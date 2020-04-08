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 У Чернівецькій області 30 нових випадків COVID-19, померла 66-річна жінка з підозрою на коронавірус, - ОДА

У Чернівецькій області 8 квітня офіційно підтверджено ще 30 випадків зараження коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 303 особи. Серед інфікованих буковинців є 51 медичний працівник, шестеро з них заразилися на робочому місці.

8 квітня від коронавірусу одужала 61-річна жінка, таким чином, від COVID-19 в області одужали вже 17 пацієнтів.

"Сьогодні в Чернівецькій міській лікарні №1 померла 66-річна пацієнтка з підозрою на COVID-19. Хвора мала супутню патологію - гіпертонічну хворобу", - сказано в повідомленні.

Читайте також: У Чернівецькій області зафіксували 25 нових випадків COVID-19, серед інфікованих - троє священників, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187761
 
 
 Топ коментарі
 
Да, обещанный лям тестов чудно растворились в обещаниях Зели)
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Я так понял, у нас тесты COVID-19 делают в основном только посмертно или уже в предсмертном состояние, а результаты приходят после смерти, жуть. В Черновицкой области 30 новых случаев COVID-19, умерла 66-летняя женщина с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 8695
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Что за горе такое горькое в западной? Вроде бы и карантин, а инфекция свирепствует. Почему туда министр здравоохранения с Ляшком не едут. Видимо нужна помощь денежная и лекарствами, а зеленые гады сидят и помалкивают.
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Не, губернатор области обещал рассказать о каком то массовом мероприятии, где все перезаразились.
Почему то пока не озвучил
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Так, я сам догадался.
29 марта широко отмечалась 75 годовщина освобождения области.
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Я так понял, у нас тесты COVID-19 делают в основном только посмертно или уже в предсмертном состояние, а результаты приходят после смерти, жуть. В Черновицкой области 30 новых случаев COVID-19, умерла 66-летняя женщина с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 8695
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Да, обещанный лям тестов чудно растворились в обещаниях Зели)
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Что за горе такое горькое в западной? Вроде бы и карантин, а инфекция свирепствует. Почему туда министр здравоохранения с Ляшком не едут. Видимо нужна помощь денежная и лекарствами, а зеленые гады сидят и помалкивают.
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Багато масок і рукавичок доволі низької якості.Наприклад лікарів,вони взагалі не захищають.
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то за формулировка: умерла с подозрением? Это значит, что мы не знаем, но подозреваем. Как страшно жить.
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50 лет пожил и на погост

зачем больше и становиться обузой?
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