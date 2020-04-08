 Депутати пропонують судити людей, які перебувають під вартою, без їхньої участі в засіданні

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла член цього комітету, народний депутат від фракції "Голос" Олександра Устінова.

Нагадаємо, законопроєктом № 3276 передбачено тимчасово, на період карантину, встановити особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження. Зокрема, цим документом депутати мають врегулювати роботу слідчих суддів, питання, пов'язані з продовженням строків тримання під вартою, участь сторін у судових засіданнях у віддаленому режимі.

За словами Устінової, коли за законопроєкт голосували в першому читанні, депутатам вдалося досягти компромісу щодо спірних питань. Але сьогодні ситуація змінилася. Депутатам за дві години до початку засідання роздали остаточну редакцію документа, в якому більшість поправок депутатів від "Слуги народу" були пов'язані з нормою, яка стосується участі людини, що перебуває під вартою, в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

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Суть врахованої поправки зводиться до наступного: у разі відмови підозрюваного, обвинуваченого від участі в розгляді справи в режимі відеоконференції, розгляд здійснюється без його участі, в присутності його адвоката. Якщо адвокат не зможе прибути для участі в розгляді клопотання про застосування або продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, або у підозрюваного, обвинуваченого немає адвоката, слідчий суддя або суд залучають захисника для проведення окремої процесуальної дії.

"На сьогодні кодекс передбачає такий порядок. Рішення про проведення засідання в режимі відеоконференції ухвалює суддя, але якщо людина не згодна, її мають привезти на засідання. Тепер же пропонують будь-яку людину судити без неї. Це може привести до численних зловживань. У тих же СІЗО це буде напевно використано. Така норма порушує права людини, ухвалювати такий законопроєкт не можна", - вважає Устінова.