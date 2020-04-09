 Суд у Швейцарії підтвердив заморожування активів соратника Януковича Іванющенка (Юри Єнакієвського)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Згідно з рішенням Федерального суду, активи колишнього українського депутата Юрія Іванющенка залишаться замороженими у Швейцарії.
Активи залишаться заблокованими відповідно до положень законодавства Швейцарії про заморожування та реституцію незаконно здобутих активів іноземних політичних діячів, що набули чинності у 2016 році.
Федеральний суд заявив, що активи Іванющенка залишатимуться заблокованими через відкриті кримінальне провадження у Швейцарії та Україні проти нього.
Як повідомлялося, була порушена кримінальна справа за підозрою у розкраданні у 2013 році десятків мільйонів доларів, отриманих Україною від продажу квот за Кіотським протоколом. Як підозрюють, підконтрольні дружині Іванющенка фірми отримали від держави без тендера замовлення на утеплення шкіл та інших об'єктів соціальної інфраструктури за "кіотські" кошти. Правоохоронці підозрюють, що гроші були виведені до Швейцарії, а роботи здебільшого не були виконані.
Наразі за підозрою у відмиванні цих грошей у Швейцарії на рахунках дружини Іванющенка - Ірини заблоковано 72 мільйони франків, а також бізнес-центр вартістю близько 20 мільйонів, який наполовину належить Іванющенку.
5 лет санкций ЕС: тающие миллионы Януковича
"Эти деньги могут быть конфискованы и переданы Украине лишь после того, как в украинских судах будет доказано нелегальное происхождение средств. До сих пор, однако, ни одно из дел не было расследовано до конца и передано в суд. Во многих случаях, как показывает проведенный DW анализ судебных решений, украинские следователи обращались в суд за разрешением на доступ к банковским документам за границей лишь спустя два-три года после блокировки счетов людей из санкционного списка.
Однако из-за затягивания расследования в Украине санкционный список ЕС за пять лет сократился на треть."
В 2012 году?
Тоже соратник Яныка и основатель рыгов??
Напoмните, please..
🤗
Кто то еще надеется?