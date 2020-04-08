 За добу в Італії померло 542 особи, видужала рекордна кількість пацієнтів - 2009 осіб

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в середу телеканал Rai News.
"Сьогодні рекорд - одужало 2 009 за день. Крім того, за добу 542 пацієнти померло", - заявив глава департаменту цивільної оборони Італії Анджело Борреллі.
Загалом в Італії вже одужала 26 491 особа, які заразилися коронавірусом.
Згідно з даними департаменту цивільної оборони Італії, п'ятий день поспіль знижується кількість пацієнтів у палатах інтенсивної терапії.
Від початку епідемії коронавірусу в Італії зареєстрували 95 262 хворих. За останню добу - 1 195 хворих.
Померли за час епідемії COVID-19 в Італії 17 669 осіб.
А вот всяких у неадекватов, которые истерят, что это все мировой заговор и все умрут с голоду натуральная паника
Хочу лишь напомнить , что во всех абсолютно страннах самая высокая смертность и процент зараженных это именно тупые религиозные схоласты , доказывающее , шо никакого вируса нет !
Упоротые ставили в пример Британию, что та смогла изолировать только тех, кто в группе риска.
Когда из-за неправильных карантинных мер в Британии начало умирать по тысяче человек в день, упоротые стали ставить пример Швецию, мол там здравомыслящее руководство, которое единственные из всех стран Европы не ввели карантин.
Сейчас в Швеции начали умирать от короны по 100 человек в день.
Что на этот раз выдумают пациенты палаты №6?
Сейчас в Японии только все начинается и они тоже придут к карантину.
https://youtu.be/yh9Lz7ENCGo
А вчера статистика была уже 3,1% и радости у него было поменьше.
старинная австрийская мудрость
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в дании уже приняли закон о принудительной вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не существует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.
2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc
3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -
4. Лже корона вируса - https://www.youtube.com/watch?v=NCopLEQ2Ang&list=PLaGCqH9IaJ1VVbiVA3LM32KCxtOW4d6md&index=2&t=0s
для тех кому в падлу посмотреть видео))).
2:16 мин видео: - давайте поговорим о корона вирусе - это группа вирусов которая относиться к группе гриппов - т.е. грипп орви и др. весьма прост заболевания.
Удивительно до какой степени его распиарили, вызвали панику и ажиотаж среди огромного количества населения!!!
но вирусов всего 2ва типа: 1ый тип РНК вирус состоящий из одно-цепочечных молекул нуклеотидов - это очень простые и маложизнеспособные типы вирусов...
другое дело ДНК овые типы вирусов - эпидемия онкологии, спида которые сейчас продолжаються ведь не было и нет такой паники.
6:12 - РНК вирусы очень слабые и неспособные жить в открытой среде
это очень старый вирус и по сравнению с современными типами вирусов очень слабый.
о коронавирусе было упоминание в 1976 году, в газете СОВКОВОЙ..
7:31 минута видео - противогрипозный арсенал - большинство препаратов стимулируют в организме образование противовирусного белка - ИНТЕРФЕРОНА, .. при этом организм
легче отбивает атаку вируса , причем не важно какой это вирус: гриппа , парагриппа, аденавирус ,КОРОНА-ВИРУС(!!!), ротавирус или какойто другой.
10:05 по фактам:
1 . вирус слабый
2. появился очень давно
ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон