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 Політика України, За кордоном
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Все про:Швейцарія (109) Юра Єнакієвський (95)

 Суд у Швейцарії підтвердив заморожування активів соратника Януковича Іванющенка (Юри Єнакієвського)

Федеральний суд Швейцарії підтвердив раніше ухвалене рішення Федерального адмінсуду, згідно з яким заморожено кошти й активи соратника Януковича Юрія Іванющенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з рішенням Федерального суду, активи колишнього українського депутата Юрія Іванющенка залишаться замороженими у Швейцарії.

Активи залишаться заблокованими відповідно до положень законодавства Швейцарії про заморожування та реституцію незаконно здобутих активів іноземних політичних діячів, що набули чинності у 2016 році.

Федеральний суд заявив, що активи Іванющенка залишатимуться заблокованими через відкриті кримінальне провадження у Швейцарії та Україні проти нього.

Також читайте: Швейцарія не зняла арешт із 72 млн франків і бізнес-центру Іванющенка (Юри Єнакієвського). Вони все ще можуть бути конфісковані

Як повідомлялося, була порушена кримінальна справа за підозрою у розкраданні у 2013 році десятків мільйонів доларів, отриманих Україною від продажу квот за Кіотським протоколом. Як підозрюють, підконтрольні дружині Іванющенка фірми отримали від держави без тендера замовлення на утеплення шкіл та інших об'єктів соціальної інфраструктури за "кіотські" кошти. Правоохоронці підозрюють, що гроші були виведені до Швейцарії, а роботи здебільшого не були виконані.

Наразі за підозрою у відмиванні цих грошей у Швейцарії на рахунках дружини Іванющенка - Ірини заблоковано 72 мільйони франків, а також бізнес-центр вартістю близько 20 мільйонів, який наполовину належить Іванющенку.

Читайте: Суд постановив припинити відновлене 3 місяці тому розслідування проти Юри Єнакіївського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187764
 
 
 Топ коментарі
 
Хоть кто-то думает о благе Украины. Суд в Швейцарии подтвердил заморозку активов соратника Януковича Иванющенко (Юра Енакиевский) - Цензор.НЕТ 3330
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А кто был министром экономического развития и торговли ??
В 2012 году?
Тоже соратник Яныка и основатель рыгов??
Напoмните, please..
🤗
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А який сенс, що вони думають, а ми -- нє?
5 лет санкций ЕС: тающие миллионы Януковича
"Эти деньги могут быть конфискованы и переданы Украине лишь после того, как в украинских судах будет доказано нелегальное происхождение средств. До сих пор, однако, ни одно из дел не было расследовано до конца и передано в суд. Во многих случаях, как показывает проведенный DW анализ судебных решений, украинские следователи обращались в суд за разрешением на доступ к банковским документам за границей лишь спустя два-три года после блокировки счетов людей из санкционного списка.
Однако из-за затягивания расследования в Украине санкционный список ЕС за пять лет сократился на треть."
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После всего отэатого и наворованного эти морозы для юрка, как слону дробина.
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А кто был министром экономического развития и торговли ??
В 2012 году?
Тоже соратник Яныка и основатель рыгов??
Напoмните, please..
🤗
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За 6 лет не доказали!
Кто то еще надеется?
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