 Трюдо вперше проведе засідання уряду Канади після майже місячної самоізоляції

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, весь цей час Трюдо продовжував працювати зі своєї резиденції.

Тепер він продовжить працювати в основному з дому, проте планує відвідувати урядові зустрічі особисто, якщо вважатиме їх важливими.

Перший виняток він зробив 8 квітня, оскільки засідання присвячене наступним крокам у боротьбі з поширенням коронавірусу.

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Нагадаємо, Софія Грегуар-Трюдо отримала позитивний результат тесту на коронавірус 13 березня. Її чоловік, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пішов через хворобу дружини в самоізоляцію і весь цей час працював із дому.

29 березня стало відомо про те, що стан жінки покращився.