 Кабмін змінив перелік об'єктів, які можуть продовжувати роботу в період карантину, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА

Про це на своєму каналі в Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Уточнили перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину і категорії громадян 60 років і старших, які не підлягають самоізоляції", - написав прем'єр.
Так, згідно з оновленими правилами продовжувати роботу в період карантину можуть об'єкти поштової та кур'єрської діяльності, будівельних робіт, збору і заготівлі відходів, заклади торгівлі будівельними матеріалами та хімчистки.
Також, було затверджено порядок обов'язкової госпіталізації осіб, які перетинають державний кордон, в обсерваторії. Місцеві органи влади отримали право оплачувати проживання осіб в обсерваторіях за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Також було уточнено, які саме категорії осіб старших 60 років не потребують самоізоляції. Серед них:
- державні службовці, депутати всіх рівнів, міські голови, судді та інші особи, на яких поширюється дія закону "Про запобігання корупції";
- військовослужбовці та співробітники Збройних Сил України, інших законних військових формувань і правоохоронних органів;
- особи, які здійснюють заходи, пов'язані з недопуском поширення COVID-19;
- особи, які забезпечують діяльність підприємств, установ і організацій критичної інфраструктури (у сферах енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікативних технологій, електронних комунікацій, банківського і фінансового секторів, оборонної промисловості, життєзабезпечення населення, зокрема сільського господарства та охорони здоров'я, комунальних, аварійних та рятувальних служб, служб екстреної допомоги населенню) і підприємств, включених до списку тих, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
А одяг чому не можна продавати?
Нинішні "правоохоронці", як і влада - суцільне ОЗУ...?
Сьогодні читаю "Підпільне виробництво неякісних антисептиків блоковано на Київщині та Житомирщині, - СБУ."
Добре! Молодці! А чому лише... блоковано?
Але чому саме СБУ? - це ж чистої води шахрайство... Стаття 190 Кримінального Кодексу України. Підслідність за цією статтею - за МВС Авакова! Значить там є ціла армія фахівців... з подібних розслідувань...І чим вони зайняті? І що вони ніколи не заходять в інтернет, ні на які сайти, не знали і не чують про підробку ліків і безподаткову торгівлю ними , яка ВІДКРИТО ПРОЦІВІТАЄ? "Пінкертонам" саме важливе - отримати інформацію... І що , вони нехтують таким надпотужним її джерелом, як інтернет? Чому ж не ловлять, коли для "пінкертонів" ця інформація пливе водоспадом прямо в їх "чисті руки"...?
-То ж так просто: замовте контрольні закупки кожного з "препаратів", затримайте агентів доставки, а далі - як за мотузочком - вийдете на бази зберігання ( а їх кілька, і вони одна в одній - як "матрьошка). Далі на виробників , власників, замовників і "кришувальників"... і так - до самого верху - аж до МВС і на самого Авакова!
Відкрийте майже любий сайт і в ньому вже на протязі років шести знайдете масу повідомлень типу: - "Лікують всі хвороби.." або конкретні, але мов їх - "аптеки скривают" чи "врачи не знают". А дана реклама довжиною сторінок 10, де посилаються на відомих авторитетів-медиків, чи "беруть у них інтерв'ю".
-"Средство не продается в аптеке, купить препарат, можно только на (адреса, чи контактні реквізити) ... Сделаем анонимную доставку в городах Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, ..." А далі - перелік хвороб, які їхніми "фуфломіцинами"які "лікують"
Згаданими в статтях, і спеціально виробленим "фуфломіцинами" (підробленими-пустушками)- препаратами.... "не з аптеки"... - поштою, кур'єри, за готівку. Тобто - ще й без сплати податків...( А чому податкова, шнорячи по сайтах, цього не помітила і "амністує" уклоністів?)... як і більшість інтернет-магазинів... Видно гроші в бюджект лишні, на відміну від своєї кишені". А виробники фуфломіцинів отруюють ними людей! І МОЗ цього не знає, не бачить? Тоді чому не протестує ні на КабМіні, ні на РадБезі , не шепне ЗЕ "кляузу" на "конкурентів"? А чому аптеки не протестують проти фальсифікаторів? Бо болісно уяснили, що криша в їхніх "кконкурнентів" дуже високо - аж на Печерських пагорбах Києва!
А чому "не бачить цього Аваков? - бо так задумано за його ж сценарієм?
Добре... А всі ГенПрокурори ніколи не бачили таких "реклам", А чому їм не підкажуть? А вони - Авакову...Або - сильніше запитання: а чому СБУ, масово затримуючи фальсифікаторів, не "підкаже" ні главі МВС, ні ГенПрокурору, що МВС "відпочиває"? Можливо тому, що ловлять саме тих, хто збрикнувся і не платить (перестав платити, чи мало ) "пінкертонам" з відомства Авакова?
