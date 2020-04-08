 У МВС обговорили зі священнослужителями формати проведення релігійних свят під час карантину

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС.
У повідомленні зазначається: "Радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт заявив, що правоохоронці розуміють бажання вірян відсвяткувати Великдень, іудейський Песах і мусульманські свята - Ніч Бараата та початок місяця Рамадан.
Правоохоронці провели онлайн зустріч з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.
"Ми визначили формат проведення Богослужінь, особливо під час головного християнського свята - Великодня, а також юдейського Песаху і мусульманських свят - Ночі Бараата та початку місяця Рамадан. Після жвавого обговорення дійшли певної згоди", - наголосив Юрій Тандіт.
План проведення релігійних свят такий:
- Cлужби у храмах проводитимуться, однак, за участю не більше десяти осіб – для парафіян трансляція відбуватиметься у режимі онлайн. У місцях богослужінь може бути присутня обмежена кількість людей, а саме: священник, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію. Обов’язковою умовою є носіння захисних масок чи респіраторів усіма присутніми, крім священнослужителя.
- Вірянам не забороняється відвідувати храм в індивідуальному порядку в час відсутності проведення Богослужінь, але в такому разі кількість осіб, які одночасно перебувають разом не повинна бути більше двох у великих Храмах та однієї у Храмах меншого розміру, не враховуючи священнослужителя. Усі присутні зобов’язані носити маски, а ззовні не повинно бути черг.
- Щодо проведення обряду освячення пасок та великодніх кошиків, існуватиме декілька можливостей. У містах, священнослужителі можут бути запрошені у пекарні, на заводи або ж у магазини, для освячення там пасок, таким чином усі охочі можуть купити вже освячений хліб. У сільській місцевості, віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота, а священник матиме змогу пройти вулицями та освятити їх. Таким чином вдасться мінімізувати кількість контактів між людьми.
Радник міністра наголосив, що людське життя, його захист, фізичний та моральний розвиток особи - це спільна місія Церкви та Держави. Тому, у разі намагань вірян відвідувати церкву, поліцейські патрулі толерантно та виважено роз’яснюватимуть необхідність виконання правил карантину.
Юрій Тандіт також підкреслив, що для безперешкодного пересування священників до місць проведення служб, представники конфесій мають подати списки своїх священнослужителів. Окремо з представниками різних конфесій обговорили волонтерську роботу церков, які опікуються безхатьками та соціально незахищеними верствами населення.
Правоохоронці просять представників релігійних організацій подати списки відповідальних за це осіб та місць проведення відповідних заходів".
Кто масочки не носит того шестеро выносят!
А он и не сойдет!
и дай Бог, чтоб хоть так дошло
В Индии население начало лупить полицейских, которые днями ранее лупили всех за посещение мечети бамбуковыми палками.
Эти тоже выпросят.
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.
Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне,
Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни -
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.
Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!
Да кто есть кто, да кто был кем? - мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.
Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы -
Удобную религию
Придумали индусы!
1969 В.Высоцкий
Про це вам без сльоз розказати ніззя -
По парку з собакой гуляли друззя.
Прєступніки явно - бо була у них
Застірана маска, застірана маска,
Застірана маска. Одна. На двоїх...
Собака не встигла сходити в кусти,
Як збіглись ловити друзєй тих мєнти -
Шість пєших, машина і ще гвинтокрил!
І старший наряда, і старший наряда,
Арсєній Барісич їх грозно спросив:
Ну чьо нарушаєм закон, гаспада?
Припьорлісь втройом нєобачно сюда?
А маска одна. Ето нє єрунда -
Берьом куркулятор, берьом куркулятор,
У баксах дєшевле - с вас штука тогда!..
Мєнти обложили й тікати ніззя,
Біжим до машини - рішили друззя,
Швиденько з горла по сто грам одхлебньом!
І штраф стане менший, і штраф стане менший,
І штраф стане менший, бо пйом за рульом!!!
...Упав гвинтокрил офігєвший з небес,
Барісич в карман за лікарством полєз -
Не ждав, шо друззя так його кидануть...
А хлопці в машині, а хлопці в машині,
А хлопці в машині по соточкє п'ють.
Тепер вот прошу - розкажіть, пацани:
Такі довбодятли зачєм нам нужни?
Зачєм ЗЄлєбобіки вибрали їх ???
Святу монобільшість, святу монобільшість
Святу монобільшість... Ще й Бубочка - псіх...
Бога, Сына и Духа святаго - вместе не собираться!
Только Двоим!
Решали -кто лишний?
😇