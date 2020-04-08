 Платформа "Допомога поруч" працюватиме для самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю, сімей з дітьми, - Мінсоцполітики

Рішення розроблено Мінсоцполітики та прийнято Урядом на засіданні Кабінету Міністрів 8 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"До реалізації нової соціальної ініціативи будуть залучені представники місцевих органів влади, органи соціального захисту, волонтерські, благодійні та інші громадські організації, соціально відповідальний бізнес", - переконана міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, завдяки соціальному онлайн-проєкту оперативно визначатимуться потреби, надаватиметься відповідна мобільна допомога та соціальні послуги одиноким громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, сім’ям з дітьми та іншим соціально вразливим верствам населення.

Громадяни зможуть звертатися до "гарячих" телефонних ліній, які працюватимуть при місцевих органах влади, та залишати інформацію про потребу в продуктах харчування, засобах особистої гігієни, побутовій хімії, транспортних послугах для доставки цих товарів.

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