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 Київські новини, Здоров'я
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 Кияни, які порушили правила карантину, заплатили в бюджет уже майже 100 тис. грн штрафів, - Кличко

Кияни, які порушили обмежувальні заходи, запроваджені для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, заплатили в бюджет майже 100 тисяч грн штрафів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"На сьогодні поліція склала вже 600 адміністративних протоколів. З кількох стягнули до бюджету міста вже 100 000 грн. Ці кошти стягують через суд. Люди, які не розуміють закликів дотримуватись обмежувальних заходів, - безвідповідальні і щодо себе, і стосовно оточення. І тому - нехай платять", - розповів Кличко.

Мер Києва зазначив, що тільки від дотримання обмежувальних заходів залежатиме те, як скоро їх послаблять. Ослаблення обмежувальних заходів розглядатиметься тільки після зниження динаміки захворюваності в столиці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187760
 
 
 Топ коментарі
 
Киевляне, которые нарушили правила карантина, заплатили в бюджет уже почти 100 тыс. грн. штрафов, - Кличко - Цензор.НЕТ 1176 Виталик превратился в прожженного барыгу сбивающий бабло с испуганных киян...
И гордится этим...

Копеечка к копеечке с нищего населения....
Деградировал...
А я еще помню его другим...

Киевляне, которые нарушили правила карантина, заплатили в бюджет уже почти 100 тыс. грн. штрафов, - Кличко - Цензор.НЕТ 8465
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Та я й 8 десятих собі не уявляю, а Ви ще і 8 сотих додали...
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"надо 2,5 землекопа" - як в одному мультику (радянському) було досить непогано проілюстровано... Киевляне, которые нарушили правила карантина, заплатили в бюджет уже почти 100 тыс. грн. штрафов, - Кличко - Цензор.НЕТ 7648
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Вибачте, будь ласка, помилився - "1,5 землекопа".

М/ф "В стране невыученных уроков"
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Ну не ожидал!С неожиданной стороны раскрылись деяния и мудрость Кличко.Так держать мэр.
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Кому что, а Педалика только бабло интересует....
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та хіба , для нього , 100 000 - це бабло ..? ..))
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"Славный закос под бундеса" - подумали мусора..
"Славный закос под Аваковских" - подумал Штирлиц..
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За весь час із аж 6 чоловік заплатило))) пісець досягнення
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Кличко за злостное нарушение должен уже сидеть в тюряге.
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Упустил. Ходить на работу нельзя, но уволить за прогул можно.
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Магазины поросятки и не думали закрываться.
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Якщо ти про рошен, то вони до продуктових відносяться
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Кофе в кофейном аппарате тоже к продуктам относится, но кофе нельзя, а шоколадки можно, двойная мораль.
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Виталик превратился в прожженного барыгу сбивающий бабло с испуганных киян...
И гордится этим...

Копеечка к копеечке с нищего населения....
Деградировал...
А я еще помню его другим...

Киевляне, которые нарушили правила карантина, заплатили в бюджет уже почти 100 тыс. грн. штрафов, - Кличко - Цензор.НЕТ 8465
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Был Великий Спортсмен, стал жалким барыгой....
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Ну а тепер Кличко стане президентом, а Порошенко прем'єр-міністром.
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То він стращає інших щоб не порушували.
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А вже сьогодні кабміном у закон 211-2020п внесені зміни, згідно яких ці люди вже не були би порушниками карантину. Так на мутній хвилі дозволів та перепусток СН роблять собі гроші.
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заплатили, чи отримали квитанції?
щось я сумніваюсь, що хтось побіжить платити
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А вот судебная статистика утверждает обратное, утверждает что фактически все дела в судах предусмотренное статьей 44-3 КУоАП рассыпаются, так кто же так безбожно врет?
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Поки справа дійде до суду, то з'являться ще декілька доповнень до цього закону і тоді дії цих людей не будуть розглядатися як порушення. А ці рішення суду будуть оскаржені.
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Нувориши пешком не ходют...
Скольких пенсов штрафонул ??
🤔
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Ага развалили экономику похерили медицину распродали все маски - лохи заплатят.Україна - для людей ..... немогу поднять ввп - заберу у трудяги последние монеты.Гитлер смотрит на клоуна ..... я многое упустил из своей жизни
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якщо в оштрафованих є хоч крапля мізків, а коли стосується грошей більшість починає метикувати краще, то заплатити цей штраф - себе не поважати та обікрасти
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Яку б дурню не зробив Кличко, але за Ткаченка кияни не будуть голосувати.
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Я давно думаю о этой ситуации.
Отдавать город кому попало больше нельзя.
Человек должен быть коренным киевлянином или хотя бы прожить в городе лет 30, кроме того иметь успешный опыт управления большими хозяйственными объектами.
Эти приезжие гастрооеры в глубине души ненавидят Киев и киевлян и не понимают их проблем.
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Це мабуть ті кияни, яких посадили на карантин у готель Козацький, а вони втекли.
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Якщо взяти до уваги що штрафують в основному пенсіонерів , то якщо пенсія 2 тис грив , а штраф 17 тис . То тоді їм 8,5 місяців вже потрібно нічого не їсти , а @рати перестануть автоматично .
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Так вот как они решили бюджет решили наполнить. Во всём мире государство помогает людям материально, а у нас наоборот государство последние у людей отбирает.
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