Відповім: я не вірю, що всі названі субчики чогось не знають, чи не розуміють. Вірю що всі вони в долі і в настільки потужній, що можна знехтувати і зарплатами. Але не посадами, бо потік зникне... А хто їх призначив і тримає на посадах? - ЗЕ! А що він, його родичі, друзі, знайомі - ніхто не читав таких реклам...? - Вони ж на кожному кроці! І СБУ йому на вушко не шепнула? А чому на такі реклами самі не "купляються"? Бо знають - то фуфломіцин... як і те, що вони кришуються підопічними ЗЕ відомствами? І хто ж з них стане "підривати бюджет" родичів...?
Отак - зібравши всі ці, висловленні тут запитання, мимоволі отримуєш лише одну- єдину відповідь на них : ВСЯ верхівка влади в Україні - організоване злочинне угрупування - ОЗУ!
-Але ж у державі є надзірні інстанції, як за слідчими, прокурорами так і судами та суддями....Для чого і на їх утримання витрачати кошти, якщо вони нікого за "штучки" не покарали, не засудили, не звільнили зі служби, не конфіскували майна корумпованих прокурорів, слідчих суддів
-чому найвищі політичні владні інстанції - в свою чергу не здійснюють оргвисновків по кадровому складу надзірних інстанцій?
- бо всі і по всій описаній вертикалі - в долі... І як не крути, а виходить знову - ОЗУ !!
-- Але ж скажете - багатьох звільняють... Так , звільняють в основному сумлінних, забруднених, теж в основному - лишають на службі, тримають, підвищують, нагороджують, преміюютьть, назначають, чіпляють зірки і лампаси.,
Десять років - МАСОВИЙ розгул масової злочинності в Україні!
А хто сидить в буцигарнях? " - мілкота і виконавці... Чому не сидять високопосадовці? Бо вони, як не "кришталево чисті ", то аж... "діамантові"...
-- Ні для кого не секрет, що "елітні" корупціонери і на свободі, та ще й на владних посадах!
- і весь цей час злочинність рукотворна.... найвищими ешелонами влади!
Тому, визначення всієї, найвищої влади, як ОЗУ (організоване злочинне угрупування) слід сприймати не як алегорію, а як доконану істину, як однозначний факт!
- тобто - і секонд хенд ..?
Спихнули все на місцеві бюджети у яких забрали гроші. КазлЬІ.
Какое же это право? Получается, что это - обязанность!
Местные бюджеты пополнялись за счёт лиц, проживающих в гостиницах, которые теперь стали обсерваторами (если стали). Теперь бюджеты не только потеряли гостиничные деньги, но и должны оплачивать проживание обсервируемых. Конечно, местные бюджеты должны поучаствовать в деле борьбы с вирусом, но не велика ли нагрузка?
Должна ли местная фабрика, шьющая маски для всей страны, отгружать их в Киев бесплатно, при том, что материал и труд швей оплачен из местного бюджета?
а вірус перемогли
....
Конституция гарантирует каждому гражданину право на жизнь, соответственно, и право на смерть. И каждый совершеннолетний дееспособный гражданин вправе сам решать, как относиться к собственному здоровью. А такие вот "шедевры" пусть правительство придумывает в духе "разрешается переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора" и "разрешается касаться руками оголенных проводов электропроводки" исключительно для "слуг народа", но никак не для народа.
В новом вынужденном обиходе есть много не замеченных нами от страха преимуществ, и ещё вопрос, захотим ли мы от них потом отказаться. Как бывший учитель, я, например, сразу подумал о школе, которая свалила заботу о дисциплине на родителей. Как филолог - о том, сколько книг теперь читают. Как автор кулинарных опусов - о том, что они теперь многим пригодятся. Как избиратель - о том, как удобно голосовать по интернету. Как писатель - о том, что для меня ничего не изменилось. Как экстраверт - о том, что выпивать с друзьями можно и в сети. Как интроверт - о том, что можно этого не делать. Как велосипедист - о том, что нам ещё не запретили кататься, что весну никто не отменял и что в седле поневоле соблюдаешь ту необходимую дистанцию, которая с трудом предохраняет пешеходов от заразы. - А. Генис https://www.svoboda.org/a/30532152.html
А ночка тёмная была...
А по утру они прраснулись
А рейтинга то нифига...
😐
конгеніально.. хто може займатися корупцією, тому карантин необов'язковий
корупція - основа державності
Ограничивать Конституционные права возможно только после введения Чрезвычайного Положение - ЧП-не введено, которое вводится только через Верховную Раду и президентом. А, а не распоряжением Кабинета Министров и постановой №255 КабМИНа -
Вони неконституційні, без запровадження військового чи надзвичайного стану.
