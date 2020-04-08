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Все про:Італія (487) COVID-19 (3306)

 За добу в Італії померло 542 особи, видужала рекордна кількість пацієнтів - 2009 осіб

В Італії за добу зафіксували рекордну кількість тих, хто одужали від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в середу телеканал Rai News.

"Сьогодні рекорд - одужало 2 009 за день. Крім того, за добу 542 пацієнти померло", - заявив глава департаменту цивільної оборони Італії Анджело Борреллі.

Загалом в Італії вже одужала 26 491 особа, які заразилися коронавірусом.

Згідно з даними департаменту цивільної оборони Італії, п'ятий день поспіль знижується кількість пацієнтів у палатах інтенсивної терапії.

Від початку епідемії коронавірусу в Італії зареєстрували 95 262 хворих. За останню добу - 1 195 хворих.

Померли за час епідемії COVID-19 в Італії 17 669 осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187753
 
   
 Топ коментарі
 
Я таки думаю, что вирус есть и косит людей. Но еще больше косит людей паника от нагнетаемой в СМИ истерии по этому поводу.
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Вот неинтересная новость. Какая разница, сколько выздоровело? Всем же интересно, когда умерло да выявлено новых побольше. А тут выздоравливать начали... Непорядок
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Спирта столько навезли - конечно.
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Вот неинтересная новость. Какая разница, сколько выздоровело? Всем же интересно, когда умерло да выявлено новых побольше. А тут выздоравливать начали... Непорядок
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Это хорошо что всё идет на спад. Но китайские власти писали что можно второй раз эту заразу подхватить.
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Может, через какое-то время, а через какое - мы не знаем: год - два - пять...
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й 3-й,й 4-й, якщо не вмреш у попередньому За добу в Італії померло 542 особи, видужала рекордна кількість пацієнтів - 2009 осіб - Цензор.НЕТ 8986
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пунктуація трохи заважає. Хоча когда-то,відрізняється від скоро
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Это не удивительно, что человек может повторно заразиться. Да, у него вырабатывается определенный иммунитет, но не 100%-ный же. Иначе бы люди не болели гриппом, один раз им переболев. Тут многое от общего здоровья и иммунитета конкретного человека зависит.
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Напиши в личку маме Римме благодарность за воспитание сына.
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вроде ни кто не сообщал о случаях повторного заражении - это ты ляпнул так от нечего делать
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Ну это они мутят, не выздоровели, а выписались из больницы. После вирусной пневмонии реабилитация может занять пару месяцев. Причем молодой превращается в старика. Отдышка и сердце выскакивает из груди сразу как поднялся на второй этаж, за травмаем так бегать и вообще нельзя, может прибежать уже труп.
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Значит тем, кто переболел, бегать можно только за катафалком.
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Я не зануда, но формулировка "бегать можно только за" подходит только для движущихся объектов. А с неподвижными там уже куча вариантов - морг, кладбище, крематорий... Причем, Педалик будет настаивать на последнем варианте.
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Для справки паникерам: ""Каждый час умирает 67 наших сограждан, за сутки умирает - 1600"(О.Богомолец, 2019 год)
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Вы таки думаете что все это невзаправду?
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Я таки думаю, что вирус есть и косит людей. Но еще больше косит людей паника от нагнетаемой в СМИ истерии по этому поводу.
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Я вот сколько смотрю и у людей адекватных не замечаю паники, а лишь призывы к осторожности и соблюдению карантинных мер.
А вот всяких у неадекватов, которые истерят, что это все мировой заговор и все умрут с голоду натуральная паника
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Тю, конечно не умрут, ломбарды же работают.
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Тут,шановний буду протестувати.Паніку створювали й створюють не ЗМІ , а Влада! Скотство,алчність,кретинізм й ідіотизм Останньої. ЗМІ, тут якось збоку, й навіть дезу стосовно статистики влаштовують влади За добу в Італії померло 542 особи, видужала рекордна кількість пацієнтів - 2009 осіб - Цензор.НЕТ 870 Здоровий глузд,інколи корисний
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Те кто не паникуют ходят без масок, я правильно понял?
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Вопрос не в смертности, вопрос больше в том, что государство боится перегрузить систему здравоохранения тучей больных.
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В Италии два месяца назад именно так тоже говорили !!!

