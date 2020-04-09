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 "Укрпошта" безкоштовно доставлятиме освячені паски по всій Україні, - Криклій

"Укрпошта" наступного тижня запустить сервіс доставки пасок додому.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

"Великодню карантин не завадить! Освячена пасочка уже з понеділка наступного тижня вирушить до найбільш віддалених куточків України. Замовити безкоштовну доставку великоднього хліба можна на сайті Укрпошта або через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 квітня включно. А листоноші чи кур'єри приноситимуть паски додому з 13 по 17 квітня залежно від дати замовлення та населеного пункту", - написав він.

Міністр повідомив, що звернувся до предстоятелів Православної церкви України Епіфанія та Української греко-католицької церкви Святослава "за благословення і освяченням пасхальних хлібів для всіх українців, які дотримуються заходів карантину і хто проведе Великдень вдома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епіфаній і Зеленський обговорили святкування Великодня під час карантину

"Бережімо себе та рідних. Святкуємо Великдень здоровими!" - написав Криклій.

Укрпошта безкоштовно доставлятиме освячені паски по всій Україні, - Криклій 01

Нагадаємо, богослужіння в усіх храмах України, зокрема і в дні християнського Великодня, іудейського Песаха і мусульманських Ночі Бараат і початку місяця Рамадан, будуть проводитися тільки за участю священнослужителів і осіб, які забезпечуватимуть онлайн-трансляцію. Парафіяни зможуть відвідувати храми індивідуально по одній-дві людини, коли богослужіння там проходити не будуть. Такої згоди дійшли представники МВС і Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій під час онлайн-зустрічі.

Також читайте: Не створюйте ближньому небезпеку для здоров'я і життя - святкуйте Великдень удома, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187767
 
 
 Топ коментарі
 
КУЛІЧІ !!!
"Укрпошта" будет бесплатно доставлять освященные куличи по всей Украине, - Криклий - Цензор.НЕТ 65

Повбивала б !
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Я ніколи не чула, щоб в Україні так казали, навіть російськомовні.
Це настільки московітське - що аж вивертає.
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кулічі??? а бліни на лапатє не буде доставляти?
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ну шо за дибіли на цьому цензорі? КУЛИЧИ на парашке, в Українні ПАСКИ. і не важливо якою мовою текст. цензору текст ззапоребрика присилають?
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Госпредприятие Укрпочта - бесплатно....
Кризис, говорите?))
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Куліч... таке і поперек горла може встати...
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Цензоре, звільняйте нах редактора! Які, бл, " кулічікі"? Живу все життя в російськомовному оточенні, а оте " кулічі" кидається в очі останні декілька років. Виросла і слова такого не знала.
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Отак один раз не перемкнула на україномовну версію, і зіпсувала собі нерви отими бл..ськими кулічіками.Фу, від самого слова блювати хочеться. Тож, панове українці, перемикайте відразу на україномовну версію, бережіть себе.
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Так українською перекладають з запізненням. "Укрпошта" безкоштовно доставлятиме освячені паски по всій Україні, - Криклій - Цензор.НЕТ 5528
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Молитва пiд час пошестi згубної (епiдемiї):"Господи, Боже наш, багатий милосердям i милiстю, що Своїм мудрим Провидiнням керуєш нашим життям, вислухай нашу молитву, прийми покаяння за грiхи нашi, припини пошесть згубну, яка спiткала нас, як Ти i ранiше припиняв згубнi пошестi серед людей.Милосердний Спасителю, захисти здоров'я тих, хто на Тебе уповає. Лiкарю душ i тiл наших, дай одужання тим, що хворiють, i пiдведи їх з ложа недуги та страждань. Благослови, Господи, укрiпи i захисти Своєю благодаттю усiх тих, хто з благодiйнiстю i жертовнiстю пiклується про хворих вдома чи в лiкарнях. Визволи людей в нашому мiстi (селi, монастирi), в нашiй країнi i по всьому свiту вiд пошестi згубної, вiд хвороб i страждань та навчи нас цiнувати життя i здоров'я як Твої дари. Дай нам, Боже, Твiй мир i наповни нашi серця непохитною вiрою в Твiй захист, надiєю на Твою пiдтримку i любов'ю до Тебе i наших ближнiх.Твоє бо є щоб милувати i спасати нас, Боже наш, i Тобi славу возсилаємо, Отцю, i Сину, i Святому Духу, нинi i повсякчас i навiки вiкiв. Амiнь"
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Криклий - кацап. Это у них "куличи". У нас паски.
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