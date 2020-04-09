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 Трюдо вперше проведе засідання уряду Канади після майже місячної самоізоляції

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вийшов із самоізоляції, якої дотримувався з 12 березня у зв'язку з тим, що його дружина хворіла на коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, весь цей час Трюдо продовжував працювати зі своєї резиденції.

Тепер він продовжить працювати в основному з дому, проте планує відвідувати урядові зустрічі особисто, якщо вважатиме їх важливими.

Перший виняток він зробив 8 квітня, оскільки засідання присвячене наступним крокам у боротьбі з поширенням коронавірусу.

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Нагадаємо, Софія Грегуар-Трюдо отримала позитивний результат тесту на коронавірус 13 березня. Її чоловік, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пішов через хворобу дружини в самоізоляцію і весь цей час працював із дому.

29 березня стало відомо про те, що стан жінки покращився.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187763
 
 
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В Канадії нема карантину? У нас теж з 12 березня. Вже час виходити з дому.
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Вот и молодец.
Интересно, как бы бенебаки лгали на Трюдо, если бы он баллотировался у нас?
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Мабуть самоізоляція Трюдо була чітко організована, не по нашому українському прикладу.
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