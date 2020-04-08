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 Чотирьох українців оштрафували за порушення карантину в Польщі

Четверо українців, які живуть у Стальововольському повіті на півдні Польщі, вирішили поїхати на екскурсію до Сандомєжа.

Коли там вони оглядали ринкову площу, з’явилася поліція, яка виписала їм штраф за це порушення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Під час прогулянки центром міста до чоловіків підійшла поліція, аби їх перевірити. Вони порушили правила щодо пересування і їх покарали штрафами. Вони усвідомлювали, що діють заборони, але не сподівалися, що хтось на Ринку їх затримає і захоче перевірити. Вони розраховували на везіння, однак так не сталося і на цьому їхня екскурсія завершилася", - повідомила пресофіцер Повітового управління поліції у Сандомєжі Пауліна Мруз.

Вона також зазначила, що це перша ситуація покарання після того, як було введено більш жорсткі правила щодо пересування.

Обмеження у пересуванні діятимуть принаймні до 11 квітня. До цього часу у Польщі не можна пересуватись, окрім побутових справ, професійних чи пов’язаних зі здоров’ям обов'язків. Правила не стосуються доїзду на роботу, волонтерства, необхідних покупок, в тому числі і ліків, та вигулювання собак.

За порушення цих правил, відповідно до закону про запобігання та боротьбу із зараженнями та інфекційними хворобами, санітарний інспектор може покарати фінансовим штрафом від 5 то 30 тисяч злотих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187758
 
 
 Топ коментарі
 
А у нас полно дебилов,гуляют и без масок. Полиции вообще не видно.
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Pro Max -- то вже буде за політичними переконаннями, напевно...
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Надо конкретизировать. А то сейчас умирают люди в возрасте, не дай бог станут умирать с высоким IQ...
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Так если останутся одни академики, то кто работать то будет
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Надо им на помощь цензоровского порохобота бандеролью выслать, чтоб защищал их в качестве адвоката Чотирьох українців оштрафували за порушення карантину в Польщі - Цензор.НЕТ 5298 тем более много ума не надо, достаточно фразы "А вот наш Печерский суд".......
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то твій співрозмовник здається саме про тебе і написав трошки вище.))
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А что предложил украинцам зеленый недоразвитый? Самостоятельный домашний арест под угрозой бешенного штрафа и откровенную ложь о количестве заболевших и умерших....
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якось не зрозумло ти висловлюєшся, тобі мало чи багато "заболевших и умерших"?
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Де той "грамотний" одесит, який розповідав копам про "докумєнти"?
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То не Україна. Пани накостиляли по шиї. Четверых украинцев оштрафовали за нарушение карантина в Польше - Цензор.НЕТ 1802
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Цікаво, чи намагалися розповідати по "документи" та інше, та ліпити грамотіїв?
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Тоді б напевно мусіли себе на запчастини продати , щоб сплатити штраф 😁😁😁
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А у нас полно дебилов,гуляют и без масок. Полиции вообще не видно.
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А шо в Польше тоже Аваков есть? Четверых украинцев оштрафовали за нарушение карантина в Польше - Цензор.НЕТ 9337 Мож брат? Порохоботы, в шоке Четверых украинцев оштрафовали за нарушение карантина в Польше - Цензор.НЕТ 9627 какаята коллективная аваковщина прям...
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як тобі спиться без "парахаботів"? Чи ти одного таки на ніч завжди запрошуєш, ну, щоб спокійно заснути?
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І це супер . Дибілів треба вчити , щоб нормальним людям жилось безпечніше 😁👍
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А если б у нас так гуляли и им штраф выписали, то сразу бы стали наши юристы рычать что нарушают права граждан! А в Польше наши даже не спорили и заплатили тихо штраф! Так где больше демократия в Польше или у нас?
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Ну Польща це така покращена версія України. Мені здається деколи, що адін народ, але у Польщі люди шляхетні, чесні та відповідальні, а в Україні, нєстети, маємо те що маємо. Недаремно поляки зламали хребта комуністичній почварі (Папа, Солідарність). Чотирьох українців оштрафували за порушення карантину в Польщі - Цензор.НЕТ 3981
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ай -яй-яй-яй-яй.. Зараз наші противсіхєри почнуть волати про "ущемльонниє констітуционниє права" )))))))))
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