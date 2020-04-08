 Платформа "Допомога поруч" працюватиме для самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю, сімей з дітьми, - Мінсоцполітики

Рішення розроблено Мінсоцполітики та прийнято Урядом на засіданні Кабінету Міністрів 8 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"До реалізації нової соціальної ініціативи будуть залучені представники місцевих органів влади, органи соціального захисту, волонтерські, благодійні та інші громадські організації, соціально відповідальний бізнес", - переконана міністр соціальної політики Марина Лазебна.
За її словами, завдяки соціальному онлайн-проєкту оперативно визначатимуться потреби, надаватиметься відповідна мобільна допомога та соціальні послуги одиноким громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, сім’ям з дітьми та іншим соціально вразливим верствам населення.
Громадяни зможуть звертатися до "гарячих" телефонних ліній, які працюватимуть при місцевих органах влади, та залишати інформацію про потребу в продуктах харчування, засобах особистої гігієни, побутовій хімії, транспортних послугах для доставки цих товарів.
- Якщо зазирнути в історію нищення людства як безклітинними вірусами , так і клітинними бактеріями під час епідемій та пандемій (грип, чума, віспа, холера і ін), то слід відмітити, що навіть тоді, коли людство НЕ мало наукової та потужної медицини, - епідемії , пандемії, наробивши бід, але все-таки -ЗАВЕРШУВАЛИСЯ САМОСТІЙНО... хоча і з різними періодами тривалості...
-Тобто, можна стверджувати, що в геномі конкретних вірусів, бактерій , як і в людей, тварин, рослин, комах - наперед ЗАПРОГРАМОВАНО ЧАС тривалості їхнього "життя"... Як? - Я не знаю!
-Пів- річна тривалість пандемії в Китаї, вселяє в мене надію, що вона завершиться в приблизно такий же період і в Україні, і в інших країнах, в усьому світі.... Тим більше - що справа йде до літа. Тобто, плюс зріст потужності літнього опромінення сонячним ультрафіолетом, який здатний "розривати" віруси.. навіть без втручання "потужної" команди СН...
-Але карантин потрібен - як засіб зменшення масштабів втрат життів...
-Але, вбиваючи людину, віруси одночасно і вбивають середовище в якому можуть самі жити. Тому вони мутують, тобто інстинктивно виробляють власний імунітет до застосованих засобів боротьби проти них... А його "бажання" пожити довше - викликає необхідність пошуку більш сприятливих середовищ для продовження свого ж життя .... Тому і появилися повідомлення про інфікування ним і тварин, які мають більш стійкий імунітет (ніж людина) до вірусів ... Тому вірус, потрапивши в організм тварини її не вбиває, а тварини здатні жити разом з вірусом (чи довше жити не гинучи), а разом з нею і довше житиме і сам вірус ... На відміну від СН і ЗЕ, які паразитують на тілі України інтенсивніше і агресивніше, ніж коронавірус -чим і прискорюють кінець свого власного паразитарного "царювання" над народом України... Але потім, як і вірус- переселяться в іншу країну.
-Не маю даних - де вірус швидше мутує і "переселяється" до тварин: - чи там де більше вбив людей, чи там де менше... Але виведенням такого зв'язку можна було б визначати як рівень "імунної стійкості" народів, так і зворотнє... Знаючи час, на протязі якого часу вірус "переселився" до тварин - визначити скільки фактично загинуло людей в тій, чи іншій країні (а не за спотвореною їх статистикою).
-Не знаю, чи здатним буде мутований вірус передаватися від тварин до людей і як це вплине на тривалість пандемії...
Не дивлячись на те, що заразність коронавірусу змінюється з його мутаціями. Але НАДІЮСЬ, що нинішня пандемія згасне швидше і менш втратно для людства , ніж ті, що були в його історії...
Дякую за "не жорстоку" і конструктивну критику не так старого, як давнього .... автора....
PS:«Якщо в найближчі десятиліття щось і вб'є більше 10 млн. Чоловік, то це, швидше за все, буде вірус, а не війна. Чи не ракети, а мікроби. Ми вклали величезні гроші в ядерні засоби стримування, але дуже мало витрачаємо на систему, яка покликана боротися з епідеміями. Ми не готові до наступної епідемії ». - Білл Гейтс 2015 р
Вже одна платформа є:
-Але ж у державі є надзірні інстанції, як за слідчими, прокурорами так і судами та суддями....Для чого і на їх утримання витрачати кошти, якщо вони нікого за "штучки" не покарали, не засудили, не звільнили зі служби, не конфіскували майна корумпованих прокурорів, слідчих суддів
-чому найвищі політичні владні інстанції - в свою чергу не здійснюють оргвисновків по кадровому складу надзірних інстанцій?
- бо всі і по всій описаній вертикалі - в долі... І як не крути, а виходить знову - ОЗУ !!
-- Але ж скажете - багатьох звільняють... Так , звільняють в основному сумлінних, забруднених, теж в основному - лишають на службі, тримають, підвищують, нагороджують, преміюютьть, назначають, чіпляють зірки і лампаси.,
Десять років - МАСОВИЙ розгул масової злочинності в Україні!
А хто сидить в буцигарнях? " - мілкота і виконавці... Чому не сидять високопосадовці? Бо вони, як не "кришталево чисті ", то аж... "діамантові"...
-- Ні для кого не секрет, що "елітні" корупціонери і на свободі, та ще й на владних посадах!
- і весь цей час злочинність рукотворна.... найвищими ешелонами влади!
Тому, визначення всієї, найвищої влади, як ОЗУ (організоване злочинне угрупування) слід сприймати не як алегорію, а як доконану істину, як однозначний факт!
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