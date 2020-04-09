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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (2484) надзвичайний стан (83) Тимошенко_Кирило (34) Офіс Президента (310) COVID-19 (3306) коронавірус (2033)

 На цей момент запроваджених заходів достатньо, але питання надзвичайного стану обговорювалося з президентом, - заступник голови ОП Тимошенко

Координаційна рада з протидії коронавірусу допускає запровадження надзвичайного стану в Україні. Питання обговорювали і з президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив заступник голови Офісу Президента, секретар координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Така можливість (запровадження надзвичайного стану. – Ред.) завжди є. Але ми ж дивимося на ситуацію, яка зараз є. Зараз запрорваджено надзвичайну ситуацію. Станом на зараз ми вважаємо заходи, які вже введені, достатніми. Але ж все одно – ти виходиш на вихідних і бачиш, скільки людей гуляють у парку, розумієш? Тому ми усіх закликаємо до того, щоб вони перебували вдома, менше гуляли та були завжди в масках", - сказав Тимошенко.

За його словами, запровадження надзвичайного стану проговорювали з президентом. Це може статися за умови, що влада "без надзвичайного стану не зможе зупинити поширення коронавірусу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорити про пом'якшення карантинних заходів поки зарано, карантин - те, що нас рятує, - нарада Зеленського і Шмигаля

Тимошенко пояснив, що надзвичайний стан – це заходи, які можуть допомагати контролювати ситуацію, а також те, щоб люди перебували вдома.

У координаційних нарадах МОЗ разом із науковцями розробили декілька сценаріїв поширення коронавірусу. У них є оптимістичний, негативний і середній.

Порівняно з іншими країнами, Україна наразі йде за оптимістичним сценарієм розвитку подій, запевнив Тимошенко.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, запроваджені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

Також дивіться: "Залишайтеся вдома, а ми прикриємо", - воїни записали звернення. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187765
 
