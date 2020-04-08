 Чотирьох українців оштрафували за порушення карантину в Польщі

Коли там вони оглядали ринкову площу, з’явилася поліція, яка виписала їм штраф за це порушення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Під час прогулянки центром міста до чоловіків підійшла поліція, аби їх перевірити. Вони порушили правила щодо пересування і їх покарали штрафами. Вони усвідомлювали, що діють заборони, але не сподівалися, що хтось на Ринку їх затримає і захоче перевірити. Вони розраховували на везіння, однак так не сталося і на цьому їхня екскурсія завершилася", - повідомила пресофіцер Повітового управління поліції у Сандомєжі Пауліна Мруз.

Вона також зазначила, що це перша ситуація покарання після того, як було введено більш жорсткі правила щодо пересування.

Обмеження у пересуванні діятимуть принаймні до 11 квітня. До цього часу у Польщі не можна пересуватись, окрім побутових справ, професійних чи пов’язаних зі здоров’ям обов'язків. Правила не стосуються доїзду на роботу, волонтерства, необхідних покупок, в тому числі і ліків, та вигулювання собак.

За порушення цих правил, відповідно до закону про запобігання та боротьбу із зараженнями та інфекційними хворобами, санітарний інспектор може покарати фінансовим штрафом від 5 то 30 тисяч злотих.