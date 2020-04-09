 На цей момент запроваджених заходів достатньо, але питання надзвичайного стану обговорювалося з президентом, - заступник голови ОП Тимошенко

Про це заявив заступник голови Офісу Президента, секретар координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Така можливість (запровадження надзвичайного стану. – Ред.) завжди є. Але ми ж дивимося на ситуацію, яка зараз є. Зараз запрорваджено надзвичайну ситуацію. Станом на зараз ми вважаємо заходи, які вже введені, достатніми. Але ж все одно – ти виходиш на вихідних і бачиш, скільки людей гуляють у парку, розумієш? Тому ми усіх закликаємо до того, щоб вони перебували вдома, менше гуляли та були завжди в масках", - сказав Тимошенко.
За його словами, запровадження надзвичайного стану проговорювали з президентом. Це може статися за умови, що влада "без надзвичайного стану не зможе зупинити поширення коронавірусу".
Тимошенко пояснив, що надзвичайний стан – це заходи, які можуть допомагати контролювати ситуацію, а також те, щоб люди перебували вдома.
У координаційних нарадах МОЗ разом із науковцями розробили декілька сценаріїв поширення коронавірусу. У них є оптимістичний, негативний і середній.
Порівняно з іншими країнами, Україна наразі йде за оптимістичним сценарієм розвитку подій, запевнив Тимошенко.
Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.
25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, запроваджені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.
Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.
Как бы там ни было, вопрос сейчас стоит в одном - смогут ли правительства вывести свои страны плавно из сложившего кризиса или за экономическим кризисом последует череда войн, в том числе, и гражданских? Еще один вопрос - наденут ли правительства на свои народы узду повиновения или народы призовут правительства к ответу? За то, что были не готовы и проморгали угрозу, забирающую жизни их граждан. За то,что были заняты не тем...(с)
И Дерьмак будет сидеть на жопе ровно и не отсвечивать!
После этого можно и ЧП.
Про домовленість з ****** не впевнений, бо для такого треба мати яйця, хоча б якісь (про залізні вже й не згадую): на сході багато патріотів зі зброєю (також з важкою), всередині країни їх (патріотів) теж вистачить, на заході Європа дасть по
сравухах, "95 квартал" не врятує.
Це не може тривати ще 4 роки!!!
Це добре!!!
И стали разносчиками вируса
Военные окружили эти табора , проверяют всех на корновирус и не разрешают выезд из таборов . Наконец словаки немного наведут порядок в таборах
А ходить и рыбку половить на одну удочку и крючек чета низзя..
Да там н и к о г о нет ваще и раньше в это время
и не было на растоянии метров 150-200!
Но, низзя...
Нюю, есть места , где ментяры не доедут..
Дело ж принципа , законов и Конституции, на которые
правительство положило..
До речі, коли імбир зник у продажу, дружина знайшла пакетик, придбаний у Туреччині в надії що то терта куркума, а коли скористався гугл транслейтом, виявилося що імбир!
Я якось ні. Хіба дуже рідко для смаку.
Мама також казала, що бачила в магазині, але дуже подорожчав.
https://youtu.be/Ock8beNfA9k