 
 Топ коментарі
 
Вы навезли людей из очагов инфицирования, распустили их бесконтрольно по домам, а виноваты во всем люди, гуляющие на свежем воздухе ? Ну не скотство ?
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Тимошенко вважає, що законів та правил достатньо, але не хоче розглядати протиріччя цих законів з іншими законами і Конституцією України.
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А ще знову сьогоднішньою зміною до закону України 211-2020п поділили людей гірше ніж у СРСР. Тобто одним пенсіонерам можна виходити, а іншим не можна. Я от скоро отримаю перепустку, а деякі зебіли навіть в магазин не вийдуть.
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Тимошенко вважає, що законів та правил достатньо, але не хоче розглядати протиріччя цих законів з іншими законами і Конституцією України.
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Может тогда ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях?
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Вы навезли людей из очагов инфицирования, распустили их бесконтрольно по домам, а виноваты во всем люди, гуляющие на свежем воздухе ? Ну не скотство ?
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А ще знову сьогоднішньою зміною до закону України 211-2020п поділили людей гірше ніж у СРСР. Тобто одним пенсіонерам можна виходити, а іншим не можна. Я от скоро отримаю перепустку, а деякі зебіли навіть в магазин не вийдуть.
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введенных мер достаточно.... Конечно, особенно с учетом того, что на тысячу украинцев приходится 4 теста и то сомнительного китайсвкого свойства...
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В этой ситуации нам с вами, запертыми практически без денег в своих домах, остается одно - не сдаваться. Точно так же, как это было во время войны. Мы и так с вами в подполье. Надо научиться сопротивляться. Сопротивляться тому, что происходит, и постараться выжить. Каждый ведет бой за себя. Правительствам сейчас не до своих народов. Мне кажется, они понятия не имеют, как будут развиваться события через несколько месяцев. Мне также кажется, что, как только по-настоящему пригреет солнце, люди выйдут из своих домов. Держать народы в заточении долго просто невозможно.
Как бы там ни было, вопрос сейчас стоит в одном - смогут ли правительства вывести свои страны плавно из сложившего кризиса или за экономическим кризисом последует череда войн, в том числе, и гражданских? Еще один вопрос - наденут ли правительства на свои народы узду повиновения или народы призовут правительства к ответу? За то, что были не готовы и проморгали угрозу, забирающую жизни их граждан. За то,что были заняты не тем...(с)
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Ладно, Игорь, спасибо, хоть настроение поднял. Хотел поделиться с тобой средством, как уберечься от короновируса. Сам принимаю уже два месяца, как только с Китая слухи нехорошие поползли. Буду принимать два года, не меньше, пока либо вакцину найдут надежную, либо лекарство, либо вирус сам отступит. Береги себя, мил человек.
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Я теж знайшов як вберегтися в про це писав на Цензорі.
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Когда - то спишемся. Адекватные люди должны поддерживать друг друга ))) На Цензоре лучше не писать , ушей много, лучше на почту.
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Побачив я також це і сьогодні. Одну образу цього хама не схотіли прибирати.🙄
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Я Вам дякую. Мама таблетки купила, але, на жаль, не може брати той другий продукт: їй болить підшлункова.
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Хай Зебил зуб даст, что не будет никаких движений по Минску!
И Дерьмак будет сидеть на жопе ровно и не отсвечивать!
После этого можно и ЧП.
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Такого він не зробить, бо там вже все зроблено у бік домовленостей з терористами.
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Він не зробить того, бо якщо введуть надзвичайний стан, то держава матиме надати всі засоби захисту громадянам безкоштовно та відшкодувати всі збитки: комуналку, відсотки по кредитах та т.і.
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Це дійсно для них проблема, бо нема у них грошей. Але ще є політична домовленість з путіним.
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В них є: в нас з Вами нема.
Про домовленість з ****** не впевнений, бо для такого треба мати яйця, хоча б якісь (про залізні вже й не згадую): на сході багато патріотів зі зброєю (також з важкою), всередині країни їх (патріотів) теж вистачить, на заході Європа дасть по сра вухах, "95 квартал" не врятує.
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Грошей, які треба платити громадянам України при військову стані нема. Домовленість була в Парижі, а потім в Омані.
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Не впевнений, бо є ще НАТО, держдеп та інші мосади...
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Є НАТО... Але є окупація Криму та ОРДЛО.
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Так, але я маю на увазі тих, хто допомагає нашій країні фінансово, тому мають слідкувати за всілякими парижами та оманами.
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А вони слідкують за всім, тому кредитів не буде.
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Все буде гаразд, майте надію: ми колись не вірили, що в нас буде самостійна держава, але ж є! На данный момент введенных мер достаточно, но вопрос чрезвычайного положения обсуждался с президентом, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 685 То не втратимо.
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Я вірив у ті радянські роки, коли інші ще боялися. Не просто вірив, а виходив на мітинги.
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Я все ще сподіваюсь, що це не остаточно і є механізми для повернення до статус-кво!
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Тільки після нових виборів при умові виграшу української влади, бо зараз цю владу українською не назвеш.
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Щось довго чекати нових виборів.
Це не може тривати ще 4 роки!!!
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Після карантину буде фінансова і політична криза, тому чотири роки вони не сидітимуть при владі.
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Навіть не знаю, що тут гірше: те, що буде криза, чи те, якщо кризи не буде, то вони будуть ще 4 роки... На данный момент введенных мер достаточно, но вопрос чрезвычайного положения обсуждался с президентом, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4882
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Криза буде точно. Вона вже починається.
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Тоді, за Вашою логікою, є надія, що ця банда не досидить...
Це добре!!!
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Так і буде, бо Україна у глухому фінансовому куті.
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про окончание карантина сейчас можно только помечтать.
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В Словакии сейчас занялись всерьёз ЦЫГАНАМИ . Цыгане не соблюдают карантин, не слушают правительство , не сидят по своим таборам
И стали разносчиками вируса
Военные окружили эти табора , проверяют всех на корновирус и не разрешают выезд из таборов . Наконец словаки немного наведут порядок в таборах
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Вопрос - а как обстоят дела с цыганами в Закарпатье ?
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Вони там окремо живуть, але у мене застарілі відомості. Знаю, що в Києві вони перестали з'являтися.
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У Меня рядом дикий парк и Дніпро -800мтр , тоже ..
А ходить и рыбку половить на одну удочку и крючек чета низзя..
Да там н и к о г о нет ваще и раньше в это время
и не было на растоянии метров 150-200!
Но, низзя...
Нюю, есть места , где ментяры не доедут..
Дело ж принципа , законов и Конституции, на которые
правительство положило..
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новый ящур распространяется даже через канализацию, то есть сейчас он в Днепре и изучить влияние его на флору и фауну только предстоит.
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Вы чуваки замахаетесь от исков отмахиваться,если украинцам вдруг вздумается,що вы нарушили Конституцию, и их права.Вы просто висите на волоске,не понимая всей жопы из которой вы глядите.
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Иски будут к государству, на которое им насрать...
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Когда бы такого попробовал, как не при эпидемии? На данный момент введенных мер достаточно, но вопрос чрезвычайного положения обсуждался с президентом, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3845