Хочу лишь напомнить , что во всех абсолютно страннах самая высокая смертность и процент зараженных это именно тупые религиозные схоласты , доказывающее , шо никакого вируса нет !
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Як наші туди потрапили, то все й на краще, дякувати Богові, пішло.
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Я не розумію до чого питання про спирт. Ви ж не вважаєте, що людям повезли звичайний питний спирт?
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Переконливо той козарлюга лікується. Треба і собі таку сулію вакцини вигнати.
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У кацапов приказ - снижать градус истерии? Или еще нет?
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Все достоверные данные запаздывают где-то на неделю,из-за недельного запаздывания проявления симптомов болезни. Но если пик уже пройден,то вести о выздоровевших тоже будут запаздывать.То есть ситуация на сегодняшний день,соответствует тому,что было неделю назад,а сегодняшняя реальная ситуация на самом деле лучше,о чем мы узнаем через неделю.Но это если пик пройден.Будем надеяться.
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Ещё вчера, когда высокая смертность была только в Италии упоротые свидетели мирового заговора рассказывали, что Италия рисует статистику чтобы выпросить помощь у ЕС и объявить дефолт.
Упоротые ставили в пример Британию, что та смогла изолировать только тех, кто в группе риска.
Когда из-за неправильных карантинных мер в Британии начало умирать по тысяче человек в день, упоротые стали ставить пример Швецию, мол там здравомыслящее руководство, которое единственные из всех стран Европы не ввели карантин.
Сейчас в Швеции начали умирать от короны по 100 человек в день.
Что на этот раз выдумают пациенты палаты №6?
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Segodnia v Polse rekord 30 umerli.Uze nacinajet umeret pobolse i vostocnoj Evropi
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Poka neploxo vygledit Japonija i Koreja.U nix virus i zasiol odnim iz pervyx no sumeli mozno skazat dostojno poborotsia
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Япония вовремя закрыла границы с Китаем.
Сейчас в Японии только все начинается и они тоже придут к карантину.
https://youtu.be/yh9Lz7ENCGo
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Ещё дня 4-5 назад Ляшко радостно распространял статистику 2,4%, что у нас мол все в порядке.
А вчера статистика была уже 3,1% и радости у него было поменьше.
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Похоже в Италии начали заканчиваться старички и старушки...
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***, вот так всю жизнь платишь в пенсионный фонд, а потом - херак - и вирус. И пенсией не попользуешься.
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А нам так і казали - все звідти. А ми не почули.
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лучше у умного содрать,чем с кацапом найти..(с)
старинная австрийская мудрость
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Если это правильно, повторить не зазорно.
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Лучше пускай у Австрийцев скатывают чем сами что-то придумывают.
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1. Что не так с вакциной от корона вируса? - https://www.youtube.com/watch?v=tTj5ejaIUzo
в дании уже приняли закон о принудительной вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не существует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.

2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc

3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -

4. Лже корона вируса - https://www.youtube.com/watch?v=NCopLEQ2Ang&list=PLaGCqH9IaJ1VVbiVA3LM32KCxtOW4d6md&index=2&t=0s
для тех кому в падлу посмотреть видео))).
2:16 мин видео: - давайте поговорим о корона вирусе - это группа вирусов которая относиться к группе гриппов - т.е. грипп орви и др. весьма прост заболевания.
Удивительно до какой степени его распиарили, вызвали панику и ажиотаж среди огромного количества населения!!!
но вирусов всего 2ва типа: 1ый тип РНК вирус состоящий из одно-цепочечных молекул нуклеотидов - это очень простые и маложизнеспособные типы вирусов...
другое дело ДНК овые типы вирусов - эпидемия онкологии, спида которые сейчас продолжаються ведь не было и нет такой паники.
6:12 - РНК вирусы очень слабые и неспособные жить в открытой среде
это очень старый вирус и по сравнению с современными типами вирусов очень слабый.
о коронавирусе было упоминание в 1976 году, в газете СОВКОВОЙ..
7:31 минута видео - противогрипозный арсенал - большинство препаратов стимулируют в организме образование противовирусного белка - ИНТЕРФЕРОНА, .. при этом организм
легче отбивает атаку вируса , причем не важно какой это вирус: гриппа , парагриппа, аденавирус ,КОРОНА-ВИРУС(!!!), ротавирус или какойто другой.
10:05 по фактам:
1 . вирус слабый
2. появился очень давно


ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон
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Зато амеры все рекорды бьют...Трамп так вообще предрекает полный ****** у них там..
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