого. Пытаются своим телефонным терроризмом развязать биологическую войну. Еще одно их военное преступление.
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Они этим еще и гордятся...видел такого на ютубе "борца с бендерами" - реально хвастается, что занимается подобным...
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Такі дії є проявом тероризму, навіть при фейковості цього телефонного повідомлення.
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Це й називається телефонним тероризмом.
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Тероризм- це акт залякування. Навіть погроза є тероризмом.
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И кто нам мешает проделывать такое на расейке? Предлагаю каждому " заминировать" какой-либо объект на расее, не пожалеть десяток-другой гривен за звонок и "таким образом поздравить" расеян с пасхой ! Каждое такое "минирование"- это потраченное напрасно бабло, а значит удар по экономике агрессора. Больше"минирований"хороших и разных, "минировать" можно все: кинотеатры, вокзалы,аэропорты, магазины, стадионы , общественный транспорт, кафе, рестораны и др. места большого скопления людей. Короче, предлагаю своеобразный флешмоб- заминируй россию.
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Поймать урода, и посадить на 15 лет Полиция Киева проверяет сообщение о минировании Александровской больницы, пациентов перевели в другой корпус - Цензор.НЕТ 7941
А если это ***** из бункера развлекается - осудить заочно, как яныка, и объявить в международный розыск! Полиция Киева проверяет сообщение о минировании Александровской больницы, пациентов перевели в другой корпус - Цензор.НЕТ 7941
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Вот - вот, пересекутся больные из кардиологии с ковидниками, и количество тяжелых больных удвоится. Так и медицина ляжет.
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Говорите, шо мерзкий Порох не просто так ИВЛ, костюмы и маски за свой счет в больницы поставляет?

Ну так вот вам реальная помощь от ЗЕбанария:
Полиция Киева проверяет сообщение о минировании Александровской больницы, пациентов перевели в другой корпус - Цензор.НЕТ 2062
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і що там у тих листівках - поради а-ля насип собі у жбан борщу і чавкай мовчки поки великі дяді усе порішають?
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Нужно обязательно изловить гада и за терроризм по полной посадить
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Очень интересно, кем, в конце концов, окажется этот минёр?
российским террористом или украинским противником карантина?
Надеюсь, скоро узнаем.
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Все эти многочисленные поджоги, минирования - гибридная война.
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Гибридной может быть и гражданская война.
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