На данный момент введенных мер достаточно, но вопрос чрезвычайного положения обсуждался с президентом, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1732
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Писали, что Песков купил себе антивирусный приборчик в аптеке. Приборчик испускает какой то боевой газ на основе хлора, от которого на расстоянии 10 метров вокруг гибнет все живое, включая вирусы. Сам в скафандре ходит, и приборчик носит.
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Невже запечений разом із хлібом імбир зберігає своє властивості? Моя дружина давно нарізає і додає імбир у чай. Імбир практично зник у торгівельній мережі. Сьогодні взяв здається по 440.
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Це ще питання, бо при нагріванні цілющі властивості зникають.
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Мабуть чай - не той ступінь нагрівання. У моєї дружини "чуйка" на корисні продукти і рослини як у пухнастого звірятка. Зненацька почне щось хитре споживати, а згодом з'ясовується що саме це, особливо в нашій екосистемі, є дуже корисним.
До речі, коли імбир зник у продажу, дружина знайшла пакетик, придбаний у Туреччині в надії що то терта куркума, а коли скористався гугл транслейтом, виявилося що імбир!
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Імбир в Україні не росте. Мед для прикладу не можна нагрівати вище 40 градусів. Тому трави заварюють, а деякі рослини споживають по іншому.
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Цікаво, як споживають свіжий імбир у Малій Азії? Дякую за натяк, вранці пошукаю в Неті. Добраніч!
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В мене теж знайомі кидають його в чай.
Я якось ні. Хіба дуже рідко для смаку.
Мама також казала, що бачила в магазині, але дуже подорожчав.
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Можна в чай додавати не свіжий, а мелений імбір. Продається в АТБ пакетами по 20 і 40 гр. Ціна помірна 6-10 грн. Привкус чаю з перчинкою, осад не вживати.
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Ты страну попутал, лишнехромосомный? Нах нам твоя расейская полба?
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А давате зробимо інакше.Владу закриїмо на самоїзоляцію в подвал та нехай вони там сидять поки не здохнуть.
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Вместо этого тупого ПИАРА- ПИСТЕЖА , учили бы граждан правильно руки мыть
https://youtu.be/Ock8beNfA9k
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Не виходь,****,на виходних,в парк ,можливо ти вже заразний .Не порушуй карантин.Прицди добровільно напиши на себе заяву в поліцію і заплати штраф.
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Введіть режим ЧС осінню, щоб зірвати місцеві вибори, бо на них "зю" летітимуть на листу фанери не в Париж.
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