 За добу в Італії померло 542 особи, видужала рекордна кількість пацієнтів - 2009 осіб

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в середу телеканал Rai News.

"Сьогодні рекорд - одужало 2 009 за день. Крім того, за добу 542 пацієнти померло", - заявив глава департаменту цивільної оборони Італії Анджело Борреллі.

Загалом в Італії вже одужала 26 491 особа, які заразилися коронавірусом.

Згідно з даними департаменту цивільної оборони Італії, п'ятий день поспіль знижується кількість пацієнтів у палатах інтенсивної терапії.

Від початку епідемії коронавірусу в Італії зареєстрували 95 262 хворих. За останню добу - 1 195 хворих.

Померли за час епідемії COVID-19 в Італії 17 669 осіб.

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