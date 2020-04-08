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 На Херсонщині танкові підрозділи 36-ї ОБМП провели тактичні навчання з бойовою стрільбою вночі. ФОТО

На Херсонщині танкові підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти провели тактичні навчання з бойовою стрільбою вночі, під час яких були відпрацьовані дії в наступі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На Херсонщині танкові підрозділи 36-ї ОБМП провели тактичні навчання з бойовою стрільбою вночі 01

Навчання проходили в кілька етапів, під час яких морські піхотинці відпрацювали водіння бойових машин, тактичне маскування, розгортання в бойовий порядок і вихід на певні рубежі.

Подолавши загородження, танковий взвод атакував противника. З ходу було знищено вогнем протитанкові і вогневі засоби, які перешкоджали подальшому просуванню. Крім того, було відпрацьовано алгоритм дій при евакуації танка і пораненого військовослужбовця.

На Херсонщині танкові підрозділи 36-ї ОБМП провели тактичні навчання з бойовою стрільбою вночі 02

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На Херсонщині танкові підрозділи 36-ї ОБМП провели тактичні навчання з бойовою стрільбою вночі 03

"Наступ вночі має як негативну, так і позитивну сторону. Ніч обмежує видимість, утруднює орієнтування, збільшує час на виявлення й ураження цілей. Тому знижується ефективність вогню і збільшується витрата боєприпасів та освітлювальних засобів. З іншого боку, нічні умови дозволяють непомітно для противника займати, обладнувати вихідне положення для наступу і маскування і несподівано атакувати його. У цих умовах зменшуються втрати від наявності протитанкових засобів і авіації. Крім цього, нічна атака чинить на противника сильний моральний вплив", - зазначив керівник навчань майор В'ячеслав Якубінський.

На Херсонщині танкові підрозділи 36-ї ОБМП провели тактичні навчання з бойовою стрільбою вночі 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187759
 
   
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Нічні навчання це чудово, а нічні стрільби це просто супер. Тепер би ще організувати нічні стрільби з використанням протитанкових керованих реактивних снарядів, щоб це було дійсно по-справжньому! Але вже добре що нікого не задавили вночі!
В 36 ОБМП є танковий батальйон та танкові роти Т-80БВ які не можуть стріляти ********* керованими протитанковими реактивними снарядами Комбат на відстань до 5000м , що зменшує цінність цих танків на полі бою! До того ж використання радянських ненадійних танків ефективне коли танків багато, хоча б танкова бригада. Тому потрібно додати в 36 ОБМП ще один танковий батальйон - спецпризначення де будуть Т-80БВМ з можливістю стріляти Комбатами, щоб технічні поломки не зменшували бойових можливостей бригади! Два танкових батальйони Т-80БВ хоч якось покращать ситуацію з обмеженими наступальними можливостями бригади морської піхоти!
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Вдалого навчання воїни України та потім гарного полювання на расіянських окупантів!!!!!
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На Херсонщине танковые подразделения 36-й ОБМП проводили тактические учения с боевой стрельбой ночью,39 танков пошли в сторону Перешейка,в Крыму оккупанты подняли в ружьё космические войска.
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Скоріш "подзємно-космічєскіє". Це коли війська під землею і косматі-косматі. На Херсонщине танковые подразделения 36-й ОБМП провели тактические учения с боевой стрельбой ночью - Цензор.НЕТ 4986
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