Нинішні заборони можливі лише в умовах правового режиму надзвичайного стану.
Каранти́н - комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица, животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей и т. д.
Карантин без ЧП касается только гос. служб разного вида. Здоровых, не кашляющих людей, на велосипеде, с удочкой или просто в парке карантин не касается (в соответствии с законом о карантине). То есть, те штрафы - злочинні!
Конст. Укр. Ст.3.
Держава відповідальна перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (На вулицю виходити не більше двох і в масках ?).
Конст. Укр. Ст.8.
Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Конст. Укр. Ст.21.
Права та свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Конст. Укр. Ст.22.
Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конст. Укр. Ст.24.
Заборона виходити з дому особам віком понад 60 років - це порушення принципу рівності конституційних прав громадян, зокрема за іншою - віковою ознакою.
Конст. Укр. Ст.28.
Кожен має право на повагу до його гідності (це стосується обов'язкового носіння усіма масок).
Конст. Укр. Ст.29.
Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність (це стосується примусової обсервації громадян на 14 діб).
Конст. Укр. Ст.33.
Свобода пересування і право на вільний вибір місця проживання належать кожній людині, яка на законних підставах перебуває на території України, і включають у себе свободу пересування територією України... (винятки можуть бути встановлені лише законом, а не підзаконними актами -це стосується заборони пересуватися, зокрема громадським транспортом).
Конст. Укр. Ст.35.
Кожен має право на свободу віросповідання. (здійснення цього права може бути обмежено законом, а не підзаконними актами, у нас постановою заборонили колективно брати участь у богослужіннях).
Конст. Укр. Ст.39.
Право громадян на мирні зібрання (воно може бути обмежене лише судом на основі закону - у нас же заборонили постановою уряду).
Конст. Укр. Ст.42/43.
Права здійснювати підприємницьку діяльність і займатися трудовою діяльністю (фактично заборонили).
Конст. Укр. Ст.44.
Право на страйк простою постановою. Це стаття 44 Конституції - також заборонили.
Конст. Укр.Ст.60.
Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
Конст. Укр. Ст.63.
Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
Конст. Укр. Ст.64.
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Обмеження є конституційними і можуть мати місце лише тоді, коли вони:
(а) законні,
(б) пропорційні,
(в) суспільно необхідні.
Обмеження свободи пересування у вигляді, наприклад: заборони відвідувати парки з дотриманням дистанції, бігати наодинці у скверах важко назвати пропорційним та суспільно необхідним.
Штрафи за недотримання такої заборони набагато більші, ніж штрафи за паління листя та водіння у нетверезому стані, що ще також підтверджує непропорційність обмеження свободи тим результатам, яких воно повинно досягти. Таким чином, конституційність заборони у вигляді обмеження свободи пересування можна поставити під сумнів, як злчин проти людини. Постановами Кабміну чи розпорядженнями міського чиновника, які не є законами, а підзаконними нормативно-правовими актами, такі обмеження встановлювати в принципі не можна.
На входах в усі торгові заклади Києва міряють температуру, як й інші обмеження, запроваджені урядом, нововведення місцевої влади Києва імовірно є необхідними в умовах пандемії. Однак, легально подібні заходи можуть діяти лише в умовах правового режиму надзвичайного стану. В усіх інших випадках обмеження гарантованих Конституцією прав людини є неприпустимим. Карн.Код. Розд.VIII Ст.41 2. Наказ або розпорядження є законними, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень і за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов'язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина. 3. Не підлягає відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження. 4. Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.
Наказ (розпорядження) - це акт управління, виданий уповноваженою службовою особою, який приписує певній особі (групі осіб) вчинити обов'язкову для неї (них) певну дію чи бездіяльність
За перевищення влади (тобто Каб.Мін.УКР.), та службових повноважень передбачена кримінальна відповідальність, а вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою є обтяжувальною обставиною
Постанови Кабміну чи розпорядження голів місцевих державних адміністрацій в частині обмеження прав і свобод людини та громадянина мають злочинну, сумнівну легітимність.
Уже сотни юристов извещают, что все это (носить паспорт, не гулять в парках-лесах, покупать маски, проходить тест за свой счет и т.д.) - НЕЗАКОННО
Конст. Укр. Ст.19.
Принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти "лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами" конкретної держави.
З правової точки зору, дії Кабміну Денис Шмигаль порушують щонайменше дві статті Основного Закону (6-ту та 19-ту), а також містять склад злочину, передбачений ст. 365 Кримінального Кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень". Конституційне право називає такий вихід державного органу за межі своїх повноважень узурпацією влади.
Посилання на статтю 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" в преамбулі постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255 (211) є нікчемним, оскільки норми законів не можуть суперечити прямим приписам Основного Закону (ст. 8 Конституції).
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