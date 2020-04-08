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 П'ять країн ЄС закликали Росію виконувати резолюцію Радбезу ООН і співпрацювати з міжнародним розслідуванням у справі МН17

П'ять країн Євросоюзу закликали Росію виконувати резолюції РБ ООН щодо взаємодії з міжнародним розслідуванням у справі збитого літака Малайзійських авіаліній MH17.

Про це йдеться в спільній заяві Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини й Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прикро, що російська влада донині не співпрацює повною мірою з незалежним розслідуванням JIT (Спільної слідчої групи – ред.). В той час, як кримінальне розслідування JIT триває, ми закликаємо всі держави, зокрема Російську Федерацію, виконати свої зобов'язання за Резолюцією 2166 ООН і повністю співпрацювати з міжнародним розслідуванням", - наголошується в документі.

При цьому зазначається, що початок кримінального судового розгляду 9 березня в Гаазькому окружному суді "став важливою віхою для встановлення правди й справедливості для жертв та їхніх сімей, а також до притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за збитий рейс MH17".

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П'ять країн привітали в спільній заяві роботу голландської судової влади. "Ми висловлюємо повну впевненість у їх незалежності, неупередженості та професіоналізмі", - підкреслюється в документі.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

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9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187754
 
   
 Топ коментарі
 
Министерство Юстиции США : РАБссия давала взятки чиновникам ФИФА и нескольким национальным федерациям футбола, чтобы провести чемпионат мира по футболу на РАБссии.Дело принимает грандиозный скандал...,Многоходовка Путлера влазит в очередное дерьмо... П'ять країн ЄС закликали Росію виконувати резолюцію Радбезу ООН і співпрацювати з міжнародним розслідуванням у справі МН17 - Цензор.НЕТ 2543
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РФ согласна только возглавить, не царское это дело - сотрудничать.
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Сегодня был в Ютьюбе по поводу этой катастрофы.Нашли прослушку Гиркина за 8 июня 2014 года,где он просит спасти проект Новороссия РАБссиянским оружием и техникой,иначе нам не спастись...,Это 8 июня,лайнер сбили 17 июля...,и далее проследили за все действия РАБссиянских крыс...,следов хватит на пять Трибуналов...
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Ну что ж... Международный Протокол этого требует, приходится призывать. Демократия. Хоть все прекрасно понимают- призывай, не призывай...
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"Досадно, что российские власти до сих пор не сотрудничает в полной мереИсточник: https://censor.net.ua/n3187754
....


досадно,
но ладно...

5 стран... а остальные что??

ахахаха


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призывай не призывай...
тут кто-то подсунул деду вместо текста выступления "Повесть временных лет"
теперь я пологаю, что враги расеи не госдеп с НАТО и бэндэрами, а печенеги!
Гаврила в бункере укрылся,
Гаврилу печенег терзал.
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РФ согласна только возглавить, не царское это дело - сотрудничать.
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Сегодня был в Ютьюбе по поводу этой катастрофы.Нашли прослушку Гиркина за 8 июня 2014 года,где он просит спасти проект Новороссия РАБссиянским оружием и техникой,иначе нам не спастись...,Это 8 июня,лайнер сбили 17 июля...,и далее проследили за все действия РАБссиянских крыс...,следов хватит на пять Трибуналов...
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Анатолий Штирлиц



#200_бригада 07.04.20 Гарах "Саид" Александр сходил на концерт Кобзона. Обстоятельства требуют уточнения За инфу спасибо
@666_mancer

П'ять країн ЄС закликали Росію виконувати резолюцію Радбезу ООН і співпрацювати з міжнародним розслідуванням у справі МН17 - Цензор.НЕТ 2014
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Krychek



В Питере возле онкоцентра собралась огромная толпа чтобы пройти тест на коронавирус.
Тест заключается в измерении температуры и заполнении анкеты. Вирус доволен количеству долбо@бов.

https://twitter.com/i/status/1247438532697829376
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Дарма призивають.Кацапія зараз на колінах стоіть перед Саудівськой Аравією. П'ять країн ЄС закликали Росію виконувати резолюцію Радбезу ООН і співпрацювати з міжнародним розслідуванням у справі МН17 - Цензор.НЕТ 3566
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а взагалі, я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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А Украина? Даже если сейчас она временно представлена в лице этих дебилов...
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Министерство Юстиции США : РАБссия давала взятки чиновникам ФИФА и нескольким национальным федерациям футбола, чтобы провести чемпионат мира по футболу на РАБссии.Дело принимает грандиозный скандал...,Многоходовка Путлера влазит в очередное дерьмо...
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Сора Гончаренко - Шлюкаш https://youtu.be/q0k_a7IEWi0 вата бомбонула даже на чужую территорию понабегала
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