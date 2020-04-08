 Кияни, які порушили правила карантину, заплатили в бюджет уже майже 100 тис. грн штрафів, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
"На сьогодні поліція склала вже 600 адміністративних протоколів. З кількох стягнули до бюджету міста вже 100 000 грн. Ці кошти стягують через суд. Люди, які не розуміють закликів дотримуватись обмежувальних заходів, - безвідповідальні і щодо себе, і стосовно оточення. І тому - нехай платять", - розповів Кличко.
Мер Києва зазначив, що тільки від дотримання обмежувальних заходів залежатиме те, як скоро їх послаблять. Ослаблення обмежувальних заходів розглядатиметься тільки після зниження динаміки захворюваності в столиці.
М/ф "В стране невыученных уроков"
"Славный закос под Аваковских" - подумал Штирлиц..
И гордится этим...
Копеечка к копеечке с нищего населения....
Деградировал...
А я еще помню его другим...
щось я сумніваюсь, що хтось побіжить платити
Скольких пенсов штрафонул ??
🤔
Отдавать город кому попало больше нельзя.
Человек должен быть коренным киевлянином или хотя бы прожить в городе лет 30, кроме того иметь успешный опыт управления большими хозяйственными объектами.
Эти приезжие гастрооеры в глубине души ненавидят Киев и киевлян и не понимают их проблем.