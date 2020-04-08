 Депутати пропонують судити людей, які перебувають під вартою, без їхньої участі в засіданні

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла член цього комітету, народний депутат від фракції "Голос" Олександра Устінова.
Нагадаємо, законопроєктом № 3276 передбачено тимчасово, на період карантину, встановити особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження. Зокрема, цим документом депутати мають врегулювати роботу слідчих суддів, питання, пов'язані з продовженням строків тримання під вартою, участь сторін у судових засіданнях у віддаленому режимі.
За словами Устінової, коли за законопроєкт голосували в першому читанні, депутатам вдалося досягти компромісу щодо спірних питань. Але сьогодні ситуація змінилася. Депутатам за дві години до початку засідання роздали остаточну редакцію документа, в якому більшість поправок депутатів від "Слуги народу" були пов'язані з нормою, яка стосується участі людини, що перебуває під вартою, в судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Суть врахованої поправки зводиться до наступного: у разі відмови підозрюваного, обвинуваченого від участі в розгляді справи в режимі відеоконференції, розгляд здійснюється без його участі, в присутності його адвоката. Якщо адвокат не зможе прибути для участі в розгляді клопотання про застосування або продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, або у підозрюваного, обвинуваченого немає адвоката, слідчий суддя або суд залучають захисника для проведення окремої процесуальної дії.
"На сьогодні кодекс передбачає такий порядок. Рішення про проведення засідання в режимі відеоконференції ухвалює суддя, але якщо людина не згодна, її мають привезти на засідання. Тепер же пропонують будь-яку людину судити без неї. Це може привести до численних зловживань. У тих же СІЗО це буде напевно використано. Така норма порушує права людини, ухвалювати такий законопроєкт не можна", - вважає Устінова.
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Пропоную українцям,які є ЄДИНИМ джерелом влади в Україні,згідно Конституції,узаконити Суд Лінча над барижними чинушами та депутатами усіх рівнів прямо на вулиці.Вирок повинно винести одночасно не менше 30-ти людей.
-Але ж у державі є надзірні інстанції, як за слідчими, прокурорами так і судами та суддями....Для чого і на їх утримання витрачати кошти, якщо вони нікого за "штучки" не покарали, не засудили, не звільнили зі служби, не конфіскували майна корумпованих прокурорів, слідчих суддів
-чому найвищі політичні владні інстанції - в свою чергу не здійснюють оргвисновків по кадровому складу надзірних інстанцій?
- бо всі і по всій описаній вертикалі - в долі... І як не крути, а виходить знову - ОЗУ !!
-- Але ж скажете - багатьох звільняють... Так , звільняють в основному сумлінних, забруднених, теж в основному - лишають на службі, тримають, підвищують, нагороджують, преміюютьть, назначають, чіпляють зірки і лампаси.,
Десять років - МАСОВИЙ розгул масової злочинності в Україні!
А хто сидить в буцигарнях? " - мілкота і виконавці... Чому не сидять високопосадовці? Бо вони, як не "кришталево чисті ", то аж... "діамантові"...
-- Ні для кого не секрет, що "елітні" корупціонери і на свободі, та ще й на владних посадах!
- і весь цей час злочинність рукотворна.... найвищими ешелонами влади!
Тому, визначення всієї, найвищої влади, як ОЗУ (організоване злочинне угрупування) слід сприймати не як алегорію, а як доконану істину, як однозначний факт!
Йозеф Кнехт
13 серпня 2015 року Білик їде до Криму через москву в порушення норм законодавства України,де відпочиває з шістками кремля кіркоровим та крутим. Для всіх адекватів це чорна мітка, але сьогодні імб#цили з ОПУ вирішили її привітати на офіційній сторінці.
Справа сивохо живе.Малороси
В стенах нашей ВР бездомные Брюсселя тоже могут поесть и поспать!
Пора начинать строить забор по периметру, что бы граждане не разбежались!
А как идея , шо бы без судей ?!
Поставить мобильную аплоудину на айфон генпрокурорши и пусть на так кликает и выносит приговоры ?!
Как хорошо жить без мозгов если ты ся называешь "Слухой арода"
поэтому не нужно изобретать колесо, а нужно вернуть карательную медицину как было в СССР...
Дешево, быстро, сердито и удобно....
И судебных заседаний проводить не нужно...
Врачи в камере осмотрели..., написали заключение - и вперед в дурку...
Вон по делу Шеремета ... - понятно же что там все психи вернувшиеся с войны...
"ВОР В ЗАКОНЕ" (устаревш.) - мотавший сроки закоренелый вор, уркаган в авторитете.
"ВОР В ЗАКОНЕ" (современ.) - президент, депутаты, гос.чиновник, олигарх в окружаущем их социуме, буржуазное лицо эксплуатируещее людей.
Стрєлок Воз борн ту Хєлл
Відео 2014 го року.
Татаров називає Майдан особливо тяжким злочином і погрожує 15-ма роками ув*язнення. І тепер його мають призначити заступником Єрмака.
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